Il mito di una nascente ‘NATO mediorientale’

Per contenere quella che percepisce come una minaccia iraniana, Israele sta cercando una maggiore cooperazione militare con gli Stati arabi del Golfo, parlando anche di una ‘Nato medio-orientale‘. Ma nel migliore dei casi tali discorsi sembrano prematuri.

Non c’è dubbio sull’entusiasmo di Israele. Da tempo sviluppa relazioni di sicurezza bilaterali sotto il radar con Bahrain, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (UAE), sperando di stabilire un’alleanza di difesa esplicitamente anti-Iran. Ha più volte lanciato l’allarme per la crescente influenza dell’Iran in Medio Oriente, così come per la sua collaborazione con attori armati non statali come Hezbollah in Libano, gli Huthis in Yemen e i paramilitari della Mobilitazione Popolare in Iraq. È ancora più preoccupato per il programma nucleare iraniano e rimarrà tale indipendentemente dal fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani riescano a rilanciare l’accordo del 2015 che limita l’attività nucleare iraniana. Se l’accordo viene ripristinato e le sanzioni vengono revocate, Israele teme che Teheran avrà accesso a nuovi e significativi fondi per proiettare ulteriormente il suo potere nella regione. Se l’accordo va in pezzi, aumenterà la prospettiva che l’Iran acquisisca una bomba nucleare, che scuoterebbe gli equilibri militari nella regione e oltre. Attualmente, le capacità nucleari di Israele, che non ha mai riconosciuto pubblicamente, lo rendono l’unico Stato dotato di armi nucleari in Medio Oriente.

In questo contesto, funzionari israeliani e parti dei media israeliani hanno presentato la visita del Presidente Joe Biden a luglio come un avallo di un’alleanza militare israelo-araba del Golfo, suggerendo persino che un accordo su un sistema di difesa aerea congiunto era imminente. Ma l’ambizione di Israele sembra andare troppo oltre per gli Stati del Golfo, che hanno rifiutato di sostenere il messaggio di speranza di Israele.

Sì, i legami tra Israele e gli Stati del Golfo si stanno rafforzando. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno rapidamente normalizzato le loro relazioni con Israele da quando hanno firmato gli Accordi di Abraham, che hanno aperto la strada a pieni rapporti diplomatici, nel 2020. L’ex Primo Ministro israeliano, Naftali Bennett, ha visitato il Bahrain a febbraio e gli Emirati Arabi Uniti a giugno; Israele ha concluso il suo primo accordo di libero scambio con un Paese arabo con gli Emirati Arabi Uniti a maggio (e ha avviato colloqui di libero scambio con il Bahrain); e i turisti hanno viaggiato in entrambe le direzioni. Israele ha accettato di vendere un sistema di difesa aerea agli Emirati Arabi Uniti e velivoli senza pilota e sistemi anti-droni al Bahrain. Un alto funzionario del Ministero degli Esteri del Bahrein ha anche confermato che il Mossad israeliano è «presente» nel regno, impegnato nella cooperazione di intelligence.

Ma ci sono dei limiti. Abu Dhabi e Manama condividono l’opinione di altre capitali del Golfo secondo cui un’alleanza militare con Israele contro Teheran comporterebbe un rischio troppo grande di provocare una guerra con l’Iran, con benefici limitati. Quindi, stanno espressamente prendendo le distanze da tutto ciò che li metterebbe ai ferri corti con l’Iran. Probabilmente rimarranno su questa rotta sia che i colloqui sull’accordo nucleare abbiano successo o meno.

Un’alleanza militare con gli Stati arabi del Golfo è il terzo pilastro della strategia di Israele per contrastare la proiezione di potere dell’Iran in Medio Oriente.

Il primo pilastro è lo sviluppo di un’opzione militare credibile per infliggere un duro colpo al programma nucleare iraniano; in coordinamento con gli Stati Uniti, Israele sta spingendo per sostenere questo pilastro, dal momento che, ad oggi, l’Amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti useranno la forza solo come ultima risorsa. Il secondo pilastro comprende gli sforzi per indebolire i programmi missilistici nucleari e balistici di Teheran, anche attraverso la pressione economica internazionale concertata e gli attacchi segreti e informatici israeliani alle installazioni iraniane, nonché l’assassinio di personale chiave iraniano.

