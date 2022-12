Il percorso ecologico verso la pace è possibile in Ucraina

L’attuale politica occidentale ha inquadrato l’invasione russa dell’Ucraina come un assalto all’‘ordine mondiale‘. Sebbene il termine non abbia una definizione internazionale e sia ampiamente contestato, al suo interno ‘ordine mondiale’ connota una visione in cui gli Stati-Nazione dominanti economicamente o militarmente sorvegliano il pianeta. Vladimir Putin e la NATO sono entrambi affascinati da una geopolitica dell’ordine della Guerra Fredda che non è più rilevante per i complessi cambiamenti nei sistemi ambientali e sociali del nostro pianeta. Dobbiamo passare da una visione così ristretta dell’Ordine Mondiale a una visione più naturalizzata di quello che chiamo ‘Ordine Terrestre‘.

Definisco questo termine ‘Ordine Terrestre‘ come governance che considera i vincoli dei processi naturali a livello planetario quando definisce i sistemi sociali, economici e politici. Pertanto, la delimitazione dei confini e l’applicazione di qualsiasi flusso di capitale finanziario e umano e i processi ecologici si intrecciano nel processo decisionale.

Un tale approccio apre la strada allo sviluppo di quelli che vengono chiamati ‘obiettivi superiori ‘nella ricerca psicologica, che possono essere un meccanismo altamente efficace per la risoluzione dei conflitti.

Invece di rendere questa una dura lotta tra se il confine dell’Ucraina debba essere delineato lungo la vecchia SFSR ucraina, o basato sul maggioritarismo etnico, dobbiamo considerare i fattori di risorse alla base di questa invasione.

Il defunto senatore John McCain ha notato nel 2014 che l’Ucraina era il gioiello della corona sovietica a causa della sua ricca terra arabile, della vasta ricchezza mineraria e delle enormi infrastrutture di produzione. Il fatto che l’aspra battaglia per Mariupoul si sia svolta in un’acciaieria è emblematico del nazionalismo delle risorse di questo conflitto.

La geografia, all’Ucraina, ha dato un terreno altamente coltivabile a causa dei sistemi fluviali che portano depositi alluvionali nelle sue pianure. La regione era il cestino del pane per l’Unione Sovietica e ha continuato ad essere un importante fornitore di grano dall’indipendenza.

In termini di ricchezza mineraria, il Paese ha alcuni dei più ricchi giacimenti di metalli di base, rame, minerale di ferro e uranio. Tuttavia, la cosa più significativa è che la regione orientale del Paese contiene almeno 500.000 tonnellate di ossido di litio . Con la rapida domanda di batterie agli ioni di litio, queste riserve sono particolarmente importanti come minerale strategico.

Inoltre, negli ultimi anni in Ucraina non c’è stata un’esplorazione mineraria adeguata con le moderne tecnologie a causa del conflitto in Crimea. Potrebbero esserci riserve ancora più significative di minerali delle terre rare e altri metalli chiave da trovare.

L’Ucraina ha anche la seconda più grande riserva di gas naturale in Europa (dopo la Norvegia) e, cosa più significativa, è il corridoio di transito del gas proveniente da est se si vogliono evitare i gasdotti sottomarini del Mar Nero. Questo è stato un importante elemento di contrattazione per la Russia con l’Europa.

La geografia delle risorse dell’Ucraina è stata quindi ambita dalla Russia e la narrazione della nostalgia per l’Unione Sovietica senza confini è stata quindi ancora più allettante per il pubblico economico interno di Vladimir Putin.

Un punto d’inciampo chiave nel tentativo di tracciare un accordo di pace è stata l’incapacità di entrambe le parti di prendere in considerazione soluzioni ibride che riconoscano le interdipendenze delle risorse che potrebbero avvantaggiare entrambe le parti. Piuttosto che avere una visione stilizzata dell’ordine mondiale con nozioni ossificate di confini rigidi e controllo protezionistico, dobbiamo considerare opzioni creative su come i territori possono condividere aspetti di accesso e governance. Una visione così pragmatica non minerebbe i principi americani o occidentali e porterebbe a un accordo di pace più duraturo che non comprometta i nostri valori.

