La scorsa settimana il parlamento italiano ha confermato che Sergio Mattarella rimarrà Presidente per altri sette anni, con Mario Draghi che rimarrà come Presidente del Consiglio e Giuliano Amato nominato Presidente della Corte costituzionale. L’effetto più visibile e immediato di questo processo è quello di aver rafforzato le istituzioni italiane con tre leader di provata esperienza e capacità.

Tuttavia, questo non è stato un compito facile. Al contrario, i ‘grandi elettori’ idonei a scegliere il capo dello Stato – le due camere del parlamento e i delegati regionali – hanno impiegato quasi una settimana e otto sessioni plenarie per chiedere finalmente a Mattarella di rimanere nella sua posizione.

Draghi era per certi versi il candidato più idoneo alla presidenza, ma due considerazioni politiche fondamentali gli hanno impedito di essere nominato. Il primo è stato il fatto che la sua elezione a Presidente avrebbe portato a una crisi politica, alla formazione di un nuovo governo e probabilmente a elezioni politiche anticipate (anticipando una votazione attualmente prevista per giugno 2023). Il secondo è stato il ruolo di Draghi come garante delle relazioni dell’Italia con l’Unione Europea, anche nella progettazione e attuazione del Piano nazionale italiano per la ripresa e la resilienza, che attinge in larga misura dai finanziamenti dell’UE. Per queste due considerazioni, la maggior parte degli elettori ha accettato di chiedere a Mattarella di accettare un secondo mandato, confermando implicitamente che Draghi continuerà ad essere presidente del Consiglio.

Il voto ha diverse implicazioni internazionali. La prima è che Draghi contribuirà a garantire che l’Italia faccia buon uso dei fondi di NextGenerationEU. Il Paese avrà bisogno di un governo stabile e di un leader che sia rispettato a livello internazionale se vuole raggiungere questo obiettivo. Se l’Italia non gioca bene le sue carte, perderà un’opportunità senza precedenti per rilanciare la sua economia.

In secondo luogo, Draghi è importante per l’equilibrio di potere tra gli Stati membri dell’UE. Una coalizione di Francia, Germania, Italia e forse Spagna ha il potenziale per guidare una ripresa economica e politica dalla pandemia di covid-19 che garantirà il futuro dell’Europa. Ma ciò richiederà stabilità e continuità politica, che sono particolarmente sfuggenti in un momento in cui la Germania ha un nuovo governo e il presidente francese Emmanuel Macron è in cerca di rielezione. Con Draghi che probabilmente rimarrà Primo Ministro fino alle elezioni del 2023, c’è meno motivo di preoccuparsi dell’instabilità che ha origine nella terza economia dell’UE.

In terzo luogo, in un’epoca di crescente competizione tra grandi potenze, il governo di Draghi ha la possibilità di lasciare il segno nei forum multilaterali su varie questioni urgenti. Ad esempio, con la Russia che sfida la sicurezza, l’accesso all’energia e la coesione politica dell’Europa, il governo italiano potrebbe svolgere un ruolo importante nel rafforzare l’unione come attore sovrano. L’Italia è ampiamente considerata come intrattenere relazioni preferenziali con la Russia a causa dei loro forti legami commerciali. L’Italia, infatti, importa il 42 per cento del proprio gas dalla Russia. Tuttavia, Draghi ha un impegno molto più forte per il multilateralismo e le relazioni transatlantiche rispetto ad alcuni dei suoi recenti predecessori. Questo lo rende relativamente ben posizionato per raggiungere un equilibrio nelle relazioni Italia-Russia, che sarà anche importante per gli sforzi di Roma per affrontare questioni come la crisi in Libia.

A giudicare dagli ultimi sondaggi, un’elezione anticipata avrebbe prodotto un governo euroscettico di centrodestra guidato dalla Lega e dai Fratelli d’Italia (nonostante le recenti divisioni tra i due partiti). Tuttavia, a meno che non si impegni in un rimpasto significativo, il governo Draghi dovrebbe rimanere in carica abbastanza a lungo per attuare i progetti NextGenerationEU, promuovere la stabilità nella regione mediterranea e aiutare ad affrontare diverse sfide che l’UE ha trascurato per troppo tempo, inclusa la riforma del suo politica migratoria e regole fiscali. Su tutte queste questioni, l’Italia avrà probabilmente bisogno sia di cercare sostegno per le sue proposte politiche dai suoi partner europei sia di fornire tale sostegno in cambio. Il governo Draghi ha la credibilità politica e la stabilità costruttiva di cui l’Italia ha bisogno per accelerare l’integrazione europea e rafforzare l’UE come attore sovrano.