Piove. «Governo ladro!» Ma veramente le improponibili manchevolezze di un governo possono entrare anche nel merito della tempesta tropicale che in questi giorni colpisce la Florida e che sta trattenendo la nuova missione lunare a Terra?

Non esageriamo!

Questa volta, degli obiettivi prefissati, la verifica della nuova procedura che riduce le probabilità di perdite dei motori del lanciatore SLS ha avuto esito positivo. Per cui diamo pure la colpa a Ian e alla sua furia devastante se Artemis resterà ancora qualche giorno a casa. La Luna sta là da oltre quattro miliardi di anni. Non c’è fretta!

Ma poi, è possibile che ogni volta che va storto qualcosa bisogna prendersela con il governo come accadeva durante le manifestazioni mazziniane a cui risale questa espressione -tutta italiana- di dissenso dalle scelte del’esecutivo dell’epoca?

A proposito, che ha a che fare il governo con lo spazio?

Beh, se per questo, tanto. Dal momento che sia per budget che per le scelte di programma e le relative applicazioni che riguardano le attività spaziali del Paese, tutto dipende da un gruppo di persone sedute sulle poltrone del “si può ciò che si vuole”, che con gli ambienti dove si costruiscono o si sperimentano i pezzi da lanciare è profondamente estraneo.

Ma questo è un altro paio di maniche.

Intanto, mentre scriviamo, siamo ad un passo storico del potere italiano. Stasera si saprà chi afferrerà il timone di questa “Nave sanza bandiera in gran tempesta”, come definì Dante Alighieri la “Serva Italia” e allora sapremo cosa accadrà.

E allora vedremo a chi sarà demandata la leva del gran comando, dopo che in tutta fretta per lo spazio sono state fatte nomine fuori programma per poter sistemare i più fidati nei posti dove si amministrano soldi e destini futuri di una nazione governata da tante potenze straniere che tutto fanno tranne che la salvaguardia dei suoi interessi.

Proprio per questo abbiamo una grande amarezza finale: quella che il Governo di Mario Draghi ha abbandonato completamente lo spazio italiano in mano a chi non si è curato minimamente di proteggere il dominio dalle bramosie degli stranieri, sotto le direttive di un ministro poco informato e con sempre minori scrupoli di tutela del valore nazionale; un uomo di governo che con tanto di residenza all’estero, pur senza alcuna speranza di sedersi nuovamente al suo posto tra i “migliori”, ha attuato tutte scelte filo franco-germaniche in assoluta distanza dalle esigenze sociali ed economiche del Paese.

Eppure dobbiamo segnalare che nonostante l’arroganza di un’autorevolezza sicuramente non votata da nessun italiano, nell’ultima riunione che il cigno aveva programmato per cantare la sua morte, qualcosa per lui non ha funzionato: la ratifica dei due consiglieri scelti dall’esecutivo ormai in agonia non è stata effettuata. Perché il comitato interministeriale COMINT, decretato con una precisa legge dello Stato, ha deciso unanimamente di non riunirsi, ricambiando al ministro la disistima e la sfiducia di una conduzione veramente inconcepibile avvenuta durante il suo mandato.

«Vittorio Colao è stato sfiduciato», titola un giornale che ne ha riportato il fatto. Poco male. Probabilmente il mago della telefonia è già in volo oltre Manica e nemmeno ne avrà contezza.

In questo sfascio veramente disarmante val la pena annotare che la Francia -il nostro competitore che a convenienza si fa ritenere nostra alleata- mentre in Italia si litiga sulla legittimità dell’assegnazione di posizioni di comando, investirà oltre nove miliardi di euro nel settore spaziale nei prossimi tre anni, per aumentare l’autonomia di accesso ultra-atmosferico e -aggiungiamo noi- per spiazzare ogni velleità di cooperazione compatibile: la decisione è stata annunciata dalla premier Elisabeth Borne al Congresso Astronautico Internazionale di Parigi e se qualcuno ne ha compreso il senso, ne è giustamente impallidito.

E intanto piove.