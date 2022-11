Il nuovo accordo di sicurezza Giappone-Australia

L’incontro del 22 ottobre tra il primo ministro giapponese Kishida Fumio e il primo ministro australiano Anthony Albanese a Perth ha fatto notizia soprattutto grazie al saluto tipicamente australiano in attesa del primo ministro giapponese, un abbraccio con un koala e un servizio fotografico con i giubbotti verdi abbinati. Dietro gli animali da coccolare e lo sfarzo, tuttavia, si nasconde un nuovo accordo che sta approfondendo una delle partnership strategiche più importanti della regione indo-pacifica.

Kishida ha visitato l’Australia occidentale per firmare un accordo di cooperazione in materia di sicurezza aggiornato che rende l’Australia uno dei partner di difesa più vicini al Giappone, probabilmente secondo solo agli Stati Uniti. L’Australia, a sua volta, sta segnalando che è pienamente impegnata a fare del Giappone il suo partner di sicurezza più vicino al di fuori delle sue tradizionali relazioni anglofone con Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda. Il rapido approfondimento delle relazioni strategiche tra Australia e Giappone evidenzia l’importanza di diverse tendenze importanti per la sicurezza indo-pacifica, vale a dire la crescente popolarità dei “minilaterali”, un aumento degli accordi di sicurezza tra gli alleati americani e l’importanza della sicurezza energetica.

Oltre i mozzi e i raggi

Sebbene sia l’Australia che il Giappone siano saldamente radicati nelle rispettive alleanze militari con gli Stati Uniti, Tokyo e Canberra non hanno stretto alcuna relazione di sicurezza bilaterale significativa fino al 2007. Quell’anno, il primo ministro australiano John Howard e il primo ministro giapponese Abe Shinzo hanno concordato un ” Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di sicurezza “, promettendo di cooperare su questioni di sicurezza regionale, impegnandosi in future esercitazioni e formazioni congiunte e avviando dialoghi annuali “2+2″ con i ministri della difesa e degli esteri di ciascun paese.

Le relazioni Giappone-Australia si sono approfondite con l’inizio nel 2009 di esercitazioni militari bilaterali e regolari scambi di difesa. Più recentemente, Australia e Giappone hanno agito come pietre miliari del ” Quad “, un raggruppamento informale dei due paesi con gli Stati Uniti e l’India che si riunisce regolarmente per coordinarsi sulla sicurezza regionale. All’inizio di quest’anno, il Giappone e l’Australia hanno firmato un ” Accordo di accesso reciproco “, che consente spedizioni più fluide di forze di difesa da un paese all’altro e consentendo future esercitazioni combinate.

A dire il vero, la relazione non è sempre stata tranquilla. Canberra ha frustrato alcuni a Tokyo dopo aver scelto un produttore francese tra le offerte giapponesi per l’acquisto di un sottomarino da 40 miliardi di dollari nell’aprile 2016. Controverso, l’Australia avrebbe successivamente annullato quell’ordine con la Francia interamente a favore dei sottomarini nucleari di progettazione americana e britannica nell’ambito di un nuovo trilaterale accordo di sicurezza chiamato ” AUKUS “. La saga in più parti ha messo a dura prova le relazioni di difesa dell’Australia sia con Parigi che con Tokyo.

L’ambizione e la profondità del nuovo accordo sulla sicurezza di quest’anno, tuttavia, fanno sembrare la vicenda dei sottomarini un semplice colpo di velocità. Il nuovo patto, chiamato anche ” Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di sicurezza “, impegna entrambe le parti a rafforzare la cooperazione su una lunga lista di argomenti tra cui l’interoperabilità militare, l’intelligence, la sicurezza informatica, la cooperazione spaziale, la logistica, le forze dell’ordine e la sicurezza energetica. Sebbene il testo non menzioni esplicitamente la Cina, l’accordo sembra chiaramente e inequivocabilmente mirato a contrastare l’influenza del gigante regionale. Pechino, infatti, ha reagito duramente all’accordo, affermando che potrebbe portare a una “ nuova guerra fredda ” nella regione.

Da notare, la parte sesta dell’accordo afferma che entrambe le parti “si consulteranno a vicenda sulle contingenze che potrebbero influenzare la nostra sovranità e gli interessi di sicurezza regionale e valuteranno le misure in risposta”. Come notato dagli esperti, David Walton e Daisuke Akimoto , quella formulazione ricorda l’articolo III del Trattato ANZUS che segnala un rapporto di difesa molto stretto ma si ferma prima di codificare un impegno di difesa reciproca completo, come l’impegno di difesa USA-Australia sancito dall’articolo IV del il Trattato ANZUS. Menziona anche l’importanza di “resistere alla coercizione economica e alla disinformazione” in un chiaro riferimento alle recenti azioni della Cina contro Australia e Giappone.

