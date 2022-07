Il 26 luglio 2022, a Roma, su iniziativa della Senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto), componente Esteri e Segretario del Comitato Schengen, Europol ed Immigrazione, si è tenuto il convegno ‘Nuove strade per la stabilità del Mediterraneo – Una prospettiva dalla Libia‘.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Mohamed Hamuda, portavoce del Governo libico di Unità Nazionale, e della giornalista Vanessa Tomassini, autrice del dossier ‘Libia, la nuova generazione di leaders‘ che da oltre sei anni segue la questione libica con reportage sul campo.

Dalla stabilità del Paese nordafricano dipende quella dell’intero quadrante geopolitico, ha sottolineato la Senatrice Pacifico, spiegando la necessità di ascoltare le voci che da quel Paese giungono. In questa ottica la partecipazione di Tomassini, la quale spiega come il suo dossier rappresenti un viaggio nella Libia dei giovani, quelli chiamati a costruire la nuova Libia.

“Mohamed Hamuda non è solamente il portavoce del Governo libico, rappresenta anche mili oni di giovani libici che nonostante le difficoltà e le sfide del prolungato conflitto riescono a realizzarsi e compiere l’impossibile. L’obiettivo di questo dossier è stato proprio dare voce alle municipalità, ai leader sociali e ai candidati presidenziali affinché i decisori politici possano ascoltare tutti i punti di vista e divergenze. Probabilmente la mancanza di una soluzione alla crisi in Libia è dovuto proprio al fatto che la Comunità internazionale si è interessata più alla Libia che al popolo libico. Ho ascoltato i sindaci, amministratori dei territori e leader sociali, nonché i candidati presidenziali, perché senza legittime elezioni non può esserci stabilità. Ed è chiaro che per andare al voto è necessaria una vera e globale riconciliazione nazionale”.

Mohamed Hamuda, ha affermato la disponibilità del suo governo a rafforzare la stabilità del Paese garantendo lo sviluppo del settore petrolifero e cooperando con la costa settentrionale del Mediterraneo nel campo delle migrazioni. Ha riaffermato, inoltre, la disponibilità del governo di unità nazionale a investire nello sviluppo del settore petrolifero per raggiungere una produzione di 3 milioni di barili al giorno, e quindi lavorare allo sviluppo di altri settori vitali per il Paese nordafricano.

Mohamed Hamuda ha spiegato che il Primo Ministro, Abdel Hamid Dabaiba, “ha pensato a diversi progetti dedicati a questo settore e ha stanziato fondi per il suo sviluppo. L’Italia è il primo partner commerciale della Libia e utilizza quasi il 30% della produzione di queste risorse”.

Il portavoce ha invitato le aziende italiane a investire in Libia anche nel settore delle energie rinnovabili, così come ha fatto la società francese Total, che ha realizzato una centrale solare da 500 megawatt. “Eni ha anche un progetto per una centrale solare con una capacità di 10 megawatt”, ha affermato Hamuda, “questi progetti migliorano la stabilità del Paese e creano opportunità di lavoro e sicurezza”.

Parlando del blocco petrolifero, rimosso con il rinnovamento dei vertici della National Oil Corporation (NOC), Hamuda ha dichiarato che “la chiusura dei giacimenti, oggigiorno, è un crimine. Il governo di unità nazionale ha potuto riaprire i pozzi e riprendere le forniture di petrolio”. Ha indicato inoltre che il Governo di unità nazionale sta studiando il progetto di trasporto terrestre, la strada del deserto che parte dalla città libica di Qatrun e raggiunge Agadez in Niger, che rappresenterebbe un passo importante per gli scambi commerciali.

Il funzionario ha poi ribadito l’impegno del suo Governo a lavorare per le elezioni. “Se qualcuno pensa che intendiamo farle saltare, si sbaglia: aspettiamo le indicazioni dell’autorità elettorale”. Ha inoltre confermato la riapertura dei pozzi petroliferi che torneranno gradualmente a pieno regime. “Non siamo divisi fra Est e Ovest, la Libia è una ed unita. C’è un conflitto per il potere dovuto alla mancanza di istituzioni politiche solide e ci sono Paesi esterni che vogliono realizzare i propri interessi senza chiedere ai libici cosa vogliano. Tre milioni di persone si sono registrate per votare, i libici vogliono votare”.

Dall’immigrazione alla ripresa del settore petrolifero, dalla crisi in Ucraina alla cooperazione nel Mediterraneo, sono numerosi i temi affrontati da Hamuda. Il portavoce ha spiegato che il governo sta perseguendo l’obiettivo di unificare le forze di sicurezza. Inoltre, ha proseguito, è stata realizzata una riforma di Polizia ed Esercito che sta consentendo di inquadrare molti giovani in formazioni regolari addestrate con l’aiuto di Paesi alleati.

“Dobbiamo cooperare nel campo dei porti, ci sono diversi porti che lavorano ancora con regimi molto contenuti, molto al di sotto del loro potenziale”, ha rimarcato Hamuda, “questi porti potrebbero essere la porta del Nordafrica verso l’Europa”, ha sottolineato il portavoce libico, sottolineando come “dall’Africa possiamo esportare energia e materie prime e dall’Europa possiamo importare i prodotti di cui l’Africa ha bisogno”.