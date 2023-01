Il PD e le leggi della termodinamica

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Si assiste con una punta di noia ansieggiante al quasi forse-dibattito nel Pd (no, il dibattito no! con Nanni Moretti), finto sereno quanto drammatico per gli esiti di eventuali scioglimenti e confuso nel suo ‘ri-costituirsi’ con le ‘verità’ più disparate. Si dovrebbe addirittura affrescare la nuova svolta politica tra tattiche posizionamenti alleanze a trovare il decimo segretario ‘suicida’ tra una cacofonia di posizioni (è una questione di identità, ci vuole un altro profilo, serve parlare di lavoro, ascoltiamo i giovani, basta con le correnti, deve essere più riformista, più di centro, no più di sinistra, magari neo laburista, ecc. ecc. ecc.). Un percorso verso le primarie (aperte all’esterno per chiunque passi, in passato anche cinesi e gente di destra ad inquinare, no solo per iscritti valutandovi i soli interessi personali) privo di un metodo che faccia capire a noi, ma soprattutto a loro ormai autoreferenziali estranei alla società, motivi cause e torti forieri del disastro annunciato di un partito senza identità incapace di cogliere persino il significato della débacle nelle ultime elezioni politiche. Già manifestatasi con altre defezioni di voti ed idee con cui il partito aveva perso milioni di voti negli anni senza interrogarsi su motivi e ragioni (ricordo come esempio nel 2015 “imperatore” Matteo lo sgradevole rottamatore di persone, che Bonaccini fu votato presidente dell’Emilia e qualcuno dai famosi territori pose la questione dicendo che comunque il Pd vincente di voti ne aveva perso decine di migliaia, segnale già altri su cui molto riflettere, e come risposta vi fu il nulla).

Errori e difficoltà privi di uno straccio di offerta politica credibile per coinvolgere una società confusa e regredita rispondendo ai quesiti: per chi (rappresentanza), per cosa (progetto), come (metodo). E siamo ad un’altra ricerca di personale da segretario addirittura con ruolo costituente se non ri-fondativo senza rimettere in radicale discussione nulla con il rischio di ri-commettere l’errore ‘genetico’ di non voler seriamente e duramente comprendere che cosa non abbia funzionato sin dall’atto fondativo del ‘Manifesto dei valori’del 2007. La fase d’incontro di due culture politiche, comuniste e democristiane, già di loro esauste con cui si incoronò il progetto maggioritario di Veltroni in un paese d’antica formazione proporzionale, per poi minarne subito dopo il percorso che non poteva che portare ai disastri odierni. E dunque nell’inspiegabilità di un inconsapevole cupiodissolvi che nell’alta locuzione di S. Paolo nella 1a lettera ai Filippesi esprimeva almeno un desiderio di mistico annientamento in Cristo. Idea discutibile ma almeno forte, aggregante. A significare un’aspirazione ad una vita ascetica, di rinuncia alla propria personalità e nei suoi usi più laici e profani espressione di un rifiuto dell’esistenza, desiderio di estenuazione, una volontà masochistica di autodistruzione. Non si può dire che tale sia stata la forma di ascetismo che avevano in mente poltronisti di platea e retroguardie di loggione anche se estenuati, noi più di loro, lo siamo. Non pare proprio che tra i tanti ex scudo crociati tale fosse il desiderio di una vecchia esistenza in un nuovo contenitore. Mentre negli ex comunisti già si intravvedevano posizioni ed orientamenti volti a convergere sulla gestione e spartizione di un esistente caotico ed ambiguo piuttosto che impegnarsi nella ricerca di un esistibile, passatemi l’afflato poetico, se non proprio acetico almeno più sobrio lontano da stilemi d’altri arraffamenti con cui si sono omologati. Ma sempre umani sono, anche loro. Scartata un’ipotesi così d’alto pensiero ci si può laicamente volgersi alle leggi della fisica. Roba certa sottoposta a vaglio e prova empirica, inequivocabile e non passibile di facili ermeneutiche od interpretazioni di comodo. Per cercare una spiegazione più trasparente di ciò che accade nelle segrete stanze rosé in competizione con quelle più ambiguamente raffinate e micidiali vaticane.

