Il settore della produzione e del trattamento e commercializzazione della canapa, a livello mondiale ora ha un nuovo potente nemico, lo dimostrano gli Stati Uniti. La storia economica delle festività natalizie –inflazione record causata dalla pressione della catena di approvvigionamento- ha colpito in modo particolarmente duro le industrie della canapa e della marijuana.Questo perché la concorrenza attraverso lo spettro del THC sta costringendo gli imprenditori della cannabis a ridurre i prezzi su qualsiasi cosa, dai vaporizzatori e fiori agli isolati di cannabinoidi all’ingrosso, così come stanno pagando ricarichi elevati per gli input dai fertilizzanti ai solventi agli imballaggi in plastica. . La maggior parte dei datori di lavoro statunitensi richiede già che i propri dipendenti vengano vaccinati contro il COVID-19 o prevede di richiedere tale certificazione al più presto. È quanto emerge da un recente sondaggio condotto dal broker assicurativo e società di consulenza Willis Towers Watson. Ma i mandati sui vaccini non sono così popolari tra i datori di lavoro della cannabis, la maggior parte dei quali è troppo piccola per affrontare i mandati del governo. I politici e legislatori di New York hanno allentato le restrizioni sul CBD, compresi i limiti di potenza, le dimensioni delle porzioni e gli avvertimenti sui livelli di THC. Le nuove regole approvate giovedì scorso dal Cannabis Control Board di New York, che sovrintende alle industrie della canapa e della marijuana, modificano il limite di CBD per dose negli integratori alimentari da 75 milligrammi a 100 milligrammi.

Stati Uniti

Inflazione, l’ultimo fattore in ordine di tempo che mette pressione su una industria della canapa e del CBD già stressata

La storia economica delle festività natalizie –inflazione record causata dalla pressione della catena di approvvigionamento- ha colpito in modo particolarmente duro le industrie della canapa e della marijuana.

Questo perché la concorrenza attraverso lo spettro del THC sta costringendo gli imprenditori della cannabis a ridurre i prezzi su qualsiasi cosa, dai vaporizzatori e fiori agli isolati di cannabinoidi all’ingrosso, così come stanno pagando ricarichi elevati per gli input dai fertilizzanti ai solventi agli imballaggi in plastica.

«Questo settore è così contrario all’aumento dei prezzi. È diverso dagli altri settori», ha affermato Lo Friesen, CEO e capo estrattore di Heylo Cannabis a Seattle, che vende estratti di THC all’ingrosso ad altre aziende di cannabis.

«I prezzi nel nuovo anno stanno aumentando ovunque, e questo non sta accadendo in questo settore. In effetti, ho visto un certo numero di aziende continuare ad abbassare i loro prezzi, il che è completamente selvaggio».

«Almeno a Washington e in altri stati sviluppati, non puoi farlo (aumentare i prezzi). Nessuno è in grado di comunicare questi aumenti di prezzo in questo momento e mostrare il quadro generale. In altri settori è molto normale aumentare i prezzi, ma noi no».

Direzione diversa

I dati sulle vendite confermano la percezione di Friesen che i prezzi della marijuana e della canapa al consumo non riflettano l’inflazione.

L’inflazione nell’economia complessiva ha raggiunto i massimi storici questa settimana, quando gli Stati Uniti hanno riferito che l’indice dei prezzi alla produzione di novembre – una metrica governativa delle variazioni medie dei prezzi di vendita in tutti i settori – è aumentato del 9,6% nei 12 mesi precedenti. È stato il salto più grande da quando l’indice è stato calcolato per la prima volta dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti nel 2010.

Ma i consumatori non pagano di più per la cannabis.

Secondo le metriche di vendita monitorate dalla società di analisi di Chicago Brightfield Group, che tiene traccia delle vendite di CBD a livello nazionale, i prezzi del CBD al consumo sono diminuiti nel 2021 e i consumatori avevano maggiori probabilità di scegliere formati di prodotti CBD con prezzi più bassi, invece di formati a concentrazione più elevata come le tinture.

