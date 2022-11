Il Governo Meloni preoccupa: evidente ignoranza giuridica

Come in un famoso duetto tra Mina e Alberto Lupo nei primi anni ’70: «Parole, parole…». Sono trascorsi poco più di tre mesi, si era in piena campagna elettorale. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, tra un tik tok e l’altro, promette che se vince la destra-centro si innalzeranno le pensioni ad almeno mille euro e si pianterà un milione di alberi. Matteo Salvini non è da meno flat tax, nucleare subito, autonomie regionali, presidenzialismo, riforme costituzionali e altre baloccherie. Come ne ‘L’anno che verrà‘ di Lucio Dalla: «…Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno… ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno, anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno…».

Giorgia Meloni ha fortissimamente voluto la bicicletta. Ora deve pedalare. All’Economia, un dicastero che davvero è crocevia di una quantità di poteri, siede il leghista Giancarlo Giorgetti. Lui e Meloni hanno ora l’onere di trovare la quadra. Servono, e subito, almeno una decina di miliardi di euro. Giorgetti fa sapere che il Governo intende muoversi con spirito «prudente, realistico e sostenibile». Non parla al Paese, piuttosto a Bruxelles. Basteranno queste tre parole per convincere gli arcigni membri ‘frugali‘ dell’Unione?

Perché i buoni propositi diventino qualcosa di concreto, occorre un serio piano di ‘tagli’, di revisione di spesa, di maggiori entrate. Sarà confermata la ‘manovra’, che ammonta a circa 21 miliardi? E’ denaro che sarà utilizzato per rendere meno onerosi i rincari delle bollette: «Concentreremo le risorse, oltre 30 miliardi, di cui 9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023, per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili», promette Meloni.

Nulla da obiettare. Però questo significa che non resta nulla per flat tax, pensioni/quota 41, proroga del cuneo fiscale, stralcio delle cartelle esattoriali. Nel suo discorso programmatico alle Camere Meloni ha anche promesso di ridurre le tasse, il taglio dell’IVA e altre agevolazioni per cittadini e imprese. Un’altra decina di miliardi di euro. Salvini, al solito guascone, si dice convinto che sia sufficiente tagliare «un po’ di sprechi e di truffe del reddito di cittadinanza che costa 9 miliardi». Dove e quando si comincia?

Come sia, il reddito di cittadinanza comporta stanziamenti per 8,8 miliardi l’anno; Meloni e Salvini per primi sono d’accordo che chi merita continuerà a percepire il ‘reddito’, si andrà a intaccare solo la quota degli ‘abusivi’. Dunque dove si vanno a trovare i miliardi che mancheranno? La prudenza realistica e sostenibile evocata da Giorgetti come si concilierà con l’esigenza di fare cassa?

Il Ministro del Lavoro Marina Calderone individua la necessità di garantire un confronto e una politica di «ampio respiro lungo tutto l’arco della legislatura per definire le priorità»: incremento del potere d’acquisto e riduzione del cuneo fiscale «sono obiettivi da raggiungere in tempi brevi».

Il governo dovrà anche fare i conti con il sindacato. Pierpaolo Bombardieri, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, leader di UIL, CGIL e CISL per una volta d’accordo pongono una domanda non peregrina: «Se tutte le risorse vengono concentrate sull’emergenza energia, per tutto il resto, dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni, cosa rimane, non c’è nulla? Vogliamo capire cosa pensano di fare».

A questo e altri legittimi interrogativi Meloni risponde con l’assicurazione che «concentrerà le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a fare fronte all’aumento dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili». Sarebbe buona, ottima cosa, se solo si avesse anche cura di spiegare concretamente come si passerà dalle parole ai fatti.

Meloni e i suoi ministri hanno giurato il 22 ottobre scorso. Due settimane sono poche, neppure il tempo di capire l’ubicazione delle stanze nei ministeri e memorizzare il nome dei commessi. Sufficienti, tuttavia, per dare l’idea di un esecutivo che non sa da che parte cominciare, e ha una grande fortuna: l’opposizione, se possibile, è ancora più goffa e maldestra della maggioranza.

