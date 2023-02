Il ‘nuovo’ Gruppo Wagner: minacce e risposte

Chi, cosa e dov’è il Gruppo Wagner oggi? Un tempo risorsa del Cremlino utilizzata esclusivamente in Africa e in Siria, il gruppo mercenario ha ridistribuito la maggior parte delle sue forze per l’invasione russa dell’Ucraina. Il Gruppo Wagner è cambiato irrevocabilmente dall’inizio del conflitto, passando da 5.000 veterani esperti a una forza di 50.000 soldati, l’80% dei quali sono ex prigionieri, nella sola Ucraina. Il futuro del gruppo, tuttavia, dipende dalla durata e dalla gravità del conflitto.

Anche il successo del gruppo, reale o percepito sul campo in Ucraina, giocherà un ruolo chiave. Yivgeny Prigozhin, finanziere e leader chiave del Wagner Group, ha indissolubilmente legato il gruppo alle proprie fortune personali dentro e intorno alla cerchia ristretta di Vladimir Putin. Tuttavia, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno una serie di risposte a questo e ad altri gruppi mercenari che promuovono l’influenza russa in Africa.

Le milizie Wagner, come le forze russe e ucraine in guerra oggi in Ucraina, stanno subendo perdite significative. Alcuni rapporti suggeriscono che in Ucraina siano morte da 800 a 1.000 reclute del Wagner Group. Le forze della Wagner sono state dispiegate in prima linea nella provincia di Luhansk all’inizio dell’autunno e nell’area di Bakhmut, teatro di alcuni dei combattimenti più sanguinosi della guerra, a novembre e dicembre 2022. Ad agosto, un missile HIMARS ha colpito la base operativa avanzata Wagner a Luhansk, mentre il maggiore generale russo in pensione e presunto agente Wagner Kabnamat Botashev è stato ucciso mentre volava su Popasna con un SU-25 russo. Le riprese video su Twitter mostrano le presunte forze Wagner ripetutamente prese di mira e ferite o uccise dall’artiglieria nell’area di Bakhmut. Le forze della Wagner sono state anche collegate alla creazione di una linea difensiva con fortificazioni anticarro, soprannominata ‘Linea Wagner’, vicino a Hirske. Presi collettivamente, questi sviluppi dimostrano che il Gruppo Wagner è profondamente radicato nel conflitto ucraino e ha subito pesanti perdite, che potrebbero influire sulle capacità del gruppo in futuro, compresi gli schieramenti in Africa.

Il gruppo Wagner ha perseguito tutti i mezzi disponibili per ricostruire le sue forze dopo queste perdite in combattimento. In primo luogo, il gruppo ha aumentato il reclutamento di cittadini russi, riflettendo l’applicazione sempre più lassista da parte dello Stato russo della sua legge anti-mercenari del 1996, che cercava di vietare ai cittadini russi la partecipazione a “conflitti armati all’estero a scopo di lucro”. La Wagner ha messo in funzione un reclutamento attivo nelle strade della Russia, con segnali stradali in almeno ventisette degli ottantacinque distretti russi. Il gruppo continua anche a reclutare attraverso la piattaforma di social media Telegram, pubblicizzando un “viaggio d’affari di 3 mesi in Ucraina”. Non sorprende che queste nuove reclute non abbiano raggiunto il livello di qualità di combattimento associato alle unità Wagner in passato. Fonti ucraine suggeriscono che dei 6.000 prigionieri reclutati, 2.000 hanno raggiunto il fronte e 458 morirono a metà ottobre, un orribile tasso di morte di un quarto per quelli schierati in combattimento.

Nel gennaio 2023, i rapporti occidentali affermano che il Wagner Group ha reclutato 40.000 prigionieri, un numero gigantesco che fa impallidire la forza prebellica del gruppo di 5.000. I funzionari delle forze armate ucraine hanno notato che le reclute dei prigionieri di Wagner non sono preparate per il combattimento invernale. Altri hanno suggerito che questi prigionieri vengano usati attivamente come carne da macello. Tutti questi sviluppi indicano una diversa enfasi sulla quantità piuttosto che sulla qualità, forse a causa del logoramento.

