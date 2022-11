Il patto di difesa USA-Filippine aumenta lo scontro con la Cina?

La scorsa settimana il vicepresidente Kamala Harris ha visitato le Filippine, promettendo più fondi per gli aiuti e proponendo una cooperazione militare allargata.

“Come alleati, gli Stati Uniti stanno con le Filippine di fronte alle intimidazioni e alla coercizione nel Mar Cinese Meridionale”, ha affermato Harris . Questo è “un impegno incrollabile”, ha aggiunto, che si aggiunge ai 100 milioni di dollari di finanziamenti per le vendite militari all’estero annunciati il ​​mese scorso.

Il rapporto tra Stati Uniti e Filippine si sta riprendendo dalla presidenza dell’irascibile Rodrigo Duterte, che era fortemente antagonista nei confronti di Washington. Il suo successore, il presidente Ferdinand Marcos, Jr., ha riportato le Filippine alla loro più tradizionale posizione filoamericana.

Sebbene la presunzione di Washington sia che una più stretta cooperazione bilaterale migliorerà la sicurezza degli Stati Uniti, Manila ricorda il vacillante impero austro-ungarico, che lasciò i tedeschi convinti che la Germania guglielmina fosse “incatenata a un cadavere”. Il problema inizia con la politica filippina: sempre corrotta, dinastica, instabile e imprevedibile. Marcos è il figlio dell’omonimo ex dittatore, destituito nel 1986. Duterte si è apertamente alleato con i cinesi. Poi è diventato un falco della Cina, nonostante la mancanza di un esercito serio nelle Filippine.

Due decenni fa il ministro della Difesa Orlando Mercado ha osservato che la sua nazione aveva “una marina che non può uscire in mare e un’aeronautica che non può volare”. Non è cambiato molto da allora. L’anno scorso le forze armate di Manila hanno speso 5,65 miliardi di dollari. La marina ha due fregate e 58 pattuglie e navi da combattimento costiere; quest’ultimo è sceso di due rispetto a 20 anni prima. Il numero di aerei in grado di combattere era aumentato di due, a 49. C’erano 76 elicotteri utilizzabili. Le Filippine avevano anche sei veicoli aerei senza pilota.

L’International Institute for Strategic Studies ha osservato: “Nonostante i modesti aumenti dei finanziamenti per la difesa, principalmente in risposta alla crescente sfida posta dalla Cina all’interesse filippino nel Mar Cinese Meridionale, le capacità e i piani di approvvigionamento delle Forze armate delle Filippine (AFP ), che tradizionalmente si sono concentrate sul mantenimento della sicurezza interna, rimangono limitate.”

Non è molto per tenere a bada il colosso cinese. L’anno scorso Pechino ha speso circa 270 miliardi di dollari. Dispiega 86 navi di superficie, comprese due portaerei rudimentali, insieme a 59 sottomarini. L’aeronautica cinese ha 2475 velivoli. Il divario militare tra le Filippine e la RPC è vasto.

Il che spiega perché quest’ultimo possa maltrattare Manila impunemente. L’anno scorso Pechino ha parcheggiato la sua flotta peschereccia in acque contese. Prima di allora la Cina si era impossessata di Mischief Reef e aveva aggiunto un’isola artificiale e un aeroporto. La RPC ha successivamente afferrato Scarborough Shoal, espellendo i pescatori filippini. All’epoca le Filippine definirono Washington un “alleato inaffidabile” per aver rifiutato di confrontarsi con Pechino.

Finora, gli Stati Uniti hanno evitato il conflitto. Dopo che una nave cinese ha colpito e affondato un peschereccio filippino nel giugno 2019, Duterte ha annunciato che “sto invocando il patto RP-USA e vorrei che l’America riunisse la sua settima flotta di fronte alla Cina”. Cosa poi? “Quando entreranno nel Mar Cinese Meridionale, entrerò io. Cavalcherò con l’americano che va lì per primo. Poi dirò agli americani: ‘Va bene, bombardiamo tutto’”.

Washington ha ignorato i suoi deliri, anche se solo quattro mesi prima il Segretario di Stato Mike Pompeo aveva promesso che “Qualsiasi attacco armato alle forze filippine, aerei o navi pubbliche nel Mar Cinese Meridionale farà scattare obblighi di difesa reciproca”.

Apparentemente, l’amministrazione si è resa conto che affidare la decisione per la guerra con Pechino al leader squilibrato di uno stato semi-fallito era una cattiva idea.

Il rapporto USA-Filippine ha oscillato nel corso degli anni. Washington ha concesso l’indipendenza dell’arcipelago nel 1946. Il Trattato di mutua difesa è arrivato nel 1951. Manila ha costretto gli Stati Uniti a lasciare Clark Airfield e Subic Bay rispettivamente nel 1991 e nel 1992. I due governi hanno rinnovato i legami militari nel 1998 con un Visiting Forces Agreement. Nel 2014 è arrivato l’accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di difesa, che copriva attrezzature e aiuti finanziari.

