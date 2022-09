Oggi 4 settembre 2022 Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sarà beatificato: proclamato ‘beato’, l’ultimo passo prima di essere canonizzato come santo cattolico.

Eletto capo della Chiesa cattolica nell’agosto del 1978, ha ricoperto il pontificato per un solo mese. Giovanni Paolo I fu trovato morto a letto alla fine di settembre. La causa della sua morte inaspettata è stata determinata da un attacco di cuore, nonostante un persistente vortice di teorie del complotto.

Nonostante il suo breve pontificato, Giovanni Paolo I ha lasciato un segno. Chiamato il ‘Papa sorridente’ per via dei suoi modi di accoglienza, fu il primo papa dopo secoli a rifiutare un’incoronazione formale, scegliendo una cerimonia di inaugurazione più semplice. La vita del nuovo papa come sacerdote, vescovo, cardinale e infine papa si è incarnata nel motto che ha scelto per il suo ministero: “umiltà”.

Tutti gli ultimi cinque papi morti sono stati nominati per la canonizzazione e tre sono stati nominati santi. Ma non tutti i papi sono stati venerati come santi dai cattolici romani, specialmente durante l’era medievale, un periodo su cui mi concentro nel mio lavoro di studioso del cattolicesimo.

Da impotente a potente

Quasi tutti i papi dei primi secoli della cristianità sono stati riconosciuti santi, a cominciare da San Pietro, l’apostolo di Gesù, che i cattolici romani riconoscono come il primo pontefice. Si ritiene che lui e San Paolo, l’autore di molte delle lettere conosciute come epistole nel Nuovo Testamento, siano stati entrambi giustiziati a Roma intorno al 64 d.C.

Fino all’inizio del IV secolo, il cristianesimo era illegale nell’impero romano, sebbene questa legislazione non fosse sempre rigidamente applicata. La tradizione sostiene che la maggior parte dei primi papi morirono martiri.

Dopo che il cristianesimo fu legalizzato, vescovi e papi furono sempre più coinvolti nelle lotte politiche dell’impero nei secoli successivi. Alcuni di questi sorsero quando la chiesa si divise su importanti questioni teologiche e singoli imperatori sostenevano un punto di vista sull’altro.

Anche le invasioni delle tribù germaniche del nord delle Alpi causarono il caos e spesso i papi fungevano da figure stabilizzatrici in Italia e oltre. Diversi papi dal VI all’VIII secolo sono stati nominati santi.

L’età dello scandalo

Durante il periodo altomedievale, dopo ripetuti sconvolgimenti politici e militari, i re franchi a nord delle Alpi ‘donarono’ al papa territori in alcune parti dell’Italia settentrionale e centrale. Questi Stati Pontifici governati direttamente dal papa divennero un importante centro di attività politica.

Il potere secolare dei papi portò a lotte tra le famiglie aristocratiche di Roma per il controllo del papato. Ciò portò a un periodo tra la fine del IX e il X secolo spesso chiamato ‘Secoli bui’ o ‘nadir’ del papato.

La maggior parte degli uomini scelti per essere papa durante questo periodo erano chiaramente indegni della posizione e molti meno furono canonizzati. Papa Stefano VI odiava così profondamente il suo predecessore, papa Formoso, che fece dissotterrare il cadavere e processarlo in quello che nell’897 venne chiamato il Sinodo sui cadavere. Dopo il verdetto di colpevolezza, fece gettare il cadavere nel fiume Tevere. Poco dopo, fu lui stesso assassinato.

Papa Giovanni XII, di nobile famiglia toscana, fu scelto giovanissimo per essere papa per via dei suoi legami politici. Fu deriso all’epoca per la sua vita dissoluta e per aver “trasformato il Vaticano in un bordello”. La leggenda narra che nel 964 morì mentre commetteva adulterio con la moglie di un altro nobile.

Ironia della sorte, forse, fu durante quest’epoca che i papi divennero responsabili della nomina dei santi e uno degli uffici vaticani fu incaricato di esaminare i casi. In precedenza, gruppi di cristiani veneravano individui locali che consideravano particolarmente santi, ma a parte una dichiarazione del vescovo regionale, non c’era un processo formale per proclamare la santità.

