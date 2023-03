Mandato di arresto della CPI per Putin: fine dell’impunità russa

La decisione della Corte Penale Internazionale (CPI) di emettere un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin per il suo presunto ruolo nella deportazione di bambini ucraini ha acceso un vivace dibattito. La mossa è veramente storica o meramente simbolica?

Puntando il dito direttamente contro Putin, la Corte penale internazionale ha creato un’opportunità straordinaria per rafforzare la propria legittimità, creare ulteriore solidarietà a sostegno dell’Ucraina e minare in modo permanente la spinta imperialista della Russia che altera il mondo. Tuttavia, per portare a compimento tutto ciò senza mettere effettivamente Putin sul banco degli imputati, la comunità internazionale deve stare attenta a mettere gli stessi ucraini al centro dei loro sforzi per ottenere giustizia.

Quando la CPI è stata istituita nel 2002, è stato un momento di svolta nella storia umana. Mai prima d’ora così tanti stati si erano uniti per accettare la giurisdizione di un tribunale internazionale permanente sui loro territori, un “tribunale di ultima istanza” destinato a processare solo il più atroce dei crimini.

Sfortunatamente, lo scarso record di condanne della CPI e la sua tendenza a concentrarsi quasi interamente sui Paesi africani ha portato alla disaffezione e minato la sua legittimità. Questo è il motivo per cui è così significativo che, sebbene Putin sia solo il terzo capo di stato in carica ad essere incriminato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sia il primo leader di una grande potenza.

Questo è anche il motivo per cui è importante che nel caso dell’Ucraina la Corte penale internazionale abbia ricevuto il rinvio di un grande partito statale per l’apertura di un’indagine. Questa dimostrazione senza precedenti di risolutezza internazionale ha il potenziale per rilanciare l’autorità della corte. Se gli Stati continuano a fornirle il necessario supporto logistico e materiale, forse la CPI può iniziare a essere all’altezza delle sue alte aspirazioni di porre fine all’impunità per i crimini atroci.

È anche importante che la CPI abbia scelto di rendere pubblici i mandati invece di tenerli sigillati. Lo ha fatto perché “la condotta affrontata nella situazione attuale è presumibilmente in corso e la consapevolezza pubblica dei mandati può contribuire alla prevenzione dell’ulteriore commissione di reati”.

In altre parole, se nemmeno lo stesso Putin può sfuggire all’attenzione della corte, anche i soldati russi lungo tutta la catena di comando non dovrebbero aspettarsi di farla franca con i crimini di guerra. Sebbene ci siano purtroppo poche prove che suggeriscano che i meccanismi di giustizia internazionale come la CPI siano stati efficaci nel dissuadere future atrocità, ciò non significa che la decisione della CPI di nominare e svergognare Putin non avrà altri importanti effetti deterrenti.

Forse la cosa più significativa è che il mandato isola in modo permanente Putin e segna il destino per i persistenti sforzi per riprendere gli “affari come al solito” con la Russia di oggi. Mentre alcuni critici affermano che il mandato della Corte penale internazionale provocherà l’accusato e intensificherà il conflitto, il fatto è che Putin si è già radicalizzato oltre la redenzione ed è improbabile che mostri comunque moderazione in Ucraina. Poiché il mandato della Corte penale internazionale non ha termini di prescrizione, o Putin sarà processato o la minaccia lo perseguiterà fino alla fine dei suoi giorni.

A meno che Putin non sia ritenuto responsabile o perda il potere, non potranno mai più esserci relazioni normalizzate con la Russia. Questo segnala ai molti Paesi, in particolare nel Sud del mondo ma anche in Europa, che hanno continuato a proteggere le loro scommesse sulla guerra, che non ha molto senso farlo a meno che non vogliano rischiare la propria reputazione sulla scena mondiale. Elimina anche qualsiasi influenza diplomatica che Putin possa avere in un processo di pace, perché la Corte penale internazionale ha chiarito che senza responsabilità fino in cima, non può esserci pace.

Ciò che rimane poco chiaro è come la mossa della CPI influenzerà il pensiero dell’élite russa, la cui lealtà è fondamentale per la sopravvivenza di Putin. Molti sono fiduciosi, come il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, che ha descritto i mandati come “l’inizio della fine per la Federazione Russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale”.

