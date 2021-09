Nel periodo precedente l’invasione dell’Iraq nel 2003, l’allora primo ministro britannico Tony Blair, espresse la sua convinzione che il popolo iracheno avrebbe accolto con favore la ‘liberazione‘ da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Si rifiutò di ascoltare gli avvertimentisecondo cui i precedenti imperiali britannici in Iraq li avrebbero in effetti portati a considerare l’intervento militare britannico con istintiva sfiducia e ostilità.

Eppure Blair è stato anche il primo primo ministro britannico a scusarsi in pubblico per i crimini dell’impero britannico. Come per gli internazionalisti liberali occidentali in generale, questo riconoscimento dei peccati nazionali passati non qualificava in alcun modo l’assunzione di Blair del diritto di dare lezioni alle altre Nazioni sui loro peccati, dire loro come dovrebbero essere governati e di invaderli in nome della costruzione della democrazia. Questa combinazione di atteggiamenti è inspiegabile in termini razionali, ma ha perfettamente senso come manifestazione della religione secolare. In un contesto religioso, quante volte le confessioni pubbliche rumorose della peccaminosità personale hanno fornito la giustificazione per una feroce condanna dei peccati degli altri?

Questa combinazione si trova in quegli internazionalisti liberali americani che hanno riconosciuto e si sono scusati per il sistematico sostegno americano alle selvagge dittature mediorientali – solo per chiedere che le persone in Medio Oriente si fidino delle loro promesse che questa volta, un’amministrazione statunitense è davvero, veramente sincera nel portare la democrazia nella regione. Perché mai, sulla base di tutte le prove passate, un arabo o un iraniano dovrebbe fidarsi di tali promesse? Infatti, sulla base del loro passato, compreresti un’auto usata da questi batteristi per la democrazia?

La combinazione di fanatismo ideologico di Blair,e il totale analfabetismo storico da cui dipende, è stata crudamente rivelata nel suo discorso del luglio 2003 al Congresso degli Stati Uniti per giustificare l’invasione dell’Iraq: «I nostri non sono valori occidentali. Sono i valori universali dello spirito umano e ovunque, in qualsiasi momento, alla gente comune viene data la possibilità di scegliere, la scelta è la stessa. Libertà non tirannia. Democrazia non dittatura».

Questa convinzione ha permeato la retorica dell’Amministrazione Bush dopo l’11 settembre, la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 2002 e la ‘Freedom Agenda‘ per il Medio Oriente. Nelle parole di quel NSS : «Le grandi lotte del XX secolo tra libertà e totalitarismo si sono concluse con una vittoria decisiva per le forze della libertà -e un unico modello sostenibile per il successo nazionale: libertà, democrazia e libera impresa… La gente ovunque vuole poter parlare liberamente; scegli chi li governerà; adorare a loro piacimento; educare i propri figli – maschi e femmine; proprietà propria; e godere dei benefici del loro lavoro. Questi valori di libertà sono giusti e veri per ogni persona, in ogni società…».

In una forma un po’ meno sfacciata, questo continua a formare la dottrina ideologica centrale della maggior parte dei media occidentali e della vasta gamma di istituzioni occidentali, compresi quei ministeri degli aiuti impegnati nella promozione della ‘riforma della governance’ in altre parti del mondo.

La negazione dell’importanza delle storie e delle tradizioni locali, così come le lezioni tratte dalla storia imperiale dell’Occidente, è intrinseca al senso americano ed europeo di missione ideologica nel mondo, che è alla base delle loro pretese di egemonia globale e regionale. È anche in una certa misura intrinseco al modo in cui operano le burocrazie occidentali. La burocrazia, oltre che ideologia, richiede modelli universali, universalmente applicabili. Affinché la burocrazia funzioni senza intoppi (al contrario del raggiungimento del cambiamento effettivo), la competenza locale è più un ostacolo che un aiuto.

Inoltre, il fatto che in molte parti del mondo, la priorità data alla sicurezza personale (conosciuta nella burocrazia britannica come ‘The Duty of Care’) comporta che i funzionari occidentali possono a malapena viaggiare fuori dalle capitali, o anche fuori dalle proprie ambasciate e alberghi. Dopo un paio d’anni, non essendo riusciti a sviluppare una conoscenza seria di una società, saltano su per cercare di implementare programmi identici in un’altra società, che loro non riescono a studiare. Il risultato: programmi che hanno solo un rapporto tangenziale con la realtà locale e, di conseguenza, non hanno la minima possibilità di successo sia pure limitato.

Ad esempio, gli ufficiali e i funzionari britannici che lavoravano nella provincia di Helmand in Afghanistan erano per la maggior parte completamente all’oscuro della battaglia locale di Maiwand nel 1879, in cui gli afgani sconfissero un esercito britannico. Tutti gli Helmandi sapevano di questa battaglia e la maggior parte era convinta (assurdamente) che un motivo chiave per la presenza militare britannica odierna fosse vendicarsi di Maiwand.

Il mondo accademico ha svolto la propria parte nel minare la capacità dell’Occidente di impegnarsi in modo significativo con gli sviluppi politici, sociali ed economici in altre parti del mondo. Gli ultimi decenni hanno visto un forte declino della storia e degli studi di area (e delle lingue straniere negli Stati Uniti e nel Regno Unito). Il loro posto è stato preso da discipline basate in modo schiacciante sui pregiudizi liberali occidentali mascherati da teorie generali oggettive, con la ‘rational choice theory’ come la versione più grossolana.

