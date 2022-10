Il nuovo orientamento di Taiwan nel confronto con la Cina

La festa nazionale di Taiwan il 10 ottobre segna un’opportuna inversione di tendenza del respingimento strategico contro il continuo accerchiamento da parte della Cina con pressioni sia soft che hard power sia su Taipei che sugli attori regionali nella sua spinta a consolidare il suo obiettivo di riunificazione.

Mentre Pechino cerca di sostenere il principio “una Cina” e il “consenso del 1992” per opporsi alla secessione di Taiwan, delinea una serie di manovre strategiche sia per testare le risposte che per galvanizzare il suo messaggio di prontezza e intenzione. Proponendo il modello di Hong Kong di “un paese, due sistemi”, questa formula politica spinta all’unità attraverso lo stretto si basa su un duplice intento. In primo luogo, creare una causa morale elevata sia per il pubblico interno che per quello esterno nel prendere l’opzione percepita non forte dell’unificazione nel testare la reazione con le risposte e le sfide. In secondo luogo, funge da trappola per i gruppi indipendentisti di Taiwan e per l’Occidente, dove un rifiuto e una condanna troppo energici serviranno da ritornello sulla loro presunta agenda di obiettivi contro la Cina. Dà anche ai sostenitori ai favorevoli alla Cina più voci e aperture per un maggiore e sincero allineamento morale con la spinta accomodante di Pechino che aiuterà il suo giudizio comprensivo e la sua causa.

L’approccio americano deve essere costantemente un passo avanti in questo gioco sempre più dettato da Pechino. L’approccio dell’ambiguità strategica è morto da tempo, in quanto entrambe le parti si rendono conto che Washington sosterrà militarmente Taiwan in caso di una mossa energica da parte di Pechino. La fiducia è andata perduta e l’impatto della deterrenza è costantemente eroso tra le crescenti esigenze pubbliche e nazionali per l’obiettivo finale della riunificazione e lo sforzo di contenimento dell’Occidente nel negare che il suo dominio crolli. Il nuovo approccio di chiarezza strategica di Washington deve essere quello di garantire che la portata e l’intensità della deterrenza siano chiare, coerenti e schiaccianti, fornendo allo stesso tempo un’apertura sufficiente affinché Pechino abbia un’uscita salvifica con nuovi incentivi per una riunificazione pacifica con riconoscimento e accordo reciproci o il mantenimento dello status quo con la fine delle tattiche coercitive contro Taipei.

La domanda è fino a che punto la Cina è disposta a sacrificarsi per Taiwan, a sue spese di un’economia già in rallentamento e del potenziale status di paria che ne deriverà. Pechino si rende conto che il mondo non è necessariamente paralizzato senza di essa, l’Occidente può raggrupparsi e mettere in comune le risorse con il suo peso combinato sia in capitale, strumenti economici e capacità di imporre e limitare le aperture economiche per Pechino. L’Occidente può anche contare sugli altri giocatori, sfruttando la paura delle tattiche bellicose di Pechino per rafforzare l’efficacia di schiacciare ulteriormente la Cina. Le catene di approvvigionamento possono essere ricalibrate come un perno graduale lontano dalla Cina centrica e il fattore più cruciale sarà l’offerta di petrolio. Per questo, l’Occidente dovrà riparare i legami rotti con l’OPEC e risolvere l’influenza radicata sia di Mosca che di Pechino nell’usare l’OPEC come contrappeso effettivo alle misure economiche dell’Occidente. La recente spaccatura con la decisione dell’OPEC di continuare a limitare la produzione contro la volontà di Washington riflette l’ampia vulnerabilità con cui l’Occidente deve confrontarsi.

