Il mandato d’arresto per crimini di guerra di Putin aggraverà l’isolamento della Russia

Il 17 marzo, la Corte penale internazionale (ICC) dell’Aia ha incriminato il Presidente russo Vladimir Putin e ha emesso un mandato di cattura. È probabile che questa accusa abbia conseguenze di vasta portata per Putin personalmente e per la Russia.

Il mandato afferma che Putin “è presumibilmente responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa. Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che Putin abbia la responsabilità penale individuale per i suddetti crimini”.

L’ICC è un’organizzazione internazionale relativamente nuova. È stato creato nel luglio 1998 e formalmente istituito nel 2002. Attualmente, 123 paesi hanno ratificato il suo statuto. Includono tutti i Paesi del Sud America, tutti i Paesi dell’UE, la maggior parte dell’Oceania e circa la metà dell’Africa. Tutti questi Paesi sono ora teoricamente impegnati ad arrestare Putin. Nessuna immunità sovrana lo proteggerà.

Le accuse della CPI sono rare. Ad oggi, il tribunale ha incriminato solo 52 persone, ma mira a perseguire i principali colpevoli. Incriminazioni precedenti hanno preso di mira gli ex presidenti Omar al-Bashir del Sudan e Muammar Gheddafi della Libia. In questo contesto, l’incriminazione di Putin appare del tutto naturale.

In seguito alle loro accuse alla Corte penale internazionale, al-Bashir e Gheddafi sono diventati paria internazionali. È improbabile che Putin e il suo regime se la cavino meglio. Dopo questa accusa, nessun politico o personaggio pubblico serio vorrà incontrare o anche solo parlare con Putin. Non può viaggiare all’estero senza considerare la possibilità di arresto ed estradizione all’Aia.

Alla luce del suo nuovo status di sospettato di crimini di guerra, Putin probabilmente scoprirà di non essere più invitato a forum internazionali come il G20 o l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Poiché tutto il potere in Russia è concentrato su Putin, ciò significa che la Russia ha effettivamente perso la sua voce sulla scena internazionale.

Un’altra conseguenza dell’accusa è che nessun leader politico democratico che tenga alla propria reputazione vorrà avere ulteriori contatti con Putin. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emanuel Macron dovranno ripensare alle loro precedenti politiche di tenere conversazioni telefoniche regolari con Putin. Allo stesso modo, non c’è più alcuna possibilità realistica di un accordo di pace negoziato tra la Russia di Putin e l’Ucraina mediata dalla comunità internazionale. Nel frattempo, i politici europei favorevoli al Cremlino come il primo ministro ungherese Viktor Orban dovranno abbandonare i loro legami personali con Putin.

Ci sono limiti all’impatto dell’atto d’accusa della CPI, naturalmente. Molti Paesi influenti oltre alla stessa Russia non riconoscono il tribunale, con l’elenco che include Stati Uniti, Cina, India, Arabia Saudita e Turchia. Tuttavia, anche quei Paesi che devono ancora firmare e ratificare lo statuto della Corte penale internazionale saranno ben consapevoli che continuare a mantenere stretti legami con Putin potrebbe ora danneggiare la loro posizione internazionale.

Il Presidente cinese Xi Jingping ha appena confermato che visiterà Putin in Russia dal 20 al 22 marzo. Mentre pochi si aspettano che modifichi i suoi piani alla luce del mandato d’arresto della Corte penale internazionale, è improbabile che la sua visita faccia bene alla reputazione della Cina. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto negli ultimi anni contatti piuttosto intensi con Putin. Come leader di uno stato membro della NATO, manterrà questo livello di impegno dopo l’accusa di Putin? Ne dubito.

Le implicazioni del mandato d’arresto della Corte penale internazionale non si limitano all’arena internazionale. È anche probabile che abbia un impatto sulla posizione di Putin all’interno della Russia, minando il suo potere assoluto e lasciandolo più isolato che mai.

I giornalisti investigativi russi hanno recentemente rivelato che Putin, sempre più solitario, ora viaggia su treni blindati tra le sue tre residenze principali a Valdai, Novo-Ogaryovo e Sochi, con speciali stazioni ferroviarie costruite in ogni luogo per la sua sicurezza personale. Raramente osa incontrare qualcuno di persona, convocando fisicamente il Consiglio di sicurezza russo solo tre volte nell’ultimo anno. Ora ricercato, la paranoia di Putin sembra destinata a peggiorare.

Con Putin incapace di svolgere il suo solito ruolo attivo nei negoziati internazionali, il suo valore come leader nazionale della Russia sarà notevolmente diminuito. Ciò avrà un impatto negativo significativo sulla posizione internazionale della Russia che continuerà finché Putin rimarrà in carica. La posizione politica interna di Putin sarà seriamente compromessa, con i membri dell’élite russa che trarranno l’inevitabile conclusione che ora è un peso.

L’accusa contro Putin invia un messaggio potente ad altre figure di spicco all’interno dell’establishment russo, senza lasciare dubbi sul fatto che anche loro sono vulnerabili a possibili procedimenti giudiziari. Se il presidente russo può essere incriminato, potrebbero anche essere incriminati per la loro partecipazione ai presunti crimini contro l’umanità di Putin. La lealtà a Putin una volta era vista come l’unico modo per andare avanti nella Russia moderna; ora sembra sempre più un pericoloso vicolo cieco.

È improbabile che il leader russo si presenti presto all’Aia. Tuttavia, la decisione della Corte penale internazionale di incriminarlo per crimini di guerra è un passo che approfondirà l’isolamento internazionale della Russia, indebolendo in modo significativo la posizione personale di Putin sia in patria che all’estero.

