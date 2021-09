Nelle conferenze stampa che hanno seguito la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, il gruppo ha proiettato un’immagine cambiata. I suoi portavoce hanno cercato di allontanare questi talebani dall’eredità della forza brutale e dell’oppressione violenta delle donne e delle minoranze etniche che hanno caratterizzato il loro regime degli anni ’90, sottolineando invece la loro preoccupazione per la sicurezza e la protezione di tutti gli afgani.

In un periodo incerto, è stato difficile valutare se prendere questa immagine al valore nominale. Ritengo che l’ideologia dei talebani non sia cambiata sostanzialmente, ma che alcuni aspetti del più ampio ambiente politico e sociale lo siano. Il loro obiettivo politico finale di stabilire la loro versione di un ‘governo islamico’ rimane, ma i metodi politici che prevedono di utilizzare per raggiungerlo sono diventati più pragmatici.

Questa è la seconda volta che i talebani vengono messi alla prova per governare la maggior parte del territorio del Paese. Conquistare con successo un Paese militarmente non è certamente lo stesso compito che governarlo. Questo era già chiaro negli anni ’90. La coercizione sosteneva fortemente il governo dei talebani all’epoca, poiché le loro interpretazioni estreme delle fonti religiose non attiravano molto l’approvazione della popolazione più ampia. I servizi di base, come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e la distribuzione di cibo, erano limitati.

Negli ultimi due decenni, i talebani hanno lavorato per costruire la loro legittimità, in particolare presentandosi come una valida alternativa politica al governo di Kabul. Ciò ha incluso la risoluzione delle controversie. L’istituzione di un sistema giudiziario parallelo è stata una priorità per l’insurrezione talebana. Nelle aree che controllavano, impedivano alle persone di frequentare i tribunali governativi e le indirizzavano verso i loro giudici talebani. Ciò garantiva al gruppo un certo livello di autorità.

Ma ora che i talebani controllano completamente l’apparato statale, dovranno dimostrare di essere in grado di fornire anche i servizi pubblici di base. Devono fornire istruzione e assistenza sanitaria ma anche, semplicemente, elettricità e acqua alla popolazione. I servizi pubblici sono attualmente fortemente dipendenti dai programmi di aiuti esteri e dall’assistenza straniera, quindi c’è una sfida immediata, anche solo in termini di come pagare tutto.

Parte della loro soluzione sembra essere quella di incorporare elementi del servizio civile esistente nella loro amministrazione. Alla maggioranza dei dipendenti del settore pubblico è stato chiesto di tornare alle proprie funzioni dopo l’acquisizione.

Negli ultimi decenni, le aspettative della popolazione afgana sono cambiate. Uno studio recente mostra come in particolare le donne, indipendentemente dalla loro posizione politica e dal livello di conservatorismo, abbiano desiderato una maggiore libertà di movimento, istruzione per i propri figli (e talvolta per se stesse) e un ruolo più ampio nelle loro famiglie e nei circoli sociali più ampi. Anche sotto la repressione, le aspettative che il regime soddisferà dai suoi civili saranno più esigenti rispetto agli anni ’90.

La ‘diplomazia’ dei talebani

Durante gli anni ’90, i talebani erano meno capaci – e forse meno interessati – a stabilire relazioni internazionali più ampie o ad impegnarsi in attività diplomatiche con altre nazioni. Solo tre Paesi hanno riconosciuto l’Emirato islamico dell’Afghanistan dal 1996 al 2001: Pakistan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. A livello internazionale, era essenzialmente uno stato paria.

Questa volta i talebani sembrano più capaci di gestire le loro relazioni con l’Occidente, la Russia e vicini come Pakistan, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan e Cina, ognuno dei quali ha i propri programmi. Per migliorare le loro possibilità di riconoscimento internazionale e per garantire vari tipi di sostegno materiale e morale straniero, il nuovo regime talebano dovrà almeno mostrare un po’ di moderazione.

Ma gli annunci pubblici di moderazione non sono una garanzia per ciò che la popolazione generale sul campo sperimenterà effettivamente. Il pragmatismo politico mostrato dalla leadership centrale dei talebani non è la stessa cosa della moderazione. Anche se la leadership centrale è disposta a mostrare un po’ di moderazione, resta la domanda se lo stesso si può dire dei rappresentanti talebani in tutto il paese. È probabile che le differenze locali nell’approccio del gruppo persistano.

L’ideologia dei talebani non è cambiata, né il loro obiettivo politico finale di stabilire la loro versione di un ‘governo islamico’. I talebani del dopo 2001 si sono però mostrati pragmatici e aperti all’influenza di attori esterni. Alcuni incentivi strategici, come aiuti e investimenti esteri condizionati, possono indurre i talebani a mostrare un po’ di moderazione, almeno nella loro prospettiva pubblica. Tuttavia, il loro attuale pragmatismo politico non deve essere confuso con la moderazione ideologica.

Traduzione dell’articolo ‘The ‘new’ Taliban regime in Afghanistan: different methods but the same political goal’