Mentre i confini fisici possono svolgere un ruolo fondamentale in tempi di crisi, lo scambio economico legato al vantaggio comparativo e all’efficienza del mercato fornisce un mezzo più naturale per creare accordi di governance.



Senza rinunciare alla sovranità, l’Ucraina potrebbe sviluppare un accordo di governance autonomo con i territori orientali. Il flusso di petrolio, gas e persino acqua (nel caso del canale della Crimea settentrionale) attraverso i confini politici è stato un altro punto di contesa che ha esacerbato l’attuale conflitto. Se si potessero sviluppare meccanismi di garanzia tra gli Stati-Nazione attorno ai flussi di risorse naturali, il potenziale per un’escalation del conflitto in guerra sarebbe gravemente ridotto. Sul lato occidentale del Mar Nero, l’Ucraina e la Moldavia hanno mantenuto un accordo di confine ibrido in cui una fetta di territorio moldavo è inserita tra le terre ucraine (che ho visitato nel 2018). La regione separatista di Tranisteria è vicina con la presenza anche di truppe russe, ed è emersa una situazione di conflitto congelato.

C’è un caso ancora più convincente nella regione del Mar Nero orientale. La regione autonoma dell’Agiaria, all’interno della Georgia, ha in gran parte evitato la guerra perché è stato istituito un meccanismo di governance ibrido tra il territorio georgiano e il territorio separatista. I russi hanno mantenuto una base militare anche all’interno di questo territorio fino al 2007. La capitale della regione, Batumi, è un centro di risorse per il petrolio del Kazakistan e del Turkmenistan, e la sua raffineria di petrolio gestisce il petrolio del Caspio dall’Azerbaigian. ‘Naturalizzando’ una nozione di ordine in questa località vitale del Mar Nero, e considerando la vitalità delle infrastrutture delle risorse e l’efficienza del mercato, è stata fatta una serie pragmatica di concessioni che hanno soddisfatto tutte le parti. Per oltre un decennio la regione separatista si è sentita abbastanza sicura nelle sue relazioni con la Georgia e viceversa che la corte costituzionale della Georgia si trova ora in Adjara.

Per coloro che pensano che un tale percorso verso una pace pragmatica eroderebbe la sovranità, basti considerare le variazioni dell’ordine nazionale che i Paesi hanno accettato in passato. Il Kurdistan iracheno fornisce un esempio di come un meccanismo di governance ibrido abbia funzionato all’interno del sistema esistente delle Nazioni Unite. Fino a quando non sarà possibile costruire la fiducia per avere meccanismi più definiti per accertare le preferenze per l’autogoverno, tale ibridità è un modo per salvare sia vite umane che sistemi naturali da cui tutti dipendiamo.

La prossima domanda da porsi è: come potremmo iniziare il processo di tracciare un tale percorso verso la pace ecologica? È qui che la base fondamentale della scienza per la risoluzione di tutti i problemi ambientali diventa più saliente. Nel 2021, al culmine della pandemia COVID, ho avuto l’opportunità di ospitare un briefing del Congresso su ‘Science Diplomacy‘ attraverso la sponsorizzazione bipartisan degli uffici dei Sens. Chris Coons e Lisa Murkowski. Tra le lezioni raccolte in esso c’era che la scienza è un processo intrinsecamente collaborativo. Ciò è particolarmente vero per le questioni ecologiche. Date le geografie delle risorse di Russia e Stati Uniti, la scienza artica, in particolare, potrebbe dare l’opportunità di ‘rompere il ghiaccio‘ in questo contesto.

L’Amministrazione Biden ha annunciato, il 27 agosto 2022, che stava nominando un nuovo ‘ambasciatore artico‘, a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza evidenziate dalla NATO in questa regione.

