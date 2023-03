Il piano di Putin per un nuovo impero russo include sia l’Ucraina che la Bielorussia

Nell’ultimo anno, Vladimir Putin si è paragonato allo zar Pietro il Grande, che ha costruito un impero nel XVIII secolo, e ha tentato di annettere intere regioni dell’Ucraina dichiarando che sta “restituendo terre storicamente russe”. Un documento trapelato di recente che presumibilmente dettaglia i piani russi per assorbire la vicina Bielorussia ora fornisce ulteriori informazioni sulle ambizioni imperiali che stanno guidando anche l’invasione dell’Ucraina.

Presumibilmente prodotto dall’amministrazione presidenziale di Putin con il contributo dei servizi di intelligence e delle forze armate russe, il documento strategico interno di 17 pagine è stato reso pubblico all’inizio del 2023 da un consorzio internazionale di giornalisti. Serve come guida completa all’annessione non ufficiale della Bielorussia attraverso una combinazione di misure economiche, militari, politiche e sociali, con l’obiettivo del pieno assorbimento in un cosiddetto “Stato dell’Unione” con la Russia entro il 2030.

La conquista russa della Bielorussia, come delineata nel documento, sembra rispecchiare da vicino i piani di Mosca per l’Ucraina, anche se con mezzi meno diretti. “Gli obiettivi della Russia nei confronti della Bielorussia sono gli stessi dell’Ucraina. Solo in Bielorussia, la Russia fa affidamento sulla coercizione piuttosto che sulla guerra. Il suo obiettivo finale è ancora l’incorporazione all’ingrosso”, ha commentato Michael Carpenter, ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dopo la pubblicazione del documento trapelato.

Il documento strategico per la Bielorussia prevede la completa russificazione della società bielorussa insieme a una netta riduzione dell’influenza delle forze nazionaliste e filo-occidentali, che sono considerate dalla Russia praticamente indistinguibili rispetto sia alla Bielorussia che all’Ucraina. I sistemi politici, finanziari, economici e educativi bielorussi sarebbero completamente integrati in Russia, con una rete di media filo-russi, ONG e istituzioni culturali istituite per aiutare questo processo di integrazione.

Nella sfera militare, l’esercito bielorusso diventerebbe di fatto parte dell’esercito russo, con la Bielorussia che aumenta il numero di basi russe nel Paese e consente a Mosca di espandere notevolmente la sua presenza militare. L’intenzione recentemente annunciata da Putin di basare armi nucleari tattiche russe in Bielorussia è un’indicazione che questo piano sta già avanzando.

La data di pubblicazione di questo presunto progetto russo per l’acquisizione della Bielorussia è particolarmente interessante. Secondo quanto riferito, è stato prodotto nell’estate del 2021 in un momento in cui la mente di Putin sembra essersi rivolta a grandiose visioni di conquista imperiale. Sempre più isolato a causa della pandemia di Covid e circondato da una cerchia sempre più ristretta di estremisti e adulatori imperiali, Putin sembra aver preso la fatidica decisione a metà del 2021 di estinguere una volta per tutte l’indipendenza bielorussa e ucraina.

Gli sforzi per annettere ufficiosamente la Bielorussia erano a buon punto. Il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka faceva già molto affidamento sulla Russia a seguito di un intervento del Cremlino per sostenere il suo regime vacillante sulla scia delle proteste a livello nazionale per le truccate elezioni presidenziali dell’agosto 2020.

Mentre i funzionari del Cremlino erano impegnati a elaborare piani per incorporare la Bielorussia, lo stesso Putin stava scrivendo un trattato di 6000 paroleche delineava la sua negazione del diritto dell’Ucraina allo stato e la sua insistenza sul fatto che gli ucraini fossero in realtà russi (“un popolo”). Il saggio di Putin del luglio 2021 è stato ampiamente visto come una dichiarazione di guerra contro l’indipendenza ucraina. Il suo lungo articolo ha gettato le basi ideologiche per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, iniziata sette mesi dopo.