Washington ha attualmente accesso a cinque basi filippine ma ne vuole di più. A settembre l’ambasciatore di Manila negli Stati Uniti, Jose Manuel Romualdez, ha dichiarato che la sua nazione prevede di attuare tali piani entro tre anni. “Questo è davvero un grosso problema e un grande cambiamento da dove era l’alleanza”, ha detto Aries Arugay , dell’Università delle Filippine Diliman. “Dimostra che gli Stati Uniti stanno davvero guardando le Filippine come una parte fondamentale della loro strategia geopolitica nell’Indo-Pacifico”.

Lo scontro tra Manila e Pechino a volte è stato intenso, quindi il primo sta facendo pressione su Washington affinché estenda la garanzia di sicurezza americana per coprire le rocce e le acque contese. Ad esempio, dopo l’affondamento del peschereccio filippino, Duterte ha detto : “Una guerra di tiro è un moltiplicatore di dolore e miseria. La guerra lascia dietro di sé vedove e orfani. Non sono pronto o incline ad accettare il verificarsi di più distruzioni, più vedove e più orfani se dovesse scoppiare la guerra, anche su scala limitata. Tuttavia, il buon senso è andato fuori dalla finestra quando si è reso conto che avrebbe potuto prendere in prestito la marina americana, proponendo di imitare il maggiore Kong nel guidare la bomba nucleare verso il suo obiettivo nel film Il dottor Stranamore.

Marcos è più misurato del suo predecessore, ma è anche determinato a resistere alle invasioni cinesi. A luglio ha dichiarato : “Non presiederò alcun processo che abbandonerà anche solo un centimetro quadrato di territorio della Repubblica delle Filippine a nessuna potenza straniera”. La domanda, tuttavia, è quale marina proteggerà quel territorio? Certamente non la forza delle Filippine.

Sfortunatamente, gli Stati Uniti sembrano disposti a sostenere la sua posizione. L’anno scorso, in mezzo ai contrattempi navali di Manila con la Cina, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha dichiarato : “Un attacco armato contro le forze armate filippine, le navi pubbliche o gli aerei nel Pacifico, incluso il Mar Cinese Meridionale, farà scattare i nostri obblighi sotto gli Stati Uniti- Trattato di mutua difesa delle Filippine. Cioè, guerra. I commenti di Harris erano meno specifici ma sembravano ugualmente assertivi.

Le Filippine illustrano bene il rischio di applicare garanzie di difesa antiquate a circostanze drammaticamente nuove. Si parla di creare una partnership più paritaria, ma tutto ciò che Manila può offrire è l’accesso alla base. E non vi è alcuna garanzia che, in extremis, un futuro governo filippino dia a Washington ciò che più desidera, il sostegno in un conflitto con la Cina su Taiwan.

La relativa vicinanza delle Filippine a Taiwan renderebbe il primo un prezioso terreno di sosta per l’azione militare statunitense, ma anche un obiettivo primario della rappresaglia militare cinese. In una recente intervista , Romualdez ha affermato che Manila aiuterebbe l’America, ma solo “se è importante per noi, per la nostra stessa sicurezza”. Il che suona come un antipasto. Non c’è da stupirsi che abbia sollecitato la diplomazia tra Washington e Pechino, dal momento che “Nessuno vuole avere alcun tipo di guerra o confronto”.

La partenza militare americana dall’arcipelago trent’anni fa era attesa da tempo. Anche il patto di difesa “reciproca” – l’unico obbligo di Manila è accettare di essere difeso – avrebbe dovuto essere risolto. Le Filippine non sono necessarie per difendere gli Stati Uniti Una presenza militare americana aiuterebbe a limitare le operazioni marittime della RPC e rafforzerebbe il controllo di Manila su alcune risorse ittiche e di idrocarburi, ma nessuno dei due vale la guerra.

Inoltre, è probabile che qualsiasi governo filippino consideri la cosa più “importante” per la sicurezza delle Filippine non unirsi all’America in un conflitto con la Cina, come ha affermato Romualdez. I combattimenti renderebbero Manila un nemico permanente del suo grande vicino. E le forze statunitensi alla fine se ne andranno a casa, se non altro per necessità fiscali.

Washington ha un interesse per l’indipendenza delle Filippine, ma questo non è stato minacciato dalla RPC. Preservare il controllo di Manila sul territorio conteso, essenziale né per lei né per l’America, non giustifica la guerra. Washington dovrebbe orientarsi verso un rapporto di collaborazione più flessibile con Manila, eliminando al contempo la garanzia di difesa formale che pone l’America in una potenziale rotta di collisione con la Cina. Con l’assistenza di Washington, le Filippine dovrebbero espandere le esistenti e creare nuove relazioni di sicurezza con i suoi vicini. La cooperazione militare multilaterale che enfatizzi le capacità anti-accesso/divieto di area potrebbe aumentare il prezzo dell’avventurismo cinese anche senza la presenza americana.

Prima di lasciare l’incarico, Duterte ha dichiarato : “il nostro Paese non può fare affidamento per sempre su altri Paesi per la difesa dello Stato”. Lui aveva ragione. Invece di cercare di rilanciare l’alleanza, Washington dovrebbe trasformare il patto, spostando le responsabilità militari su Manila. Poiché il mondo è cambiato, dovrebbero cambiare anche le relazioni USA-Filippine.