Mentre il Polo Sud è stato un segno distintivo della diplomazia scientifica attraverso il Trattato Antartico, l’Artico è stato un dominio molto più controverso. Tuttavia, se gli Stati Uniti potessero negoziare il Trattato Antartico al culmine della Guerra Fredda sull’altare della scienza, c’è il potenziale per fare lo stesso ora con l’Artico. Esiste anche un precedente per la ricerca sui sistemi ambientali globali che ha portato al miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti. L’International Institute for Applied Systems Analysis festeggia il suo cinquantesimo anniversario quest’anno ed esemplifica la resistenza della scienza come strumento cooperativo quando viene data una possibilità.

La scienza sta soffrendo nella guerra russo-ucraina, anche in aree in cui non ci sarebbero minacce alla sicurezza dalla collaborazione,come con la ricerca ambientale. Se siamo disposti a fare ‘eccezioni’ per le sanzioni sulle importazioni di combustibili fossili e sulle società Internet , perché non possiamo fare eccezioni per le collaborazioni scientifiche che andrebbero a beneficio del pianeta? I confini politici e le differenze ideologiche sono irrilevanti per i processi ambientali globali. Se prendiamo veramente sul serio i dati sui cambiamenti climatici, non possiamo ostracizzare la scienza dalla Russia, il Paese più grande del mondo per massa terrestre che occupa alcuni degli ecosistemi più sensibili al riscaldamento globale.

La US National Science Foundation (NSF) ha un importante programma di ricerca su ‘Navigating the New Arctic‘ che fa parte delle loro ‘10 grandi idee per futuri investimenti NSF‘ lanciate nel 2017. Nel gennaio 2022, ho presentato una proposta di collaborazione nell’ambito di questo programma per studiare i modi di riqualificare i vecchi siti di estrazione di minerali dismessi nell’Artico risalenti all’era della Guerra Fredda. La proposta includeva partner nei cinque maggiori Paesi artici: Stati Uniti, Canada, Russia, Danimarca (Groenlandia) e Svezia.

All’inizio di questa estate abbiamo ricevuto buone notizie che la nostra proposta sarebbe stata raccomandata per il finanziamento, ma solo se avessimo rimosso il nostro caso di studio russo e rinunciato a qualsiasi collaborazione con i ricercatori del Paese. Chiaramente, questo è stato lo sforzo della NSF per conformarsi alla guida della Casa Bianca sulla cessazione della collaborazione scientifica con la Russia. Ho cercato di trovare un modo per convincere la NSF che il vasto territorio della Russia si estende su più della metà dell’Artico e che escluderlo dalla ricerca minerebbe il nucleo di qualsiasi programma di ricerca sull’Artico. Tuttavia, non siamo riusciti a prevalere e alla fine abbiamo dovuto sostituire il caso di studio russo con uno in Finlandia.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno collaborato strettamente alla ricerca sull’Artico, in particolare nelle zone di confine dello Stretto di Bering. Dal 1991 il National Park Service (NPS) ha sostenuto un programma di ricerca scientifica e sul patrimonio. Gli Stati Uniti acquistarono l’Alaska dai russi nel 1867 per 7 milioni di dollari, che ammonterebbero a un modesto 170 milioni di dollari nella valuta del 2022. Attualmente, gli Stati Uniti hanno la massima preoccupazione per la sicurezza della Russia in Alaska a causa delle minacce fatte dai politici di Mosca sulla rivendicazione dell’Alaska. Tuttavia, invece di cadere in questa esca bellicosa, gli Stati Uniti dovrebbero ridimensionare la situazione continuando la ricerca scientifica attraverso il programma del National Park Service.

Per essere onesti, il governo degli Stati Uniti ha adottato un approccio più cauto per interrompere la collaborazione scientifica rispetto ai Paesi europei. La Commissione europea ha preso l’iniziativa diinterrompere i legami di ricerca con la Russia il 3 marzo 2022, pochi giorni dopo l’invasione. Gli Stati Uniti hanno i più grandi accordi di partenariato di ricerca con la Russia. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, tra il 2017 e il 2019 ci sono stati oltre 14.000 articoli scientifici co-autori tra scienziati americani e russi .

