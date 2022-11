Il piano di Washington per smantellare la Russia

L’ostilità di Washington nei confronti della Russia ha una lunga storia che risale al 1918, quando Woodrow Wilson dispiegò oltre 7.000 soldati in Siberia come parte di uno sforzo alleato per annullare le conquiste della rivoluzione bolscevica. Le attività dell’American Expeditionary Force, che è rimasta nel paese per 18 mesi, sono svanite da tempo dai libri di storia negli Stati Uniti, ma i russi continuano ad indicare l’incidente come un altro esempio dell’incessante intervento dell’America negli affari dei suoi vicini.

Il fatto è che le élite di Washington si sono sempre immischiate negli affari della Russia nonostante le forti obiezioni di Mosca. In effetti, un gran numero di élite occidentali non solo pensa che la Russia dovrebbe essere divisa in unità geografiche più piccole, ma che il popolo russo dovrebbe accogliere con favore un simile risultato.

I leader occidentali nell’Anglosfera sono così consumati dall’arroganza e dal loro stesso senso di diritto, che onestamente credono che i russi comuni vorrebbero vedere il loro paese frantumato in piccoli stati che rimangono aperti allo sfruttamento vorace dei giganti petroliferi occidentali, l’industria mineraria corporazioni e, naturalmente, il Pentagono.

Ecco come la mente geopolitica di Washington Zbigniew Brzezinski ha riassunto un articolo su Foreign Affairs:

“Date le dimensioni e la diversità (della Russia), è molto probabile che un sistema politico decentralizzato e un’economia di libero mercato sprigionino il potenziale creativo del popolo russo e delle vaste risorse naturali della Russia. Una Russia vagamente confederata – composta da una Russia europea, una Repubblica siberiana e una Repubblica dell’Estremo Oriente – troverebbe anche più facile coltivare relazioni economiche più strette con i suoi vicini. Ciascuno dei diritti confederati sarebbe in grado di sfruttare il proprio potenziale creativo locale, soffocato per secoli dalla pesante mano burocratica di Mosca. A sua volta, una Russia decentralizzata sarebbe meno suscettibile alla mobilitazione imperiale. ” (Zbigniew Brzezinski, “Una geostrategia per l’Eurasia”, Affari esteri, 1997)

La “Russia vagamente confederata”, immaginata da Brzezinski, sarebbe una nazione sdentata e dipendente che non potrebbe difendere i propri confini o la propria sovranità. Non sarebbe in grado di impedire ai paesi più potenti di invadere, occupare e stabilire basi militari sul suo suolo. Né sarebbe in grado di unificare i suoi disparati popoli sotto un’unica bandiera o perseguire una visione “unita” positiva per il futuro del Paese. Una Russia confederale, frammentata in una miriade di parti più piccole, consentirebbe agli Stati Uniti di mantenere il loro ruolo dominante nella regione senza minacce o interferenze. E questo sembra essere il vero obiettivo di Brzezinski, come ha sottolineato in questo passaggio nel suo opus magnum The Grand Chessboard.

Ecco cosa ha detto:

“Per l’America, il principale premio geopolitico è l’Eurasia… e il primato globale dell’America dipende direttamente da quanto tempo e quanto efficacemente viene mantenuta la sua preponderanza nel continente eurasiatico”. ( “LA GRANDE SCACCHIERA – Il primato americano e i suoi imperativi geostrategici” , Zbigniew Brzezinski, pagina 30, Basic Books, 1997)

Brzezinski riassume sinteticamente le ambizioni imperiali degli Stati Uniti. Washington prevede di stabilire il suo primato nella regione più prospera e popolosa del mondo, l’Eurasia. E, per farlo, la Russia deve essere decimata e spartita, i suoi leader devono essere rovesciati e sostituiti e le sue vaste risorse devono essere trasferite nella morsa ferrea delle transnazionali globali che le utilizzeranno per perpetuare il flusso di ricchezza da est a ovest. In altre parole, Mosca deve accettare il suo umile ruolo nel nuovo ordine di società americana di fatto del gas e dell’estrazione mineraria.

