Il gioco dell'oca del Quirinale

Il gioco dell’oca. Forse i bambini d’oggi non sanno neppure che cosa sia. Gli adulti, sì: lo praticano e più che mai in queste settimane per quel che riguarda l’elezione del presidente della Repubblica. Il percorso in apparenza, è piuttosto semplice: deputati, senatori, delegati regionali si riuniscono, e votano la persona che ritengono più idonea per salire al colle del Quirinale. Se si studia la storia delle dodici elezioni presidenziali, emerge una verità non contestabile: il ‘vincitore’ (cioè il presidente), a volte è una sorta di coniglio estratto dal cappello; altre volte viene eletto come per caso.

Dunque, il ‘tavoliere’ di oggi; ancora, e mancano poche ore alla prima votazione, non si capisce bene chi riuscirà a completare il percorso è arrivare alla casella finale. Alla casella di partenza, una lista pressoché infinita di ‘giocatori’. E qui siamo in pieno gioco dell’oca: intanto sono perfino troppi i lanciatori dei dadi, e tante le ‘pedine’ che prendono il posto una dell’altra. Poi, come storia insegna, in corso di gioco, si incappa nelle caselle che hanno un effetto speciale: ci sono quelle che consentono di spostarsi subito in avanti, altre che fanno pagare la posta, e si resta fuori o addirittura squalificano.

Questo lo scenario, arduo dunque azzardare pronostici. ‘L’inciampo’ è facile, chissà se anche questa volta vale la regola non scritta che in politica spesso occorre complicare le cose per renderle poi più semplici. Certamente si sono ingegnati a complicarle in modo che più non si potrebbe; e forse gli autori di questo pasticcio hanno finito con lo smarrirsi, senza aver in mano alcun filo di Arianna.

La domanda: dopo tutto questo bordello, si è al punto di partenza? Sì; ma anche no.



Sì, perché al netto di tutto questo ‘bla-bla’ e ‘pissi-pissi’, un candidato vero ancora non lo si è individuato; e la confusione è determinata non solo dal fatto che nessuno da solo dispone di una maggioranza sufficiente per eleggere il Presidente. Questo sarebbe il meno: non sarebbe la prima volta che si saldano compromessi più o meno alla luce del sole: do ut des che consentono di superare la situazione. Il fatto è che nessuno è in grado di controllare nessuno: il centro-destra (la candidatura ‘offerta’ e poi ritirata di Silvio Berlusconi) rivela come i quattro tronconi che lo compongono su una cosa sono concordi: nel non essere d’accordo praticamente su nulla; anche sul fronte opposto c’è poco di che ridere: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono galassie che i rispettivi segretari, Enrico Letta e Giuseppe Conte, controllano solo in parte. All’interno dei due partiti è in corso da sempre una guerra per bande, e tutti sono contro tutti. Poi c’è il GPI, che sta per il Grande Partito Incontrollabile, ovvero il gruppo Misto: una quarantina di senatori, un’ottantina di deputati. Letteralmente, tecnicamente, ‘irresponsabili’, nel senso che non rispondono a nessuno; pochissimi di loro hanno la prospettiva di poter essere rieletti, e dunque sono, anche qui, letteralmente e tecnicamente, capaci di tutto.

Al tempo stesso, no: non siamo al punto di partenza. Si è preso visivamente atto che ancora la politica (e la cosa va avanti dai tempi di Tangentopoli), ancora non sa e non può recuperare il suo ruolo più autentico: svelato il bluff del Movimento 5 Stelle e l’inconsistenza di infantili teorie quali ‘uno vale uno’; chiarito che la politica muscolare a suo tempo incarnata da Matteo Salvini o Giorgia Meloni lascia il tempo che trova; si prende atto che c’è un fronte progressista che opera come una vite spanata; si documenta una volta di più l’ormai storico scollamento con gli aventi diritto al voto, che ostentatamente e massicciamente disertano le urne e mostrano di non credere più agli istituti della democrazia rappresentativa.

