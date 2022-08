Il 14 luglio 2022, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il Primo Ministro israeliano, Yair Lipid, hanno firmato la ‘Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico USA-Israele‘. Gli Stati Uniti si sono impegnati «a non consentire mai all’Iran di acquisire un’arma nucleare e che sono pronti a utilizzare tutti gli elementi del loro potere nazionale per garantire tale risultato».

Israele ha arruolato gli Stati Uniti in un impegno a tempo indeterminato che potrebbe richiedere l’uso della forza -forse la seconda volta in due decenni in Medio Oriente- sulle accuse di armi di distruzione di massa (WMD) nelle mani di cattivi attori?

Nonostante abbia detto «La diplomazia è il modo migliore», la firma di Biden sulla dichiarazione è ciò che conta con i leader israeliani che hanno dichiarato: «se [l’Iran] continua a sviluppare il suo programma nucleare, il mondo libero userà la forza» (il Primo Ministro Lipid) e, «L’Iran non avrà armi nucleari -non nei prossimi anni, mai» (David Barnea, capo del Mossad).

Se gli Stati Uniti sono d’accordo, si spera che Washington penserà a cose come: chi decide di attaccare l’Iran? Sulla base delle informazioni di chi? Come verranno divulgate le informazioni per il dibattito pubblico? e, soprattutto, cosa ci guadagna per l’America? (Ricordate la «politica estera per la classe media»?)

La Casa Bianca ha definito gli impegni degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele «incrollabili», «bipartisan e sacrosanti» e «impegni morali», ma sono impegni senza ricorso e Washington dovrebbe riflettere attentamente sugli effetti sulla regione e sul mondo se Israele decide di attaccare l’Iran.

L’Iran diventerà una potenza nucleare? Scommetti.

Anche Ehud Barak, ex Primo Ministro israeliano, la pensa così «ed è troppo tardi per fermarlo con un attacco chirurgico». Ma Barak punta anche sull’imminente crollo del regime e sul fatto che il popolo iraniano sarà quindi più disponibile a cooperare con Israele e gli Stati Uniti, rinunciando alla sua capacità nucleare.

Si spera che abbia anche considerato che anche un governo non ostile all’Occidente vorrà contrattare per qualcosa, come l’eliminazione di tutte le sanzioni, prima di consegnare le merci, poiché il ricordo di ciò che è successo a Muammar Gheddafi in Libia sarà fresco nella sua mente.

Israele sente che sta correndo il tempo mentre l’Iran si avvicina allo status nucleare, anche se un alto funzionario iraniano afferma che l’Iran «ha la capacità tecnica per costruire una bomba nucleare», ma Teheran «non ha preso la decisione di costruire una bomba atomica».

Secondo il Servizio di ricerca del Congresso degli Stati Uniti, «Teheran ha la capacità di produrre armi nucleari ad un certo punto, ma ha interrotto il suo programma di armi nucleari e non ha padroneggiato tutte le tecnologie necessarie per costruire tali armi».

Israele sta anche gareggiando per il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti (UAE) che, in caso di successo,ridurranno le tensioni nella regione e aumenteranno le conseguenze per lo Stato ebraico se darà il via a un’altra guerra nella regione senza precedenti

L’impatto economico della guerra Russia-Ucraina è stato minimo per gli Stati Uniti in quanto hanno pochi legami economici con la Russia e l’Ucraina rispetto a molti Paesi europei, africani e mediorientali. Questo potrebbe non essere il caso di una guerra nel Golfo che interrompe le spedizioni di petrolio, gas naturale e prodotti petrolchimici, a causa di danni alle infrastrutture economiche o all’aumento dell’assicurazione della nave (se è possibile avere un’assicurazione) rendendo la maggior parte dei viaggi antieconomici. Il Golfo Persico, attraverso loStretto di Hormuz, è la fonte di «circa il 21% del consumo globale di liquidi petroliferi». Qualsiasi Paese che inizia una guerra non provocata che causa danni diffusi all’economia mondiale avrà molto di cui rispondere, e persino gli Shabbos goyim israeliani negli Stati Uniti avranno difficoltà a difenderlo dai loro concittadini americani.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere sempre più vicini a Israele, ma le loro famiglie regnanti non ignoreranno l’indignazione dei loro cittadini se Israele effettua un attacco non provocato all’Iran. L’ex segretario di Stato americano Colin Powell potrebbe aver stabilito il limite per Israele quando ha richiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il mandato per l’America di ‘schiacciare’ l’Iraq. Israele è pronto a presentare la sua causa al mondo?

Se Israele attacca l’Iran, anche se senza successo, il resto del mondo, e in particolare i poveri, saranno danneggiati dall’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e dall’interruzione dei collegamenti commerciali, di trasporto e di migrazione.