Washington non ha mai veramente virato dal suo obiettivo di cancellare lo stato russo, infatti, la strategia di sicurezza nazionale (NSS) recentemente pubblicata insieme a un rapporto del Congresso intitolato “Renewed Great Power Competition: Implications for Defense—Problemi per il Congresso”, confermano gran parte di quello che abbiamo detto qui, che gli Stati Uniti intendono schiacciare qualsiasi opposizione emergente alla sua espansione in Asia centrale per diventare l’attore dominante in quella regione.

Ecco un estratto dal rapporto del Congresso:

L’obiettivo degli Stati Uniti di prevenire l’emergere di egemoni regionali in Eurasia, sebbene di vecchia data, non è scritto sulla pietra: è una scelta politica che riflette due giudizi: (1) quella data la quantità di persone, risorse e attività economica in Eurasia , un egemone regionale in Eurasia rappresenterebbe una concentrazione di potere abbastanza grande da poter minacciare interessi vitali degli Stati Uniti ; e (2) che l’Eurasia non si autoregola in modo affidabile in termini di prevenzione dell’emergere di egemoni regionali, il che significa che non si può fare affidamento sui paesi dell’Eurasia per prevenire, attraverso le proprie azioni, l’emergere di egemoni regionali, e potrebbe aver bisogno di assistenza da uno o più paesi al di fuori dell’Eurasia per poterlo fare in modo affidabile”. ( “Rinnovata competizione tra le grandi potenze: implicazioni per la difesa: problemi per il Congresso” , Congresso degli Stati Uniti)

Quanto è diversa questa nuova iterazione della politica estera ufficiale degli Stati Uniti rispetto alla cosiddetta Dottrina Wolfowitz che è stata pronunciata prima della guerra in Iraq. Ecco qui:

“Il nostro primo obiettivo è impedire il riemergere di un nuovo rivale, sul territorio dell’ex Unione Sovietica o altrove, che rappresenti una minaccia sull’ordine di quella posta in precedenza dall’Unione Sovietica. Questa è una considerazione dominante alla base della nuova strategia di difesa regionale e richiede che ci adoperiamo per impedire a qualsiasi potenza ostile di dominare una regione le cui risorse, sotto un controllo consolidato, sarebbero sufficienti per generare potenza globale”.

Come puoi vedere, non c’è stato alcun cambiamento significativo nella politica da quando Wolfowitz ha articolato la sua dottrina quasi 2 decenni fa. L’establishment della politica estera statunitense afferma ancora risolutamente il diritto di Washington di dominare l’Asia centrale e di considerare qualsiasi concorrente nella regione come una minaccia alla sicurezza nazionale. Ciò è ulteriormente sottolineato dal fatto che sia la Russia che la Cina sono state identificate nell’ultima strategia di sicurezza nazionale come “concorrenti strategici”, che è un eufemismo di stato profondo per i nemici mortali.

Dai un’occhiata a questo estratto da un articolo intitolato “Partitioning Russia After World War III?”:

L’obiettivo finale degli Stati Uniti e della NATO è dividere e pacificare il paese più grande del mondo, la Federazione Russa, e persino stabilire una coltre di perpetuo disordine (somalizzazione) sul suo vasto territorio o, come minimo, su una parte della Russia e lo spazio post-sovietico… L’obiettivo finale degli Stati Uniti è impedire che in Europa e in Eurasia emergano alternative all’integrazione euro-atlantica. Ecco perché la distruzione della Russia è uno dei suoi obiettivi strategici…. Ridisegnare l’Eurasia: le mappe di Washington di una Russia divisa Con la divisione della Federazione Russa, (l’) articolo afferma che qualsiasi rivalità bipolare tra Mosca e Washington sarebbe finita dopo la terza guerra mondiale. In netta contraddizione, afferma che solo quando la Russia sarà distrutta ci sarà un vero mondo multipolare, ma implica anche che gli Stati Uniti saranno la potenza globale più dominante anche se Washington e l’Unione Europea saranno indebolite dalla prevista grande guerra con i russi ”. ( “La divisione della Russia dopo la terza guerra mondiale” , Global Research)