L’era dei Minilaterali

Questo nuovo accordo sottolinea l’importanza di tre tendenze in corso nella sicurezza indo-pacifica. In primo luogo, è un altro esempio del continuo movimento verso i cosiddetti “minilaterali” nell’architettura difensiva della regione. Questo termine si riferisce alla recente fioritura di collegamenti di sicurezza attraverso una rete di dispositivi di sicurezza point-to-point complementari ma separati, in contrasto con gli accordi di sicurezza in rete più unificati in Europa. Come descritto da Jada Fraser che scrive per il Lowy Institute, un think tank australiano, i minilaterali spesso hanno obiettivi più ristretti rispetto a disposizioni di sicurezza più ampie. Tuttavia, nell’Indo-Pacifico si stanno dimostrando accordi flessibili e durevoli che facilitano la costruzione di un consenso più forte in una regione in rapido cambiamento.

Ad esempio, la Dichiarazione Congiunta può essere intesa come un nuovo minilaterale sulla condivisione dell’intelligence tra Canberra e Tokyo. Mentre la disponibilità del Giappone per la piena adesione al patto di condivisione dell’intelligence “Five Eyes” (che include Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) è spesso dibattuta, questo nuovo accordo promuove la condivisione bilaterale dell’intelligence su “valutazioni strategiche. ” Per il Giappone, la partecipazione alla condivisione dell’intelligence di livello inferiore con un membro di Five Eyes potrebbe non essere rivoluzionaria di per sé, ma funge da ulteriore passo per rafforzare una serie di relazioni di condivisione dell’intelligence tra paesi strategicamente allineati nell’Indo-Pacifico.

Anche un altro minilaterale, il Quad, trarrà vantaggio da questo nuovo accordo. Il Quad è un accordo decisamente informale senza specifici obblighi di sicurezza, che porta alcuni a minimizzare il suo potenziale impatto sulla sicurezza regionale. Tuttavia, il suo potere di convocazione e la sua influenza stanno chiaramente portando a un aumento dei legami di sicurezza tra i suoi singoli membri. Diverse barriere, principalmente le restrizioni della complessa posizione geopolitica dell’India, si frappongono tra l’attuale struttura del Quad e il suo potenziale futuro come patto di sicurezza più formale. Tuttavia, il rafforzamento dei legami tra due singoli membri del Quad attraverso la Dichiarazione Congiunta si tradurrà probabilmente in un’organizzazione Quad più forte nel complesso, aumentando l’influenza futura del blocco.

Disimpegno americano?

In secondo luogo, questo nuovo accordo dimostra che Canberra e Tokyo sono determinate a contrastare qualsiasi futuro disimpegno americano nell’Indo-Pacifico rafforzando i propri legami. Sebbene le prospettive di tale disimpegno oggi sembrino basse, sia Canberra che Tokyo temono un potenziale spostamento verso l’isolazionismo a Washington. La Dichiarazione Congiunta consente a entrambi i paesi di proteggersi da tale scenario peggiore rafforzando le relazioni con partner regionali che la pensano allo stesso modo. Allo stesso tempo, cerca di fungere da meccanismo per impedire che uno scenario così peggiore si verifichi in primo luogo incoraggiando un coinvolgimento più profondo della sicurezza degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico.

Canberra e Tokyo potrebbero vedere la Dichiarazione Congiunta di quest’anno come una soluzione di sicurezza equivalente nell’improbabile ma non plausibile scenario del disimpegno americano dall’Indo-Pacifico. Nessuno dei due alleati degli Stati Uniti vuole che Washington si disimpegni dalla regione, e nessuno dei due scommette su ciò, ma entrambi sembrano pianificare uno sviluppo.

A dire il vero, la Dichiarazione Congiunta dovrebbe essere intesa come un’aggiunta altamente benefica e complementare alle alleanze degli Stati Uniti con il Giappone e l’Australia. Lo hanno detto Kishida e Albanese durante la firma dell’accordo, comunicando chiaramente che la loro visione della difesa è intesa a rafforzare le rispettive relazioni di sicurezza di ciascun Paese con Washington. Tuttavia, questo sviluppo è la prova che gli alleati americani nell’Indo-Pacifico non sono più soddisfatti di organizzare i loro accordi di sicurezza attraverso la sola Washington e stanno formando legami più stretti all’interno della regione alle loro condizioni.

