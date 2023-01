Il PD deperisce, ma anche gli altri non si sentono molto bene

Lucida e sintetica l’analisi di Rino Formica, politico di lunghissimo corso ed esperienza: riferendosi al Partito Democratico, osserva che “un partito che si interroga se il segretario debba essere eletto dai militanti o dai cittadini che passano in quel momento davanti ad un computer, è un partito in deperimento”. In effetti è incredibile che nessuno dello stato maggiore del PD si renda conto di quanto sia surreale, in questo momento, discutere non come essere alternativa alla coalizione di destra-centro che governa, ma se il nuovo segretario lo si sceglierà con un voto ‘fisico’, nel gazebo o col computer; ancora più surreale l’epilogo: voto elettronico per anziani, chi ha inabilità personali, chi abita in zone troppo impervie e all’estero compresi gli studenti fuorisede.

C’è di che rimanere interdetti: non è miopia, è vera e propria cecità. Il Professor Luca Ricolfi individua il nodo nell’“adesione acritica all’ideologia del politicamente corretto“, che avrebbe “progressivamente trasformato il PD in una sorta di partito radicale di massa, dimentico della questione sociale e ossessionato dalla tutela di alcune specifiche minoranze, in particolare immigrati, omosessuali, transessuali“. Dove sia questa ‘ossessione’ non è ben chiaro; soprattutto al di là dell’essere o no diventato “radicale”, il fatto evidente e documentato elezione dopo elezione, è che il PD sicuramente è sempre meno “massa”.

In parallelo si consuma – scientemente – un equivoco. L’ultima, in ordine di tempo, è Maria Elena Boschi. Zelante, corre in difesa di Matteo Renzi e rivolta a Elly Schlein, intima: “Lascia stare Renzi e parla del futuro, se puoi”. Intervistata da “Il Giornale” la pasionaria di “Italia Viva”, rammenta: “Con Renzi segretario il PD governava il Paese, guidava 17 Regioni ed è arrivato a prendere il 41 per cento alle Europee. Renzi non è più segretario del PD da 5 anni e da 4 abbiamo fondato Italia Viva, voltando pagina. Se il PD di Letta e Schlein oggi è al 15 per cento e al governo ci sono Meloni e Salvini, forse potrebbero guardarsi allo specchio e fare una sana autocritica anziché cercare alibi altrove”.

Quello che Boschi e un po’ tutti si dimenticano regolarmente di dire alle loro ‘analisi’ e recriminazioni, si assiste a un progressivo e consolidato scollamento che non riguarda solo il PD. Per cui, per tornare a Boschi, il 41 per cento di un tempo e il 15 per cento di oggi del PD, è sì, il 41 e il 15, ma non solo: c’è, elezione dopo elezione, un buon 50 per cento di aventi diritto di voto che diserta le urne. Quel 41 e quel 15 per cento è relativo ai votanti. Ma se si considera l’intero bacino, allora il consenso di allora e di ora del PD nella società è ulteriormente ridotto. Un discorso, ovviamente, che riguarda tutti i “competitori” politici. E’ vero che chi è “assente” non conta e non “pesa”; tuttavia è indicativo, ma anche preoccupante, che nessun partito o movimento che dir si voglia si preoccupi minimamente di dialogare, o quantomeno ascoltare, quel 50 per cento di elettorato che decide di disertare le urne e in sostanza dice: “Per noi, voi siete tutti uguali e tutti vi rifiutiamo”.

Giuliano Ferrara recentemente ha sostenuto su ‘Il Foglio’ che “una tremenda mancanza di iniziativa affligge il Partito Democratico“. Ha ragione. Ha però torto quando sostiene che “sembra che nessuno se ne accorga“. Se ne accorgono un po’ tutti; soprattutto se ne accorge quel 50 per cento di ‘disertori‘ dell’urna, molti dei quali erano elettori che un tempo votavano quel partito, quella parte politica. Un ‘male’ comune a tutti i partiti, la mancanza di iniziativa. In questo caso nessun gaudio; e non c’è nessun Partito Radicale di Massa, per dirla con Ricolfi, per giustificare questo vistoso rigetto di buona parte degli italiani.

Questa la situazione, questi i fatti.