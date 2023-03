Il mandato d’arresto per Putin segna una pietra miliare

Il mandato d’arresto del presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra segna una pietra miliare nella storia del diritto internazionale umanitario e una svolta nel conflitto in Ucraina.

Qualunque disinformazione la Russia ei suoi alleati possano voler diffondere, qualunque confusione e dubbio gli oppositori politici della solidarietà con l’Ucraina possano tentare di schierare, le questioni in gioco nel conflitto sono ora chiarissime.

Questa è una guerra criminale guidata da un presunto leader criminale con mezzi criminali. La Corte Penale Internazionale (CPI) è l’organismo mondiale istituito da 123 Stati firmatari per sostenere il diritto umanitario internazionale, e questa accusa rimarrà per sempre impressa nella documentazione storica del leader russo e della stessa Russia.

Le implicazioni del mandato sono profonde e ben oltre il simbolico. Putin è accusato, non condannato. (E il mandato è ciò che serve, nel sistema ICC, per le accuse formali, che vengono confermate solo una volta che un sospetto è in custodia.) Ma l’unico modo per riabilitare il suo nome è in un tribunale in cui non entrerà mai volontariamente.

Le accuse riguardano un crimine commesso da altri su suo ordine e per conto della Russia. La Russia come paese e come nazione non è essa stessa incriminata. Ma le sue forze e il suo governo, la sua burocrazia e la sua ideologia, sono tutti profondamente coinvolti. Non solo l’assessore alle questioni infantili, indicato anche, ma l’intero sistema stesso.

Il mandato è un atto legale, non politico, ma avrà un impatto politico significativo.

Nessun governo può revocare il mandato. Nessun parlamentare che cerchi di ridurre gli aiuti finanziari, umanitari o militari ucraini può evitarlo. Nessun negoziatore che cerchi una formula per la pace può trascurarla.

Eventuali scappatoie nelle sanzioni – o eventuali ritardi nelle forniture di armi – saranno più difficili da sostenere. La coalizione di sostegno all’Ucraina sarà rafforzata. L’argomentazione per il sequestro di beni russi per finanziare la ricostruzione acquisterà slancio.

La continua posizione della Russia come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – l’ultimo arbitro mondiale del diritto internazionale – sarà sempre più difficile da giustificare, e gli sforzi per trovare un meccanismo legale fattibile per processare il crimine di aggressione saranno intensificati.

Le accuse, che restano sigillate nell’interesse delle vittime, riguardano la deportazione forzata di bambini dalle aree occupate. Insieme a torture, stupri e furti, questo è ciò che le forze russe fanno nelle terre che occupano: tentano di distruggere il futuro della nazione ucraina.

Un crimine di guerra in sé, le deportazioni indicano anche potenziali accuse di crimini contro l’umanità, a causa della loro natura sistematica e della portata diffusa. Un recente studio dell’Università di Yale, basato su un’ampia indagine che include dettagliate immagini satellitari, ha tracciato una vasta rete di almeno 40 centri di detenzione per bambini in tutta la Russia. Il team di Yale ha identificato almeno 6.000 bambini detenuti. Il numero effettivo sarà molto, molto più alto.

Con una prima serie di accuse in atto, sono probabili ulteriori accuse contro Putin e altri membri della leadership politica e militare russa. L’indagine iniziale dell’ICC si è concentrata su Bucha e sulla brutalità nei sobborghi di Kiev. Gli attacchi sistematici alla rete energetica civile ucraina, i crimini ambientali contro le centrali nucleari e il diffuso bombardamento di immobili residenziali in tutto il paese rappresentano tutti possibili oneri aggiuntivi.

Se la complessa accusa di genocidio verrà mai avanzata rimane una questione significativa. Ma per molti aspetti il ​​fatto di qualsiasi mandato ICC è il passo più importante.

E questo è un foglio di accusa che crescerà solo.

In termini pratici, il presidente russo non dovrà affrontare un processo per molti anni, se non mai. La Russia non riconosce la Corte penale internazionale e il presidente non verrà consegnato a meno che non ci sia una grande trasformazione politica a Mosca (un evento che ora temerà ancora di più).

Ad un certo punto in futuro, la società russa dovrà desiderare di liberarsi di questa vergogna e degli ostacoli allo sviluppo economico e al libero impegno con il mondo che sempre più imporrà. Quando lo farà, questo primo mandato sarà ricordato come il momento chiave per aiutare il paese a raggiungere questo obiettivo.

Nel frattempo, gli ucraini sentiranno che la loro sofferenza è stata riconosciuta e che la loro determinazione a liberare completamente il loro paese è stata rivendicata. Il loro scopo nella lotta sarà energizzato. Lo sforzo in prima linea per combattere sarà unito con più vigore. Il lavoro di segnalazione e registrazione delle atrocità russe procederà con maggiore sicurezza.

Il cammino verso la pace e la giustizia rimane molto lungo e incerto, e vincere la guerra resta la priorità dell’Ucraina. Ma come ha sostenuto l’ex procuratore internazionale Sir Geoffrey Nice, non può esserci pace sostenibile senza una conferma definitiva e irrevocabile del bene e del male nella guerra. Il mandato d’arresto della Corte penale internazionale è un passo storico verso tale determinazione.