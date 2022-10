Il paradigma Liz Truss e la resilienza della lattuga

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Che cosa accomuna la Sig.ra Liz Truss premier inglese per 45 giorni, perfetto esempio di scialba inconsistente anglosassone, ad un godibile prodotto della terra come la lattuga? Quali affinità legano un’incapace politica cassata non dalla storia con la S maiuscola ma dalla minuta cronaca, con una lattuga dalle foglie forti e dal sapore schietto? Non una primattrice, la lattuga, ortaggio discreto che fa la sua figura, meno l’oscura Liz. Soprattutto dura tanto, la prima, questo è importante. E perché mai? Perché gli ingessati e rigidi inglesi che ridono digrignando i denti, che si ubriacano tanto, ma solo nei fine settimana nei pub dove allentano i freni inibitori di un controllo interiore e sociale rigido, sono talora spiritosi. Oddio, per le nostre italiche sghignazzate i sorrisi della perfida albione (come i fascisti nominavano l’Inghilterra) ci fanno indifferenti. Il tanto osannato aplomb inglese. Insomma un quotidiano di simpatie laburiste si è inventato questa sorta di competizione mettendo in prima pagina una fotina della slavata Liz accostandole una bella testa di lattuga ipotizzando chi sarebbe durato di più.

Dopo 45 giorni ha vinto la resiliente lattuga, ma conservatela in frigo se no le foglie appassiscono con i caldi che abbiamo. Mentre la meschinella Liz si era fatta convinta di assurgere ai fasti del suo faro Margareth Thachter, anch’essa inglesemente brutta, infatti, trovate una donna inglese non dico bella ma almeno appetibile e non scocciate con la storia che in politica si parla solo dell’avvenenza delle donne non dei maschi, quando li si trova decenti (che poi è vero). Dovrei forse parlarvi dei due personaggi alla Stephen King, losgradevolissimo di postura e voce Ignazio Benito La Russa fascistissimo mai pentito addirittura assurto a presidente del Senato della Repubblica, con cimeli del Duce in casa, a rappresentare un paese ancora, ma per poco e soprattutto per pochi, antifascista? Oppure di quella faccia del ‘troglodita’ ignorante di italiano ‘fascio-leghista’ odiatore di gay e lesbiche chiamate “schifezze”, amico dei “combattenti” nazisti greci di Alba Dorata, appollaiatosisullo scranno più alto della Camera, dalla fisiognomica ridanciana discendente sbagliato dalle scimmie? Considerato dai semi camerati fascio leghisti uno dei migliori? Meglio parlar di donne, vabbè poi ci sarebbe la “Cocomera”, la Meloni insomma, come dice il mio caro amico Carlo…

Così dopo 45 giorni la Truss arrogantella ed incompetente ha rimesso il suo mandato ricevuto dalle mani ormai morenti della Regina Elisabetta, potendo al massimo raccontare che le dimissioni le ha poi consegnate nelle mani di un Re, Carlo figlio della Regina madre. Forse diventerà un’ipotetica biografia che come tutte le menate letterarie di questo tipo potrebbe vendere molto in un paese di così alte cime ma con tali basse pulsioni di pettegolezzi ed avide di tresche sessuali. Lì dove il sesso è roba pericolosa da maneggiare (vecchio stereotipo “niente sesso siamo inglesi”, non saprei), anche se di questioni intriganti da raccontare ce ne sono poche per l’anonimità della persona e gli accadimenti succedutisi. Nel frattempo, dopo che si cerca di trovare un quinto premier in sei anni, ben il terzo in due mesi, forse vale più di tutto un tweet che sovrappone la scritta Airbnb al portone di Downing Street, sede del primo ministro, “Residenza perfetta per soggiorni brevi”.

Ormai questa è l’Inghilterra, ex potenza coloniale che pretende di vivere ancora con la testa rivolta al passato, in una perfetta retrotopia. Che si permette ancora di essere saccente, loro che guidano ancora a sinistra, hanno i galloni e non i chili, le yardes e non i metri, come nel resto del mondo civile. E così anche un giornalone come il sopravvalutato ‘The Economist’ invece di interrogarsi sulle loro incapacità sfotte in prima pagina con un disegno di un’Italia turrita con forchetta nella mano sinistra dove sono arrotolati spaghetti, che loro non sanno come arrotolare, e nella destra uno scudo a forma di pizza con la scritta ‘Welcome to Britaly’. Ovvero la probabile brexit italiana con il governo più di destra da quando ci fu la Repubblica, oggi sostituita da altro.

