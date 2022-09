In Russia, tutti sembrano ansiosi di convincersi che Pechino non rovinerebbe le relazioni con Mosca a causa del Kazakistan

L’Istituto dei paesi della CSI (Istituto per la diaspora e l’integrazione) di Mosca creato e diretto da Konstantin Zatulin, un politico russo, primo vicepresidente del comitato della Duma di Stato per la CSI e le relazioni con i cittadini russi all’estero, ha pubblicato sul suo sito web un colloquio con il suo capo. Il motivo della conversazione è stato il fatto che poco prima Halyk, la più grande banca del Kazakistan, aveva sospeso l’uso delle carte di pagamento russe Mir – una delle poche carte ancora disponibili per i clienti delle banche russe – dopo un avvertimento del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che potrebbero essere previste sanzioni imposto alle istituzioni che li accettano. La decisione è stata percepita come l’ultima mossa ostile da Astana dagli ambienti politici e dalla stampa a Mosca. E la domanda su come può rispondere la Federazione Russa è diventata l’argomento principale di conversazione con il membro della Duma di Stato.

All’inizio dell’intervista, Konstantin Zatulin ha dichiarato quanto segue a questo proposito: “La mia opinione è che il paese, che ha il confine terrestre più lungo con la Federazione Russa, rischia fortemente quando tenta, nonostante i nostri legami storici e la vicinanza geografica, lasciarsi guidare dalle sanzioni occidentali nella situazione attuale. Naturalmente, la Russia non lascerà andare senza una risposta”. Sembrerebbe tutto chiaro: il membro della Duma di Stato avverte che il Kazakistan potrebbe essere il prossimo in linea dopo l’Ucraina. I suoi omologhi kazaki, membri del parlamento kazako, sembrano capire il suo discorso in quanto tale. Ciò è dimostrato dal fatto che alcuni di loro hanno reagito duramente all’intervista di cui sopra usando espressioni come “dichiarazione provocatoria” e “attacco verbale rozzo”.

Ma le cose con quell’intervista non sembrano essere così semplici, come potrebbero sembrare a prima vista. Ed ecco i motivi.

A luglio, Konstantin Zatulin ha affermato che il presidente kazako aveva “sfidato” Putin e aggredito verbalmente Kassym-Jomart Tokayev per il suo rifiuto di riconoscere la DPR e la LPR. Poi è stato subito messo in riga da un alto funzionario del parlamento russo, Andrey Turchak. Quest’ultimo gli ha chiesto di “tenere per sé le sue opinioni”. Questa volta nessuno degli alti funzionari del parlamento russo e dei capi del partito del Cremlino, Russia Unita, di cui Konstantin Zatulin è membro, ha fatto un’osservazione. Ciò suggerisce che nella sua ultima intervista non avesse detto nulla che sarebbe andato in contrasto con l’attuale linea del Cremlino nei confronti del Kazakistan. Questa è la prima cosa.

E in secondo luogo, Konstantin Zatulin, nelle sue osservazioni, ha prestato molta attenzione alla visita di settembre di Xi Jinping in Kazakistan. Come è noto, a metà settembre, il leader del Paese più popoloso del mondo e della seconda economia più grande (PIL) si è recato nel Paese dell’Asia centrale per una visita di stato, nel suo primo viaggio all’estero in quasi 1.000 giorni. Il suo incontro a Nur-Sultan con il presidente Tokayev ha suscitato molto interesse nella comunità politica di tutto il mondo. Non c’è da stupirsi che Amy Gunia della rivista Time abbia scritto che “La scelta del Kazakistan di Xi Jinping per il suo primo viaggio all’estero dalla pandemia è altamente significativa“.

Tutto ciò non ha certo lasciato indifferente la Mosca ufficiale. Si può presumere che soprattutto l’attenzione dei media e dell’élite politica russi sia stata attirata dalla seguente dichiarazione del leader cinese a Nur-Sultan (Astana): “Ancora una volta vorrei assicurarvi che il governo cinese presta una notevole attenzione alle relazioni con il Kazakistan. Indipendentemente dal modo in cui le priorità internazionali potrebbero cambiare, continueremo a sostenere con decisione il Kazakistan nella sua difesa della sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale, sosterremo fermamente le vostre riforme in corso per garantire stabilità e sviluppo e [e] resisteremo categoricamente contro l’interferenza di qualsiasi forza negli affari interni del vostro Paese”. Si ha l’impressione che alcuni di quei politici russi che mettevano in discussione la sovranità e l’integrità territoriale del Kazakistan siano ora inclini a prendere un simile avvertimento a proprie spese.

Ad esempio, ecco cosa ha detto Konstantin Zatulin nell’intervista in questione: “Voglio notare che il presidente cinese Xi Jinping ha scelto il Kazakistan come prima destinazione fuori dalla Cina da visitare dopo l’epidemia di COVID del 2019. Durante la visita ha affermato che la Cina garantisce l’integrità territoriale del Kazakistan. In Kazakistan, molti politici e personaggi pubblici amano speculare sulla minaccia esistenziale di perdere territori con una popolazione prevalentemente russa, e su quanto sia pericolosa la nuova politica della Federazione Russa, che ora è impegnata nel ritorno di territori storici in Ucraina . Forse sentono di avere ora [dopo la visita di Xi Jinping ad Astana] un argomento importante, anche se nessuno [qui in Russia] rivendica una parte del Kazakistan. Forse pensano che ora possono permettersi ciò che prima non potevano”.

Pur dicendo quanto sopra, il parlamentare russo fa un passo indietro. In precedenza, ha affermato che “tutto è possibile per quanto riguarda il Kazakistan, proprio come nel caso dell’Ucraina”. Ora, secondo lui, “nessuno [qui in Russia] rivendica una parte del Kazakistan”.

Eppure sembra difficile per Konstantin Zatulin (e i suoi simili in Russia) acconsentire a essere lasciato senza la possibilità di continuare a farla da padrone in Kazakistan. “Questo è strano perché Cina e Federazione Russa, qualunque siano le speculazioni su questo punto, sono sulla stessa barca. Ed è improbabile che le mosse ostili contro la Federazione Russa vengano approvate in Cina, almeno per ragioni di autoconservazione”, ha inoltre affermato.

In Russia, tutti sembrano ansiosi di convincersi che Pechino non rovinerebbe le relazioni con Mosca a causa del Kazakistan e vorrebbero ricevere una sorta di conferma da parte cinese che dimostra la validità di questa linea di pensiero.

Quindi la domanda è: il Kazakistan diventerà una mela della discordia tra Cina e Russia?!