E dunque con una parafrasi piego le tre leggi della termodinamica l’area della fisica che studia i trasferimenti di energia cercando di comprendere le relazioni tra calore energia lavoro che qui trasferisco alla partecipazione ad un progetto politico condiviso, una reciprocità comunicativa con i territori su temi chiari, impegno di lotta politica, si parva licet (componere magnis) nell’accezione di Virgilio, ma anche in Ovidio, nelle “Georgiche IV, 176” nel paragone tra i lavori di api e le fatiche dei Ciclopi. Locuzione talora usata in forma scherzosa nel voler accostare o paragonare cose fatti argomenti diversi tra loro per valore od importanza. Allo scopo si attaglia soprattutto la seconda legge. Ma già la prima ci avvicina all’oggetto misterioso di un sistema la cui determinazione pare complessa ma in realtà con un’idea molto semplice. Per cui se aggiungi calore a un sistema due cose si possono fare: cambiare l’energia interna del sistema o farlo funzionare, o combinandoli. Così tutta l’energia termica deve essere utilizzata a tal scopo. L’uso metaforico significa che devi aggiungere calore a un sistema. Il calore è un progetto politico, la partecipazione di iscritti e sodali, energia intellettiva per lo scopo di funzionamento del sistema o macchina politica, utilizzando tutta l’energia termica, leggi una politica di confronto anche aspro ma che porti ad una decisione di programma da perseguire (come faceva il Pci) più che spartirsi per correnti, per farlo funzionare. Si è fatto l’opposto, non si è cambiata l’energia “interna” continuando a sbagliare ognuno nel proprio orticello e dietro quegli sbagli vi erano carriere personali, posti di potere, indirizzi personalistici, veti reciproci, lotte intestine. Ché nell’intestino lo scontro di cibi diversi diviene una guerra per digerire il tutto. Ma la seconda legge mi pare più pertinente al caso della ‘malattia’ endogena di un organismo mal tarato alla partenza che non poteva che produrre patologie all’arrivo come si è manifestato nel Pd. Vuoi partito dilaniato, dilacerato, debole, disorientato, ma anche demenziale e già in anni andati delinquenziale ed aggiungete voi quello che volete. Il succo della seconda legge afferma che questa non si occupa di fare qualcosa, come sin troppo è stato fatto pensandosi ancora maggioritario, ma si occupa di una restrizione su ciò che si può fare. Ovvero scegliere nella realtà, come vuole la filosofia, i possibili da perseguire, ossia quali attori soggetti classi e ceti sociali rappresentare, con quali mezzi per raggiungere quali fini. Se però hai il portato mezzi-fini è un progetto di cambiamento della società avendo capito quali sono i suoi movimenti interni. Che la destra dà conto di avere manifestandolo nei tragici violenti criminali modi che la caratterizzano contro migranti giovani poveri, Meloni finta piangente a parte già edulcorata nei giornaletti popolari per donnine e popolino narrando la lieta novella. Mentre ammazzano vite umane in mare. Significa che tra i possibili di una realtà che devi saper interpretare e poi restringere devi individuare attori gruppi e segmenti di società con cui costruire e realizzare obiettivi e scopi di progettualità politica. Il contrario di quanto fatto soprattutto nell’ultimo decennio pretendendo di voler rappresentare tutti con bisogni e domande troppo distanti, oggi media borghesia cólta e benestante, anziana e cosmopolita. Così la seconda LdT, legge della termodinamica, afferma che “la quantità di entropia di qualsiasi sistema termodinamicamente isolato tende ad aumentare nel tempo, fino a raggiungere un valore massimo”. Legge che ci dice che la natura (società) ci impedisce di ottenere determinati tipi di risultati, voti e consenso, senza impegnarci molto e soprattutto che più passa tempo più aumenta il carico ed il peso di entropia o disordine, ovvero che qualsiasi sistema che attraversa un processo termodinamico non tornerà mai più in forma completa esattamente allo stesso stato precedente. Ovvero, fatti e compiuti degli errori non puoi proseguire come se quegli errori non siano accaduti.

