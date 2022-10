Il Giappone e la relazione con gli USA dopo l’Ucraina

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina ha scioccato il Giappone, la sua gravità è stata moltiplicata dal sostegno della Cina alla Russia. Di fronte a questa nuova realtà, la politica di sicurezza nazionale del Giappone sta ora subendo un cambiamento storico a un ritmo senza precedenti.

Molti Paesi espandono la loro forza militare man mano che acquisiscono ricchezza. Tuttavia, ci sono almeno due importanti eccezioni, la più importante delle quali furono gli Stati Uniti nel XIX e all’inizio del XX secolo. Fu solo dopo l’inizio della Guerra Fredda che gli Stati Uniti divennero una superpotenza militare permanente.

Il secondo caso è il Giappone del dopoguerra. Dato che è cresciuto come una potenza economica, la politica di difesa del Giappone è stata caratterizzata dall’autocontrollo. È sorprendente che il Giappone, nonostante sia circondato da Stati come Cina, Russia e Corea del Nord, abbia mantenuto la sua spesa per la difesa al di sotto dell’1% del suo PIL per molti anni.

Il Partito Liberal Democratico (LDP) ha risposto rapidamente alla crisi ucraina. Il 27 aprile 2022, la Commissione di ricerca sulla sicurezza nazionale dell’LDP ha presentato al Primo Ministro Fumio Kishida raccomandazioni per rafforzare le capacità di difesa del Giappone. Questi includevano l’ottenimento di ‘capacità di contrattacco‘ e l’obiettivo di un budget per la difesa equivalente al due per cento del PIL in cinque anni. Nelle elezioni della Camera Alta del luglio 2022, la coalizione di governo ha ottenuto una solida vittoria, il che suggerisce che Kishida godrà di un ‘periodo d’oro della legislazione’ di tre anni, ininterrotto da elezioni nazionali. Una parte sostanziale delle raccomandazioni sulla capacità di difesa viene ora adottata dal governo. È evidente che la loro regolare accettazione è stata influenzata dalla guerra Russia-Ucraina.

Sebbene la pratica dell’uno per cento di spesa per la difesa abbia ottenuto un ampio sostegno interno, è stata criticata a livello internazionale. Gli intellettuali liberali e di sinistra in Giappone, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud hanno costantemente criticato la ‘rimilitarizzazione’ e l”ipernazionalismo’ del Giappone dal 2012, quando Shinzo Abe è tornato alla carica di Primo Ministro e ha cercato di rafforzare le capacità di difesa del Giappone. D’altra parte, molti specialisti della sicurezza nazionale negli Stati Uniti si sono lamentati del fatto che la politica di difesa del Giappone sia stata troppo cauta.

Mentre l’Amministrazione Barack Obama si è lamentata del fatto che il Giappone non è stato abbastanza duro con la Russia quando ha preso la Crimea, l’Amministrazione Abe ha ritenuto che anche l’approccio degli Stati Uniti alla Cina fosse debole.

Durante il periodo tra Donald Trump e Shinzo Abe, le relazioni bilaterali sembravano cordiali in superficie a causa della buona chimica personale tra i due leader. Il Giappone ha accolto con favore la politica di confronto dell’Amministrazione Trump nei confronti della Cina, sebbene alcuni fossero preoccupati per la comprensione da parte di Trump dell’alleanza Giappone-USA. Trump avrebbe affermato che gli Stati Uniti avrebbero dovuto porre fine all’alleanza ‘ingiusta‘ con il Giapponeperché il Giappone non era obbligato a difendere gli Stati Uniti sebbene gli Stati Uniti fossero obbligati a difendere il Giappone. L’Amministrazione Trump si è ritirata dalla Trans-Pacific Partnership nonostante gli appelli del Giappone. E sebbene l’Amministrazione Trump abbia sostenuto la visione di un Indo-Pacifico libero e aperto (FOIP), Trump ne ha parlato raramente.

Dopo l’elezione del Presidente Joe Biden, Giappone e Stati Uniti hanno consolidato posizioni su molte importanti questioni internazionali, con relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Nonostante i timori del Giappone, Biden ha mantenuto la maggior parte delle dure politiche di Trump sulla Cina. L’approccio di Biden alla Cina è più metodico e prevedibile e meno unilaterale di quello di Trump. Entrambi i Paesi perseguono un approccio multinazionale basato sui valori in quanto promuovono la visione FOIP, rafforzano il Quad e cooperano al vertice del G7.

Per gli Stati Uniti, l’intenzione del Giappone di aumentare la spesa per la difesa ed esaminare le capacità di contrattacco sono misure incoraggianti che rafforzano la capacità dell’alleanza. Apprezzano anche l’atteggiamento duro del Giappone nei confronti della Russia e l’assistenza all’Ucraina.

La legislazione sulla pace e la sicurezza del 2015 è stata un aggiornamento rivoluzionario all’alleanza Giappone-USA. In base a questa legislazione, il Giappone poteva combattere a fianco degli Stati Uniti a determinate condizioni. Sebbene questa legge fosse controversa in Giappone e a livello internazionale, sarebbe stato impossibile per il Giappone e gli Stati Uniti prepararsi congiuntamente ed efficacemente per un’emergenza nella penisola coreana o nel Mar Cinese orientale senza di essa. Anche FOIP e Quad sono nati sotto la guida di Abe nel 2006-2007 e nel 2012-2020. Il 20 luglio 2022, il Senato degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione in onore del compianto Abe per aver gettato una ‘fondamenta duratura’ per la partnership USA-Giappone.

Kishida è in carica da meno di un anno. La chimica personale che ha con Biden è ancora in via di sviluppo. Ma Kishida ha già preso alcune decisioni significative che approfondiscono l’alleanza. Abe era sottovalutato. Molti commentatori lo hanno giudicato erroneamente. Molti di loro probabilmente hanno sbagliato il giudizio sul Giappone. Questo è il motivo per cui è così importante guardare le prestazioni di Kishida nel campo della sicurezza nazionale senza alcun pregiudizio.