Le relazioni di Washington con la Russia sono sempre state controverse, ma ciò ha più a che fare con le ambizioni geostrategiche di Washington che con qualsiasi comportamento dirompente da parte di Mosca. L’unico crimine della Russia è che capita di occupare immobili in una parte del mondo che gli Stati Uniti vogliono controllare con ogni mezzo necessario. Quando Hillary Clinton annunciò per la prima volta l’intenzione degli Stati Uniti di “orientarsi verso l’Asia”, la maggior parte delle persone pensava che suonasse come uno schema ragionevole per spostare le risorse dal Medio Oriente all’Asia al fine di aumentare la partecipazione degli Stati Uniti nel mercato in più rapida crescita del mondo. All’epoca non si rendevano conto che i politici intendevano spingere la Russia in una sanguinosa guerra di terra in Ucraina per “indebolire” la Russia in modo che Washington potesse diffondere le sue basi militari attraverso la massa eurasiatica incontrastata. Né nessuno prevedeva fino a che punto Washington si sarebbe spinta a provocare,

Ecco Hillary che fa il caso nel 2011:

“Sfruttare la crescita e il dinamismo dell’Asia è fondamentale per gli interessi economici e strategici americani … I mercati aperti in Asia offrono agli Stati Uniti opportunità senza precedenti di investimento, commercio e accesso a tecnologie all’avanguardia… Le aziende americane (necessità) di attingere al vasta e crescente base di consumatori dell’Asia… La regione genera già più della metà della produzione mondiale e quasi la metà del commercio mondiale… . stiamo cercando opportunità per fare ancora più affari in Asia… e le nostre opportunità di investimento nei mercati dinamici dell’Asia.”( “America’s Pacific Century” , Segretario di Stato Hillary Clinton”, Foreign Policy Magazine, 2011)

Una lettura attenta del discorso di Clinton insieme a una revisione della Dottrina Wolfowitz aiuterà anche il lettore più ottuso a trarre alcune ovvie conclusioni sull’attuale conflitto in Ucraina che non ha quasi nulla a che fare con la cosiddetta “aggressione russa”, ma tutto per fare con il piano di Washington di proiettare potere in tutta l’Asia, controllare le enormi riserve di petrolio e gas della Russia, circondare la Cina con basi militari e stabilire il dominio americano nell’epicentro del mercato più prospero di questo secolo.

Ecco di nuovo Putin:

“Per liberarsi dall’ultima rete di sfide, hanno bisogno di smantellare la Russia e gli altri stati che scelgono un percorso di sviluppo sovrano, a tutti i costi, per poter depredare ulteriormente la ricchezza di altre nazioni e usarla per riparare i propri buchi. Se ciò non accade, non posso escludere che cercheranno di innescare un collasso dell’intero sistema, dando la colpa a tutto o, Dio non voglia, decideranno di usare la vecchia formula della crescita economica attraverso la guerra”.

Gli esperti di politica estera degli Stati Uniti sono spudorati nel promuovere teorie che minacciano di innescare un confronto militare diretto con la Russia che potrebbe sfociare in uno scambio nucleare. In un recente “webinar per deputati e donne del Congresso ospitato il 23 giugno dal titolo “Decolonizzare la Russia”. Il webinar, gestito da agenti della CIA e nazionalisti di destra dall’Ucraina e dal Caucaso, ha effettivamente sostenuto che la Russia era un impero coloniale che doveva essere smantellato con il sostegno di Washington”. (WSWS) L’autore esplora le ragioni per cui alcuni esperti vogliono bollare la Russia come “imperialista”?

