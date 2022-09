Il populismo, che oggi ha travolto i leader politici e le culture del mondo e corre senza sosta in varie parti del mondo, dal Nord e Sud America all’Europa e all’Asia, non è di per sé un’alternativa politica o un’ideologia principale, ma è cresciuto insieme alle ideologie fondamentali del socialismo e del nazionalismo e venire alla ribalta dirigendoli. Questo è il motivo per cui questo approccio politico può essere visto nelle tendenze sia di destra che di sinistra in tutte le parti del mondo.

Per avere una migliore definizione del populismo politico, si può dire che ha una natura dualistica; insistendo sulla giustapposizione delle masse ortodosse contro l’élite corrotta. Cerca anche di definire la politica come uno specchio della volontà delle masse in cerca di populismo. Di conseguenza, vengono evidenziate le somiglianze tra i leader e le correnti populiste, indipendentemente dall’appartenenza all’ala destra o sinistra.

Lo studio dei fondamenti teorici del populismo può far luce sulla sua natura. Per una comprensione più chiara della natura del populismo, dovrebbero essere considerati anche i suoi fondamenti teorici. La struttura di questo approccio si basa su due fondamenti di opposizione al pluralismo e opposizione all’elitarismo. La maggior parte dei leader populisti afferma di parlare a nome di un popolo unito e integrato con alti principi morali che si oppone a un piccolo gruppo di élite politiche corrotte. In altre parole, il discorso populista è una visione basata sulla dualità che classifica le persone nella sezione buona e corrompe le élite politiche in quella cattiva.

Anche questo “fare del male” varia secondo i principi ideologici del populismo e può riferirsi a diversi gruppi e categorie elitarie. Ad esempio, Trump e i suoi sostenitori consideravano malvagia la struttura politica che governava gli Stati Uniti. Secondo altri fondamenti del populismo, i populisti affermano sempre di essere gli unici veri rappresentanti del popolo della parola e che gli altri loro concorrenti non hanno posto tra il popolo, rifiutando così completamente il pluralismo. In effetti, il populismo può avere un impatto diretto sulle relazioni di politica estera, a prescindere dalla sua definizione.

Il populismo in politica estera

In alcuni campi degli affari internazionali, i populisti di destra hanno opinioni relativamente diverse dalle loro controparti di sinistra, ad esempio l’immigrazione o il dibattito sull’isolazionismo contro l’intervento. Queste sono esattamente le cose che hanno causato tensione tra gli Stati Uniti e il mondo dopo l’insediamento di Trump. Testimoni della stessa pagina sono l’azione di Trump di vietare l’ingresso ai cittadini di sei Paesi musulmani e la costruzione di un muro al confine con il Messico per contrastare l’ingresso di immigrati dai confini meridionali del Paese. Inoltre, l’approccio della sua amministrazione di prendere le distanze dalle istituzioni internazionali può anche essere definito nel contesto dell’antielitismo dei populisti e della loro sfiducia nei confronti delle élite dominanti di queste istituzioni. In realtà, questo gruppo di populisti è fondamentalmente diffidente nei confronti delle istituzioni internazionali e transnazionali, ed è per questo che adotta un approccio conflittuale nel campo delle relazioni estere. In altre parole, a causa dell’avere visioni dualistiche, caratterizzate dall’avere opinioni morali e affrontare il bene e il male, i leader populisti che si considerano i difensori delle persone reali hanno meno probabilità di scendere a compromessi e ritirarsi nel campo dei conflitti internazionali .

Un altro aspetto della politica estera dell’era Trump, che la distingueva chiaramente dagli altri presidenti degli Stati Uniti, era l’insistenza nell’evitare il consenso e la cooperazione bipartisan sulle questioni fondamentali della politica estera e degli interessi nazionali degli Stati Uniti. In altre parole, poiché i populisti come Trump si considerano solo buoni ricercatori del Paese e della sua gente, generalmente rifiutano qualsiasi consultazione con altri gruppi politici e addirittura non li qualificano come competenti in questo campo.

