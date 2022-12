Il ‘pivot to Asia’ dell’ Arabia Saudita

La decisione dell’Arabia Saudita in ottobre di guidare un taglio di due milioni di barili al giorno nelle quote di produzione dell’OPEC+, e la dura risposta degli Stati Uniti, è solo l’esempio più recente della deriva nelle relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti. La disputa rischia di aprire spazi alla Cina per espandere la propria influenza politica nella regione a scapito degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

A dicembre, il presidente Xi Jinping ha visitato Riyadh per il primo vertice Cina-Stati arabi, nonché un vertice Cina-GCC e incontri bilaterali con i sauditi. La sontuosa accoglienza di Riyadh per Xi è stata in netto contrasto con l’accoglienza più sommessa del presidente Biden. Sia la Cina che l’Arabia Saudita hanno utilizzato la visita per mostrare l’importanza che attribuiscono all’approfondimento delle loro relazioni bilaterali.

Dati i forti legami di sicurezza tra i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e gli Stati Uniti, nonché i legami della Cina con l’Iran e la sua riluttanza ad agire come garante della sicurezza per la regione, la Cina non può sostituire gli Stati Uniti a breve termine. Ma tra le preoccupazioni degli Stati Uniti sulla concorrenza con la Cina, l’espansione della cooperazione cinese con la regione complica la collaborazione sulla sicurezza degli Stati Uniti e rischia di esacerbare le controversie tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Dal punto di vista economico, l’Arabia Saudita ei suoi vicini del Golfo guardano a est da anni. Secondo la Statistical Review of World Energy della BP , circa il 78% delle esportazioni di greggio saudita è andato in Asia nel 2021, così come quasi tutte le esportazioni di greggio kuwaitiane ed emiratine. La Cina è una parte sempre più importante di quel mercato, rilevando oltre un quarto delle esportazioni di greggio saudita e il 12% delle esportazioni di GNL del Qatar nel 2021.

Per Pechino, la regione è una fonte vitale di petrolio e gas. Circa il 50% del petrolio importato dalla Cina proviene dal Medio Oriente, con l’Arabia Saudita come singolo fornitore più importante. In confronto, le esportazioni di greggio saudita verso gli Stati Uniti sono in calo dal 2012: gli Stati Uniti hanno ricevuto solo il 5% circa del greggio saudita nel 2021.

Gli attori del Golfo hanno anche evidenziato preoccupazioni per il continuo impegno degli Stati Uniti nella regione. L’aumento della produzione statunitense di petrolio e gas di scisto ha portato alcuni americani a parlare di indipendenza energetica e di un calo dell’interesse degli Stati Uniti nella regione. I paesi del Golfo erano particolarmente preoccupati per quello che vedevano come il sostegno di Washington alle rivoluzioni destabilizzanti nella risposta degli Stati Uniti alla Primavera araba . L’accordo sul nucleare del Piano d’azione globale congiunto del 2015 con l’Iran, il “Pivot to Asia” di Barack Obama e l’ incapacità di Donald Trump di rispondere in modo aggressivo agli attacchi iraniani alle infrastrutture petrolifere saudite hanno solo rafforzato queste preoccupazioni.

La deriva reciproca aiuta a spiegare la decisione dell’Arabia Saudita di tagliare le quote di produzione OPEC+ e la propria produzione di oltre 500.000 barili al giorno, nonostante le richieste contrarie degli Stati Uniti. I sauditi hanno sostenuto di aver preso la decisione sulla base dei propri interessi economici e non come decisione deliberata di sostenere la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.

Il punto di pareggio fiscale dell’Arabia Saudita per il prezzo del petrolio è di poco superiore ai 70 dollari al barile . I prezzi erano scesi bruscamente da agosto fino all’inizio di settembre e si prevedeva che sarebbero diminuiti ulteriormente entro la fine dell’anno. Data la dichiarata animosità del principe ereditario Mohammed bin Salman nei confronti dell’amministrazione Biden e il suo ampio controllo sul processo decisionale saudita, sarebbe impossibile escludere che la decisione fosse almeno parzialmente motivata politicamente.

Indipendentemente da ciò che ha guidato la decisione dell’Arabia Saudita, nell’attuale era di sfiducia l’impatto a Washington sarebbe stato probabilmente lo stesso. Per lo meno, invia un segnale che Riyadh è molto meno interessata a prendere in considerazione gli interessi degli Stati Uniti quando prende le sue decisioni. Il taglio dell’offerta sembra essere un ulteriore sforzo per dimostrare il potere e l’indipendenza saudita .

In prospettiva, questa disputa sembrerebbe aprire ulteriori opportunità per l’influenza cinese nella regione. Riyadh e alcuni dei suoi vicini hanno già cercato di cooperare con la Cina in materia di tecnologia e sicurezza . Pechino dipende dall’energia del Golfo Persico e l’Iraq e l’Arabia Saudita sono diventati due dei suoi partner energetici più importanti nella Belt and Road Initiative cinese .

Anche la cooperazione in materia di sicurezza sta crescendo . Le esportazioni cinesi di difesa nella regione sono notevolmente aumentate, così come gli sforzi cinesi per aiutare a sviluppare le industrie militari nella regione. Secondo la stampa , l’Arabia Saudita potrebbe ora produrre missili balistici con l’assistenza cinese. Anche le forze militari saudite e cinesi hanno tenuto esercitazioni congiunte in entrambi i Paesi .

L’ultima strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti si concentra sulla concorrenza con Cina e Russia, ma riconosce l’importanza del Golfo Persico. Poiché gli alleati di Washington, tra cui il Giappone e la Corea del Sud , dipendono ancora dall’energia della regione, i tagli all’offerta o le impennate dei prezzi continueranno a influenzare gli interessi degli Stati Uniti.

È probabile che la regione diventi ancora più importante nei prossimi decenni. Anche se la produzione complessiva diminuisce a causa della rapida decarbonizzazione, è probabile che la quota di petrolio globale prodotta nel Golfo Persico aumenti . Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita condividono ancora interessi nel mantenere una forte relazione, anche se la natura di tale relazione potrebbe cambiare. Entrambe le parti hanno la responsabilità di aiutare ad affrontare le attuali incomprensioni e sospetti.

Gli scettici sulle relazioni sottolineano giustamente il fatto che la dipendenza militare dell’Arabia Saudita dagli Stati Uniti e le limitate capacità di proiezione del potere della Cina rendono impossibile per la Cina sostituire immediatamente gli Stati Uniti, anche se lo volesse. Ma non riescono a riconoscere che anche i cambiamenti marginali potrebbero avere un impatto sugli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati e che l’aumento delle controversie tra USA e Arabia Saudita potrebbe solo accelerare il disimpegno.