Per tornare alla contingenza quirinalizia: Fratelli d’Italia voterebbe subito Mario Draghi, nella speranza che l’andata al Quirinale dell’attuale presidente del Consiglio comporti automaticamente lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate, da cui pensano di fare il pieno. Questo è il ‘piano’ Meloni; e forse potrebbe rimpinguare i ranghi del suo partito, ma sarebbe un disastro per il Paese: settimane e mesi per una defatigante trattativa per formare un nuovo Governo sono un lusso che l’Italia non si può permettere, date le due grandi emergenze: Covid da una parte; economia dall’altra.

Dunque, la quadra ideale sarebbe Draghi al Quirinale, in modo da offrire alle cancellerie mondiali e alle Borse, adeguate garanzie. Al tempo stesso un Governo che operi nella continuità con il precedente: e dunque una formula analoga all’attuale maggioranza, e un presidente del Consiglio in grande sintonia con il Quirinale. Ipotesi che la Lega, Forza Italia e buona parte di quello che ne resterà Draghi non lo vogliono al Quirinale; e poco lo sopportano a palazzo Chigi. Sarà poi interessante vedere chi, nell’ambito dei pentastellati prevarrà: se l’ala legata del ‘governista’ Luigi Di Maio, o quella più fluida di Conte. Né si può sperare in un intervento calmiere del fondatore-garante Beppe Grillo, ormai invischiato in una quantità di vicende che ne hanno pregiudicato l’appeal.

Che cosa voglia e si auguri il PD non è facile da decifrare; e molti ‘indovini’ sono poco affidabili, nelle loro previsioni. La candidatura adombrata in queste ultime ore, quella dello storico Andrea Riccardi, molto apprezzato dall’attuale Pontefice e animatore della comunità di Sant’Egidio, non appare molto credibile. Le esplicite prese di posizione in materia di immigrazione e ‘accoglienza’ confliggono in modo ‘naturale’ con la Lega e Fratelli d’Italia. Candidatura di bandiera, dunque. Né aiuta il comunicato finale dopo il vertice del centrosinistra. Letta, Conte, Roberto Speranza, i capigruppo di Camera e Senato dei rispettivi partiti fanno sapere che «per il Quirinale servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani».

Qualche volta, per caso, per il Quirinale si è avuto bisogno di candidati di basso profilo? Quanto al largamente condiviso: chi l’ha detto? Molti presidenti sono stati eletti senza essere largamente condivisi. E per quel che riguarda la rappresentanza di tutti gli italiani: il presidente della Repubblica deve essere il garante della Costituzione, che non sia tradita e travisata. La ‘rappresentanza’, come l’intendenza, segue.

Ha dunque ragione il sempre loquace Matteo Renzi, che ha il quotidiano problema di rendere visibile (ed elettoralmente appetibile) la sua Italia viva? «Siamo alle grandi finte, al tatticismo esasperato», sostiene. «Avete presente il Palio di Siena? L’elezione del presidente della Repubblica è così, tatticismo per ore e ore e poi si risolve tutto in pochi minuti. Io non escludo Draghi. Al momento è tutta tattica, credo che sapremo qualcosa in più martedì sera». Forse, alla fine, così andranno le cose. C’è tuttavia un ‘però’ e lo stesso Renzi ne sembra consapevole: «La candidatura di Draghi sta in piedi solo a condizione che non sia contro i partiti. Per cui o si va verso un presidente della Repubblica che garantisca Draghi a Palazzo Chigi oppure l’alternativa è una scelta politica per Draghi al Quirinale».

Renzi respinge la vulgata che vede l’elezione di Draghi come un ceffone all’attuale sistema dei partiti. Affermazione pro domo sua, un chiaro tentativo di intestarsi l’eventuale elezione, come già con Sergio Mattarella: «Draghi è arrivato a Chigi in virtù di una battaglia politica, che ho condotto personalmente, oggi va al Colle solo in virtù di un accordo politico».



Si vedrà. Se va bene, tanti si candidano per padri; se va male, la madre resta da sola. Se qualcosa l’esperienza insegna, è che spesso vengono eletti presidenti personaggi che ufficialmente non figuravano quali candidati, e di cui pochissimo si parlava. Con queste caratteristiche, due nomi si possono fare: Pierferdinando Casini e Giuliano Amato; quanto al nome femminile, da più parti invocato, quello di Marta Cartabia, attualmente ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale, avrebbe tutti i numeri giusti. Proprio per questo, quasi sicuramente, non sarà eletta.