Anche i non russi sono stati presi di mira dal reclutamento della Wagner. I mercenari siriani sono stati molto probabilmente il primo gruppo straniero integrato nelle formazioni Wagner in Ucraina. A marzo, il Presidente siriano Bashar al-Assad ha inviato il primo gruppo di almeno 300 combattenti per sostenere l’invasione della Russia. Date le precedenti operazioni combinate del Gruppo Wagner con mercenari siriani nella Repubblica Centrafricana e in Libia, e le presunte testimonianze di mercenari siriani, è probabile che almeno alcune di queste forze stiano supportando le operazioni Wagner in Ucraina. Più preoccupante per i governi occidentali è il presunto reclutamento da parte di Wagner di ex forze per operazioni speciali dall’Afghanistan. Questi ex operatori, fuggiti in Iran dopo il crollo del governo afghano appoggiato dall’Occidente, hanno pochi percorsi disponibili. Wagner offre una via d’uscita. L’ex generale afghano Abdul Roaf Arghaniwal comunica con questi soldati e afferma che temono più la deportazione in Afghanistan che il combattimento. Dice che non hanno altra scelta che combattere. Queste forze, indipendentemente dal loro posizionamento in unità di forze speciali o incorporate nel gruppo Wagner, si allineerebbero con Wagner per composizione, obiettivi e reclutamento. Questo sviluppo potrebbe aumentare significativamente la capacità di combattimento di Wagner, in netto contrasto con la diluizione della forza del gruppo causata dal reclutamento di prigionieri.

La struttura della forza di Wagner sta chiaramente cambiando nel tempo. La forza iniziale inviata in Ucraina ha subito perdite, simili agli eserciti ucraino e russo, ma la Wagner non ha le riserve di un esercito tradizionale. Invece, il gruppo ora guarda a una gamma di opzioni di mobilitazione esterna. Le capacità di Wagner in Ucraina e altrove, in particolare in Africa, cambieranno con questo cambiamento nella struttura delle forze. Dato il reclutamento di prigionieri e altri con esperienza limitata, è probabile che le violazioni dei diritti umani di Wagner, comprese le uccisioni extragiudiziali, le rapine e le detenzioni, aumenteranno. Sebbene le forze di Wagner abbiano commesso tali crimini in Africa, inclusa la Repubblica Centrafricana, la Libia e già in Ucraina, l’assunzione di criminali probabilmente aggraverà questa tendenza. L’efficacia operativa del gruppo varierà anche in base alla sua nuova composizione delle forze sia in Africa che in Ucraina. Mentre i prigionieri possono danneggiare la reputazione e l’efficacia del gruppo, ex forze speciali o mercenari di altri paesi possono aiutare il gruppo a vincere successi sul campo di battaglia.

Il comportamento di Wagner in Ucraina contribuirà alla disponibilità di contratti e all’interesse di nuovi partner in Africa. Poiché le violazioni dei diritti umani del Wagner Group probabilmente aumenteranno di frequenza durante il resto del conflitto ucraino, i nuovi partner dovranno determinare se un tale livello di criminalità è accettabile nei loro Paesi. Inoltre, il successo o il fallimento di Wagner in Ucraina contribuirà notevolmente a determinare la fiducia dello stato russo nell’organizzazione. Sebbene il Cremlino lavori per mantenere un’aria di discrezione e plausibile negabilità rispetto a Wagner, il primo fornisce indubbiamente una guida strategica a Wagner e al suo leader, Yevgeny Prigozhin, integrando le operazioni di Wagner con la vendita di armi e veicoli. Il successo del gruppo in prima linea giocherà un ruolo chiave nel determinare il sostegno e la fiducia del Cremlino.

