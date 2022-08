Nell’estate del 1941, quando il mondo esterno iniziò a venire a conoscenza degli omicidi di massa che accompagnarono l’invasione nazista dell’Unione Sovietica, il Primo Ministro britannico Winston Churchill dichiarò in modo memorabile: “Siamo alla presenza di un crimine senza nome”.

Questo non è più il caso. Nel 1948, le Nazioni Unite adottarono la Convenzione sul genocidio basata in gran parte sugli sforzi visionari di Raphael Lemkin, un avvocato nato nell’odierna Ucraina che coniò il termine ‘genocidio’. Lemkin era guidato dall’idea che i crimini commessi su scala nazionale non dovevano rimanere impuniti. Ha avvertito che l’impunità sarebbe stata vista come un invito a ulteriori atrocità. Se i crimini contro l’umanità non fossero stati puniti, si sarebbero ripetuti.

Nel cercare di definire il genocidio, Lemkin ha messo in evidenza i crimini commessi dal regime sovietico in Ucraina. Ha visto gli sforzi sistematici del Cremlino per distruggere la nazione ucraina come un “classico esempio di genocidio sovietico”. L’evento centrale della campagna genocida dell’Unione Sovietica in Ucraina fu l’omicidio di oltre quattro milioni di ucraini a causa della carestia artificiale all’inizio degli anni ’30.

Le autorità sovietiche non subirono quasi conseguenze negative a causa di questo massacro senza precedenti. Infatti, pochi mesi dopo il picco della carestia, gli Stati Uniti concessero all’URSS il riconoscimento ufficiale. Il mondo esterno si è semplicemente rifiutato di ascoltare la manciata di voci coraggiose come il giornalista britannico Gareth Jones che ha tentato di far luce sulla realtà apocalittica della carestia.

Invece di essere celebrato per le sue rivelazioni, Jones è stato vergognosamente attaccato dai suoi colleghi corrispondenti internazionali. La voce più forte è stata quella di Walter Duranty, il capo dell’ufficio di Mosca del New York Times. Dice molto su quanto poco si sia appreso che questo complice del genocidio caduto in disgrazia detiene ancora un Premio Pulitzer nonostante le richieste di essere privato postumo del premio.

Da quando hanno riconquistato l’indipendenza nel 1991, gli ucraini si sono liberati dalle catene della censura sovietica e hanno raccontato l’intera portata dell’Holodomor (‘Morte per fame’), come è nota la carestia in Ucraina. Durante l’era post-sovietica, la crescente consapevolezza dell’Holodomor è stata determinante nel portare a una più ampia rivalutazione del passato totalitario del Paese.

Lo stesso non si può dire per la Russia moderna. Lungi dal riconoscere la carestia come un atto di genocidio, Mosca continua a minimizzare o negare i crimini sovietici contro l’umanità. Nel frattempo, il Presidente russo Vladimir Putin ha cercato di riabilitare l’intera era sovietica e ha costruito l’identità nazionale russa moderna attorno a una venerazione simile a un culto del ruolo dell’URSS nella sconfitta della Germania nazista. I tentativi di condannare gli omicidi di massa del regime sovietico sono ora regolarmente liquidati come anti-patriottici e anti-russi, mentre lo stesso Stalin è ancora una volta apertamente celebrato come un grande leader.

Data la totale incapacità di ritenere la Russia responsabile dei crimini del passato, non sorprende che questi crimini si ripetano ora. Come temeva Lemkin, l’impunità ha posto le basi per una nuova era di atrocità.

Le basi ideologiche per il genocidio di oggi sono state poste per la prima volta sulla scia della Rivoluzione arancione del 2004 in Ucraina. Questa rivolta pro-democrazia ucraina è stata un momento di svolta per l’intera regione post-sovietica. Fu visto con orrore da molti a Mosca, che lo considerarono come la tappa successiva di una ritirata imperiale russa iniziata con la caduta del muro di Berlino nel 1989.

La risposta di Putin è stata quella di entrare in un confronto sempre più aperto con l’Occidente mentre cercava di riaffermare l’autorità russa in tutta la regione post-sovietica. Negli anni successivi alla Rivoluzione arancione, il Cremlino sviluppò il concetto di ‘Russkiy Mir’ (‘Mondo russo’), che significa una comunità di persone oltre i confini della Russia moderna, legate da comuni legami di lingua, cultura e religione che devono la loro fedeltà a Mosca.

Con l’evoluzione del concetto di mondo russo, i funzionari statali e i delegati del regime a Mosca iniziarono a mettere in discussione direttamente la legittimità del crollo sovietico e a contestare il verdetto del 1991. È diventato sempre più comune sentire figure di spicco negare pubblicamente la sovranità e l’identità nazionale dell’ex repubbliche sovietiche o rifiutare l’intera nozione di un’Ucraina indipendente.

