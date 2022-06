A quasi quattro mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, la politica di Vladimir Putin sta diventando chiara. La guerra tra Ucraina e Russia sarà probabilmente lunga. Sta diventando ovvio che gli stati occidentali, e in particolare i Paesi europei, dovranno fornire assistenza su una scala senza precedenti, pari a un pacchetto di aiuti civili e militari. Sarebbe simile al Piano Marshall, il finanziamento offerto dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale per aiutare a ricostruire l’Europa.

Putin sta perseguendo una politica brutale di sottomissione dell’Ucraina. Considera il suo Paese come lo storico maestro imperiale dell’Ucraina. Per fermare la guerra, l’Ucraina potrebbe dover impegnarsi a non unirsi oa non collaborare mai con la Nato. Putin sta cercando di indebolire l’Ucraina il più possibile per ridurne il valore per il mondo occidentale a cui sta cercando di unirsi. Conquisterà tutto il territorio ucraino che pensa di poter detenere. Dai nuovi territori russi nell’Ucraina orientale e meridionale, Putin spera quindi di dominare lo Stato ucraino e di portarlo alla dipendenza dalla Russia.

C’è un parallelo storico significativo dalla storia sovietica per questa politica. Durante la seconda guerra mondiale, il dittatore sovietico, Joseph Stalin, ottenne l’accordo del presidente Franklin Roosevelt e del primo ministro Winston Churchill per indebolire l’impero tedesco, il grande stato fondato da Bismarck nel 1871 che si estendeva dall’Alsazia-Lorena nell’odierna Francia a Koenigsberg (ora Kaliningrad) nella Russia moderna. Per Stalin, la Germania non era solo una grave minaccia per l’Unione Sovietica come la più grande potenza europea, ma faceva anche parte della minaccia posta all’URSS dall’intero mondo capitalista.

Nelle loro conferenze in tempo di guerra, a Teheran, Yalta e Potsdam, i leader dei tre alleati concordarono che l’impero tedesco sarebbe stato smembrato, riducendo così notevolmente le sue dimensioni. Gran parte del suo territorio orientale sarebbe stato dato alla Polonia e all’URSS. La Polonia ha perso territorio a est. La linea segnata dai fiumi Oder e Neisse divenne il nuovo confine polacco-tedesco. La popolazione etnica tedesca dell’Europa orientale, circa 12 milioni di persone, fu espulsa nel territorio dell’impero tedesco di groppa, che consisteva nelle regioni occidentali e centrali della Germania.

Inizialmente Stalin sperava che l’intera Germania diventasse comunista e cadesse nelle mani dell’URSS. Quando si rese conto che ciò non sarebbe accaduto, fondò uno stato della Germania orientale, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT), nell’ottobre 1949, cinque mesi dopo la fondazione della sua controparte occidentale, la Repubblica Federale di Germania. Stalin ei suoi successori come leader dell’URSS speravano costantemente che la RDT avrebbe attirato il popolo della Repubblica Federale verso il comunismo. Non ci è mai riuscito. Nel 1989-1990 il popolo della Germania dell’Est ha rovesciato il regime comunista e ha votato per entrare nella Repubblica Federale.

L’Ucraina doveva cadere

Quando l’invasione russa dell’Ucraina è iniziata nel febbraio di quest’anno, Putin si aspettava che il suo esercito avrebbe invaso rapidamente il paese, ci sarebbe stata poca resistenza e il governo eletto sarebbe fuggito in esilio. Queste speranze sono state deluse. Ora sta cercando di smembrare l’Ucraina, impossessandosi dei suoi territori orientali (le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk) ed espellendo elementi delle loro popolazioni che potrebbero non essere fedeli alla Russia. Ciò fa seguito al sequestro della Crimea nel 2014, nel sud dell’Ucraina.

I comandanti militari russi e i funzionari del governo hanno affermato pubblicamente che l’Ucraina orientale e meridionale, d’ora in poi, apparterrà alla Russia per sempre. Il ministro dell’Istruzione russo, Sergei Kravtsov, ha recentemente annunciato che sarà introdotta una severa censura nel sistema educativo dell’Ucraina orientale e meridionale in modo che non possano essere espressi sentimenti anti-russi.

La russificazione (la politica di imporre la cultura russa sulle popolazioni) sembra essere rafforzata dalla pulizia etnica. Il mese scorso il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino, Liudmyla Denisova, ha informato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, che 1,3 milioni di ucraini, tra cui 223.000 bambini, erano stati deportati con la forza in Russia.

Per il Presidente russo, l’Ucraina non è solo importante di per sé: è importante come risorsa per il mondo occidentale a cui cerca di aderire, che Putin chiama “il mondo euro-atlantico” – la comunità europea degli Stati che guarda agli Stati Uniti per la leadership. L’Ucraina è una parte importante della lotta tra l’autoritarismo russo e il liberalismo occidentale. Dal momento che il suo esercito non può conquistare l’intera Ucraina, Putin vuole impadronirsi della maggior parte possibile del paese e ridurre il più possibile il valore del resto a ovest.

Questo è simile alla politica nei confronti della Germania che Stalin adottò alla fine degli anni Quaranta. Avrebbe preferito stabilire il controllo comunista su tutta la Germania. Gli Stati Uniti, tentando di rilanciare l’economia della Germania occidentale con una nuova valuta e con l’aiuto del Piano Marshall, gli hanno chiarito che lo avrebbero impedito. Di conseguenza, Stalin rafforzò la sua presa sulla parte della Germania nelle sue mani.

Ci sono voluti 41 anni – dal 1949 al 1990 – perché la Repubblica Federale si riprendesse la Germania dell’Est. Non ha recuperato i suoi territori perduti di Slesia, Pomerania e Prussia orientale e probabilmente non lo farà mai. La Francia impiegò 48 anni – dal 1871 al 1919 – per recuperare l’Alsazia-Lorena, persa dopo la guerra franco-prussiana. In entrambi i casi, i territori sono stati recuperati solo quando i regimi che li controllavano sono caduti dal potere. È probabile che il regime di Putin dovrà cadere se l’Ucraina vuole recuperare le sue regioni orientali e meridionali, proprio come la dinastia imperiale tedesca degli Hohenzollern cadde nel novembre 1918 e il regime della RDT sostenuto dai sovietici cadde nel novembre e dicembre 1989.

La politica di Putin fallirà, proprio come hanno fallito Stalin e i suoi successori, solo se l’Occidente si rivelerà troppo unito e troppo forte per essere sconfitto. Per riprendersi i loro territori orientali e meridionali, gli ucraini non dovranno solo condurre una lunga guerra: dovranno ricevere un’enorme assistenza militare, finanziaria ed economica dall’Europa.

Non ci si può aspettare che gli Stati Uniti forniscano la parte del leone dell’assistenza, come hanno fatto finora. Gli Stati europei dovranno mostrare un grado di solidarietà senza precedenti, sia con l’Ucraina che tra loro. La piena adesione all’Unione Europea per l’Ucraina deve essere in gioco, come un modo per rafforzare il paese. Anche se, come indicato dai leader dell’UE, è probabile che si tratti di un processo lento.