Un’ulteriore pressione contro lo studio serio di altre culture è stata fornita dalle legioni di accademici che hanno adottato versioni rozze e conformiste della tesi dell”Orientalism‘ di Edward Said, per cui ogni tentativo occidentale di studiare altre culture alle proprie condizioni può essere automaticamente sospettato di ‘essenzialismo‘quasi razzista e denunciato di conseguenza. Ciò ha avuto un effetto particolarmente distruttivo nel campo dell’antropologia.

La cosa strana di questo è che questa presunta ideologia ‘anticoloniale‘ non solo nega qualsiasi cultura autonoma ad altri popoli nel mondo, ma contiene un presupposto implicito che tutti gli esseri umani (a meno che non siano deformati dalle cattive influenze occidentali) siano in linea con il liberalismo occidentale. Questa è in effetti una bella versione dal suono liberale della famosa affermazione del generale dei Marines degli Stati Uniti nel film ‘Full Metal Jacket‘ di Stanley Kubrick sulla guerra del Vietnam: «Dentro ogni Gook c’è un americano che aspetta di uscire».

Troppo spesso queste illusioni sono alimentate da intellettuali locali liberali e attivisti dei Paesi interessati, che hanno enormi incentivi emotivi e pratici per presentare i loro Paesi come intrinsecamente moderni (con moderno implicitamente definito in termini interamente occidentali). Emotivamente, questo serve il loro desiderio appassionato di essere parte dell’Occidente e trattati da pari a pari dai loro colleghi occidentali. In pratica, imparano presto che se vogliono lavoro e denaro occidentali è una buona idea rafforzare le idee occidentali. In quanto intellettuali urbani, possono anche essere sinceramente ignoranti della maggior parte del proprio Paese, oltre che sinceramente sprezzanti nei confronti della sua popolazione.

Poiché queste persone sono spesso le uniche che i giornalisti e i funzionari occidentali ascoltano seriamente, il risultato può essere una sorta di copulazione di illusioni. Quando ho visitato l’Afghanistan nel 2002-2003, inizialmente ero profondamente divertito nel sentire dai funzionari occidentali appena arrivati, basandomi sulle informazioni afgane, che l’Afghanistan negli anni ’60 era stato ‘una democrazia di successo’, con forti classi medie. La battuta si è esaurita, tuttavia, dopo che ho sentito questa spazzatura per la terza volta, e mi sono reso conto fino a che punto stava contribuendo alle delusioni di queste persone sulle prospettive della democrazia afghana.

Quello che è successo in Afghanistan dovrebbe fornire l’impulso per un dibattito approfondito in Occidente sul nostro intero approccio ai programmi di democratizzazione e ‘riforma della governance‘ in altri Paesi. Perché mentre lo sforzo militare occidentale in Afghanistan è fallito solo relativamente (nel senso che mentre le forze occidentali non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi, non sono state effettivamente sconfitte), gli sforzi occidentali per la costruzione di uno Stato democratico sono falliti totalmente e incondizionatamente. Non è rimasto letteralmente nulla di loro. Né le classi afghane di cui ci eravamo fidati e che avevamo incoraggiato erano preparate in ultima istanza a combattere e morire per il sistema che avevamo creato insieme.

L’importanza fondamentale della storia, della cultura e della tradizione locali si applica sia alla sconfitta occidentale che alla vittoria dei talebani. Poiché contrariamente ad anni di autoingannevole propaganda del governo occidentale e afghano, un elemento centrale del successo dei talebani è stato il loro profondo radicamento nella cultura rurale pashtun e i suoi valori fondamentali di religione conservatrice, lealtà familiare e resistenza all’occupazione infedele, compresi i passati tentativi di conquista dall’Impero Britannico. Questo appare molto chiaramente dalla propaganda talebana, dalla poesia e dalle conversazioni registrate dei combattenti talebani.

Questi valori sono profondamente estranei a quelli liberali occidentali contemporanei; ma nessuna persona onesta può più negare né la tremenda resilienza e il coraggio che hanno dato alla lotta dei talebani, né il fatto che alla fine questi valori e coloro che li sostenevano hanno prevalso sui valori e sul popolo afghano che avevamo cercato di promuovere.

La lezione finale della debacle afghana è che mentre potrebbe essere possibile in linea di principio immaginare di rielaborare le istituzioni e i programmi di aiuto occidentali in modo da essere più appropriati per i Paesi che stanno cercando di cambiare, ciò è praticamente impossibile nel caso delle campagne di controinsurrezione. La profonda conoscenza locale richiesta per gestire l’elemento politico centrale di una controinsurrezione non può essere sviluppata in anticipo, e quando le forze statunitensi sono effettivamente impegnate in una controinsurrezione, è impossibile costruire questa conoscenza abbastanza rapidamente per plasmare le politiche di base, anche se la volontà di farlo è presente nelle nostre burocrazie militari, civili e accademiche.

Avremmo dovuto impararlo dal Vietnam. Se non lo impariamo dall’Iraq e dall’Afghanistan, ciò suggerirà che i nostri sistemi politici e le nostre culture politiche sono diventati intellettualmente,moralmente e istituzionalmente fossilizzati in un grado che ricorda l’Unione Sovietica sotto Breznev. Possiamo pensare che la democrazia ci salverà da questo destino, ma la democrazia, come Dio, aiuta chi si aiuta.