Il futuro di Taiwan si basa sull’assicurare la volontà, la prontezza e il sostegno del suo popolo a lottare per i suoi diritti e a sfruttare saggiamente e garantire il futuro sulla base di parametri chiave di resilienza. Per questo, Taipei dovrà approfondire la sua narrativa e la sua causa più alta a livello globale più ampio, non solo a livello regionale. Washington dovrà riorientare il suo approccio non solo per aumentare la velocità e l’intensità del trasferimento di armi chiave, ma per sfruttare efficacemente la massimizzazione della sicurezza alimentare e delle risorse e delle aperture economiche che possono sbarazzarsi della dipendenza convenzionale da Pechino nel suo ordine economico e nel suo dettato. Taipei dovrà fornire una valida capacità A2/AD, in primo luogo per impedire che si verifichi un blocco cinese e, in secondo luogo, per lavorare senza soluzione di continuità all’unisono con Washington e altre potenze per rompere il blocco e riprendere la sua ancora di salvezza economica una volta che Pechino sarà in grado di imporne uno. Taipei dovrà capitalizzare saggiamente e strategicamente la sua forza di nicchia e le aree chiave sia come piattaforma di scambio che come piattaforma di deterrenza, in particolare il suo dominio di semiconduttori e chip. Per prepararsi a ciò, una partnership intelligente con l’Occidente per elevare la sua indipendenza ed esclusività dei semiconduttori rimane vitale, rendendo il mondo più dipendente che mai dai suoi chip critici e dal vantaggio tecnologico. Aumentando questo livello di dipendenza globale, aumenteranno sia i costi che l’impatto di ritorno di fiamma per qualsiasi escalation della situazione di stallo militare di Pechino.

Taipei ha bisogno del pieno sostegno regionale per la sua sopravvivenza e nei suoi sforzi per respingere un’invasione cinese, non può permettersi di essere distratta da altri problemi persistenti e distraenti con altri vicini, incluso il Giappone, in cui Pechino è felice di sfruttare a proprio vantaggio. Questa prontezza e supporto regionali integrati sono fondamentali per garantire che la sua economia orientata al commercio aperto continui a fluire anche durante questa crisi di sicurezza e per ottenere sostegno e coinvolgimento della difesa regionale nei suoi sforzi dissuasivi.

Taiwan deve rendersi conto che la maggior parte dei paesi non ha altra scelta che sostenere la Cina o essere neutrale rispetto a questo dilemma della riunificazione, tutto a causa della radicata presa cinese a livello regionale e nella maggior parte del mondo. Per questo, Taipei deve essere realistica e strategica nel suo orientamento futuro per usare la sua forza a suo vantaggio più grande e per mantenere le fiches e le carte vicine al suo cuore. Ciò comporterà aumentare la posta sulla sua nuvola di risorse critiche, approfondire l’entanglement e la dipendenza ed espandere la causa morale e la carta della vittima. Per quest’ultimo, un coinvolgimento mirato e più risonante dei sentimenti e dell’affiliazione sia delle persone che delle nazioni ai pali coinvolti, con implicazioni per la libertà, la sopravvivenza e il sostentamento. Fare affidamento su cause tematiche generali convenzionali per la difesa della democrazia, dei diritti umani e dei valori mancherà della risonanza generale e dell’importanza di una narrazione per le masse comuni. L’ambiziosa e ampia narrazione del presidente Biden sull’amplificazione del messaggio di difesa della democrazia e sul lancio di questa come una battaglia tra autocrazia e democrazia rimane un’opportunità persa come un errore strategico. A Pechino vengono fornite munizioni più credibili per inquadrarle per sollecitare una maggiore giustificazione morale e una tessera della vittima più grande, pur sapendo che il messaggio non fornirà un invito all’azione significativo finché non verranno affrontate le cause profonde.

Questo dovrà essere saggiamente riorientato e proiettato in un modo che sia diverso dalla narrativa secolare della Cina che afferma che questo problema è il suo affare interno in cui le altre nazioni si astengono dall’interferire, sia con la forza che con il supporto morale. La realtà sul campo e la verità rimangono che questo problema non è più un affare interno cinese, e Taiwan deve essere saggia nel formulare un caso così convincente e urgente che se Taiwan cade con la forza, la Cina sarà più incoraggiata nelle sue ambizione globale. Questa è davvero l’ultima resistenza per la democrazia, la libertà, i valori e l’ordine globale basato su regole da lungo tempo. La domanda rimane se il resto del mondo è pronto e in grado di sostituire i propri interessi a breve termine e la dipendenza dal fattore Cina per orientare il proprio allineamento strategico per maggiori ritorni a lungo termine alla propria sopravvivenza nazionale e stabilità globale? Taiwan e l’Occidente hanno una strada lunga ma più rosea da percorrere per risvegliare la realizzazione globale, a seconda delle mosse e delle intenzioni di Pechino. Contrariamente alla percezione popolare, la Cina rimane davvero il suo peggior nemico e la palla è nel suo campo per determinare l’esito del futuro dello Stretto e la pace regionale.