Un articolo del WSWS spiega perché:

.. ”l’affermazione che la Russia è “imperialista” svolge una funzione politica vitale: fornisce una copertura politica per l’aggressione imperialista contro la Russia e gli obiettivi di guerra delle potenze imperialiste…. È questa strategia che la pseudo-sinistra filo-NATO copre con il suo clamore sull'”imperialismo russo”. La promozione delle tensioni nazionaliste, regionaliste ed etniche è stata per decenni una componente chiave della politica di guerra imperialista… Attraverso una combinazione di espansione della NATO, colpi di stato ai suoi confini e interventi militari nei paesi alleati con Russia e Cina, le potenze imperialiste hanno sistematicamente e inesorabilmente accerchiato la Russia… In effetti, se si passa in rassegna la storia delle guerre condotte dall’imperialismo statunitense negli ultimi trent’anni, la guerra in corso per la spartizione di Russia e Cina appare come una brutale inevitabile . Nonostante la loro reintegrazione nel sistema capitalista mondiale, i regimi oligarchici al potere hanno impedito alle potenze imperialiste di depredare direttamente le vaste risorse di questi paesi. In lizza per queste risorse tra di loro e spinti da crisi interne irrisolvibili, ora sono determinati a cambiare questa situazione. … il progetto di risoluzione descrive gli obiettivi fondamentali della guerra degli Stati Uniti contro la Russia come segue: “la rimozione dell’attuale regime in Russia, la sua sostituzione con un fantoccio controllato dagli americani e lo scioglimento della Russia stessa, in quello che viene chiamato ” decolonizzare la Russia” – in una dozzina o più di statelet impotenti le cui preziose risorse saranno possedute e sfruttate dal capitale finanziario statunitense ed europeo”. Questo passaggio è fondamentale per comprendere sia il conflitto in corso, sia la politica della pseudo-sinistra filo-NATO e la loro insistenza sul fatto che la Russia sia un “paese imperialista”. ( “I principi storici e politici dell’opposizione socialista alla guerra imperialista e al regime di Putin “, Clara Weiss, World Socialist Web Site)

Come puoi vedere, i membri dell’élite dell’establishment della politica estera sono alla ricerca di nuove e più convincenti giustificazioni per un confronto con la Russia il cui scopo ultimo è quello di frammentare il paese aprendo la strada al riequilibrio strategico o “perno” di Washington. 20 anni fa, durante l’amministrazione Bush, i politici non erano così cauti nelle loro opinioni sulla Russia. L’ex vicepresidente Dick Cheney, ad esempio, non ha fatto alcun tentativo di nascondere il suo totale disprezzo per la Russia ed è stato sorprendentemente sincero riguardo alla politica che ha sostenuto.

Dai un’occhiata a questo estratto da un articolo di Ben Norton:

