Incoraggiati dal successo ottenuto nel torcere le braccia del Nepal nella ratifica del controverso patto della Millennium Challenge Corporation (MCC) a febbraio, gli Stati Uniti si sono assunti l’altrettanto difficile compito di convincere il Nepal a partecipare al suo State Partnership Program (SPP).

Ma l’ambiziosa mossa di dare una dimensione militare alle relazioni USA-Nepal non ha avuto successo. Di fronte a un’opposizione stridente e diffusa, anche il governo filo-americano del Primo Ministro Sher Bahadur Deuba ha giurato di non aderire all’SPP.

La paura di diventare teatro di un conflitto militare tra la formazione USA-India da un lato e la Cina dall’altro, è alla base del rifiuto.

L’SPP è un programma bilaterale apparentemente pacifico nelle intenzioni. Ma si ritiene che abbia obiettivi militari profondi con conseguenze non solo per la sicurezza interna del Nepal, ma anche per le relazioni con i suoi due grandi vicini, Cina e India. L’impatto sulle relazioni sino-nepalesi sarebbe catastrofico se l’SPP portasse a legami militari USA-Nepal più forti. Il rapporto esclusivo e unico dell’esercito indiano con l’esercito nepalese si sarebbe ridimensionato, una prospettiva a cui i vertici indiani conservatori non possono adattarsi.

Comunque sia, un fatto che non può essere spazzato via è che dal 2015 in poi, i successivi governi nepalesi, favorevoli o contrari agli USA, avevano chiesto l’ammissione all’SPP, apparentemente attratti dal suo potenziale per aiutare il Nepal ad affrontare i disastri naturali. Nell’ottobre 2015, il Nepal ha chiesto l’assistenza umanitaria degli Stati Uniti per affrontare le sfide poste dal terremoto e ha chiesto l’adesione all’SPP. La richiesta del Nepal è stata ripetuta nel 2017 e nel 2019.

L’SPP non ha ricevuto l’attenzione del pubblico fino a tempi molto recenti. Secondo il giornalista nepalese veterano, Yubaraj Ghimire, ciò era dovuto al fatto che non c’era alcun obbligo per l’SPP di ottenere la ratifica del Parlamento, a differenza del caso dell’MCC. Ma ciò che alla fine ha attirato l’attenzione sull’SPP è stata una raffica di attività diplomatiche statunitensi ad alto livello in Nepal in un breve lasso di tempo dopo la ratifica dell’MCC. La frenetica attività degli Stati Uniti ha fatto sì che gli osservatori si chiedessero se gli Stati Uniti avessero delle motivazioni nascoste.

Uzra Zeya, Sottosegretario di Stato americano per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, e Coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioni tibetane, ha fatto una visita molto pubblicizzata in Nepal, a maggio.

Ha incontrato i rifugiati tibetani, toccando così un nervo scoperto in Cina e creando tremori nei corridoi del potere a Kathmandu. Come Zeya, l’ambasciatore degli Stati Uniti, Randy Berry, ha incontrato i rifugiati tibetani e si è recato nell’alto Mustang per visitare i monasteri tibetani.

Anche il comandante generale dell’esercito degli Stati Uniti del Pacifico, il generale Charles A. Flynn,ha visitato Kathmandu aggiungendo acqua al mulino delle voci. Apparentemente aveva esortato il Primo Ministro Sher Bahadur Deuba e il generale Prabhu Ram Sharma, capo di stato maggiore dell’esercito del Nepal, a inserire il Nepal nel programma di partenariato statale. I nepalesi temono che tutte queste mosse abbiano un impatto negativo sulle equilibrate relazioni estere del Nepal, segnate dall’equidistanza da India Stati Uniti e Cina.

Preoccupato per la maggiore pressione del Nepal da parte degli Stati Uniti, l’ambasciatore cinese, Hou Yanqi, ha chiesto apparentemente al Ministro dell’Interno del Nepal di ottenere conferma della continua adesione del Nepal alla politica ‘Una Cina‘. La condanna del Nepal nei confronti della Russia per la sua aggressione in Ucraina aveva anche insospettito Pechino sui legami tra i regimi Deuba e Biden.