I piani di Putin per un’Ucraina soggiogata condividono molte caratteristiche comuni con la sua visione per l’acquisizione della Bielorussia. Dopo la prevista conquista militare dell’Ucraina, la Russia intendeva insediare a Kiev un sovrano fantoccio che avrebbe sostituito Zelenskyj e avrebbe svolto lo stesso ruolo di Lukashenka in Bielorussia. Per entrambi i paesi, l’obiettivo finale di Mosca è lo stesso: il completo assorbimento in un nuovo impero russo.

I sogni di Putin di un nuovo impero russo sono stati evidenti sin dal suo primo mandato, ma sono diventati più evidenti dopo il suo ritorno formale alla presidenza nel 2012. Da questo momento in poi, Putin ha iniziato ad abbracciare apertamente un marchio imperialistico di nazionalismo che lo ha posizionato come l’ultimo di una lunga serie di governanti del Cremlino celebrati come “raccoglitori di terre russe”. Nel contesto contemporaneo, ciò significava incorporare i compagni stati slavi orientali Bielorussia e Ucraina in una nuova unione guidata dalla Russia.

L’idea di un’unione tra Russia, Bielorussia e Ucraina non era nuova e ha guadagnato importanza durante il crollo dell’URSS quando è stata promossa dal dissidente sovietico Alexander Solzhenitsyn. L’unità slava orientale aveva un fascino sia ideologico che pratico per Putin. Gli assicurerebbe un posto nella storia russa, creando allo stesso tempo una solida base per l’Unione economica eurasiatica (EEU), l’alternativa di Putin all’UE.

Inizialmente, Putin sperava di assorbire l’Ucraina senza combattere. In effetti, nel 2012 e nel 2013, il Cremlino ha adottato molte delle stesse tattiche successivamente utilizzate in Bielorussia per rafforzare la presa della Russia sul paese. Tuttavia, l’Ucraina post-sovietica aveva un senso di identità nazionale molto più forte della Bielorussia, con la maggioranza degli ucraini che si considerava europea e abbracciava le nascenti tradizioni democratiche del paese. Questo si sarebbe rivelato un grosso ostacolo per il progetto imperiale di Putin.

Mentre l’Ucraina si preparava a firmare un accordo di associazione con l’Unione europea da tempo atteso nel 2013, Mosca ha scatenato una guerra commerciale e ha iniziato a fare pressioni sul presidente ucraino filo-Cremlino Viktor Yanukovych affinché rifiutasse Bruxelles a favore di Mosca. Quando Yanukovich ha tentato di farlo, in Ucraina sono scoppiate proteste di massa che si sono trasformate in una rivoluzione su vasta scala a sostegno della democrazia e dell’integrazione europea. Entro tre mesi, Yanukovich si ritrovò abbandonato dai suoi alleati e fuggì in Russia.

La Russia ha risposto al successo della rivoluzione Euromaidan occupando la Crimea e tentando di orchestrare rivolte in tutta l’Ucraina meridionale e orientale. Le regioni dell’Ucraina prese di mira sono state ribattezzate dal Cremlino usando il vecchio termine imperiale dell’era zarista di “Novorossiya” o “Nuova Russia”. Questa strategia ha avuto successo solo in parte, con le rivolte sostenute dal Cremlino sconfitte nella maggior parte delle principali città ucraine ad eccezione di Donetsk e Luhansk nella regione del Donbass dell’Ucraina orientale, dove il controllo del Cremlino è stato assicurato con l’assistenza dell’esercito russo invasore.

Negli otto anni successivi, Putin ha tentato di ricostruire l’influenza politica della Russia all’interno dell’Ucraina, facendo pressioni sul paese affinché accettasse un’interpretazione favorevole al Cremlino degli accordi di Minsk del febbraio 2015, che avevano posto fine al peggio dei combattimenti nell’Ucraina orientale senza stabilire un pace duratura. La visione di Mosca per l’attuazione degli accordi di Minsk avrebbe trasformato l’Ucraina in un satellite russo disfunzionale, ma questo risultato ha incontrato la resistenza dei successivi presidenti ucraini.