Sovrani rinascimentali

Il XIV secolo fu particolarmente caotico per il papato, con diversi papi che vivevano ad Avignone, in Francia, a causa del dominio politico dei suoi re. Dopo che papa Gregorio XI tornò a Roma nel 1377, la successiva elezione papale fu contestata e fino al 1417 c’erano due, poi tre, cardinali che affermavano di essere il papa.

Queste interruzioni portarono alcuni papi della fine del XV e dell’inizio del XVI secolo a concentrarsi ancora di più sulla conservazione del proprio potere politico. Lo Stato Pontificio prese il suo posto tra le città-stato italiane del Rinascimento sempre più ricche e ambiziose.

Ancora una volta, la reputazione di alcuni papi fece scandalo. Rodrigo Borgia, regnando come papa Alessandro VI, nominò cardinale il proprio figlio, condusse numerosi affari e mandò gli eserciti pontifici in battaglia contro altre famiglie italiane. Uno dei suoi successori, Giulio II, noto come il ‘Papa Guerriero’, indossò effettivamente un’armatura per guidare i propri soldati in battaglia per espandere lo Stato Pontificio.

Nessun papa di questo periodo sarebbe stato canonizzato fino a Papa San Pio V, leader della Riforma cattolica o Controriforma del tardo XVI secolo.

Il processo moderno

Nel XIX secolo, l’area sotto il controllo pontificio fu ridotta alla minuscola città-stato della Città del Vaticano, riconosciuta ancora oggi come stato sovrano da gran parte del mondo, compresi gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Da allora, poiché la maggior parte dei ruoli pubblici dei papi sono diventati più pastorali che politici, molti di loro sono stati canonizzati.

I papi devono soddisfare gli stessi requisiti di qualsiasi altro cattolico che procede verso la santità, che includono dimostrare una vita di ‘virtù eroiche’ e in genere avere due miracoli attribuiti alla loro intercessione presso Dio. Tradizionalmente, i cattolici dovevano aspettare 50 anni dopo la morte per nominare la persona alla santità. Oggi, il periodo di attesa è di soli cinque anni e talvolta viene del tutto annullato.

Papa San Giovanni Paolo II, ad esempio, è morto nel 2005, è stato beatificato nel 2011 e canonizzato nel 2014. Già al suo funerale molti tra la folla chiedevano la sua immediata canonizzazione. Questa decisione ‘accelerata’ è stata criticata tra le preoccupazioni per la sua gestione delle denunce di abusi sessuali da parte del clero durante il suo lungo pontificato.

Nel caso di Giovanni Paolo I, il Vaticano lo ha proclamato ‘Servo di Dio’ nel 2003, primo passo del processo.

Nel 2017, dopo aver studiato la sua vita e i suoi scritti per confermare la sua ‘virtù eroica’, i funzionari vaticani hanno raccomandato a Papa Francesco di fare il passo successivo e proclamare Giovanni Paolo I come ‘venerabile’.

Quattro anni dopo, dopo un ulteriore esame, papa Francesco ha riconosciuto il recupero di una giovane argentina in “imminente” pericolo di morte come un miracolo attribuito all’intercessione di Giovanni Paolo I. Un miracolo di questo tipo è normalmente richiesto per una ‘venerabile’ per passare alla beatificazione, il prossimo passo verso la canonizzazione.

Dopo la beatificazione, Giovanni Paolo I avrà il titolo di ‘beato’ e gli sarà assegnata una festa che si potrà osservare nelle regioni dove un tempo visse e operò.

In futuro, se un secondo miracolo sarà ufficialmente riconosciuto, potrà essere canonizzato e proclamato santo. Ad ogni modo, il suo caso illustra la visione della canonizzazione della Chiesa cattolica contemporanea: nessuno, anche un papa, diventa automaticamente santo, ma può essere proposto ogni cattolico la cui vita e le cui azioni dimostrino ‘virtù straordinarie’, papa famoso o oscuro laico.