Per quanto riguarda il terzo pilastro, i funzionari israeliani lo considerano utile a molteplici scopi.

Coinvolgendo i Paesi arabi del Golfo in un’alleanza militare, Israele mirerebbe principalmente a stabilire un sistema di difesa aerea collettivo, basandosi sulle capacità militari messe insieme degli alleati e offrendo tre vantaggi specifici. A livello strettamente militare, otterrebbe l’accesso a sensori situati negli Stati del Golfo, che darebbero ai comandanti israeliani più tempo per confondere una risposta a qualsiasi attacco iraniano. In secondo luogo, la formazione di un’alleanzarafforzerebbe l’idea che le opzioni militari di Israele si stanno moltiplicando, rafforzando la sua posizione di deterrenza. Nelle parole di un funzionario della sicurezza israeliano, «l’Iran ha bisogno di vedere Israele e i suoi alleati regionali arrivare fino ai suoi confini, per vederci più uniti, anche con l’Occidente. La cooperazione militare regionale ci aiuterà in questo». Infine, l’alleanza aumenterebbe la coalizione politica dietro la dottrina dell’isolamento dell’Iran, non solo a livello globale, ma ora anche all’interno dello stesso Medio Oriente.

In effetti, Israele vede un vantaggio nella pubblicità che una tale alleanza sta già emergendo e nel proiettare aspettative oltre ciò che attualmente sembra realistico. Funzionari israeliani hanno colto l’occasione della visita di Biden a luglio per proclamare, in dichiarazioni amplificate dai media locali, che gli Stati arabi del Golfo avrebbero presto iniziato a costruire il sistema di difesa aerea congiunto. I funzionari sembrano credere che la pubblicità aiuti Israele nel suggerire che Israele sta accumulando opzioni per contrastare l’Iran. La politica interna sembra aver aggiunto slancio a questo approccio. Con le elezioni previste per novembre, il Primo Ministro provvisorio Yair Lapid, che l’opposizione ha bollato come incompetente in termini di difesa e sicurezza, vuole mostrarsi capace in quell’ambito.

Nonostante le grandi aspettative dei suoi ospiti, Biden non ha fatto alcun annuncio concreto sull’alleanza durante il suo soggiorno in Israele a luglio e l’idea ha ricevuto un’accoglienza ancora più fredda dai funzionari dello Stato arabo del Golfo.

A margine del successivo viaggio di Biden in Arabia Saudita, Anwar Gargash, consigliere diplomatico del leader degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: «Siamo aperti alla cooperazione, ma non alla cooperazione contro nessun altro Paese della regione e menziono in particolare l’Iran».