«Nelle chiamate sugli utili per tutto il 2021, numerose aziende leader del settore hanno affermato di vedere ancora la compressione dei prezzi, specialmente nei canali diretti al consumatore», ha detto l’analista Matt Zehner a MJBizDaily in una e-mail.

E nei dispensari di THC in diversi stati, i prezzi sono rimasti stagnanti o in alcuni casi sono diminuiti.

Secondo la società di analisi e dati sulla cannabis con sede a Seattle Headset, che tiene traccia delle vendite di marijuana in 15 mercati negli Stati Uniti e in Canada, i prezzi equivalenti (ovvero un confronto dei prezzi al dettaglio espressi in un’unità comune) per i fiori di marijuana erano inferiori dell’1,5% a dicembre rispetto a erano nel gennaio del 2020.

I prezzi equivalenti del THC sono diminuiti ancora di più per i vaporizzatori (in calo del 21%) e gli edibili (in calo del 26%) tra gennaio del 2020 e dicembre del 2021 in quegli stati, secondo quanto riportato da Headset.

Stati Uniti

Datori di lavoro nel settore canapa in conflitto sulle regolamentazioni Covid

La maggior parte dei datori di lavoro statunitensi richiede già che i propri dipendenti vengano vaccinati contro il COVID-19 o prevede di richiedere tale certificazione al più presto.

È quanto emerge da un recente sondaggio condotto dal broker assicurativo e società di consulenza Willis Towers Watson.

Ma i mandati sui vaccini non sono così popolari tra i datori di lavoro della cannabis, la maggior parte dei quali è troppo piccola per affrontare i mandati del governo.

I datori di lavoro della cannabis che seguono le regole sui vaccini o sui test spesso affermano che stanno semplicemente seguendo i decreti sui vaccini richiesti dai regolatori statali e locali.

La riluttanza a imporre un regime di vaccino o test probabilmente riflette una vena libertaria che non sorprende in un settore che spesso si fa beffe della legge federale e attrae i consumatori scettici nei confronti dei prodotti farmaceutici tradizionali e delle aziende che li producono.

“Ho lasciato fare ai miei dipendenti“, ha detto Luis Vega, proprietario di Wepa Farms, un’azienda di canapa a North Haven, nel Connecticut, con circa 25 dipendenti.

«La maggior parte del nostro personale e tutti coloro che lavorano con noi hanno una mentalità piuttosto aperta nel capire che tutti noi facciamo scelte individuali e abbiamo idee individuali su ciò che vogliamo fare».

Secondo un sondaggio online informale di oltre 300 proprietari di dispensari condotto da MJBizDaily, il 60% ha affermato che non avrebbe implementato i mandati di vaccinazione dei dipendenti.

Solo il 31% ha dichiarato di richiederli, mentre il resto non si era ancora stabilito su un piano.

Dilemma d’affari

La controversia sui mandati di vaccinazione dei datori di lavoro è tutt’altro che limitata all’industria della cannabis.

Anche se la maggior parte dei datori di lavoro privati ​​ora richiede o prevede di richiedere che i propri dipendenti vengano vaccinati, i datori di lavoro temono anche che i mandati spaventino i dipendenti in un mercato del lavoro già ristretto reso ancora più ristretto dalla pandemia.

Circa il 5% degli adulti non vaccinati negli Stati Uniti afferma di aver lasciato un lavoro perché un datore di lavoro ha richiesto loro di vaccinarsi, con la metà di tutti i dipendenti che ha segnalato opposizione ai mandati del datore di lavoro, secondo i sondaggi della Kaiser Family Foundation.

A rendere le cose più complicate per i datori di lavoro privati, un mandato federale di vaccinazione per le aziende con più di 100 dipendenti è legato a sfide legali, mentre una manciata di stati controllati dai repubblicani ha approvato regole di emergenza che vietano i mandati di vaccino dei datori di lavoro.

Rimangono a sistemare tutto sono datori di lavoro come Vince Sanders, proprietario di CBD American Shaman, una catena di vendita al dettaglio con più di 300 sedi in 38 Stati.