All’inizio del 2021, Putin era giunto alla conclusione che la sua strategia stava fallendo e sembra aver riconosciuto che l’Ucraina stava scivolando irreparabilmente fuori dall’orbita russa. A questo punto, lui e altri leader del Cremlino hanno iniziato a riferirsi all’Ucraina come a un “anti-russo” ea dipingere il paese come un intollerabile avamposto degli interessi della NATO e degli Stati Uniti ai confini della Russia. Le prove disponibili suggeriscono che quando Putin ha pubblicato il suo famigerato saggio nell’estate del 2021, era già pienamente impegnato a schiacciare l’indipendenza ucraina con mezzi militari.

In chiara eco della strategia adottata per la Bielorussia, il servizio di sicurezza russo dell’FSB è stato incaricato nel 2021 di preparare piani per l’occupazione militare e la pacificazione dell’Ucraina. Tuttavia, una combinazione di corruzione dell’FSB, pio desiderio e stereotipi fuori luogo sull’Ucraina moderna ha portato a una serie di disastrosi errori di calcolo.

I collaboratori all’interno del governo ucraino hanno detto agli agenti dell’FSB ciò che volevano sentire senza riguardo per la realtà sul campo, mentre le reti del Cremlino di informatori ucraini, ONG e altri “esperti” hanno assicurato ai loro colleghi russi che l’esercito russo invasore sarebbe stato il benvenuto . Nel frattempo, gli ufficiali dell’FSB hanno predetto con sicurezza che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarebbe stato presto catturato o costretto a fuggire, con la resistenza ucraina organizzata che difficilmente sarebbe durata più di pochi giorni.

Questi fallimenti dell’intelligence hanno convinto Putin a intraprendere la più grande scommessa della sua presidenza con una forza del tutto inadeguata di meno di 200.000 soldati. Ciò è stato considerato sufficiente per instaurare un regime filo-russo e porre l’Ucraina sulla stessa strada della Bielorussia verso l’assorbimento nella Federazione Russa.

I documenti sequestrati, i conti dei prigionieri e le azioni delle forze di occupazione russe nelle regioni dell’Ucraina sotto il controllo del Cremlino consentono ora di produrre un quadro completo dei piani della Russia per la sottomissione del paese. Questi piani condividono molte caratteristiche con l’approccio di Mosca all’annessione strisciante della Bielorussia, pur impiegando metodi infinitamente più diretti e brutali.

Gli eventi dell’anno passato chiariscono che l’obiettivo di invasione dichiarato dalla Russia di “denazificazione” significa in realtà l’esecuzione, l’imprigionamento, la deportazione o altrimenti la messa a tacere di chiunque sia considerato un patriota ucraino. Le persone prese di mira dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022 hanno incluso funzionari eletti, attivisti della società civile, educatori, giornalisti, veterani dell’esercito e personaggi della cultura.

La soppressione sistematica dell’identità nazionale ucraina è stata intrapresa parallelamente a intensi sforzi di russificazione, compresa l’introduzione di un curriculum scolastico russo approvato dal Cremlino e la promozione di un’identità imperiale. Parallelamente, le imprese locali sono state costrette a integrarsi nell’economia russa, con la popolazione più ampia dell’Ucraina occupata obbligata ad accettare la cittadinanza russa.

Le ovvie somiglianze tra la strategia bielorussa a lungo termine del Cremlino e le tattiche impiegate nell’Ucraina occupata minano gli sforzi russi di ritrarre l’invasione in corso come una misura difensiva guidata da valide preoccupazioni per la sicurezza. Invece, emerge un’immagine dell’ambizione prevalente di Vladimir Putin di assorbire entrambi i paesi e assicurarsi un posto nella storia come “raccoglitore di terre russe”.

Mentre il suo approccio a ciascun Paese può attualmente differire nei dettagli, Putin mira chiaramente a porre fine all’indipendenza sia ucraina che bielorussa e ha posto queste ambizioni imperiali al centro del suo intero regno. Questo si fa beffe delle richieste di compromesso con il Cremlino. Invece, i leader occidentali devono riconoscere che la pace in Europa rimarrà inafferrabile fino a quando il dittatore russo non sarà costretto ad abbandonare i suoi sogni di impero.

La versione originale di questo intervento è qui.