In una conferenza stampa, anche il Ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha respinto l’idea di una ‘Nato araba‘, e ha affermato che l’Arabia Saudita non è stata coinvolta in alcuna deliberazione su tale alleanza. Aggiunse in seguito che il regno aveva teso la mano all’Iran e che i colloqui fino ad oggi sono stati positivi, anche se non avevano ancora prodotto risultati. Coerentemente con le osservazioni del Ministro degli Esteri, un alto funzionario a Riyadh ha respinto in privato l’idea di un’alleanza mediorientale che riunisse Israele e gli Stati arabi del Golfo, sottolineando invece l’importanza di mantenere canali aperti con l’Iran.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che tradizionalmente hanno preso posizioni più dure nei confronti dell’Iran rispetto ai loro vicini del Golfo, sono i due Stati che hanno modificato in modo più evidente il loro approccio a Teheran. Le posizioni degli Emirati e dell’Arabia Saudita sulla proposta di Israele riflettono un riorientamento politico avvenuto nell’ultimo decennio, poiché Riyadh e Abu Dhabi sono giunti sempre più a considerare gli Stati Uniti, il loro tradizionale garante della sicurezza, come inaffidabili. In parte, questo riorientamento è dovuto al calo del potere degli Stati Uniti rispetto ad attori emergenti come la Cina. Riflette anche le conclusioni tratte durante il mandato del presidente Donald Trump su ciò che gli Stati Uniti farebbero e non farebbero per le monarchie del Golfo. La campagna di ‘massima pressione‘ di Trump, volta a portare l’Iran al passo con la coercizione economica e talvolta la pressione militare, ha accresciuto le tensioni nella regione nello stesso momento in cui gli Stati Uniti hanno chiarito la loro riluttanza a intervenire militarmente in difesa dei loro partner del Golfo. Di conseguenza, gli Stati del Golfo hanno sviluppato un accresciuto senso di vulnerabilità alle ritorsioni nel caso in cui l’Iran dovesse finire sotto l’attacco degli Stati Uniti o di Israele. La cosa più preoccupante per Riyadh e Abu Dhabi è stata la tiepida risposta dell’Amministrazione Trump quando i partiti probabilmente erano legati all’Iran ha attaccato le strutture petrolifere saudite di Aramco e le navi commerciali nelle vie navigabili del Golfo nel 2019. Allo stesso modo, gli Stati del Golfo sono stati allarmati dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco che ha ucciso il maggiore generale Qassem Soleimani, il leader della Forza Qods del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, con apparente disprezzo per come Teheran potrebbe reagire nel Golfo. Più di recente, gli Emirati Arabi Uniti si sono indignati quando l’Amministrazione Biden ha quasi ignorato gli attacchi dei droni huthi contro Abu Dhabi nel gennaio 2022.

Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno quindi concluso che dovevano trovare il modo di provvedere meglio alla propria sicurezza.Sebbene percepiscano ancora l’Iran come una minaccia e continuino a impegnarsi selettivamente in azioni militari, principalmente tramite delegati, per respingere i gruppi allineati all’Iran in zone di conflitto come lo Yemen, hanno deciso di aggiungere l’impegno diplomatico al loro kit di strumenti. (Hanno fatto lo stesso con altri concorrenti regionali come la Turchia.) Come ha affermato un alto funzionario a Riyadh, «Non persegui la diplomazia solo con i tuoi amici».

All’indomani degli attacchi marittimi a metà del 2019, il principe ereditario Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti, che da allora è diventato il sovrano del suo Paese, ha inviato diversi alti funzionari della sicurezza, tra cui infine suo fratello e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Tahnoun bin Zayed, nell’ottobre 2019, a Teheran per colloqui per discutere la sicurezza marittima e contribuire a sedare le tensioni. I due Paesi hanno ampliato il loro dialogo all’inizio del 2021, culminando in diverse visite ad alto livello di funzionari degli Emirati, inclusa un’altra visita dello sceicco Tahnoun in Iran alla fine di quell’anno. Nell’agosto 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il pieno ripristino dei loro legami con l’Iran, nominando per la prima volta in sei anni un ambasciatore a Teheran.

In parallelo, la leadership saudita aveva lanciato la propria iniziativa nell’aprile precedente, inviando il suo capo dell’intelligence a incontrare una delegazione iraniana a Baghdad, la capitale irachena. Ad oggi, i funzionari dell’intelligence e della sicurezza sauditi e iraniani si sono incontrati cinque volte per colloqui, l’ultima nell’aprile 2022, incentrati su problemi di sicurezza regionale, inclusa la guerra in Yemen.

Mentre i leader arabi del Golfo cercano di abbassare la temperatura con l’Iran, non vedono l’adesione a un’alleanza militare anti-Iran con Israele come in linea con i loro interessi; si preoccupano, infatti, che possa danneggiarli gravemente. Sono particolarmente preoccupati dal fatto che quello che considerano l’approccio conflittuale di Israele nei confronti dell’Iran inviterà le ritorsioni iraniane in cui potrebbero diventare vittime collaterali. Un funzionario saudita ha sottolineato che «l’Arabia Saudita non vuole la guerra o il confronto con l’Iran. Assolutamente no. E l’ultima cosa che vogliamo è essere presi nel mezzo di una guerra tra Israele e Iran». Da parte sua, Teheran ha chiarito che mentre tollererà la normalizzazione delle relazioni con Israele da parte degli Stati arabi del Golfo, agirà militarmente se consentono a Israele di utilizzare il loro territorio per operazioni militari o di intelligence rivolte all’Iran.

