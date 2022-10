Il Kazakistan può dare nuova vita alla CICA?

La Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA), Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia, ha tenuto un importante vertice il 12-13 ottobre ad Astana, in Kazakistan. «Voglio sottolineare che non stiamo creando una nuova organizzazione, ma ci stiamo muovendo verso una nuova fase di sviluppo istituzionale», ha dichiaratoil Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, durante l’evento. Si riferiva ai piani ambiziosi per il futuro della CICA, anticipati dalle riforme burocratiche recentemente varate nella capitale kazaka; tuttavia, resta da vedere se i prossimi tre decenni di esistenza di CICA saranno più movimentati dei tre precedenti.

Un modo per capire CICA, che celebra il suo 30° anniversario nel 2022, è guardare ai suoi Stati membri: Afghanistan, Azerbaigian, Bahrain, Bangladesh, Cambogia, Cina, Egitto, India, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Palestina, Qatar, Repubblica di Corea, Russia, Sri Lanka, Tagikistan, Thailandia, Turkiye, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Vietnam e Kuwait.

Uno sguardo superficiale a questo elenco mostra il grande potenziale che CICA ha per lo sviluppo,l’integrazione e le iniziative vantaggiose per tutti. Dopotutto, un blocco economico o politico unificato che si estende da Barents e dal Mar Rosso al Mar Cinese Meridionale sarebbe una forza globale da non sottovalutare.

Per il VI Vertice della CICA, 11 capi di Stato oltre alle delegazioni di alto livello si sono recati ad Astana, che ospita la sede dell’organizzazione. Con un elenco eclettico di Stati membri, è logico che Astana sia diventata il quartier generale della CICA, data la storica politica estera del Kazakistan basata sul multivettorismo. Tra i partecipanti VIP c’erano il Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, il vicepresidente del Vietnam Võ Thị Ánh Xuân, il vice segretario generale Talgat Aduov dell’Assemblea parlamentare degli Stati turchi, il vicepresidente cinese Wang Qishan, il ministro degli Affari esteri del Bangladesh Abul Kalam Abdul Momen, l’Organizzazione dei turchi Il segretario generale degli Stati Baghdad Amreyev, una delegazione degli Emirati Arabi Uniti, tra gli altri.

Una presenza particolarmente degna di nota è stata quella del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Durante l’evento, i presidenti Tokayev ed Erdogan hanno giocato una partita a ping pong, portando la famosa diplomazia del ping-pong di Nixon a un nuovo livello più letterale. (Non è chiaro chi abbia vinto). I due Paesi hanno relazioni bilaterali storicamente forti, inclusa l’adesione alla Trans-Caspian International Transport Route, comunemente nota come Middle Corridor. Gli incontri ad alto livello sono comuni, poiché il presidente Tokayev ha visitato Ankara a maggio. I due governi mirano ad aumentare il commercio bilaterale a «5 miliardi di dollari a breve termine e fino a 10 miliardi di dollari a medio termine».

Inoltre, c’è stato un incontro ristretto tra i presidenti Sadyr Japarov (Kirghizistan), Emomali Rahmon (Tagikistan) e Vladimir Putin (Russia). Kirghizistan e Tagikistan sono stati coinvolti in scontri al confine per tutto il 2021 e il 2022: l’ultimo round di combattimenti si è verificato a settembre. Mentre la violenza sembra essersi fermata, le tensioni continuano. Non è chiaro se l’incontro trilaterale, con il Presidente Putin in qualità di mediatore, abbia ottenuto risultati. Tuttavia, le discussioni e le negoziazioni sono sempre preferibili alla violenza.

L’obiettivo generale del VI Summit della CICA era decidere come trasformare l’organizzazione in un blocco regionale vivace e più efficace al fine di promuovere una maggiore integrazione e sviluppo. «Il futuro dell’Asia stessa dipende dalla nostra disponibilità collettiva a rafforzare il dialogo tra culture, tradizioni e visioni del mondo», ha sottolineato Tokayev. Gli ospiti kazaki hanno presentato diverse proposte durante il vertice, inclusa la creazione di un vertice finanziario permanente della CICA e di un Consiglio CICA sull’interconnettività sostenibile.

Quest’ultima proposta merita maggiori spiegazioni. Nelle sue osservazioni, il Presidente Tokayev ha osservato che «le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali ci costringono a dare uno sguardo nuovo alla formazione di efficienti corridoi di transito-trasporto» e che «modi convenienti di trasporto delle merci sono un fattore importante per la crescita sostenibile delle nostre economie». Sebbene il Presidente del Kazakistan non abbia menzionato per nome il Middle Corridor nel suo discorso, un progetto che il Kazakistan sta guidando, questa iniziativa è stata senza dubbio discussa durante gli incontri delle delegazioni.