Con i problemi che hanno, gli inglesi farebbero meglio a pensare ai loro affari pessimi invece di offendere altri Paesi con le solite stereotipate macchiette. Segno, questo, di inequivocabile debolezza psichica e collettiva, di smarrimento sociale e politico. In psicoanalisi ricordo di aver studiato il meccanismo dello “spostamento dell’oggetto”, quando non rimozione, per cui ho problemi che non riesco a risolvere ed allora sposto l’attenzione per criticare gli altri così mi pare di sentirmi meglio. Va così a loro rimembrato che, per dirne una, mentre l’Italia è il settimo esportatore di merci nel mondo lassù in quella brumosa tetra isoletta sono crollati al 14° posto. Con sterlina e titoli di Stato che traballano da tempo. Dunque, cari inglesi invece di spostare i problemi da cui non sapete come uscire per vostre sconsiderate decisioni parlando d’altro fatevi un esame di coscienza con maturità e responsabilità. Ne vogliamo parlare? E parliamone, io che vi ho voluto tanto bene sin dal tempo post Beatles in una Londra ancora umana fatta di tante idealità, prima che il movimento punk urlasse un ‘no future’, frequentandovi sin da giovanissimo oggi da voi non ci vengo dovendo pure presentare un passaporto per portarvi i miei soldi sopportando pure i vostri saccenti sorrisetti. Un poco troppo. E per questo ho caldeggiato perché l’amata figlia quest’estate andasse ad imparare l’inglese nella più accogliente Irlanda. L’interesse per la vicenda Truss è dovuto al fatto che, dopo questa invasata neoliberista, i Conservatori dovranno scegliere un quinto ministro in appena 6 anni da una Brexit scellerata con cui hanno ritenuto di separarsi con arroganza da un’Europa già di suo balbettante e subordinata. A condire questa battaglia che come afferma il Mail è “per l’anima del partito conservatore” ci si mette pure lo sconcerto e la mancanza di vergogna per la notizia che l’incompetente premier uscente riceverà un vitalizio annuo di 115 mila sterline (!), 131 mila euro, per aver scaldato la massima poltrona per 45 giorni. Con un rimborso pubblico, esentasse e pagato con i soldi dei contribuenti, dal 1991 vige questo diritto per tutti gli ex-premier. E qualcuno ha ancora dei dubbi sui motivi per cui diverse radici di forme di privilegi delle classi al potere abbiano innervato il robusto albero di un populismo nazionalistico fondato sulla guerriglia del ‘popolo’ contro le élite? Lì, qui da noi, nelle democrazie liberali come nelle autocrazie e dittature.

Ed ora che la gente anche in Inghilterra non ce la fa a vivere dignitosamente fino alla fine del mese una simile notizia che animi potrà mai scaldare se non una rinnovata acredine verso il potere? E vengo a due temi connessi alla vicenda Truss. La prima di carattere contingente, la seconda dagli elementi strutturali. Per la prima vanno enunciati gli errori grossolani commessi dalla Truss come ricorda Cottarelli su ‘la Repubblica’, in un misto di arroganza incompetenza e mancanza di tatto politico. Continuare a perseverare diabolicamente nel voler abbassare le tasse ai ricchi ci dice che manovre di questo tipo devono fare i conti con deficit pubblici che valgono per i paesi ricchi come per quegli emergenti. Dunque anche in Inghilterra vi è un vincolo di bilancio, pure se hai una tua banca centrale con cui stampare moneta. E se ne stampa nel mondo troppa. Quella manovra politica si inscrive nell’alveo neo liberista della ‘trickle down economics’ ovvero la fede ideologica e mistica reaganiana secondo cui se si tagliano le tasse ai ricchi ciò porterà ad un rilancio dell’economia a cascata in tutti i settori della società. Questa fede inscalfibile degli ultimi quattro decenni partiva dal presupposto che così il Pil cresca ripagando così quel taglio di tasse. Bello, per carità, ma la teoria, di cui la flat tax è una derivazione fumosa quanto profondamente ingiusta, è diversa da una realtà messa in discussione non da laburisti estremisti ma dai mercati finanziari e la Banca d’Inghilterra che non hanno creduto alla manovra della Truss. La quale di suo ha sottovalutato il problema dell’aumento dell’inflazione e sopravvalutato colpevolmente la possibilità che Banca d’Inghilterra e Bce potessero agevolmente risolvere tutti i problemi di bilancio. Accaduto tutto ciò si pensa al dopo con il Financial Times che giudica “farsesca” l’ipotesi di un governo Johnson 2 quando appena tre mesi fa è stato costretto a dimettersi perché sfiduciato proprio dai Tories per le festicciole a Downing Street durante i lockdown per il Covid. E così la pochezza della Truss si è evidenziata nella sottovalutare un fattore chiave per i mercati quale la credibilità che con la reputazione formano i due pilastri che reggono la fiducia. Che doveva ancora meritarsi.