Nella guerra Russia-Ucraina, molti Paesi, principalmente nel Sud del mondo, hanno deciso di lasciar perdere, nonostante gli sforzi di Washington di arruolarli dalla parte dell’Occidente. Ciò potrebbe ripetersi, soprattutto se molti Paesi sospetteranno la mano di Washington dietro le azioni del suo accolito, un membro onorario dell’Occidente -sai, quei ragazzi che parlano sempre di ‘ordine basato sulle regole’.

In effetti, le conseguenze locali dovrebbero essere motivo di preoccupazione per Washington. L’Iran presumerà che gli Stati Uniti siano stati gli autori o abbiano approvato l’attacco, quindi si vendicherà colpendo le forze statunitensi nella regione, con sede negli Emirati Arabi Uniti, Iraq, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar e Oman, mentre Israele riposa a 1.000 miglia dal Golfo Persico.

Le Nazioni ospitanti potrebbero quindi rivalutare il beneficio della presenza delle forze statunitensi e invitarle ad andarsene, diluendo la presenza e l’influenza degli Stati Uniti, il tutto a beneficio dell’Iran e dei suoi amici Russia e Cina. Inoltre, i gruppi terroristici Hezbollah e Hamas, entrambisostenuti dall’Iran, aumenteranno gli attacchi contro Israele sapendo che beneficeranno del sostegno popolare contro l’aggressore.

L’attacco delle forze israeliane dovrà violare lo spazio aereo di numerosi Paesi, in particolare l’Iraq e l’Arabia Saudita, e dovrà farlo in modo duraturo, poiché potrebbero essere necessarie molte sortite per garantire che il programma nucleare iraniano sia distrutto. I governi di Baghdad e Riyadh dovranno affrontare immediatamente l’indignazione dei cittadini per le violazioni della loro sovranità e potremmo assistere allo spettacolo da incubo dell’aereo da combattimento di Riyadh fornito dagli Stati Uniti che si avvicina all’aereo da combattimento fornito a Israele. Se il governo degli Stati Uniti cerca di ordinare ai sauditi di fermarsi, la Casa Biancapotrebbe apprendere che un pugno ti porta lontano, e dovrà prepararsi per un mondo in cui il prezzo del petrolio non è più in dollari statunitensi.

Se l’Iran viene attaccato, apparentemente senza motivo, come ne trarrà vantaggio?

Tanto per cominciare, sarebbe un buon motivo per abbandonare il Trattato di non proliferazione, sottolineando che Israele non è mai stato nel patto, e costruire armi nucleari impunemente, dopo una frettolosa revisione della fatwa inedita della Guida Suprema che proibisce le armi nucleari.

Raccoglierà il beneficio della simpatia popolare locale che spingerà i leader del Medio Oriente, compresi e i nuovi amici israeliani dell’Accordo di Abraham, ad avvicinarsi a Teheran e rilanciare i legami economici e culturali che sono dormienti a causa delle sanzioni statunitensi, sfidando Washington a fare qualcosa al riguardo.

Il pubblico statunitense, non entusiasta dopo aver speso 4 trilioni di dollari in Iraq e Afghanistan, probabilmente non vorrà unirsi alla lotta, considerando che gli Stati Uniti hanno venduto e regalato a Israele ogni arma che ha chiesto.

La leadership iraniana vuole che lo Stato ebraico sia sconfitto? Certo, ma non farà affidamento sulle armi nucleari per questo.

I leader di Teheran sono più interessati alla sopravvivenza e alla longevità che al tentativo di eliminare lo Stato ebraico con le armi di distruzione di massa, quindi faranno affidamento sulla lenta compressione di Hezbollah, Hamas e delle loro stesse forze in Libano e Siria. L’Iran manterrà il conflitto subnucleare per negare a Israele la giustificazione per l’attacco, mentre diventerà uno Stato nucleare di soglia in grado di assemblare rapidamente una bomba se necessario.

Per questo motivo continuerà il suo programma di sviluppo missilistico. In effetti, l’annuncio di un test delle armi di successo e un successivo arresto del programma (con la reintroduzione degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica), potrebbe far guadagnare alla Repubblica islamica un po’ di credito per la trasparenza e quindi un colpo a Gerusalemme.

Israele afferma di avere il «diritto all’autodifesa» per impedire all’Iran di possedere armi nucleari, ma non si tratta di bombardare un avamposto di Hezbollah di cui nessuno si preoccupa.

Un attacco israeliano senza prove contro l’Iran turberà l’economia mondiale e assicurerà l’isolamento a lungo termine dello Stato ebraico, e non solo dei suoi vicini arabi.

A meno che Gerusalemme non possa addurre una causa contro l’Iran, il caso migliore per tutti gli altri è la continuazione della campagna di basso livello di omicidi, sovversione e sabotaggio portata avanti da entrambe le parti. Iniziare una guerra perché qualcuno potrebbe, un giorno, essere in grado di costruire The Bomb è, come l’America ha imparato in Iraq, doloroso e costoso.

«Attenzione ai piccoli Stati», avvertì l’anarchico russo Mikhail Bakunin nel 1870, e il suo consiglio è valido oggi come lo era allora.