Nonostante alcune vittorie limitate in Ucraina, Wagner è uno strumento di diplomazia coercitiva molto più efficace di una forza d’urto in prima linea. Sebbene l’efficacia di Wagner in Africa possa e debba essere contestata, in particolare i suoi fallimenti in Mozambico e Madagascar, l’organizzazione è molto più efficace nella presa dello Stato – il monopolio delle istituzioni pubbliche per incoraggiare la propria corruzione – in Africa che come una forza militare d’avanguardia in Ucraina. In Africa e Medio Oriente, i principali oppositori di Wagner possono sembrare militanti locali, quando in realtà stanno combattendo per erodere il sostegno e le connessioni occidentali negli stati in cui operano. Inoltre, Wagner guadagna materialmente dai suoi interventi in Africa attraverso lucrosi contratti minerari. In questi casi, Wagner è uno strumento politico a basso costo e ad alto rialzo per lo Stato russo. Sebbene il Gruppo Wagner stia tentando di copiare la sua strategia africana in Ucraina, presumibilmente lanciando un’offensiva per catturare le miniere di sale nell’area di Bakhmut, il gruppo ha perso oltre 1.000 soldati solo in quest’area. Invece, le forze del gruppo stanno affrontando tassi di logoramento crescenti e rafforzati impegni militari occidentali mentre guadagnano risorse limitate e probabilmente perdono più forze di qualità di quelle che guadagnano con le sostituzioni. Pertanto, la velocità della conclusione del conflitto determinerà il successo del gruppo in futuro. le forze del gruppo stanno affrontando tassi di logoramento crescenti e hanno rafforzato gli impegni militari occidentali, guadagnando risorse limitate e probabilmente perdendo più forze di qualità di quelle che guadagnano con i rimpiazzi. Pertanto, la velocità della conclusione del conflitto determinerà il successo del gruppo in futuro. le forze del gruppo stanno affrontando tassi di logoramento crescenti e hanno rafforzato gli impegni militari occidentali, guadagnando risorse limitate e probabilmente perdendo più forze di qualità di quelle che guadagnano con i rimpiazzi. Pertanto, la velocità della conclusione del conflitto determinerà il successo del gruppo in futuro.

L’impegno di Wagner nelle operazioni in Ucraina sembra essere meno una mossa strategica e più un tentativo calcolato da parte di Prigozhin di elevare le proprie azioni nella cerchia personale di Putin. L’organizzazione è stata inizialmente esclusa dal conflitto come concorrente dall’establishment militare russo. Quest’ultimo tentò e fallì di costruire una propria forza mercenaria, Redoubt. Tuttavia, dopo l’inizio del coinvolgimento di Wagner, Prigozhin ne ha raccolto i frutti. È stato insignito della medaglia di Eroe della Federazione Russa dopo i successi di Wagner nella provincia di Luhansk. D’altra parte, Prigozhin potrebbe aver avuto poca scelta in merito. La sua alternativa, attenersi alle operazioni in Africa, potrebbe non essere più esistita dato il terribile stato delle forze russe in estate e all’inizio dell’autunno.

La durata del conflitto in Ucraina, piuttosto che la vittoria o la sconfitta della Russia, è la variabile chiave nel determinare le future operazioni di Wagner in Africa e altrove nel mondo. Se la guerra dovesse finire rapidamente, indipendentemente da una vittoria o una sconfitta, è probabile che le reclute affluiranno verso l’organizzazione. Se la Russia vince rapidamente, le reclute saranno veterani dismessi con interesse a guadagnare denaro all’estero. Se la Russia perde rapidamente, queste reclute e membri dell’estrema destra probabilmente si raduneranno intorno a Wagner. In entrambi i casi, lo stato russo accetterà volentieri questo meccanismo di allentamento della pressione, in particolare tra i veterani o coloro che potrebbero non essere d’accordo con la direzione della politica estera russa.

Se il conflitto in Ucraina continua a lungo, continuerà il logoramento tra le forze Wagner e l’esercito regolare russo, il che limiterà il reclutamento e le operazioni future del Gruppo Wagner. Un conflitto così esteso potrebbe anche dissuadere i veterani dal ‘riarruolarsi’ con Wagner per potenziali combattimenti all’estero. Nello scenario peggiore del gruppo, Wagner perderà il resto dei suoi elementi ben addestrati e farà affidamento su forze diluite composte da prigionieri non addestrati. In questo caso, le future distribuzioni saranno difficili e il successo sarebbe improbabile.

