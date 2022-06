Poiché la maggior parte del mondo si è schierata con l’Ucraina nella sua valorosa lotta contro l’aggressione russa dal 24 febbraio, uno dei principali risultati finora è che lo status formale dell’Ucraina come candidato all’adesione all’UE sarà concesso a Bruxelles alla fine di questo mese. Dopo le visite a Kiev di numerosi leader dell’UE, in particolare la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sono in atto i meccanismi affinché l’Ucraina inizi formalmente la sua lunga marcia verso l’Europa. Questo è il culmine di una lunga lotta iniziata nei primi anni dell’indipendenza dell’Ucraina dall’Unione Sovietica nel 1991, testimoniata con aria di sfida nella Rivoluzione arancione del 2004 e accelerata dopo la rivolta di Maidan del 2014. Ora, la più recente invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha scatenato un fervore antirusso e europeista che sembra inarrestabile, con il 91% degli ucraini che ha espresso sostegno all’adesione all’Ue in un sondaggio condotto a fine marzo.

Per entrare a far parte dell’UE, l’Ucraina deve soddisfare le condizioni dei criteri di Copenaghen, che richiedono istituzioni stabili e democratiche, lo stato di diritto e un’’economia di mercato funzionante’. Diversi Stati membri attuali dell’UE, tra cui Polonia, Ungheria, Romania e Bulgaria hanno soddisfatto questi criteri al momento dell’adesione al blocco, ma hanno successivamente sofferto di ricadute democratiche, corruzione e seri dibattiti sullo stato di diritto con Bruxelles. Questa è una debolezza attuale all’interno dell’UE che, nel caso dell’Ungheria, ha portato a una democrazia imperfetta che confina con un regime ibrido nel cuore dell’Europa.

Affinché l’Ucraina sia in una posizione il più forte possibile al momento della sua adesione, deve soddisfare o addirittura superare tutti questi criteri con un grado di controllo che forse è sfuggito a Bruxelles nei precedenti round di allargamento. Come ha dimostrato la storia recente, l’adesione all’UE non garantisce che la democrazia prevalga o addirittura fiorisca nelle capitali nazionali. Al fine di salvaguardare l’ulteriore sviluppo democratico e l’integrazione di Kiev con l’Europa, il percorso verso l’adesione non deve essere inutilmente affrettato ma verificabilmente rigoroso in un modo che rafforzi non solo l’Ucraina ma il blocco nel suo insieme.

A differenza dei round di allargamento del 2004 e del 2007 che includevano gli ex Stati del Patto di Varsavia, le ex repubbliche sovietiche delle nazioni baltiche, nonché Malta e Cipro, l’Ucraina ha qualcosa di più delle semplici riforme economiche e politiche post-sovietiche da affrontare. Oltre a soddisfare i necessari criteri di stato di diritto e corruzione, dovranno essere affrontate la ricostruzione e la reidentificazione con lo Stato ucraino dopo i danni di una brutale guerra di aggressione perpetrata dalla Russia. Ciò richiederà ingenti investimenti da parte dell’Occidente, nonché procedure di appalto trasparenti e meccanismi legali allineati agli standard dell’UE. Sebbene vi sia il potenziale per una maggiore corruzione e un arretramento nel processo di ripresa economica dell’Ucraina, il governo è in una posizione molto più forte per affrontare queste sfide rispetto a prima del 2014.

L’Ucraina ha fatto grandi passi avanti dal 2014, che nelle parole dell’ex ministro delle finanze Natalie Jaresko, ha segnato un ‘punto di svolta’ nello sviluppo politico ed economico dell’Ucraina. Nel periodo che va dall’indipendenza dell’Ucraina nel 1991 a prima della Rivoluzione della dignità nel 2014, gli ‘interessi acquisiti’ hanno portato alla mancata realizzazione di riforme economiche significative e il controllo oligarchico sull’economia è rimasto un problema cronico. La moderazione fiscale, il decentramento e le riforme bancarie critiche hanno portato a un aumento del livello di resilienza economica che, secondo Jaresko, dovrebbe aiutare l’Ucraina poiché si prevede che subirà un calo del 35-50% del PIL a causa dell’invasione della Russia. Allo stesso modo, la decisione presa nel 2014 di spendere il 5% del PIL dell’Ucraina per la sicurezza e la difesa nazionale è uno dei motivi principali per cui la forza combattente di Kiev è stata così straordinaria di fronte all’esercito russo molto più grande.