«Siamo stati così in sospeso su questo aspetto“, ha detto Sanders a Hemp Industry Daily sulla richiesta di vaccini per i dipendenti.

La sua azienda deve ancora richiedere i vaccini COVID-19.

Stati Uniti

New York allenta le regole sulla potenza dei prodotti CBD, la stabilità sugli scaffali e le avvertenze sul THC

I politici e legislatori di New York hanno allentato le restrizioni sul CBD, compresi i limiti di potenza, le dimensioni delle porzioni e gli avvertimenti sui livelli di THC.

Le nuove regole approvate giovedì scorso dal Cannabis Control Board di New York, che sovrintende alle industrie della canapa e della marijuana, modificano il limite di CBD per dose negli integratori alimentari da 75 milligrammi a 100 milligrammi.

I regolatori hanno anche rimosso il requisito che i prodotti a base di canapa cannabinoide siano stabili a scaffale, una mossa per consentire cibi e bevande infusi con cannabinoidi.

Le regole creano anche un nuovo tipo di licenza per “CannabinoidHemp Farm-Processors“, rivolto agli agricoltori che portano i fiori di canapa direttamente sul mercato senza trasformazione.

Le nuove licenze sono valide per due anni e costano 400 dollari. (New York ha vietato le sigarette di fiori di canapa pre-rollate, anche se i fiori di canapa possono ancora essere venduti finché non sono confezionati e venduti per il fumo.)

Altri aggiornamenti nelle regole includono:

• Un requisito che le etichette includano lo stato o il paese di origine da cui proviene la canapa utilizzata nel prodotto, fornendo chiarezza nel mercato e l’opportunità per i consumatori di scegliere prodotti fabbricati nello Stato di New York.

• Una nuova definizione di prodotti di canapa cannabinoide “artigianali”. La designazione richiede che il produttore coltivi meno di 1.000 libbre di canapa essiccata all’anno e che il prodotto debba essere “rifilato a mano, asciugato appeso” e “confezionato a mano”.

• Non è più necessario che l’etichettatura la dimensione del carattere sul pannello del supplemento o dei dati nutrizionali sia maggiore di altre informazioni sull’etichetta del prodotto.

• Non è più necessario che i produttori fuori dallo stato aggiungano avvertenze sull’etichetta che il prodotto potrebbe indurre un consumatore a fallire un test antidroga, a condizione che il prodotto sia fabbricato utilizzando isolati o un estratto di canapa senza THC rilevabile.

• Un aumento della concentrazione accettabile di THC durante la lavorazione della canapa, dal 3% di THC al 5% di THC.

I legislatori affermano che i cambiamenti dovrebbero rendere i produttori di canapa di New York più competitivi.

«Stiamo ulteriormente supportando le nostre attività nella loro capacità di competere con quelle di altri stati, migliorando al contempo le protezioni per la salute pubblica», ha affermato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione Tremaine Wright.

Il coltivatore di canapa Seth Jacobs di Argyle ha applaudito la nuova designazione artigianale e altri sforzi per rendere più competitivi i prodotti fabbricati a New York.

«Il locale è un grosso problema; c’è sicuramente un mercato per questo», ha detto Jacobs all’(Albany) Times-Union.

Ma ha detto al giornale che mette in dubbio il requisito di rifilatura nella nuova designazione di “artigianato”.

«Non puoi fare a meno di chiederti se la persona che ha scritto quella legge si è mai seduta e ha provato a tagliare 1.000 sterline a mano», ha detto Jacobs. “Alla fine avrai esattamente lo stesso prodotto, sia che lo tagli a mano che a macchina».

New York vieta la vendita di prodotti delta-8 THC, anche nei dispensari di marijuana medica, ma ha lasciato aperta la porta per consentire il delta-8 THC e altri isomeri nelle future normative sulla marijuana per uso adulto.

New York definisce i prodotti a base di canapa cannabinoide come tinture, oli, prodotti topici, pillole, capsule e alimenti o bevande destinati al consumo o all’applicazione umana.