Ci sono anche considerazioni di politica interna. I governi arabi del Golfo potrebbero dover affrontare un contraccolpo interno se si avvicinassero troppo a Israele e troppo rapidamente. Il sostegno pubblico a legami più stretti con Israele è da basso a inesistente, secondo un recente sondaggiocondotto dal Washington Institute for Near East Policy. Il sostegno popolare alla statualità palestinese rimane alto nei Paesi arabi, compreso il Golfo. Ma mentre la questione palestinese potrebbe non essere più l’ostacolo principale alla normalizzazione delle relazioni con Israele tra i leader degli Stati del Golfo -che si preoccupano più dell’impatto della normalizzazione sulle tensioni con l’Iran che di come giocherà con il pubblico- questi leader non possono nemmeno ignorarlo del tutto.

In questo contesto, l’approccio preferito degli Emirati Arabi Uniti è bilanciare le sue relazioni con Iran e Israele. Abu Dhabi costruirà così legami economici, tecnologici e di sicurezza a corto di un’alleanza militare con Israele, rafforzando allo stesso tempo la cooperazione economica con l’Iran. Nell’ultimo anno fiscale iraniano (terminato il 31 marzo), gli Emirati hanno sostituito la Cina come principale esportatore di manufatti verso l’Iran, fornendo il 68% delle sue importazioni non petrolifere. Questo approccio sembra funzionare finora, ma come ha dimostrato il lancio del missile Huthi ad Abu Dhabi a gennaio, gli Emirati Arabi Uniti rimangono vulnerabili agli attacchi dall’angolo della regione allineato con l’Iran.

L’Arabia Saudita sta anche cercando di bilanciare i suoi legami economici e di sicurezza con Israele con gli sforzi di dialogo con l’Iran. Alla domanda sulla normalizzazione con Israele durante la visita di Biden a luglio, Adel al-Jubeir, il Ministro di Stato per gli affari esteri saudita, l’ha collegata alla risoluzione della questione palestinese, citando l’Iniziativa di pace araba che Riyadh ha sponsorizzato nel 2002. In questa iniziativa, i Paesi arabi firmatari hanno offerto la normalizzazione con Israele in cambio del ritiro israeliano dai territori occupati nel 1967, un ‘giusto accordo’ per i palestinesi rifugiati nel 1948 e l’istituzione di uno Stato palestinese con capitale a Gerusalemme est. Anche il Ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha respinto le domande sul passaggio alla normalizzazione durante la visita di Biden. Si dice che re Salman si opponga alla normalizzazione. A marzo, dicendo a un giornalista: «Guardiamo a Israele come un potenziale alleato ma prima dovrebbe risolvere i suoi problemi con i palestinesi». La tranquilla cooperazione in materia di sicurezza tra Arabia Saudita e Israele è in atto da decenni. Probabilmente continuerà sotto il radar per ora. Nel frattempo, Riyadh continuerà a parlare con Teheran di come abbassare la temperatura nel Golfo.

