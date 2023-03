Il Kenya e lo spazio italiano che non diventa realtà

Il presidente della RepubblicaSergio Mattarella torna oggi da Nairobi, dove è stato con il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli per una visita di Stato di tre giorni e -come scrivono i più informati- si tratta della sua quinta missione nell’area dell’Africa sub-sahariana. È un evento importante di cui non si è parlato molto prima della partenza della delegazione guidata dal capo dello Stato e poiché il Kenya è importante sia sul piano della geopolitica africana che dell’economia relazionale con la Cina, è bene che alla sua missione sia data tutta la visibilità necessaria.

Ma come menestrelli dello spazio, quale occasione migliore di poter chiosare sulla sua visita ieri a Malindi, la base da cui è nata la grande avventura italiana di accesso allo spazio svincolato non dai lanciatori, forniti comunque dagli Stati Uniti, ma da soluzioni tecnologiche e manufatturiere esterne ai perimetri nazionali?

«Il Centro spaziale di Malindi è un esempio di grande successo che intendiamo continuare congiuntamente, con la comune responsabilità e comune direzione, a sviluppare e a far crescere». Sono state queste le parole del nostro Presidente, dopo i colloqui con il suo omologo William Ruto prima di recarsi al “Luigi Broglio Space Center” dove è stato accolto dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, dal ministro della Difesa Aden Bare Duale e dal presidente dell’Agenzia Spaziale del Kenya, Gen. James Aruasa.

Come abbiamo raccontato lo scorso lunedì ricordando Carlo Buongiorno, primo direttore generale dell’ASI, le piattaforme ancorate al largo delle coste del Paese africano nelle acque dell’oceano Indiano hanno rappresentato un valore importante per l’Italia e furono frutto di ingegno, fantasia e della vera tenacia per voler mettere a segno risultati importanti da parte dei nostri tecnici e dei nostri scienziati. Impiantare in quell’area un’architettura spaziale in grado di raggiungere lo spazio fu una scelta vincente negli anni Sessanta. La base infatti è stata ideale geograficamente per i lanci equatoriali, molto più di quella europea sorvegliata dalla Legione Straniera francese. E fu tassativo posizionarla al di fuori dei perimetri italiani per questioni di sicurezza e di opportunità geografica. Ora, affermare che sia “un asset strategico per Italia e Kenya nelle tecnologie spaziali e per la cooperazione internazionale” ci fa un po’ sorridere. L’Agenzia italiana, nello scrivere questo messaggio sul proprio sito avrebbe fatto meglio ad usare un condizionale, più appropriato se avesse poi mostrato concretamente la volontà di utilizzarne le utenze. La struttura è gestita dal 2004 da ASI e che presso il centro lavorano circa 200 persone, di cui solo sei italiani, l’accordo intergovernativo tra Italia e Kenya -e i cinque protocolli tematici- per lo svolgimento di operazioni telerilevamento e acquisizione dati da satelliti avrebbero potuto essere spesi in modo più efficace. Naturalmente, è banale dirlo, non riteniamo pensabile che Malindi possa essere un concorrente di Kouoru, che si trova in Guyana a una latitudine nord di 5º 3′ a nord dell’equatore, contro 2° 94’ sud del centro africano.

L’area, nota per essere stata una spietata colonia penale, è stata scelta poi dal colonizzatore d’oltralpe nel 1964 come base di lancio per la propria attività spaziale e poi lucrosamente ceduta a partire dal 1975 all’ESA. Però Malindi pur con dimensioni più contenute resta una struttura significativa con un segmento terrestre che si estende per tre ettari oltre a edifici adibiti ad alloggi e servizi. Il centro poi comprende un porticciolo per i collegamenti con le piattaforme e tre sistemi di antenne per il controllo in orbita e la ricezione di telemetria da satelliti e vettori. Impianti più ridotti di quelli del centro America, ma che, se opportunamente valorizzati e riconfigurati, potrebbero servire per i piccoli lanciatori, attualmente oggi scelti per molte operazioni commerciali e istituzionali, completando così finalmente quella filiera spesso rivendicata dall’Italia, ma non del tutto esaustiva di una propria indipendenza per l’accesso allo spazio.

Ma così non è e riteniamo che sia un vero peccato perché la centralità del Kenya e gli eccellenti rapporti avuti con l’Italia permetterebbe concretamente un miglior scambio di relazioni internazionali con tutti quegli Stati in crescita che stanno acquisendo preziose tecnologie -nucleari e biomediche in primis- che potrebbero fare del Bel Paese una vera piattaaforma politica e commerciale per l’Europa.

Siamo convinti che il Presidente Mattarella ne abbia piena contezza e che avrà assistito compiaciuto ai suoi ospiti italiani che l’hanno ricevuto alla base spaziale, giunti come si sa sulle ali di un cigno per rappresentargli un’ennesima rinunzia del Paese di cui lui è Primo Cittadino.