Questa agenda spudoratamente imperiale è stata attivamente promossa per oltre un decennio in tutto lo spazio dell’informazione russo attraverso qualsiasi cosa, da film di successo e documentari TV a articoli di opinione e giorni festivi. Le fabbriche di troll del Cremlino hanno seminato sui social media narrazioni storiche revisioniste che giustificano l’espansionismo russo, mentre una parata senza fine di talk show politici curati dal Cremlino ha preparato il pubblico russo per il prossimo genocidio.

Un importante traguardo in questi sforzi è arrivato nell’estate 2021 con la pubblicazione del saggio personale di Putin ‘Sull’unità storica di russi e ucraini’. Questo trattato storicamente analfabeta di 5000 parole è stato ampiamente interpretato come una dichiarazione di guerra contro lo stato ucraino. Il dittatore russo ha utilizzato l’articolo per ribadire la sua convinzione spesso espressa che russi e ucraini siano ‘un solo popolo’, sostenendo anche che gran parte dell’Ucraina moderna occupa storicamente terre russe. Ha concluso con una minaccia appena velata, dichiarando: “Sono fiducioso che la vera sovranità dell’Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia”.

Nonostante questi preparativi molto pubblici per il genocidio, pochi osservatori erano preparati per le atrocità che sarebbero arrivate sulla scia dell’invasione russa del febbraio 2022. Nelle settimane precedenti l’invasione, sono emerse notizie di piani russi dettagliati per detenzioni di massa, campi di concentramento ed elenchi di uccisioni prioritarie. Questi avvertimenti furono ampiamente respinti come inconcepibili, ma si sarebbero rivelati fin troppo accurati.

La portata dei crimini della Russia negli ultimi sei mesi rimane difficile da comprendere. Intere città sono state ridotte in macerie. Migliaia sono stati giustiziati. Milioni di persone sono state deportate con la forza in Russia. L’infrastruttura centrale dello Stato ucraino è stata metodicamente mirata alla distruzione, insieme al patrimonio culturale del paese. Nelle aree sotto l’occupazione russa, tutti i simboli nazionali e le tracce dell’identità ucraina vengono sradicati. Il mondo intero sta assistendo a un esempio da manuale di genocidio che si svolge in tempo reale sugli schermi degli smartphone e sui thread dei social media.

È comprensibile un senso di shock per l’entità delle atrocità russe. Tuttavia, è anche importante notare che elementi riconoscibili dell’attuale genocidio sono già in corso da un lungo periodo nelle regioni dell’Ucraina occupate dalla Russia dal 2014. Negli ultimi otto anni, la Crimea e la regione del Donbas dell’Ucraina orientale sono diventate buchi neri per i diritti umani perché segnati dalla soppressione dell’identità, della lingua e della storia ucraine insieme allo spostamento fisico degli ucraini e all’arrivo di cittadini russi. Ancora una volta, l’impunità ha invitato all’escalation.

Il mondo si sta lentamente svegliando sul genocidio russo in Ucraina. I parlamenti di Paesi tra cui Canada, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania e Polonia hanno tutti riconosciuto l’invasione russa come un atto di genocidio. Ci si aspetta che altri seguano l’esempio. Allo stesso tempo, c’è ancora una notevole riluttanza internazionale ad affrontare la Russia di Putin. I sostenitori dell’appeasement indicano l’arsenale nucleare di Mosca e sottolineano la necessità di mantenere un dialogo con il Cremlino per affrontare una serie di questioni globali. La Russia è semplicemente troppo grande e troppo importante per essere isolata, sostengono.

Questa enfasi sul compromesso rispetto al confronto rischia di erodere ulteriormente la sicurezza internazionale. Se Mosca è in grado di eludere la giustizia per aver commesso un genocidio in Ucraina, altri regimi autoritari vedranno sicuramente questo come un via libera. La Cina, in particolare, sta monitorando da vicino la risposta del mondo democratico all’invasione della Russia e trarrà le conclusioni necessarie per la propria politica estera.

Ora è dolorosamente chiaro che non aver ritenuto responsabile l’URSS nel 1991 è stato un grave errore. Un processo in stile Norimberga che smaschera i crimini dell’era sovietica avrebbe potuto aiutare a facilitare la transizione post-sovietica alla democrazia e impedire il ritorno della Russia all’autoritarismo sotto Putin.

Questo rende ancora più imperativo che Vladimir Putin e i suoi complici ora affrontino giustizia. Anche se rimangono al potere e al di fuori della portata del diritto internazionale, non c’è nulla che impedisca al mondo civile di tenere un processo in contumacia. Un’impresa del genere invierebbe un chiaro messaggio al popolo russo e ai regimi autoritari di tutto il mondo che l’era dell’impunità per i crimini contro l’umanità è finita.

Il genocidio non è più un crimine senza nome. