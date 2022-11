Il grande rimbalzo economico dell’ASEAN

Mentre molte parti del mondo stanno vacillando sull’orlo della recessione, la regione dell’ASEAN nella prima metà del 2022 è stata in ripresa economica. Ciò dimostra che le economie possono essere molto solide nella ripresa dopo una calamità. La domanda e gli investimenti sono di nuovo in aumento, facendo sembrare che la regione non ci sia mai stata alcuna pandemia.

Secondo le previsioni della Banca mondiale, il PIL in Vietnam, Filippine e Malesia crescerà di oltre il 6%, mentre la crescita dell’Indonesia e della Cambogia è prevista intorno al 5%. Si prevede che Singapore, Thailandia, Laos e Myanmar cresceranno intorno al 3%.

La maggior parte di questa crescita è stata assicurata dalla forte crescita delle esportazioni, da una ripresa della domanda locale e dagli investimenti. C’è un massiccio sviluppo urbano in corso in tutta la regione, con il turismo in rapida ripresa dopo che le restrizioni di viaggio sono state revocate. Le strade sono ora vivaci con mercati e ristoranti affollati a causa di una nuova fiducia dei consumatori.

Questo è in grande contrasto con il resto del mondo. La Cina sembra ancora condurre una politica zero Covid con conseguente blocco, che sta soffocando la crescita economica. L’economia statunitense sta rallentando a causa dell’aumento dei costi del carburante, mentre l’Europa si trova ad affrontare carenze energetiche.

Tuttavia, questo non ferma i massicci investimenti cinesi nella regione. I cambiamenti a Hong Kong hanno avvantaggiato Singapore, dove gran parte del settore finanziario di Hong Kong si sta trasferendo a Singapore. Anche le aziende locali della regione stanno iniziando a beneficiare della seconda fase della Belt and Road Initiative (BRI), in cui le società commerciali di proprietà o controllate dal governo stanno acquistando risorse e materie prime nella regione per esportarle in Cina.

Tuttavia, alcuni dei paesi dell’ASEAN stanno affrontando una serie di potenziali problemi. Sebbene le esportazioni siano cresciute rapidamente in Indonesia, Malesia e Vietnam, il rallentamento economico internazionale potrebbe frenare la domanda nel corso dell’anno e nel 2023. In una certa misura, ciò potrebbe essere controbilanciato da un massiccio aumento del turismo internazionale, ma ciò distorcerà qualsiasi parvenze di crescita equilibrata.

L’indebolimento delle valute, l’aumento del debito pubblico e privato, l’aumento dei costi energetici e una massiccia espansione dell’offerta di moneta negli ultimi due anni hanno alimentato un’ondata di inflazione. Questo è particolarmente vero in Indonesia, Filippine, Cambogia, Thailandia, Laos e Myanmar.

La principale preoccupazione per l’inflazione non è l’inflazione in sé, dalla risposta delle banche centrali nell’aumentare i tassi di interesse, che potrebbe frenare la domanda interna e gli investimenti.

La maggior parte degli analisti economici crede ancora che l’ASEAN rimarrà relativamente vivace nel prossimo anno. Ci sono alcune preoccupazioni a Singapore che la bolla immobiliare possa scoppiare. Tuttavia, l’FMI ha aumentato l’aspettativa di crescita del PIL della Malesia al 5,4% quest’anno, anche se prevede un calo al 4,4% nel 2023. Questo dato è in calo rispetto a una precedente stima del 4,7%.

La ripresa economica dell’ASEAN ha creato alcune carenze croniche di manodopera a Singapore, in Malesia e persino in Thailandia. Ciò potrebbe ostacolare la potenziale crescita della costruzione e della produzione, se questi problemi non vengono risolti.

I governi dell’ASEAN devono affrontare il crescente aumento della disuguaglianza di ricchezza che è stato esasperato durante la pandemia. Grandi porzioni delle popolazioni dell’ASEAN hanno subito perdite nei loro livelli di reddito relativo poiché l’inflazione è diminuita nel potere di spesa del reddito disponibile. Un gran numero di famiglie con livelli di reddito medio-bassi hanno difficoltà a far fronte all’aumento del costo della vita. Il potere d’acquisto continuerà a erodersi nei prossimi 12 mesi. I livelli di povertà relativa dovrebbero aumentare di conseguenza.

Il principale cambiamento economico all’interno dell’ASEAN è il livello crescente di scambi e investimenti all’interno dell’ASEAN. È qui che il raggruppamento dell’ASEAN può essere in parte protetto da qualsiasi recessione economica mondiale.

Oggi i marchi e i franchising dell’ASEAN stanno diventando molto importanti nella regione, mostrando scambi e investimenti all’interno dell’ASEAN in crescita.

Poiché i prezzi di materie prime come la gomma e l’olio di palma sono stati scarsi, le esportazioni di prodotti manifatturieri hanno in parte compensato questo. La produzione è stata attratta nella regione a causa dei regimi di costo relativamente bassi in tutta la regione. I governi dell’ASEAN non sono stati così preoccupati per le energie rinnovabili e le questioni ambientali, come le loro controparti occidentali.

A breve termine l’ASEAN ha un cuscinetto contro qualsiasi imminente recessione internazionale. Tuttavia, non si sa quanto sarà profonda e lunga una potenziale recessione. Quello che accadrà in Cina sarà cruciale per l’ASEAN.

Tuttavia, c’è un certo pessimismo sulla domanda interna nel 2023. Queste percezioni sono guidate maggiormente dall’incertezza della situazione internazionale, dalla speculazione sui tassi di interesse e dalle notizie di una recessione internazionale. Anche la situazione in Cina appare incerta poiché la fuga di capitali dalla Cina è aumentata dal 20° Congresso del Partito Comunista, dove Xi Jinping è stato eletto presidente per un terzo mandato. La Cina è ora il principale partner commerciale della maggior parte delle nazioni dell’ASEAN e una delle principali fonti di investimenti esteri. Tuttavia, qualche fuga di capitali si farà strada nelle economie dell’ASEAN, dove, ad esempio, l’economia cambogiana si nutre di denaro cinese illecito.

Le sfide future per l’ASEAN saranno tenere sotto controllo il debito e l’inflazione, affrontare la minore crescita delle esportazioni e degli investimenti esteri, affrontare l’erosione dei tassi di cambio delle valute e un altro attacco di speculazione sulle valute estere, se il mondo dovesse entrare in una profonda recessione.

Nel frattempo, i paesaggi urbani della regione mostrano forti investimenti nell’edilizia. La chiave sarà che questo non è speculativo e si basa sull’aumento della domanda. In caso contrario, la bolla potrebbe scoppiare su questo rimbalzo post-Covid.