Questo tema ci introduce al secondo corno della questione che ho detto essere strutturale. Che concerne le aggressive politiche neo liberiste di un’economia di mercato cresciuta ed espansa in un tempo privo di una politica che imponesse regole leggi e vincoli di cui il nuovo corso ideologico della speculazione finanziaria, del potere dei Fondi d’investimento, nel capitalismo elettronico della sorveglianza dei nuovi padroni della Rete. Di modo che l’economia ed i monopòli hanno sostituito l’agire politico nel definire interessi protezione sociale diritti, nel lavoro e nella vita, di masse sempre più ampie della popolazione mondiale. In diversi regimi politici, come dimostra il socialismo cinese governato con strumenti capitalistici che stanno creando diversi problemi per la nuova politica nel terzo mandato a governare di Xi Jinping. Un correlato stretto di un tema che le forze di progresso e le sinistre avrebbero dovuto affrontare già molti decenni fa, invece di sdraiarsi passivamente sulle diverse espansioni di una modernità diseguale, tema che coinvolge pure le destre conservatrici. Queste ultime, come dimostra l’instabilità inglese per non parlare dei problemi di tenuta democratica degli Stati Uniti, si sono risolte negli anni in politiche conservatrici che hanno smarrito la bussola di consolidati parametri democratici e liberali per spostarsi sempre più a destra.

Dall’America all’Europa ed altrove, la crescente difficoltà nel governare economie complesse dinanzi ai colpi strutturali di economie di mercato aggressive ed escludenti ha portato le liberali destre incapaci di politiche dei capitali e dei redditi redistributive per spostarsi sempre più a destra verso posizioni estremistiche di gruppi partiti e movimenti che hanno cavalcato rabbiosamente i valori del sovranismo. Che poi è un rinnovato nazionalismo, con identità difensive di etnie simili, e forme di un’autarchia con cui opporsi ad una globalizzazione economica che cancellato diritti lavoro diversità. Il tema omesso da tanti è ineludibile: il moltiplicarsi di dissensi e rivolte sociali rende urgente rinnovare temi problemi e strumenti per politiche di inclusione oggi neglette. Così con l’acuirsi progressivo di forme di disagio economico e sociale gli unici ad aver tradotto proteste di liberazioni ingannevoli in risposte difensive sono state le destre. L’Italia partecipa da oggi a pieno titolo al banchetto mondiale di un ritorno ad un passato oscurantista e pericoloso sui diritti e sui temi etici dimenticati dalle forze di progresso, con i complimenti di Vox spagnola di Ungheria, Polonia e suprematisti terroristi americani. Mentre Cina e Russia ridefiniscono un quadro di alleanze globali temibili in un mondo multipolare dagli assetti nuovi. Appare urgente animare riflessioni sulla crisi delle democrazie liberali e sugli effetti deleteri del capitalismo di mercato, convincendo i tanti moderati democratici oggi smarritisi. Non c’è più molto tempo. In tal senso, il caso inglese diventa paradigmatico di errori colossali.