Segui l’Energia

In terzo luogo, la recente importanza data alla sicurezza energetica sia da Canberra che da Tokyo sottolinea l’importanza di questo problema per entrambi i paesi e per la regione nel suo insieme. Mentre la maggior parte dei titoli dei giornali sulla sicurezza energetica si concentra sulla necessità dell’Europa di energia e gas affidabili dopo l’invasione russa dell’Ucraina, anche l’Asia orientale e l’Oceania stanno affrontando una crisi di approvvigionamento energetico . Di conseguenza, il Giappone e l’Australia vorrebbero affermarsi come stati decisivi per la produzione e il consumo di energia nell’Indo-Pacifico. Entrambi i paesi considerano flussi energetici affidabili come parte della loro sicurezza nazionale ed è probabile che continueranno ad approfondire la loro partnership per la sicurezza nella sfera energetica.

L’Australia è una fonte di energia ideale per il Giappone, le cui importazioni sono state colpite dalla guerra in Ucraina e i cui leader sono diffidenti nel dipendere dai flussi attraverso il conteso Mar Cinese Meridionale. L’Australia, d’altra parte, cerca costantemente di diversificare le sue esportazioni di carbone e gas lontano dalla Cina, con il Giappone che si è recentemente dimostrato un’alternativa redditizia. Oggi l’Australia fornisce al Giappone circa due terzi del suo carbone e un terzo del suo gas naturale . Non sorprende quindi che l’incontro di Kishida e Albanese abbia avuto luogo nella capitale dell’Australia occidentale, un territorio che esporta grandi quantità di gas naturale liquefatto e carbone in Giappone.

Il Giappone e l’Australia sono tutt’altro che gli unici paesi dell’Indo-Pacifico interessati alla loro sicurezza energetica. La Corea del Sud e Taiwan sono essenzialmente altrettanto dipendenti dall’energia importata quanto il Giappone. Gli stati esportatori di gas nel sud-est asiatico, come il Brunei e la Malesia, cercano costantemente di diversificare la propria base di clienti, temendo di diventare dipendenti da un mercato unico. Promuovendo la cooperazione sulla sicurezza energetica attraverso la Dichiarazione Congiunta, Canberra e Tokyo stanno segnalando all’Indo-Pacifico che sono disposte a svolgere ruoli di primo piano nell’affrontare una priorità regionale emergente.

Un passo nella direzione giusta

Il patto di sicurezza aggiornato di Canberra e Tokyo non dovrebbe sorprendere gli osservatori, poiché Giappone e Australia vedono solo vantaggi nel rafforzamento delle loro relazioni bilaterali. In effetti, i leader di entrambi i paesi spesso vedono le proprie preoccupazioni strategiche riflesse nella posizione geopolitica della loro controparte: Giappone e Australia sono paesi insulari, diffidenti nei confronti della loro dipendenza dai legami commerciali ed economici con la Cina, alleati del trattato degli Stati Uniti e profondamente preoccupati per l’accesso alle rotte commerciali, ai beni comuni globali e ai flussi di energia. Canberra e Tokyo stanno anche cercando di proteggersi dal potenziale disimpegno degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico e cercano un contrappeso alla crescente influenza della Cina.

Andando avanti, gli osservatori dovrebbero aspettarsi un maggiore approfondimento dei legami di sicurezza regionale, sia tra Giappone e Australia che tra entrambi i paesi e altri stati strategicamente allineati. Ciò sembra particolarmente vero per l’India, la terza tappa del Quad. Detto questo, sembra improbabile che Giappone e Australia si muovano verso la creazione di un’alleanza formale per un trattato, se non altro perché non vi è un’apparente necessità urgente di farlo. Tuttavia, il Giappone e l’Australia dovrebbero essere considerati di fatto alleati, poiché Canberra e Tokyo stanno entrambi segnalando di essere pronti a utilizzare le loro forze di difesa per aiutarsi a vicenda negli obiettivi strategici condivisi. Gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiare i loro alleati e partner nella regione a stringere relazioni simili basate sul reciproco vantaggio e assumere la guida dei loro alleati nel riconoscere l’importanza di argomenti come la sicurezza energetica nell’Indo-Pacifico.

Australia e Giappone, due Paesi che hanno affidato la propria sicurezza nazionale agli Stati Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale, stanno iniziando a forgiare la propria strategia condivisa per la regione. Questo, a sua volta, dovrebbe essere visto come un successo e un gradito sottoprodotto del sistema di alleanze sostenuto dagli Stati Uniti a Washington.