Cosa può fare l’Occidente in questo momento chiave? Data la natura mutevole di Wagner, gli Stati occidentali dovrebbero valutare i propri strumenti per combattere il gruppo. Sebbene il discorso pubblico favorisca una discussione sull’etichettatura di Wagner come organizzazione terroristica straniera, ci sono azioni molto più produttive che limiteranno le operazioni future del gruppo. In primo luogo, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero riconsiderare ogni possibile modo per fornire cittadinanza o rifugio alle ex forze delle operazioni speciali dall’Afghanistan. Queste forze hanno una profonda conoscenza delle operazioni militari occidentali e possono essere un vantaggio per il gruppo Wagner. In secondo luogo, i governi occidentali devono concentrare le risposte su casi chiari di crimini e disinformazione del gruppo Wagner. Tali governi dovrebbero seguire l’esempio della Francia dopo il massacro vicino alla base di Gossi in Mali, denunciando la disinformazione di Wagner e fornendo prove chiare a sostegno delle domande riconvenzionali. In terzo luogo, le organizzazioni occidentali a favore della democrazia e dei media devono smetterla di romanticizzare i mercenari: continuare questa tendenza alimenterà la propaganda e la disinformazione russe. Invece, Wagner dovrebbe essere visto così com’è, uno strumento dello stato russo che spesso commette crimini, a volte fallisce in battaglia e ottiene poco per le nazioni ospitanti. In quarto luogo, mentre la guerra in Ucraina continua, i governi occidentali dovrebbero fornire quanto più supporto possibile di intelligence, armi ed equipaggiamento per combattere le forze di Wagner. Le forze di Wagner sono vulnerabili agli HIMAR e ad altri attacchi di artiglieria e le loro capacità future sono limitate dall’attrito in Ucraina. Le organizzazioni occidentali a favore della democrazia e dei media devono smetterla di romanticizzare i mercenari: continuare questa tendenza alimenterà la propaganda e la disinformazione russe. Invece, Wagner dovrebbe essere visto così com’è, uno strumento dello stato russo che spesso commette crimini, a volte fallisce in battaglia e ottiene poco per le nazioni ospitanti. In quarto luogo, mentre la guerra in Ucraina continua, i governi occidentali dovrebbero fornire quanto più supporto possibile di intelligence, armi ed equipaggiamento per combattere le forze di Wagner. Le forze di Wagner sono vulnerabili agli HIMAR e ad altri attacchi di artiglieria e le loro capacità future sono limitate dall’attrito in Ucraina. e realizza poco per le nazioni ospitanti. In quarto luogo, mentre la guerra in Ucraina continua, i governi occidentali dovrebbero fornire quanto più supporto possibile di intelligence, armi ed equipaggiamento per combattere le forze di Wagner. Le forze di Wagner sono vulnerabili agli HIMAR e ad altri attacchi di artiglieria e le loro capacità future sono limitate dall’attrito in Ucraina.

Infine, la rimozione delle forze Wagner in tutta l’Africa per combattere in Ucraina rappresenta un’opportunità chiave per Stati Uniti, Francia e altri partner occidentali. Questo potrebbe essere un punto di svolta per ricostruire le relazioni di sicurezza e sostenere i movimenti a favore della democrazia in Africa, in particolare nella regione del Sahel, dove recentemente hanno prosperato colpi di stato, instabilità e attività jihadista. L’amministrazione Biden ha già segnalato il suo interesse a costruire un rapporto più stretto con le nazioni africane, raccomandando che l’Unione africana ottenga una posizione permanente nel G20. Il governo francese si è impegnato in una campagna aggiornata per combattere la disinformazione russa in Africa attraverso una nuova strategia di sicurezza informatica. Ulteriori passi positivi sono essenziali in questo momento critico delle relazioni tra Africa e Occidente.