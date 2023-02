Il Giappone e il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore agricolo

Nel 2019, il governo giapponese ha introdotto la legge di riforma dello stile di lavoro che ha cercato di aumentare la diversità sul posto di lavoro e migliorare le condizioni di lavoro. Ma la riforma non è stata discussa a sufficienza in uno dei settori che ne ha più bisogno: l’agricoltura.

L’industria agricola in Giappone ha subito un drastico calo della manodopera, con il numero di agricoltori in calo di 50.000 all’anno. La maggior parte di loro sono piccoli agricoltori con lavori secondari, che stanno anche invecchiando in una fase avanzata.

È stata una sfida per il settore attrarre giovani agricoltori. Nel 2021 hanno aderito 52.300 agricoltori, ma quasi due terzi di loro avevano più di 50 anni. Anche il tasso di turnover dei lavoratori agricoli è più elevato che in altri settori. I motivi più comuni per cambiare lavoro sono il malcontento per le condizioni di lavoro, le lunghe ore di lavoro e i bassi redditi.

Nonostante alcuni sforzi compiuti per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli, come le discussioni del Comitato esplorativo sulla riforma dello stile di lavoro in agricoltura organizzato dal Ministero dell’agricoltura, delle foreste e della pesca (MAFF), c’è ancora molta strada da fare per estensione delle riforme.

L’agricoltura in Giappone è stata a lungo considerata un “affare di famiglia”, con un confine labile tra lavoro e vita. Il censimento dell’agricoltura e della silvicoltura del 2020 compilato dal MAFF ha riportato che il 96% degli organismi di gestione agricola in Giappone era ancora di proprietà familiare. Al contrario, i lavoratori dipendenti sono stati convenzionalmente poco diffusi. Poiché le attività agricole sono per lo più stagionali, i lavoratori sono solitamente impiegati solo durante l’intensa stagione del raccolto. Tuttavia, il Labor Standards Act giapponese si applica solo ai lavoratori dipendenti ed esclude i lavoratori familiari impegnati nell’agricoltura.

Le statistiche e le leggi del governo relative ai lavoratori occupati nel settore agricolo sono spesso diverse da quelle di altri settori. Ad esempio, la classificazione MAFF Census dei lavoratori agricoli occupati – come dipendenti che lavorano più di sette mesi all’anno – non corrisponde alla distinzione comunemente usata tra lavoro regolare e lavoro irregolare.

Il Labor Standards Act stabilisce che i salari extra per il lavoro straordinario e festivo non si applicano all’agricoltura. La legge esclude inoltre l’industria dalle norme relative al requisito minimo di pause e ferie per gli agricoltori, sulla base della consapevolezza che il lavoro agricolo è soggetto a condizioni stagionali e climatiche.

Ma i lavoratori occupati in agricoltura sono diventati più comuni, soprattutto per i nuovi arrivati. Il 22,1 per cento dei nuovi agricoltori nel 2021 erano lavoratori dipendenti. Per i nuovi agricoltori di età inferiore a 49 anni, 8.540 erano lavoratori dipendenti, superando in numero i 7.190 agricoltori autonomi. Tuttavia, c’è molto spazio per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro degli agricoltori. Nel 2021, il Policy Research Institute del MAFF ha riferito che il 27% degli uomini e il 17% delle donne regolarmente impiegati nel settore agricolo lavoravano più di 300 giorni all’anno .

Secondo il rapporto, il reddito annuo dei lavoratori regolarmente occupati nel settore è basso rispetto ad altri settori. Il reddito medio annuo per gli uomini che lavorano nel settore agricolo era di 3,1 milioni di yen (22.100 dollari USA) nel 2017, rispetto ai 5,2 milioni di yen (37.200 dollari USA) per altri settori. Le lavoratrici agricole guadagnavano solo 1,9 milioni di yen (14.000 dollari USA) rispetto a un reddito medio annuo di 3,3 milioni di yen (23.700 dollari USA). Questo divario di reddito si allarga solo con l’aumentare dell’età dei lavoratori.

Le condizioni di lavoro per i dipendenti non regolari, inclusi i lavoratori a tempo parziale, sono ancora più difficili. Nel settore agricolo, nel 2017 il 46,8% dei lavoratori maschi e il 77,8% delle lavoratrici non erano regolarmente occupati. Essendo stati assunti con contratti a breve termine, il loro reddito annuo era di soli 2 milioni di yen (28.000 USD) per uomini e 800.000 yen (US $ 6.000) per le donne.

Parte del motivo di questo basso reddito è che le entità di gestione agricola hanno difficoltà a ottenere profitti dall’attività che ha sofferto dei bassi prezzi di mercato dei prodotti e dell’aumento dei costi dei fattori di produzione agricoli come i fertilizzanti.

Anche i lavoratori stranieri, come i tirocinanti del Technical Intern Training Program, si trovano in posizioni vulnerabili. Il programma originariamente mirava a sviluppare la capacità dei tirocinanti provenienti da paesi come il Vietnam e le Filippine, ma molti criticano il fatto che sia diventato un mezzo per assicurarsi manodopera a basso costo nel settore agricolo. I tirocinanti non possono cambiare posto di lavoro e spesso subiscono maltrattamenti, come violazioni delle norme di sicurezza. Tuttavia, alcune buone pratiche stanno bilanciando ambienti di lavoro piacevoli con la produttività. In queste pratiche, condizioni di lavoro confortevoli hanno attratto con successo i lavoratori.

Con l’aumentare della percentuale di lavoratori occupati, l’agricoltura sta diventando meno un “affare familiare” in Giappone e si sta trasformando in un’industria più ordinaria in termini di stile di lavoro. Se questa situazione continua, migliori condizioni di lavoro per i lavoratori agricoli alla fine sosterranno l’industria contribuendo a risolvere sfide come la carenza di manodopera.