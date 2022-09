Il Presidente russo Vladmir Putin ha appena ordinato una parziale mobilitazione militare delle forze di riserva. Quello che ci si aspettava da tempo è arrivato. In precedenza molti esperti russi hanno ripetutamente parlato dell’impossibilità di ottenere una svolta nella guerra ucraina, senza ricorrere a mobilitazioni di massa o, almeno, parziali. L’ex leader delle forze sostenute dalla Russia a Donetsk, Igor Strelkov, è stato tra i primi a suggerirne l’inevitabilità. Ora dice questo: “La mia comprensione è che le nostre autorità [russe] inizialmente non erano consapevoli del fatto che, avendo avviato un’operazione militare speciale, saremmo stati costretti a portarla a termine fino alla fine”. Secondo lui, “il dado è ora tratto” e “la guerra in Ucraina e il confronto con la NATO stanno entrando in un nuovo round”.

In ogni caso, la mobilitazione della Russia significa un’escalation del conflitto. Quindi, la guerra in Ucraina sta ora entrando in una fase nuova e forse molto più pericolosa. In precedenza il Cremlino aveva ripetutamente dichiarato che la sua ‘operazione militare speciale’ in Ucraina stava andando secondo i piani, ma gli osservatori militari hanno affermato che le forze russe erano esaurite e sempre più scoraggiate. E non c’è luce visibile alla fine del tunnel nel conflitto in Ucraina. Ed è piuttosto poco chiaro come gli ultimi passi del Cremlino avranno un impatto immediato sul terreno. Da soli, sembrano essere timidi. C’erano aspettative che il Cremlino avrebbe avuto abbastanza determinazione per dichiarare una mobilitazione a livello nazionale e introdurre la legge marziale in tutta la Federazione Russa, poiché “altrimenti non si sarebbe potuto ottenere il risultato desiderato”. Ma una tale decisione non è stata presa. Ci sono forse altre opzioni fuori dalla situazione, considerate dalla leadership russa. Tuttavia, è difficile dire con certezza se sia così o meno.

Ciò che è chiaro è che il Cremlino deve affrontare una crescente pressione politica e sociale per mostrare almeno un certo successo nel conflitto in Ucraina. I russi comuni sono anche comprensibilmente sconvolti dal fatto che il loro Paese non sia supportato dai suoi alleati in questa situazione. Un’enfasi speciale viene posta sul Kazakistan tra questi ultimi.

In tale contesto e dato lo stallo delle attività belliche sul territorio ucraino, è probabile che a Mosca si parli di chiedere ai ‘nostri alleati della CSTO’ di aiutare le forze militari russe e le formazioni separatiste ucraine a cercare di cambiare la situazione a loro vantaggio. Sorge quindi una domanda logica: qual è l’entità del pericolo che il Kazakistan possa essere trascinato dalla Russia nella guerra che sta conducendo non solo contro l’esercito ucraino, ma, come ha detto lo stesso Putin, ‘l’intera macchina militare dell’Occidente collettivo’? Non per curiosità oziosa. Un tale pericolo potrebbe diventare abbastanza reale nel prossimo futuro, a meno che la leadership kazaka non prenda misure tempestive per prevenirlo.

Non è la prima volta che la Russia ha scontri con l’Occidente. La novità è che in Russia la guerra russo-ucraina ora è sempre più vista come la guerra patriottica, cioè come una guerra difensiva per la propria patria. In altre parole, la maggior parte delle élite e della società russe tende a considerarla un’autodifesa individuale da parte della Russia contro gli Stati Uniti e la NATO.

Nei giorni precedenti l’annuncio della mobilitazione parziale, l’Unione internazionale degli ufficiali sovietici e l’Unione russa degli ufficiali sovietici hanno invitato il presidente russo a ribattezzare la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina come Guerra patriottica del 2022. Questa sembra essere stata una mossa orchestrata. In un discorso televisivo nazionale mercoledì, Putin ha descritto la guerra in corso in Ucraina come parte di una più ampia lotta per la sopravvivenza russa contro un Occidente il cui obiettivo è “indebolire, dividere e infine distruggere il nostro paese”. “In una situazione del genere, ritengo necessario prendere la seguente decisione, che è del tutto adeguata alle minacce che dobbiamo affrontare. Vale a dire, al fine di proteggere la nostra madrepatria, la sua sovranità e integrità territoriale, e per garantire la sicurezza del nostro popolo e del popolo nei territori liberati, ritengo necessario sostenere la proposta del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Generale di condurre una parziale mobilitazione nella Federazione Russa”, ha affermato.

Secondo lui, l’Ucraina ha attaccato le province di Belgorod e Kursk nella Russia sudoccidentale. E questo significa che la guerra viene condotta non solo sul territorio dell’Ucraina, ma anche su quello della Federazione Russa. La Carta della CSTO (articolo 4) prevede che se un alleato della CSTO è vittima di un attacco armato, ogni altro membro dell’organizzazione considererà questo atto di violenza come un attacco armato contro tutti i membri e prenderà – su richiesta di quello Stato – le azioni che ritiene necessarie per assistere l’alleato attaccato. Qui c’è un reale pericolo per il Kazakistan, membro della CSTO a guida russa, di essere coinvolto nel conflitto russo-ucraino iniziato il 24 febbraio 2022. Per il momento, non vi è alcuna richiesta di aiuto da parte della Russia . E se arriva?