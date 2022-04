Dall’invasione russa dell’Ucraina due mesi fa, il mondo si è abituato alla vista del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le iniziative diplomatiche di Zelensky, inizialmente nascoste nella capitale assediata, Kiev, e più recentemente in incontri aperti con una serie di leader mondiali, lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili in questa guerra.

Apparendo tramite collegamento video nel suo caratteristico verde mimetico, Zelensky si è rivolto a varie assemblee legislative nazionali, comprese entrambe le camere del parlamento nel Regno Unito e una sessione congiunta del congresso negli Stati Uniti. All’inizio di marzo è apparso come storia di copertina nella rivista Time.

Ma che dire della Russia? L’intero episodio può essere visto come un fallimento della diplomazia russa con l’Ucraina che risale a quasi due decenni fa, e si accompagna con un altrettanto catastrofico raffreddamento delle relazioni con l’Occidente.

Ciò ha le sue radici nell’espansione dell’UE in quella che la Russia aveva precedentemente considerato la sua zona di influenza, iniziata nel maggio 2004, quando l’UE ha accolto dieci nuovi membri, tra cui Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia . Ciò significava che l’Ucraina era ora un vicino diretto dell’UE. L’allargamento ha richiesto politiche di integrazione dell’UE con l’Ucraina e numerosi altri Paesi ex sovietici non aderenti. Di conseguenza, nel 2009 è stato avviato il partenariato orientale (EaP), volto a una più profonda integrazione dell’UE con Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.

Putin, nel frattempo, stava lavorando duramente per mantenere stretti rapporti con l’Ucraina, in particolare con il Presidente filo-russo Victor Yanukovich, la cui campagna aveva sostenuto nelle elezioni del 2004. Uno dei motivi del suo interesse a mantenere i legami con l’Ucraina era la sua ambizione di creare lo Spazio economico unico (SES), una zona di libero scambio che includesse Russia, Bielorussia, Ucraina e Kazakistan.

Ciò è stato interrotto dall’elezione del candidato filo-occidentale Victor Yushchenko a Presidente nel 2004. Alla fine, nel gennaio 2012, Russia, Bielorussia e Kazakistan hanno firmato un accordo sul SES, che ha portato al lancio dell’Unione economica eurasiatica nel 2015.

Nel frattempo, alla fine del 2013, Yanukovich ha preso in considerazione l’idea di portare l’Ucraina in una relazione politica ed economica più stretta con l’UE attraverso un accordo di associazione (AA). Ma tre settimane prima della firma dell’accordo al vertice EaP di Vilnius, in Lituania, Putin ha offerto al governo ucraino sia un prestito di 15 miliardi di dollari (12 miliardi di sterline) sia una riduzione di un terzo del prezzo del gas russo. Di conseguenza, Yanukovich ha deciso di non firmare l’AA.

Questa è stata una delle ragioni principali delle proteste di EuroMaidan del 2014. Queste hanno portato alla ‘rivoluzione della dignità’ dell’Ucraina, che ha estromesso Yanukovich e ha portato all’elezione di Petro Poroshenko, un uomo d’affari filo-europeo.

Crimea annessa

Come sappiamo, Putin ha reagito male a questo sviluppo e, nel marzo 2014, la Russia ha annesso la Crimea, tenendo un referendum in cui una netta maggioranza di persone avrebbe votato per la secessione dall’Ucraina. Il Consiglio europeo ha risposto con sanzioni, compresi divieti di visto e congelamento di beni contro individui che avrebbero minato l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina. Il previsto vertice UE-Russia nel luglio 2014 è stato annullato, così come gli incontri bilaterali tra i capi di governo degli Stati membri dell’UE e la Russia.

In generale, la Russia ha sminuito queste sanzioni. Il Presidente del Consiglio per la politica estera e di difesa, Fëdor Lukyanov, ha scritto che:

L’Occidente può esercitare pressioni economiche sulla Russia, ma nessuno – soprattutto in Europa – è pronto a prendere in considerazione sanzioni davvero gravi, perché taglierebbero in entrambe le direzioni in questo mondo globalizzato.

La mancanza di forza delle sanzioni e quella che sembrava essere una riluttanza o incapacità di fermare la continua aggressione russa nell’Ucraina orientale è stata un fallimento della diplomazia coercitiva, definita dall’accademico danese Peter Viggo Jakobsen come: “minacce militari e uso limitato della forza ( bastoni) con incentivi e assicurazioni (carote) al fine di indurre un avversario a cambiare visibilmente il suo comportamento e fare qualcosa contro la sua volontà”. I bastoncini non erano abbastanza pesanti e le carote – almeno dal punto di vista del Cremlino – erano inesistenti.

Qualsiasi tentativo di negoziato occidentale con l’Ucraina ha ignorato la cruda realtà secondo cui la Russia vede qualsiasi riscaldamento delle relazioni tra l’Occidente e i suoi ex alleati nell’Europa orientale come – nelle parole del primo vicepresidente della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa, Leonid Slutsky: “una tattica di amputazione palese dei Paesi post-sovietici dal progetto eurasiatico”.

Da ciò che Putin e il suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, hanno detto prima e da quando, il 24 febbraio, quando le truppe russe sono entrate in Ucraina, è questa paura e risentimento per una Russia isolata circondata da Paesi pro-UE e NATO, che ha portato all’attuale conflitto.

Il giro del mondo di Lavrov

In contrasto con la tanto celebrata diplomazia di Zelensky, i tentativi della Russia di rappresentare la sua causa presso la più ampia comunità internazionale sembrano aver avuto molto meno successo. Più di 100 diplomatici hanno abbandonato un discorso di Lavrov a una conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo a Ginevra a marzo. Secondo quanto riferito, Lavrov intendeva pronunciare il discorso di persona, ma gli era stato impedito di recarsi a Ginevra dai divieti dei paesi europei sui voli dalla Russia

Sullo sfondo di colloqui falliti tra i vari livelli di rappresentanza sia della Russia che dell’Ucraina – inizialmente in Bielorussia, poi ad Ankara in Turchia – Lavrov ha continuato a fare pressioni sulla causa della Russia.

È stato accolto in Cina alla fine di marzo, dove ha tenuto incontri bilaterali non solo con il portavoce degli affari esteri Wang Wenbin, ma anche con i ministri degli Esteri di Pakistan, Iran e Indonesia, nonché con il vice primo ministro dell’Uzbekistan. L’inizio di aprile ha trovato il massimo diplomatico russo in India, che si è astenuto dalle successive risoluzioni delle Nazioni Unite che censuravano Mosca e ha aumentato i suoi acquisti di petrolio dalla Russia, il suo più grande fornitore di armi.

Più recentemente il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si è recato a Mosca il 26 aprile e ha tenuto incontri separati sia con Lavrov che con Putin, che secondo quanto riferito hanno risolto poco. Si dice che Putin abbia ricevuto Guterres al suo famoso lungo tavolo, dove altri leader mondiali hanno scoperto negli ultimi mesi di ricevere poca attenzione dal leader russo.

Il giorno seguente Lavrov ha incontrato il suo omologo eritreo, Osman Saleh, a Mosca. L’Eritrea è stato l’unico Paese africano a votare contro la risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l’invasione. In questo rifiuto di condannare la Russia, all’Eritrea si sono uniti solo Bielorussia, Corea del Nord e Siria. Anche alleati di lunga data come Cuba e Cina si sono astenuti. È un’indicazione delle opzioni diplomatiche sempre più limitate della Russia mentre questa guerra continua.