Mentre la guerra di logoramento nel Donbas si trascina, il conflitto in Ucraina inizia già a occupare un posto più basso nei titoli dei giornali. L’Ucraina potrebbe esistere per qualche tempo in uno stato di limbo geopolitico con conflitti congelati e territori contesi, compresi i cittadini ucraini con passaporti russi a cui è stata promessa la piena protezione di Mosca nonostante tale protezione non abbia alcuna base nel diritto internazionale. La Russia cercherà di proteggere l’Ucraina attraverso i brutali mezzi di occupazione e smembramento, sperando che il tempo e la disillusione deformano il legittimo senso del popolo ucraino del proprio posto in Europa e la loro capacità di plasmare il proprio destino. Come nel caso di tutte le campagne di guerra ibrida e disinformazione della Russia, Mosca non deve offrire una valida alternativa all’UE, deve solo dimostrare che l’UE è troppo ingombrante e indisciplinata per valerne la pena.

Con l’inizio del lungo periodo di adesione dell’Ucraina all’UE, è importante che Kiev abbia padronanza, legittimità e piena proprietà della sua traiettoria futura. Tuttavia, l’UE ha anche un ruolo serio da svolgere nell’assicurare che il suo allargamento porti a un’unione più coesa e democratica in grado di affrontare sfide condivise piuttosto che esacerbare le fessure preesistenti. La posizione dell’Ucraina è indiscutibilmente in Europa, e il suo popolo e i suoi leader hanno mostrato un grado di europeismo e una volontà di combattere e morire per l’Europa che a volte è sfuggito a quelli degli Stati membri più antichi dell’UE. Il Presidente Zelenskyy ha brillantemente esposto i difetti e le contraddizioni nel cuore dell’Europa, e non ha paura di ammonire Germania e Francia se vengono percepiti come trascinatori di piedi o se agiscono in modo eccessivamente cauto rispetto all’alienazione della Russia. In questo senso, Zelenskyy è un vero leader per l’Europa, strettamente concentrato sull’integrazione del suo Paese con i meccanismi formali e le tutele fornite dalla sua origine geografica, pur non avendo scrupoli a umiliare il suo vicino molto più grande nel processo di adesione.

Mentre nessuna istituzione, compresa l’UE, può garantire la democrazia, nel caso dell’Ucraina può garantire che tutte le condizioni possibili siano soddisfatte affinché le caratteristiche più essenziali della democrazia prosperino. Perché le istituzioni sono forti quanto la volontà dei singoli leader e dei cittadini di una nazione di mantenerle. Possono essere sanciti da statuti e soddisfare criteri formali, ma sono governati da uomini e donne fallibili che esistono nel regno della politica, guidati dall’interesse nazionale ma invischiati in un potere che troppo spesso può corrompere. Ciò che rende l’Ucraina unica è il suo principio organizzativo e lo spirito collettivo di nazionalità. Gli ultimi mesi hanno rivelato una coesione sociale in Ucraina di fronte a un assalto selvaggio che a volte può sembrare estraneo alle comunità dislocate e polarizzate che sono così importanti in Europa e negli Stati Uniti. Questo è il più grande regalo dell’Ucraina all’Europa fin dall’inizio e forse il caso più convincente per l’allargamento dell’UE da decenni. Un invito all’Ucraina è anche un invito all’UE a guardarsi dentro e ristabilire il proprio scopo in un continente in gran parte in pace ma incapace di non essere toccato dagli orrori del conflitto che hanno contribuito in primo luogo alla creazione dell’UE . In quanto tale, la tesi per l’ingresso dell’Ucraina nell’UE non è solo morale o strategica, ma promettente, in grado di elevare tutta l’Europa nel processo.