Il karaoke della vergogna

Se parlare di ferocia può apparire eccessivo, bisogna guardare con maggiore attenzione a quello che è accaduto negli ultimi giorni in questo povero Paese.

Solo per potervi mostrare. E per poter fare capire a chi legge che spesso e in questo caso è proprio così, spesso, come dico, la durezza, la fermezza, l’indifferenza, l‘arroganza sono solo prova di vigliaccheria. Il modo in cui questi governanti non hanno avuto il coraggio di andare a vedere le bare, di andare sulla spiaggia, non è prova solo di cattiveria e indifferenza, di ignoranza, ma di viltà, di estrema viltà. Perché i violenti sono sempre vili. E dunque.

Il governo e per esso la signora Meloni in testa a tutti, ha semplicemente ignorato il gravissimo episodio verificatosi al largo di Cutro in Calabria. Lo ha ignorato in senso stretto nel senso che non ne ha parlato, non ha avuto il tempo né la voglia né la sensibilità di dire una parola, una sola parola di dispiacere non dico altro, solo dispiacere. Ma niente, niente di niente.

E allora diventa indispensabile domandarsi il perché. Domandarsi, insomma, come sia possibile che delle persone civili (?), moderne, e che vivono una vita comune oltre che una vita politica possano restare del tutto indifferenti di fronte a quella tragedia. Una tragedia certo non isolata, non unica nel nostro mare Mediterraneo ma certamente molto grave e molto impressionante, viste le modalità con le quali la tragedia è avvenuta.

Perché la tragedia è stata il frutto non solo della indifferenza, o della supposta indifferenza, ma del fatto che, lo si voglia o no, più o meno deliberatamente si erano create scientemente le condizioni perché un incidente del genere potesse verificarsi: avendo ridotto le possibilità di intervento della guardia costiera, avendo fatto capire a tutti che intervenire per salvare i migranti era considerata una cosa negativa sgradevole da condannare, avendo fatto tutto ciò, era assolutamente prevedibile che prima o poi un incidente del genere potesse accadere: ed è accaduta. La giustificazione del cattivo funzionamento della catena di comando è una giustificazione chiaramente strumentale: se la catena di comando non ha funzionato è perché deliberatamente, ripeto deliberatamente, si erano create le condizioni perché qualunque barca qualunque arrivo di migranti fosse trattato principalmente come un problema di polizia, si trattasse cioè soltanto di capire quali migranti fossero arrivati e di stabilire se dovevano essere internati da qualche parte, identificati, rispediti o semplicemente, come spesso accade, abbandonati per la strada. Ma il problema che, trattandosi di migranti che arrivavano via mare, fossero, per definizione, in pericolo e quindi da prelevare da parte di navi competenti e capaci di salvarli, non è stato nemmeno preso in considerazione e non per caso, ma perché il sistema era organizzato in maniera proprio da ottenere questo risultato: cioè, sia chiaro, il risultato di non procedere a un semplice salvataggio, ma di procedere a un arresto di massa.

Del resto, quando il governo si è riunito a Cutro per far vedere di assumere o di volere assumere delle decisioni per affrontare il problema, il tema di fondo è stato solo e unicamente quello di come fermare i ‘migranti’. Fermare cioè non impedire che incidenti del genere accadano, fermare cioè trovare il modo di impedire ai migranti di arrivare. Trovando l’espediente di affermare che si vogliono impedire gli arrivi, semplicemente, facendo in modo che i migranti non partano dalle coste dei paesi dai quali normalmente partano. Fino al livello del ridicolo perché quando «il signor presidente del consiglio onorevole Giorgia Meloni» afferma che intende perseguire gli scafisti «Sull’intero orbe terracqueo», frase evidentemente imparaticcia e poco compresa da chi la pronuncia, è semplicemente ridicolo. Talmente ridicolo da essere impossibile ritenere che sia stata detta seriamente, cioè pensando realmente di dire quello che si intendeva dire. Il problema, infatti, non è solo e non è tanto il problema di fermare gli scafisti, ma il problema di trovare un modo sia di impedire che la gente parta per disperazione, cosa già di per sé quasi impossibile, ma specialmente di trovare un modo per indurre queste persone a non fuggire verso il nostro Paese. Un tema che, solamente a dirlo, è di una complessità è di una gravità tale che occorrerebbe altro che il governo italiano, occorrerebbe un governo mondiale estremamente forte ed efficiente per poter anche solo iniziare un discorso di questo genere. E allora è evidente che quelle parole quelle frasi sprezzanti sono intese semplicemente a dire: non vogliamo migranti nel nostro Paese e siamo disposti anche a lasciarli morire in mare piuttosto che farli arrivare da noi.

E, a riprova del fatto che è esattamente questa la volontà del governo, e in particolare della signora Meloni e non soltanto del signor Salvini, c’è il fatto sia che la signora Meloni non ha avuto il tempo, non ha trovato il tempo per dire una parola e men che mai per andare sul posto subito dopo che l’incidente era accaduto, ma in particolare il fatto che in quella ridicola riunione del governo, costosissima tra l’altro, non si è trovata la sensibilità di andare tutti o magari solo una rappresentanza in quello stadio dove erano depositate le bare dei 70 morti in mare. Quindi, il segnale è di una chiarezza assoluta: a noi dei migranti non importa nulla, possono morire non ci interessa, l’unica cosa importante è che non ci vengano a dare fastidio, che non vengano a romperci le scatole, per usare un linguaggio familiare a quei signori.

Tanto è vero che l’unica cosa che questo governo ha fatto, a parte le solite chiacchiere, è stata quella di proporre norme destinate a rendere ancora più difficile la vita ai migranti e cosa invece molto ridicola, rendere la vita minacciosamente più difficile agli scafisti, senza rendersi conto che gli scafisti per primi sono dei disperati che fanno questo mestiere perché in realtà è l’unico modo che hanno, nei Paesi in cui abitano, per sbarcare il lunario.

E allora è legittimo dire l’unica cosa che può derivare da questo comportamento: questo governo è latore soltanto di indifferenza, indifferenza umana.

Indifferenza, però, condita da qualcosa di più, di peggio: esprimere la propria volontà di non fare arrivare quelle persone con strumenti violenti cioè senza utilizzare alcun mezzo politico, economico, umano di convinzione, per ottenere un risultato del genere e comunque per gestire in maniera politicamente accettabile il fenomeno delle migrazioni.

E allora, ripeto, non si può parlare né di incompetenza e nemmeno di indifferenza, ma semplicemente di ferocia, di cattiveria, di volontà di creare problemi, di disprezzo umano.

E dovrebbe colpire veramente a sangue quei cosiddetti governanti il fatto che, il giorno dopo la loro inutile e blindatissima visita a Cutro, i cittadini di Cutro e non solo abbiano fatto una manifestazione per definire la propria posizione umana, di simpatia, di affetto di rispetto verso le persone, di dolore. Tutto ciò mentre quegli stessi signori di ritorno da Cutro si riunivano a cantare in maniera come sempre volgare e sciatta per il compleanno di uno di loro, una vergogna inaudita! Che, in sé e per sé, potrebbe anche essere irrilevante se quei personaggi osceni non avessero avuto la faccia di bronzo di pubblicare la loro festa e i loro canti sguaiati e scalmanati, avvinazzati, su Instagram: come dire, non ce ne frega niente di quelle persone, e non abbiamo nessuna remora a farvelo vedere. Forse vorrebbero aggiungere un invito a noi tutti a fare lo stesso.

Ma noi non siamo come loro!