Il giornalismo e la minaccia del neo-populismo

Il primo dibattito dal vivo prima delle elezioni presidenziali in Brasile ha visto i candidati indulgere in un’oratoria estremamente accesa e offensiva, ma a un certo punto il Presidente populista Jair Bolsonaro ha superato tutti i limiti possibili rispondendo a una domanda di un giornalista. “Penso che tu ti addormenti pensando a me. Hai una cotta per me”, ha detto Bolsonaro a Vera Magalhães dopo che gli ha chiesto del tasso di vaccinazione COVID-19 del Brasile. “Sei una disgrazia per il giornalismo in Brasile”, ha continuato acido.

Magalhães, un editorialista che lavora per Jornal O Globo, al contrario, ha reagito con un tono piuttosto cupo e professionale, affermando che l’atteggiamento di Bolsonaro era “assolutamente fuori controllo, non necessario e… dannoso per se stesso”. Ha detto che credeva che a Bolsonaro “non piace essere interrogato dalle donne”. I commenti offensivi di Bolsonaro a Magalhães arrivano dopo che ha affrontato ampie critiche per il suo atteggiamento nei confronti delle donne in generale. Il populista di estrema destra ovviamente non è d’accordo, indicando il sostegno del suo governo alle leggi a favore dei diritti delle donne e affermando che “gran parte delle donne in Brasile mi ama” perché si oppone alla legalizzazione delle droghe.

L’episodio sopra delineato suona abbastanza familiare, riecheggiando un incidente simile del 27 agosto quando, rivolgendosi a un raduno a Jhelum, l’ex primo ministro Imran Khan si è anche scagliato con snobismo contro tutti i giornalisti che hanno osato criticarlo o porre domande “difficili”. Ha definito tutti quei giornalisti “lifafay e zameer farosh” (venditori corrotti e consapevoli) che gli stavano consigliando di sospendere temporaneamente la sua campagna di protesta a causa della catastrofe umanitaria in corso causata dalle devastanti inondazioni in Pakistan. Ancora più indietro, ricorda il famigerato incidente di Donald Trump che si è infuriato contro Jim Acosta della CNN, quando il presser mattutino di Trump per gli esami di metà mandato si è trasformato in una storica rissa alla Casa Bianca quando Acosta ha colpito l’orso presidenziale con la sua linea di domande sulla retorica del raduno di Trump sull’invasione delle carovane. “È abbastanza! Metti giù il microfono!” urlò Trump. “La CNN dovrebbe vergognarsi di averti a lavorare per loro. Sei una persona maleducata e terribile. Non dovresti lavorare per la CNN. Il modo in cui tratti Sarah Huckabee è orribile. Il modo in cui tratti le altre persone è orribile!” Trump sibilò ad Acosta.

Negli ultimi anni, una lunga serie di leader populisti è improvvisamente comparsa sul radar politico globale: Donald Trump, Imran Khan, Boris Johnson, Narendra Modi, Emmanuel Macron e Viktor Orban solo per citarne alcuni. Tutti loro condividono molto in comune, in particolare il loro comportamento teatrale e l’estremo disprezzo per i media legacy e i giornalisti professionisti. Questa ondata di populismo radicalizzato ha prodotto numerosi episodi di questo tipo in cui i politici populisti hanno direttamente e aggressivamente bullizzato e insultato i giornalisti – e in particolare le giornaliste – ai quali capita di porre loro domande pungenti o sfidare le loro narrazioni preferite. Questa aggressiva tendenza anti-giornalista, che nasce dalla loro paura intrinseca di essere smascherati e sfidati pubblicamente, è un fenomeno relativamente nuovo che affonda le sue radici nell’introduzione dei social media come strumento di propaganda straordinariamente potente in questa nuova era di tecnologie emergenti.

Il livello a cui il giornalismo viene sfidato e minacciato è certamente senza precedenti nella storia della professione. Il contenuto e l’autorità delle testate giornalistiche tradizionali sono entrambi messi in discussione e il loro precedente monopolio sull’attenzione delle persone viene sempre più diluito a causa delle piattaforme dei social media.

L’emergere della politica populista è un’altra sfida importante, manifestata in alcuni casi da attori apertamente ostili ai giornalisti e persino all’idea di libertà di stampa in generale.

Sfruttando il mandato elettorale per minare le istituzioni fondamentali come i tribunali o i media, il populismo crea un tribalismo politico e un cultismo che infiamma le divisioni, attenua il discorso civile ed evita il compromesso politico. Il populismo mobilita principalmente persone che non sono state coinvolte politicamente. Allo stesso tempo, il rapporto tra i comunicatori populisti ei media è stato tipicamente spinoso e teso. I leader populisti ricevono per lo più un’ampia copertura dalla stampa mainstream e i mezzi di informazione sono generalmente descritti da attori populisti come parte di un’élite “corrotta”; eppure, ironia della sorte, d’altra parte, questi attori populisti sono anche dipendenti dagli “steroidi della pubblicità” che questi punti vendita possono fornire

L’impulso populista colpisce una grossa fetta del pubblico, il che rende abbastanza difficile per i media tradizionali fornire una copertura equilibrata tra le crescenti pressioni dei leader populisti. Eppure alcuni attori populisti hanno sistematicamente preso di mira i media come falsi, bugiardi o ingiusti. Questa è una sfida per i giornalisti. C’è motivo di pensare che le aggressioni ai giornalisti da parte dei politici abbiano effetti molto negativi sui seguaci di questi leader populisti, che a volte hanno fatto ricorso alla violenza contro i giornalisti dissenzienti.

I politici populisti non si fidano dei media. Credono che la stampa sia prevenuta e non una vera rappresentazione della società. Ciò che i leader populisti come Donald Trump, Bolsonaro e Imran Khan non capiscono, o di cui non si preoccupano, è che le loro stesse azioni offensive contro un giornalista incoraggiano direttamente i loro “fanatici devoti” a fare un ulteriore passo avanti. Un giorno un leader politico attacca i media e il giorno dopo i giornalisti non sono solo oggetto di critiche, ma di minacce di morte. Un numero sproporzionato di queste minacce è rivolto alle giornaliste, che subiscono abusi sessuali, minacce legate al genere e comportamenti da pettegolezzi. Il pubblico in generale sembra avere poca comprensione del populismo e potrebbe vederlo come un nuovo sviluppo o qualcosa di completamente benigno. Ma non commettere errori: l’ascesa della politica populista pone sfide molto serie ai giornalisti, ai media legacy e alla democrazia in generale.