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney, uno dei principali artefici della guerra in Iraq, non voleva solo smantellare l’Unione Sovietica; voleva anche smantellare la stessa Russia, per evitare che risorgesse come potenza politica significativa…. L’ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti Robert Gates ha scritto che: “Quando l’Unione Sovietica stava crollando alla fine del 1991, Dick voleva vedere lo smantellamento non solo dell’Unione Sovietica e dell’impero russo, ma della Russia stessa, quindi non avrebbe mai più potuto essere una minaccia. ”… Il fatto che una figura al timone del governo degli Stati Uniti abbia cercato in modo non così segreto la dissoluzione permanente della Russia come paese, e lo abbia comunicato direttamente a colleghi come Robert Gates, spiega in parte l’atteggiamento aggressivo che Washington ha assunto nei confronti della Federazione Russa da quando il rovesciamento dell’URSS. La realtà è che l’impero statunitense semplicemente non permetterà mai alla Russia di sfidare il suo dominio unilaterale sull’Eurasia, nonostante il governo di Mosca abbia restaurato il capitalismo . Questo è il motivo per cui non sorprende che Washington abbia completamente ignorato le preoccupazioni per la sicurezza della Russia, rompendo la sua promessa di non espandere la NATO “di un pollice verso est” dopo la riunificazione tedesca, circondando Mosca di avversari militarizzati decisi a destabilizzarla. I servizi di sicurezza russi hanno pubblicato prove che gli Stati Uniti hanno sostenuto i separatisti ceceni nelle loro guerre contro il governo centrale russo. L’accademico britannico John Laughland ha sottolineato in un articolo del 2004 su The Guardian, intitolato “Gli amici americani dei ceceni”, che diversi leader secessionisti ceceni vivevano in Occidente e hanno persino ricevuto una sovvenzione dal governo degli Stati Uniti. Laughland ha osservato che il più importante gruppo secessionista filo-ceceno con sede negli Stati Uniti, l’ingannevolmente chiamato Comitato americano per la pace in Cecenia (ACPC), ha elencato come suoi membri “un appello dei più importanti neoconservatori che supportano così entusiasticamente la ‘guerra al terrore’ ”: Includono Richard Perle, il famigerato consigliere del Pentagono; Elliott Abrams di fama Iran-Contra; Kenneth Adelman, l’ex ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite che ha incitato all’invasione dell’Iraq prevedendo che sarebbe stata “una passeggiata”; Midge Decter, biografo di Donald Rumsfeld e direttore della Heritage Foundation di destra; Frank Gaffney del militarista Center for Security Policy; Bruce Jackson, ex ufficiale dell’intelligence militare statunitense e un tempo vicepresidente della Lockheed Martin, ora presidente del Comitato statunitense sulla Nato; Michael Ledeen dell’American Enterprise Institute, un ex ammiratore del fascismo italiano e ora uno dei principali sostenitori del cambio di regime in Iran; e R. James Woolsey, l’ex direttore della CIA che è una delle principali cheerleader dietro i piani di George Bush di rimodellare il mondo musulmano secondo linee pro-USA. Il fatto che i salafiti-jihadisti di estrema destra costituissero una percentuale significativa dell’insurrezione cecena non ha infastidito questi neoconservatori anti-musulmani, proprio come i veterani islamofobici della “Guerra al terrorismo” non hanno avuto problemi a sostenere gli estremisti che tagliano la testa agli islamisti takfiri nel successivo Guerre Usa contro Siria e Libia…. …. Victoria Nuland, il terzo funzionario più potente del Dipartimento di Stato dell’amministrazione Joe Biden, è stata il principale vice consigliere per la politica estera del vicepresidente Cheney dal 2003 al 2005. (Ha anche contribuito a sponsorizzare il violento colpo di stato in Ucraina nel 2014 che ha rovesciato la democrazia governo eletto.) Come il suo mentore Cheney, Nuland è un neoconservatore intransigente. Il fatto che lui sia repubblicano e lei lavori principalmente nelle amministrazioni democratiche è irrilevante; questo consenso da falco sulla politica estera è completamente bipartisan. Nuland (ex membro del consiglio di amministrazione bipartisan del NED) è anche sposato con Robert Kagan, santo patrono del neoconservatorismo, e co-fondatore del Project for the New American Century, l’accogliente casa dei neocon a Washington, dove ha lavorato al fianco di Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz e altri alti funzionari dell’amministrazione Bush. Kagan è stato un repubblicano di lunga data, ma nel 2016 si è unito ai Democratici e ha fatto apertamente una campagna per la presidenza di Hillary Clinton”. ( “L’ex vicepresidente Dick Cheney ha confermato che l’obiettivo degli Stati Uniti è di rompere la Russia, non solo l’URSS” , Ben Norton, multipolarista)

La politica estera degli Stati Uniti è ora esclusivamente nelle mani di un piccolo gruppo di estremisti neocon che rifiutano apertamente la diplomazia e che credono sinceramente che gli interessi strategici dell’America possono essere raggiunti solo attraverso un conflitto militare con la Russia. Detto questo, possiamo dire con un certo grado di certezza che le cose andranno molto peggio prima di migliorare.