Somiglianze tra destra e sinistra

Nell’arena della politica, lo spettro delle forze politiche è generalmente considerato in una forma lineare, che è disegnata da una parte all’altra e include l’estrema destra, il centro e l’estrema sinistra. Logicamente, i due lati dello spettro dovrebbero avere la maggior parte delle differenze tra loro e, naturalmente, più ci avviciniamo al centro, più punti in comune dovrebbero aumentare. Ma esiste un’altra teoria fondamentalmente diversa dalla precedente, la cosiddetta “Teoria del ferro di cavallo” proposta dal filosofo francese Jean-Pierre Faye. In questo caso, invece di una linea retta, le opinioni politiche hanno la forma di un ferro di cavallo e, guarda caso, le due estremità dello spettro, che rappresentano le tendenze più estreme, si uniscono casualmente a tal punto da attrarsi come magneti . Pertanto, si può affermare che i gruppi e le ideologie estremisti hanno molte somiglianze tra loro e adottano posizioni vicine tra loro.

Nonostante la polarizzazione della politica negli USA, un allontanamento dalla famosa tradizione bipartitica, e la tendenza dei membri di entrambi i partiti al radicalismo, si può vedere che in molti campi, comprese le questioni relative alla politica estera, ci sono allineamenti tra le due estremità dello spettro. Questo fatto è chiaramente visibile nel caso della guerra della Russia contro l’Ucraina o del contenimento della Cina. Nella situazione attuale, le posizioni assunte dai politici americani non possono essere spiegate da criteri ideologici o dalla loro vicinanza a uno di questi due paesi, ma mostrano lo stato caotico della politica negli USA; in altre parole, la mera enfasi su concetti come sinistra e destra o conservatore e progressista non è più un modo per comprendere gli sviluppi politici degli USA.

Nell’ultimo caso, molti politici e attivisti di destra e di sinistra sono usciti per sostenere Vladimir Putin, il presidente della Russia o almeno hanno chiesto al governo degli Stati Uniti di non interferire negli affari della difesa dell’Ucraina e di non fornire aiuti militari a Kiev . Ad esempio, Tucker Carlson, una delle figure mediatiche di destra più famose che ha il programma via cavo più seguito negli Stati Uniti su Fox News, ha sempre difeso il Cremlino ed espresso posizioni apertamente anti-ucraine. Dall’altra parte dello spettro, l’eminente intellettuale di sinistra Noam Chomsky ha elogiato l’ex presidente Donald Trump e lo ha descritto come un esempio di politico intelligente per la sua opposizione all’invio di armi in Ucraina. Anche molte notizie e fonti analitiche di sinistra come Jacobin, New Left Review e Democracy Now, pur condannando l’espansione della NATO a est e considerandola la principale causa del conflitto, hanno fortemente criticato l’invio di aiuti militari a Ucraina.

Pertanto, si può vedere chiaramente che i partiti democratico e repubblicano sono ugualmente colpevoli di paralizzare la politica estera e interna degli Stati Uniti coinvolgendosi con il populismo di destra e di sinistra. Hanno punti di vista molto simili ma distruttivi in ​​molti casi, specialmente quelli relativi alla politica estera. Negli ultimi anni, soprattutto dopo il disastro dell’elezione a presidente di Trump (anche se ha scontato un solo mandato), il populismo è diventato la moneta comune della politica americana e ha portato questo Paese a un punto in cui non c’è più una differenza significativa tra il destra e sinistra. In altre parole, i politici di entrambe le fazioni sono stati così attratti da entrambi i lati dello spettro che sono diventati molto vicini e convergenti sulla base della teoria di Faye; e il punto è che questa convergenza non è il tipo di coordinamento bipartisan moderato e saggio, e spinge gli Stati Uniti sempre più verso il caos politico.