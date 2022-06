Giugno di scadenze cruciali. Intanto cambiano da oggi, parzialmente, le modalità di approccio al Covid, e da metà mese più radicalmente. Com un uso molto più moderato delle mascherine, imprevisti permettendo. Termina anche l’obbligo di Green pass per quanti entrano in Italia. Quindi le numerose scadenze fiscali ed il cruciale ‘Tax day‘. Poi, naturalmente, l’appuntamento elettorale di domenica 12 giugno per Comunali e Referendum Giustizia. Dopo, subito, senza probabilmente neppure attendere i ballottaggi di due domeniche dopo, il 26 giugno, si cominceranno a fare i conti. Soprattutto interni alle singole forze politiche.

Intanto in Banca d’Italia il Governatore Ignazio Visco ha presentato martedì 31 maggio le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul trascorso 2021. Con analisi di quanto avvenuto in questi primi cinque mesi dell’anno in corso. E, ancor più rilevante, quanto ci aspetta.

L’Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia si era tenuta il 31 marzo 2022 per l’approvazione del Bilancio dell’Istituto e per gli altri adempimenti statutari. Il Governatore Visco aveva in quella sede presentato la propria Relazione. L’Assemblea era convocata anche in seduta straordinaria per l’approvazione, avvenuta, di modifiche statutarie.

Appuntamento importantissimo in generale, questo tradizionalmente fissato per il 31 maggio di ogni anno. E in questo 2022 di Virus e Guerra (e di virus della guerra) lo è ancora di più dato il frangente economico, generale e particolare. «Si parva licet​ componere magnis» se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi (Virgilio, Georgiche IV 176, confronto tra il lavorio delle api e quello dei Ciclopi) potremmo dire paragonando la visione del Governatore, temi e questioni affrontate, con le quotidiane ‘miserie’ politiche e non solo.

Sul piano generale Visco ‘usa’ l’inflazione per tenere bassi i salari: «Bisogna evitare una vana rincorsa tra prezzi e stipendi» dice sostanzialmente. Per quanto riguarda la nuova crisi dovuta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sottolinea le «conseguenze gravissime. L’Europa ha sempre puntato su regole condivise, ha da perdere più di chiunque altro».

«La cooperazione internazionale ha sempre giovato più ai poveri che ai ricchi» diceva Luigi Einaudi, e Visco ora lo ricorda come riferimento fondamentale. Trarne le conseguenze operative è altra e più perigliosa questione.