Sul versante della politica estera e delle Finanze, i margini di manovra sono molto ristretti. La scelta di campo atlantista e fino-USA, nonostante bizze e tentazioni putiniste di Berlusconi e Salvini, non è in discussione, Questo Meloni, Antonio Taiani e la parte governista della Lega l’hanno ben chiaro. Forse è eccessivo Rino Formica quando definisce Mario Draghi il ‘lord protettore’ della neo-presidente del Consiglio; di sicuro gli impegni comunitari assunti dal precedente governo non sono in discussione, si può solo proseguire su quel tracciato.

Piuttosto Meloni deve chiarire quale sarà la sua ‘destra‘: un qualcosa simile alla CDU tedesca di Angela Merkel? Si dovrà dunque recidere con decisione non tanto con la vecchia eredità fascista incarnata da un manipolo di fanatici nostalgici che si esibiscono in saluti romani e camicia nera, quanto con i Viktor Orban, le Marine Le Pen, i neo franchisti spagnoli, i repubblicani eversivi alla Donald Trump. Al momento Meloni è stata una sorta di bifronte che ha ammiccato ad entrambe le parti. Anche per lei è tempo dell’hic Rhodus.

Come si gestisce il dossier relativo ai migranti è indicativo di una miopia e di una incapacità di saper incarnare una politica pragmatica. La rete di complicità vaticane garantita in primis dal cardinale Pietro Parolin deve ora lasciare il passo allo sguardo severo di una CEI guidata da Matteo Zuppi. Lo stesso papa Bergoglio, che d’abitudine parla un po’ a ruota libera di ritorno dalle sue ‘trasferte’, di ritorno dal Bahrein si augura che «questo governo voglia tornare indietro, gli auguro il meglio ma sia un governo di collaborazione, non un governo dove ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l’altra. Finiamola con questi scherzi!». Allusione trasparente all’accaduto al precedente governo; e tipico affermare negando in uso Oltretevere.

Di certo i primi ‘segnali‘ che giungono da Palazzo Chigi e dal Viminale non sono rassicuranti. Non tanto perché siano ‘segnali’ (e ci si riferisce al decreto sui rave party) di una tentazione/involuzione autoritaria. C’è anche questo, ma soprattutto si tratta di testi scombiccherati, scritti da persone di evidente ignoranza giuridica, abituate a siglare circolari in burocratese che neppure hanno avuto la prudenza di consultare (e ne sono dotati) consulenti ed esperti giuridici. Pasticcioni. E’ questo il vero motivo di preoccupazione. Perfino il più mediocre dei burocrati, per quanto intriso di spirito borbonico, si dovrebbe rendere conto che prevedere sei anni di carcere per un rave party è qualcosa di aberrante; e che le tutele che con quel decreto si vorrebbero garantire sono presenti in una quantità di leggi dei nostri codici: quelli sì risalgono al fascismo vero; ma almeno sono scritti in italiano comprensibile.

Prima in una sorta di ‘heri dixerunt’ si sono ricordate alcune promesse ‘elettorali’ di esponenti del governo destra-centro. Si può proseguire: qualcuno ricorda Meloni quando, a proposito delle trivellazioni accusa Matteo Renzi d’essere «schiavo delle lobby dell’energia» (aprile 2016)? Il giudizio sull’Europa «una banda di usurai» (marzo 2015)? L’euro definito «una moneta sbagliata, per questo proponiamo un’uscita ordinata e concordata» (gennaio 2018)?

Si potrà obiettare che solo i cretini non mutano mai d’opinione e che Meloni cretina non è. Il guaio è che l’attuale presidente del Consiglio e i suoi sostenitori stanno dimostrandosi troppo ‘intelligenti’.

Per inciso, certe espressioni sono nel segno della continuità: «E’ finita la pacchia», «Buttiamo via la chiave», «Asfaltare». Ecco, rinunciare a queste espressioni-manifesto sarebbe, questo sì, un bel segno di discontinuità.

Questa la situazione, questi i fatti.