Nel frattempo, un documento che pretende di essere un accordo tra Nepal e Stati Uniti sull’SPP è emerso ed è diventato virale sui media. Nel documento si parla di addestramento congiunto dell’esercito USA-Nepal e anche di studio per ufficiali nepalesi nelle accademie statunitensi. La Guardia Nazionale degli Stati Uniti e gli appaltatori statunitensi, i relativi veicoli e aeromobili leggeri operati da o per gli Stati Uniti, possono utilizzare strutture e aree concordate per addestramento, transito, supporto e attività correlate, rifornimento di carburante, manutenzione temporanea di veicoli e aeromobili, alloggio del personale, dei suoi dipendenti, comunicazioni, messa in scena, dispiegamento di forze e materiale.

L’ambasciata americana ha prontamente affermato che il documento era un falso. Anche il governo nepalese ha detto che non c’è mai stato un accordo. La linea del governo è che mentre l’SPP ha indicato la sua disponibilità ad ammettere il Nepal, non c’è stato alcun seguito.

Questo è quanto si dice in difesa dell’SPP: «Lo State Partnership Program (SPP) è un programma di scambio tra la Guardia Nazionale di uno Stato americano e un Paese straniero partner. La Guardia Nazionale degli Stati Uniti supporta a livello nazionale i primi soccorritori statunitensi nell’affrontare disastri naturali, come terremoti, inondazioni e incendi».

«In caso di disastri naturali e di altro tipo, che vanno da uragani a terremoti, inondazioni e incendi, gli Stati Uniti cercano di condividere le migliori pratiche e capacità delle nostre Guardie Nazionali, i nostri soccorritori di prima linea. SPP può essere un mezzo efficace per facilitare questo tipo di cooperazione».

L’SPP esiste da oltre 25 anni e comprende partnership con oltre 90 Paesi.

Ma il problema sta altrove: l’SPP è amministrato dall’Ufficio della Guardia Nazionale, guidato dagli obiettivi di politica estera del Dipartimento di Stato ed operato dagli aiutanti generali dello Stato a sostegno degli obiettivi di politica del Dipartimento della Difesa.

«Attraverso l’SPP, la Guardia Nazionale conduce impegni militari a sostegno degli obiettivi di sicurezza della difesa, ma sfrutta anche le relazioni e le capacità dell’intera società per facilitare più ampi impegni interagenti e corollari che abbracciano le sfere militare, governativa, economica e sociale», scrive sul proprio sito il governo degli Stati Uniti.

In altre parole, l’SPP è un veicolo multiuso per portare avanti obiettivi politici e strategici ad ampio raggio degli Stati Uniti sotto il mantello generale dell’impegno umanitario.

Alla luce del pubblico furore sulla possibilità che il Nepal venga trascinato nel vortice del conflitto geopolitico tra Stati Uniti e Cina e forse anche tra Cina e India, tutti i partiti nepalesi, compreso il governo del Congresso nepalese pro-USA e pro-India, hanno detto che non avrebbero accettato di entrare nell’SPP.

Il Ministro dell’Interno Bal Krishna Khand, a nome del governo, ha affermato che il governo crede fermamente che il territorio del Nepal non dovrebbe essere utilizzato contro qualsiasi Nazione amica. Esprimendo le sue opinioni in una riunione della Camera dei rappresentanti, il Ministro dell’Interno ha dichiarato: «Il Nepal non è collegato all’SPP. Nessuna decisione è stata presa in tal senso. Non ha nemmeno immaginato, il governo, di procedere in tal senso».

Confrontando l’SPP con l’MCC, Khand ha affermato: «Consideriamo e riconosciamo l’MCC come un puro progetto di sviluppo e non un progetto militare. È stato approvato da tutti».

Si è appreso che anche l’India non sostiene l’SPP, poiché ritiene che gli invadenti Stati Uniti turberebbero il tradizionale rapporto speciale tra l’esercito indiano e quello nepalese.

Il Primo Ministro Sher Bahadur Deuba visiterà gli Stati Uniti a metà luglio. Gli osservatori affermano che se l’SPP non avesse avuto la reazione avversa che ha avuto, avrebbe firmato l’accordo mentre si trovava a Washington. Ma ora non può. L’altra considerazione è che dovrà affrontare le elezioni parlamentari a novembre di quest’anno. Così com’è, Deuba è molto impopolare e ha una piccola possibilità di farcela, dicono gli esperti osservatori del Nepal.