Il segretario generale della CICA , Kairat Sarybay, un diplomatico kazako, ha anche osservato come sia in corso un «processo di negoziazione strutturato,inclusivo e aperto» per modernizzare la CICA.

Una dichiarazione dei capi di Stato della CICA al termine del vertice rileva che ora inizieranno i negoziati per la «trasformazione graduale,incrementale e basata sul consenso della CICA in un’organizzazione internazionale regionale a tutti gli effetti». Le modifiche iniziali sono burocratiche. Ad esempio, la Riunione dei Capi di Stato o di Governo (Vertice) e la Riunione dei Ministri degli Affari Esteri (Riunione dei Ministri) si chiameranno ora Consiglio dei Capi di Stato o di Governo (Vertice) e Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri (Consiglio dei ministri). Inoltre, «lo status del direttore esecutivo, che dirige il segretariato», è stato cambiato in «il segretario generale», quindi Kairat Sarybay del Kazakistan è il primo segretario generale in assoluto della CICA .

Sembra chiaro che la leadership kazaka stia cercando di trasformare la CICA in un’entità più dinamica ed efficace che promuova l’integrazione regionale, la cooperazione e lo sviluppo, aumentando al contempo l’immagine internazionale del Kazakistan, diventando il più importante sostenitore della CICA di Astana.

Mentre il VI Vertice della CICA è stato un successo generale (perlomeno, non ci sono stati incidenti o passi falsi diplomatici), la lunga lista di tensioni e controversie tra gli Stati membri del blocco continuerà a rendere un’ulteriore integrazione e armonia una sfida.

Una rapida occhiata agli Stati membri della CICA mostra evidenti punti caldi: le controversie di Israele con i suoi vicini e le tensioni tra India e Pakistan sono ben note, il conflitto di confine tra Tagikistan e Kirghizistan continua, l’Iran è in contrasto con l’Azerbaigian per il conflitto di confine tra Azerbaigian e Armenia, mentre gli Stati asiatici sono preoccupatiper la crescente influenza della Cina e per la politica estera aggressiva. Infine, l’Afghanistan è tornato a essere un buco nero e fonte di preoccupazione ora che i talebani sono tornati al potere. Quindi, lafinezza diplomatica e le capacità negoziali efficaci saranno necessarie per far approvare alla CICA risoluzioni e progetti più significativi nei prossimi anni.

Un altro problema significativo che deve affrontare la CICA è la questione di come distinguersi in un mare di blocchi regionali, poiché i suoi Stati membri hanno adesioni sovrapposte a molte altre organizzazioni. Un breve elenco comprende l’Unione economica eurasiatica, la Lega araba (che organizzerà un vertice in Algeria a novembre), l’Organizzazione degli Stati turchi, l’Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico, la Comunità degli Stati indipendenti e l’Associazione dell’Asia meridionale per le regioni Cooperazione. Inoltre, nel gennaio 2022 è entrato in vigore un nuovo blocco asiatico, il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Pertanto, CICA ha bisogno di iniziative concrete e realizzabili per unire i suoi membri e far distinguere questa organizzazione dagli altri blocchi. Ad esempio, come discusso in precedenza da questo autore, l’Organizzazione GUAM per la democrazia e lo sviluppo economico (Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldova) sta cercando di creare un’area di libero scambio. Idealmente, ciò promuoverebbe il commercio tra i quattro Paesi e infonderebbe nuova vita al blocco. Allo stesso modo, il governo kazako ha proposto diverse idee convincenti per CICA; tuttavia, la sfida sta nel come ottenere il sostegno di altri Stati membri a breve e lungo termine per rendere la CICA più rilevante nella politica regionale.

Nelle sue osservazioni, il Presidente Tokayev ha osservato che «anche il numero di osservatori e partner [CICA] è stato ampliato. Il Turkmenistan si è unito alla CICA come osservatore e sono state prese decisioni per stabilire una cooperazione con l’Unione economica eurasiatica e l’ASEAN».

Un’adesione in espansione può essere una benedizione e una maledizione, poiché significa più voci e voti al tavolo, rendendo potenzialmente più problematiche le decisioni di consenso. D’altra parte, le partnership con altri blocchi sono una buona idea, poiché la CICA non dovrebbe cercare di competere per l’influenza con altri blocchi, ma piuttosto lavorare insieme.

Il recente vertice della CICA aveva un obiettivo semplice ma ambizioso: continuare la trasformazione e il consolidamento del blocco in un’organizzazione rilevante ed efficace del 21° secolo. La politica estera multi-vettoriale e ambiziosa del Kazakistan ha molto da guadagnare da una CICA più integrata ed efficiente, ma la sfida sarà convincere un gruppo variegato ed eclettico di Stati membri a sostenere le iniziative della CICA date altre priorità e obiettivi interni.