Nonostante la reticenza araba del Golfo, Israele non ha smesso di perseguire quella che definisce una ‘Nato medioista‘. Un numero significativo di alti funzionari israeliani sembra credere che gli Stati del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti cambieranno la loro posizione nel tempo, soprattutto se la minaccia iraniana cresce. Sembrano intenzionati ad aiutare questo processo cercando di persuadere gli Emirati e altri che combinare i mezzi di difesa, ad esempio fornendo alle forze armate del Golfo l’accesso alla tecnologia radar israeliana come parte di un sistema di difesa aerea congiunto, sarebbe di reciproco vantaggio. I funzionari israeliani sottolineano che non cercano di trascinare i Paesi del Golfo in uno scontro militare con l’Iran. «Non chiediamo loro, né abbiamo bisogno di loro, di essere in diretto confronto», ha detto un alto funzionario. Ma ciò che preoccupa i leader del Golfo è che un conflitto tra Israele e Iran possa ripercuotersi sugli Stati del Golfo, indipendentemente dall’intenzione di Israele. Gli Stati arabi del Golfo condividono la preoccupazione che una ‘Nato medio-est’ renderà Israele meno avverso al conflitto e l’Iran più aggressivo, aumentando la loro esposizione alle ritorsioni iraniane, soprattutto se hanno normalizzato le relazioni con Israele.

Altri funzionari israeliani proiettano una visione più realistica delle intenzioni degli Stati arabi del Golfo, ma sembrano essere una minoranza. Alcuni hanno detto a Crisis Group della loro impressione che i governi del Golfo condividano le preoccupazioni di Israele sulla crescente potenza militare dell’Iran, ma mancano, secondo le parole di un funzionario, «qualsiasi alternativa se non quella di perseguire un dialogo con Teheran». Notano che gli Stati del Golfo sono particolarmente ostacolati perché non hanno alcuna capacità di dissuadere l’Iran militarmente. Questi funzionari capiscono che un’alleanza regionale non aiuterebbe necessariamente gli Stati del Golfo in questo senso, perché né Israele né i suoi alleati occidentali darebbero loro sufficienti capacità di deterrenza, soprattutto in assenza di un cambiamento nella dottrina del vantaggio militare qualitativo.

Israele intende continuare a spingere per una maggiore cooperazione militare regionale come baluardo contro la proiezione di potenza di Teheran e la minaccia nucleare. Alla luce della resistenza araba del Golfo all’adesione a un’alleanza militare anti-Iran, la sua unica sede alternativa per la costruzione di ponti sembra essere il Comando Centrale degli Stati Uniti, o CENTCOM.

Il CENTCOM offre per la prima volta a Israele un posto allo stesso tavolo con gli ufficiali delle forze armate regionali, insieme alle loro controparti statunitensi. Attraverso il CENTCOM, Israele è in grado di partecipare a riunioni ed esercitazioni regionali senza esporre i governi arabi del Golfo, in particolare quelli che non hanno normalizzato le relazioni con Israele, alle critiche interne, rafforzando anche il suo dialogo sulla sicurezza con gli Stati Uniti. Fornisce una piattaforma per Israele, attraverso nuovi contatti che potrebbe stabilire, per sviluppare legami militari bilaterali con gli Stati arabi del Golfo. Ad esempio, a marzo, il comandante generale del CENTCOM Frank McKenzie ha ospitato un incontro in Egitto per i capi di stato maggiore militari di Israele e dei Paesi regionali, tra cui Arabia Saudita e Qatar, nessuno dei quali si è mosso verso la normalizzazione dei legami con Israele.

Tuttavia, non c’è praticamente alcuna prospettiva che questa piattaforma possa dar luogo a una‘NATO mediorientale‘, qualcosa che gli Stati arabi del Golfo semplicemente non vogliono. Mentre evitano di unirsi a un’alleanza militare che prende di mira l’Iran, questi Stati continuano anche a perseguire la diplomazia con Teheran. Anche alti funzionari di Riyadh, Abu Dhabi e Doha hanno chiarito che lo faranno indipendentemente dal destino dei colloqui sul nucleare iraniano. Avendo vissuto la campagna di massima pressione e subendone in alcuni casi gli effetti contraccolpo, si stanno già preparando alla possibilità che le tensioni regionali aumentino a causa della rottura dei colloqui sul nucleare, o a causa di un cambio di leadership statunitense nelle elezioni del 2024 o per altri motivi. Se dovesse verificarsi uno scenario del genere, credono che saranno in una posizione migliore per superarlo se si concentrano ora sul mantenimento delle relazioni.