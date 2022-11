Il nuovo piano per mettere al sicuro le armi statunitensi in Ucraina ha delle lacune

Dopo mesi di pressioni da parte di gruppi di controllo degli armamenti, il Dipartimento di Stato ha pubblicato il suo primo piano dettagliato su come intende impedire che le armi statunitensi vengano dirottate dall’uso previsto in Ucraina.

La nuova politica si concentra su un’area importante: fermare il commercio illegale di armi potenti ma portatili come i sistemi missilistici Javelin e Stinger, che potrebbero essere utilizzate da gruppi non statali per distruggere veicoli di grandi dimensioni o addirittura abbattere aerei commerciali. Il piano pluriennale si propone di addestrare gli ucraini su come tenere traccia di tali armi, rafforzare la sicurezza alle frontiere per fermare il contrabbando e collaborare con i vicini dell’Ucraina su come identificare e fermare la vendita illecita di armi.

Rachel Stohl dello Stimson Center ha accolto con favore la politica come primo passo, sottolineando che «queste sono cose che dovrebbero essere scritte in tutti gli accordi di trasferimento di armi». Ma lamenta il fatto che il piano non fa nulla per affrontare il problema delle armi leggere, che possono avere un impatto importante in guerra.

«Un piccolo numero di armi leggere e di piccolo calibro può causare un’enorme letalità o conseguenze mortali, ma può anche cambiare il corso di un particolare conflitto», ha affermato Stohl, osservando che le armi contrabbandate fuori dall’Ucraina negli anni ’90 a volte hanno svolto un ruolo decisivo nelle guerre civili e altri conflitti. Washington ha inviato a Kiev 10.000 pistole o lanciagranate e 64 milioni di proiettili di munizioni per armi leggere da febbraio, secondo il Pentagono.

L’attenzione ristretta sui missili sembra essere parte di una tendenza a Washington, dove negli ultimi anni le preoccupazioni per la proliferazione delle armi leggere sono cadute nel vuoto. In particolare, quel modello è rimasto sia sotto l’Amministrazione democratica che repubblicana. Ad esempio, il Presidente Joe Biden ha finora mantenutole misure dell’era Trump che rendono più difficile per il pubblico tenere traccia di dove vengono vendute le armi leggere statunitensi, nonostante le proteste dei gruppi della società civile.

Quando si parla di Ucraina, le questioni relative a un potenziale diversivo sono complesse. Da quando ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica, nel 1991, il Paese si è guadagnato la reputazione di nodo importante nel commercio illegale di armi. Le preoccupazioni sono cresciute negli ultimi anni, poiché un conflitto su scala ridotta ha inondato il Paese di armi piccole e relativamente facili da contrabbandare.

Gli esperti di controllo degli armamenti sono preoccupati per questa proliferazione all’interno dell’Ucraina, ma molti notano che ci sono stati pochi esempi verificabili di queste armi che sono finite fuori dal Paese, cosa che attribuiscono al fatto che molte persone che acquistano armi preferirebbero tenerle mentre il Paese resta in guerra. E, nonostante i rapporti periodici di armi statunitensi finite sul mercato nero negli ultimi mesi, non ci sono prove di una deviazione diffusa dall’invasione russa di febbraio.

Ma semplicemente non c’è un modo semplice per tenere traccia di un improvviso afflusso di armi per un valore di miliardi di dollari. Come osserva un rapporto dell’ispettore generale del Pentagono, del 2020, le pratiche di monitoraggio hanno sofferto quando gli aiuti alla difesa americana a Kiev sono passati da 30 milioni di dollari nel 2013 a 400 milioni di dollari nel 2019. Con gli aiuti militari statunitensi per un totale di circa 18 miliardi di dollari negli ultimi otto mesi (e una guerra brutale in corso), permangono seri interrogativi su come gli Stati Uniti saranno in grado di prevenire la deviazione.

E le preoccupazioni vanno oltre l’alimentazione del mercato nero globale delle armi. Come ha osservato Jordan Cohen del Cato Institute, la proliferazione interna delle armi leggere potrebbe consentire a un gruppo ribelle di emergere se il conflitto continua a protrarsi, soprattutto se il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky perde il sostegno di gruppi di estrema destra come il Battaglione Azov. Tale possibilità potrebbe prolungare la guerra consentendo ai gruppi intransigenti di fare da spoiler nei negoziati futuri.

«Se prendono il controllo quei gruppi, allora penso che inizierai a vedere quei gruppi che creano le proprie unità militari, ed è pericoloso», ha detto Cohen.

Alla fine, solo il tempo dirà se gli Stati Uniti hanno messo in atto protezioni sufficienti per garantire che le loro armi non cadano nelle mani di cattivi attori. Come ha sostenuto Stohl, il più alto rischio di contrabbando arriverà dopo che la guerra avrà raggiunto la sua conclusione, e Washington deve essere pronta quando arriverà quel momento. «Immagino che vedremo una deviazione significativa dopo la fine del conflitto», ha detto. «Ma ora devi mettere in atto le strutture [per combattere la diversione]».