Si chiama nel mio esempio fisico di freccia del tempo in cui se vuoi farti capire spieghi scelte erronee compiute e la gente si potrà fare un’idea e capirà magari non seguendoti, al contrario se procedi come nulla fosse la gente non ti capisce e volta lo sguardo altrove. Viene bene una notazione vissuta. Nel territorio campano assistevo anni fa all’elezione del presidente regionale degli Ecodem, ecologisti di partito, ed a “dettare la linea” c’era un Enzo poi ministro draghiano, una sfinge vescovile in competizione appunto con l’altra chiesa in crisi, che diceva con arzigogoli ed allocuzioni quali messaggi a tizio ed a caio lontano dalla reale sostanza di accadimenti di come e quanto Antonio Bassolino fosse stato magnifico straordinario un amministratore eccezionale anche se qualcosetta era stata detta o fatta male, ma cosucce. Ero in fondo alla sala ed il mio pensiero mi fece parlare prima che freni inibitori, che cerco di tenere a bada, potessero zittirmi e dissi: sì infatti vorremmo capire nel merito errori e meriti, cosa non ha funzionato e quali risultati siano stati conseguiti. Così tanto per farci capire perché possiamo farcene un’idea e con questa capire voi dirigenti che ne pensate. Dopo il cosiddetto da alcuni ‘scienziato’ per via di una normale borsa di studio all’estero venne dal sottoscritto per concionare tutto impettito con un dire generico sull’Antonio grande risorsa del partito, ma anche perché uno si era permesso di fare controvoce alla sua che con evidenza si aspettava la solita ipocrita acclamazione a parole indiscutibili. Per dire della deriva comunicativa di finto dialogo di composta ipocrisia con sorrisi in faccia e pugnalate alle spalle. Sapete che mi viene in mente? Che le stesse cose le ho viste in un istituto di ricerca che ho fondato e co-diretto alloggiato, proprio perché laico non mi spaventa un confronto intelligente con chi è lontano da me, ma intelligente) in terra pontificia tra i Gesuiti, ordine tra i più cólti della Chiesa ma micidiali. Mentre ti sorridono significa in genere che stanno per pugnalarti. Tornando alla termodinamica declino la terza legge per completezza sulla capacità di creare una scala di temperatura assoluta dello zero assoluto o Kelvin ovvero meno 273,15 C. che è il punto in cui l’energia interna di un solido è esattamente 0. Ora non si può dire con certezza ma il “freddo” dentro il Pd se non di zero assoluto, di identità progetti comportamenti, ha fatto molto per avvicinarsi a Kelvin. Raggelando un elettorato allora di fedele afflato consumatosi nelle innumerevoli disfatte accumulate nel corso degli anni. ed intanto si arriva o si torna a qualche punto nella mappa delle possibilità mentre ci si scalda sulla proposta già criticata della Schlein di avvalersi anche del voto online, i critici dicendosi così accomunati alla pseudo democrazia diretta dei pentastallatidella prima specie, ritenendo così di poter avere più chances rispetto a pizzetto Bonaccini per il quale già molto partito si sta posizionando. Ma mentre ci si interroga seriamente sul tutto di un movimento politico e di pezzi di società ormai allo sbando si trova ancora il tempo di sorridere. Dell’ingenua bolsaggine dinanzi a decisioni anche banali provengono da quella ormai ridotta partitica. Le elezioni politiche si sono tenute il 25 settembre, verso ottobre il vecchio loro governo di fascisti in servizio permanente hanno preso il potere, i disastri della prima legge di bilancio sono già in Gazzetta ed il Pd che ti pensa? Facciamo le primarie il 19 febbraio. Problemi? Certo, perché una settimana prima si vota alle amministrative di Lombardia e Lazio ed ovviamente il voto avrà ricadute e scannamenti tra candidati dem a seconda se si vinca, improbabile, o perda, fattibile. Dopo grandi e “sofferte” riflessioni si rinviano le mitiche primarie al 26 febbraio. Ma non sapevate già da mesi dei voti amministrativi? Sì e non era meglio allora seriamente impiattare una seria costituente lontana da date sensibili da usare come resa di conti interna? Mah, con il Pardo “c’è del marcio (o del putrido, ma la frase idiomatica prende molte strade) nel regno di Danimarca”, ma in confronto al Pd Amleto può risollevarsi al cospetto dei disastri altrui.