L’alto livello di produttività accademica nella scienza USA-Russia, così come la collaborazione tecnica sulle infrastrutture spaziali, hanno dato agli Stati Uniti più tempo per fermare la cooperazione scientifica. C’era anche una proposta per concedere visti speciali agli scienziati russi per trasferirsi negli Stati Uniti, dal momento che un gran numero di loro si era opposto alla guerra. Tuttavia, anche questa proposta è fallita quando a Washington sono diventate dominanti opinioni più aggressive.

Ora siamo in una fase in cui sostanzialmente tutte le collaborazioni sono cessate. Anche istituzioni private come la mia alma mater, il Massachusetts Institute of Technology, hanno interrotto collaborazioni di lunga data come la collaborazione del campus condiviso con Skoltech a Mosca .

Tutti questi ‘boicottaggi‘ o ‘rottura‘ dei legami sono giustificati dai sostenitori sulla base del fatto che la maggior parte delle università in Russia ha collegamenti con lo Stato e quindi l’apparato bellico di Putin potrebbe trarre vantaggio dalla ricerca. Tuttavia, l’ammontare dei fondi utilizzati per la ricerca scientifica di base, e in particolare per la ricerca ambientale, è irrisorio rispetto a quello che stiamo concedendo attraverso esenzioni o concessioni ad altri Paesi dalla vendita di combustibili fossili.

Nella migliore delle ipotesi, tali gesti di protesta per impedire la collaborazione sono simbolici, ma la scienza non dovrebbe essere sacrificata sull’altare del simbolismo sentimentale. Le istituzioni di ricerca scientifica statunitensi dovrebbero prendere urgentemente in considerazione una ripresa delle collaborazioni scientifiche con la Russia sulla ricerca ambientale e su altre aree in cui non vi è alcuna minaccia alla sicurezza. Un tale sforzo potrebbe anche aiutare ad aprire strade per la diplomazia di Track II e ad abbassare la temperatura del conflitto.

Il danno ecologico e il costo umano del conflitto tra Russia e Ucraina è orrendo, e più si protrae, maggiore è il rischio di crolli nucleari nelle centrali elettriche o di utilizzo di armi (sia attraverso test oceanici/terrestri che nel teatro di guerra). Per quanto dobbiamo sostenere la difesa di principio dell’Ucraina, dobbiamo anche riconoscere una realtà fondamentale: un pianeta compromesso a causa della scienza soffocata o delle ricadute nucleari renderà ogni vittoria meno sostenibile per tutta l’umanità.

La logica di un tale approccio è affermata non solo nelle scienze sociali e politiche, ma anche nella comprensione delle scienze naturali dei sistemi adattivi complessi. Ad esempio, lo sviluppo delle città è stato ben studiato e la loro crescita segue molte delle stesse ‘leggi di potenza’ di scala che troviamo nella fisica fondamentale. Un mezzo per sviluppare una visione così naturalizzata dell’ordine mondiale è considerare tali complementarità delle risorse attraverso meccanismi di governance economica multilaterale più agili come il G20.

Nel caso della guerra in Ucraina, esistono istituzioni di cooperazione esistenti come l’Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero , che riconosce la connettività ecologica e ha anche un mandato ambientale. I taglienti commenti di Henry Kissinger a Davos lo scorso anno suggerivano che le concessioni di terra per la pace sarebbero state accolte con meno disprezzo se viste dalla lente di ‘Earthly Order’.

Nella sua opera magnum sull’ordine mondiale,Kissinger ha identificato il potere e la legittimità come i due elementi chiave di un ordine sostenibile. Aggiungete a questo il riconoscimento dei sistemi naturali di connettività che trascendono i confini e iniziamo a tracciare una geografia della pace più duratura. Tuttavia, il percorso per ottenere una visione così naturalizzata della pace ci impone di rivisitare alcune delle lezioni della diplomazia non convenzionale dell’era della Guerra Fredda