Stati Uniti

Oregon: la repressione attuata sui cannabinoidi suona l’allarme su tutta l’industria della canapa

Un giro di vite in sospeso sugli estratti di canapa a spettro completo in Oregon ha portato l’industria a lamentarsi delle regole che potrebbero limitare i prodotti cannabinoidi comuni e non intossicanti ai dispensari di marijuana.

La questione è come l’Oregon Liquor and Cannabis Commissionstia interpretando una nuova legge volta a limitare i prodotti derivati ​​dalla canapa, incluso il delta-8 THC, ai dispensari di marijuana per uso adulto.

I sostenitori della canapa e gli interessi degli integratori alimentari, tra cui la United Natural Products Alliance, sostengono che le regole fissate per un’udienza di lunedì impedirebbero alla maggior parte dei prodotti di estratto di canapa a spettro completo, nonché ai cannabinoidi non intossicanti come il CBN, di essere venduti al di fuori dei canali di vendita al dettaglio di marijuana.

«L’Oregon sembra essersi spinto un po’ troppo oltre nel suo sforzo di stabilire regolamenti per i prodotti a base di cannabis intossicanti», ha detto il presidente dell’APNU Loren Israelsen a Nutra Ingredients USA, che copre le industrie degli integratori alimentari e degli alimenti salutari.

L’Oregon Industrial Hemp Farmers Association ha dichiarato in un’azione di allerta che le soglie di intossicazione da THC dell’OLCC sono «arbitrarie” e «senza basi scientifiche o prove“.

La US Hemp Roundtable ha chiesto all’Oregon la scorsa settimana di dedicare più tempo alle regole, affermando che le modifiche proposte «avranno un impatto profondamente negativo sull’industria della canapa, danneggiando gli agricoltori e le imprese dell’Oregon e limitando l’accesso dei consumatori a molte canapa popolari e prodotti non intossicanti».

Ma in una feroce lettera di risposta inviata venerdì, i funzionari dell’Oregon hanno accusato i sostenitori della canapa di non capire quanto THC renda un prodotto intossicante e hanno affermato che le regole proposte sono necessarie per prevenire la vendita di prodotti a base di cannabis intossicanti ai bambini.

«Una cosa è consentire a un adulto che può acquistare prodotti a base di marijuana ad alto contenuto di THC tramite un rivenditore autorizzato di marijuana per uso adulto di acquistare anche un prodotto di canapa che può contenere una quantità inebriante di THC. Un’altra è permettere a un bambino di acquistare un prodotto di canapa che potrebbe essere inebriante», ha scritto il direttore esecutivo dell’OLCC Steve Marks.

Stati Uniti

La Corte Suprema del Texas in vista di una revisione in una causa sulla canapa da fumo

I produttori di canapa del Texas che hanno sfidato con successo il divieto di fumare i fiori ora devono affrontare una revisione da parte della Corte Suprema dello Stato.

La Corte Suprema del Texas ha annunciato venerdì che avrebbe dato un’altra occhiata a una decisione di agosto che si è schierata con diverse società di canapa e ha annullato il divieto della canapa da fumare in Texas nel 2019.

Il giudice di primo grado ha stabilito che la legge del Texas che vieta alle imprese di distribuire o vendere forme fumabili di canapa era incostituzionale. Quella sentenza ha anche annullato una regola risultante dal dipartimento della salute del Texas che ha cercato di far rispettare lo statuto.

Entrambe le parti in causa hanno incoraggiato la Corte Suprema dello stato a rivedere la decisione, secondo la Legge 360.

I quattro rivenditori e produttori di canapa hanno concordato con i funzionari statali nel chiedere l’ultima parola alla più alta corte del Texas sulla possibilità che lo stato possa vietare la produzione o la vendita di prodotti di canapa da fumare.

«Il contenzioso prolungato perpetua l’incertezza normativa che danneggia gli aspetti chiave dell’economia agricola del Texas», hanno affermato le società in un documento del 13 dicembre riportato dalla legge 360. «La corte dovrebbe accettare la giurisdizione ora piuttosto che lasciare il settore in sospeso».

La discussione del caso è prevista per il 22 marzo.