Il governo Meloni non lasci lo spazio agli stranieri

Espletate le normali procedure di insediamento, chiarite formalmente -quasi come un editto reale- le modalità del come rivolgersi alla titolare del governo, consolidati i principali capi di gabinetto che in un libro scritto due anni fa sotto mentite spoglie (forse) da Giuseppe Salvaggiulo venivano chiamati gli assi portanti del potere, ora il governo è pronto ad agire per suo conto.

Anzi no. Manca ancora la compagine dei sottosegretari.

E questa è una spina che Giorgia Meloni dovrà risolvere in fretta, assegnando le dovute deleghe se veramente vuol muoversi con quei ‘pieni poteri’ auspicati nell’estate 2019 e mai raggiunti da suo vice Matteo Salvini.

La situazione è quella che è, indubbiamente. Con un’opposizione frammentata da tre microleader disposti a tutto pur di non far perdere peso alla poltrona che occupano, risponde una maggioranza piena dal punto di vista numerico ma indubbiamente disunita sulle postazione che intendono sottrarre ai loro alleati.

Come il governo Conte 1, anche il Meloni 1 avrà due vice leader che cercheranno la loro parte di visibilità politica sperando che la premier abbia incertezze nei suoi primi passi di esecuzione dei mandati assegnati dal Presidente della Repubblica. E questo non l’aiuterà a soddisfare quel bene del Paese tanto promesso e ancora, dopo tanti governi, mai visto concretamente.

Le sfumature sono tante e non competono al menestrello dello spazio che da anni racconta su L’Indro come ogni regione avanzata del mondo ha bisogno di guardare oltre la propria calotta terrestre se vuole sopravvivere allo schiacciamento dei più forti, dei più aggressivi e dei più ricchi. Perché lo spazio non è un avvenimento calcistico. È telecomunicazioni, sicurezza, indagini di salvaguardia. E presto anche nuovi punti di insediamento.

Però, in questa nuova dottrina politica che ci apprestiamo ad osservare, in cui praticamente non è vero che sia cambiato granchè dal momento che molti componenti del governo Meloni sono tornati a fare la loro parte di ministri, qualcosa nello spazio è successa sul serio.

Fino a poche ore prima di lasciare il suo posto al ministero per tornarsene oltre confine, da cui era venuto, Vittorio Colao ha blindato le attività istituzionali dello spazio con una direzione generale di espressione fortemente impiantata sulle posizioni dell’Agenzia Spaziale Europea e sempre meno rivolta alle necessità nazionali. Questa considerazione, lungi dall’essere antieuropea è solo un segnale di allarme che, il governo dovrebbe comprendere, tende ad avallare le posizioni industriali di Francia e Germania -i veri conduttori dell’Esa- a scapito di quelle italiane.

La scelta, sottilmente perpretata in imminenza del prossimo consiglio dei ministri europei con delega allo spazio che si svolgerà a Parigi, vede un bilancio a nove cifre che il nostro Paese libererà a favore di nuovi programmi scientifici di settore e che dovrà essere amministrato con la più attenza seggezza dal momento che il quantitativo di soldi assegnati sono sempre l’ultima spiaggia su cui poter approdare o naufragare.

Oggi, con i carichi di lavoro che con soddisfazione vediamo riempire gli ordinativi delle grandi industrie nazionali (una a dire il vero e anche per la maggior parte di proprietà francese) ma anche la intera filiera che anima l’ossatura produttiva nazionale, non possiamo permetterci di generare i vuoti per il fututo, perché sono stati effettuati investimenti di rilancio, assunto e formato personale specializzato e programmato un futuro che se non sarà sostenuto dalla politica nazionale, sarà un muro su cui ci si andrà ad infrangere.