L’alto grado di controllo e la volontà della Corte penale internazionale di puntare dritto al pesce più grande della Russia può certamente far riflettere due volte alcuni dei sostenitori di Putin, il che potrebbe minare l’attuale regime e alla fine incentivare un futuro governo russo a consegnare il dittatore all’Aia. Questo non va oltre il regno delle possibilità. In effetti, è già successo prima con Slobodan Milosevic dell’ex Jugoslavia e Charles Taylor della Liberia. Mentre una volta era inimmaginabile che questi criminali di guerra sarebbero mai stati consegnati, alla fine furono entrambi estradati dai loro successori.

Sebbene sia impossibile prevederlo, la maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che è improbabile che un cambio di regime avvenga presto in Russia. È quindi ragionevole presumere che Putin sia al sicuro per ora. In effetti, ci sono buone ragioni per aspettarsi che si aggrappi ancora di più al potere, proprio per evitare la possibilità che un eventuale successore lo consegni alla CPI. Vale anche la pena ricordare che Putin ha alimentato con successo una mentalità revisionista e imperiale nel Paese e ha reso i media russi fortemente complici dei suoi crimini. Questo rende la possibilità di un pacifico cambio di potere qualcosa di irrealizzabile.

Qui sta il problema principale per coloro che desiderano vedere Putin sul banco degli imputati. La Russia non è parte dello Statuto di Roma, che ha istituito la CPI. In teoria, se Putin mettesse piede in uno dei 123 Paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma, dovrebbe essere arrestato e spedito direttamente all’Aia. Sfortunatamente, come dimostra il caso dell’ex presidente sudanese Omar al-Bashir, non si può sempre contare sul fatto che gli Stati rispettino questo obbligo.

Con questo in mente, cosa possono fare la CPI e la più ampia comunità internazionale per garantire che il mandato di arresto di Putin diventi un vero passo verso una giustizia significativa? La Corte penale internazionale ha un ruolo importante da svolgere al di fuori dell’aula di tribunale, ma ha bisogno del supporto logistico e materiale per essere all’altezza. Mentre la Corte documenta le atrocità e assegna loro un posto permanente negli atti pubblici, dovrebbe anche dare alle vittime un senso di appartenenza al processo, facilitando la loro partecipazione ai processi stessi e attraverso il proprio raggio d’azione verso le comunità colpite.

Data l’improbabilità che gli ucraini vedano Putin sotto processo, sarà fondamentale per il tribunale e i suoi sostenitori gestire comunque le aspettative e comunicare cosa sta accadendo e perché il processo è ancora importante. Il tribunale deve anche lavorare in collaborazione con la società civile ucraina, senza la quale prove così ampie sulle deportazioni di minori non avrebbero mai potuto essere raccolte e gestite in tempo reale.

In questo senso, è fondamentale ricordare che la CPI intende integrare, non sostituire, il sistema giudiziario ucraino nel modo in cui gestisce i crimini di guerra sul proprio territorio. I tribunali ucraini sono già sopraffatti dalle dimensioni del carico di lavoro, che continua a crescere. La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per sostenere la capacità dell’Ucraina di indagare e perseguire i crimini di guerra in modo equo e imparziale.

La comunità internazionale dovrebbe anche creare un quadro più ampio in cui perseguire la giustizia e la responsabilità. Un passo immediato è stabilire meccanismi chiari per aiutare a localizzare, rintracciare e riunire tutti i bambini ucraini separati con le loro famiglie e tutori legali. Ciò significa sostenere gli attivisti della società civile ucraina che non solo facilitano il ricongiungimento familiare, ma sono pronti a fornire la vasta gamma di servizi di cui gli ucraini avranno bisogno negli anni a venire per riprendersi dagli orrori della guerra. Anche quando la pace e lo stato di diritto saranno ripristinati in Ucraina, molto dipenderà da quanto bene il paese sarà in grado di perseguire una forma di giustizia olistica e globale.

Per tornare al punto di partenza sulla questione se il mandato d’arresto della Corte penale internazionale per Putin sia davvero ‘storico’, una lettura cinica sarebbe che questo momento alla fine mette in luce la lacuna più importante nel diritto internazionale quando si tratta dei crimini della Russia in Ucraina. Rimane impossibile per la CPI perseguire il reato di aggressione se gli Stati in questione non sono parti dello Statuto di Roma. Fino a quando non ci sarà un meccanismo internazionale praticabile per perseguire l’aggressione e la volontà politica collettiva di farlo, le cause alla radice di questa guerra non potranno mai essere completamente affrontate, lo stato di diritto non sarà mai completamente ripristinato e l’impunità continuerà.

La versione originale di questo intervento è qui.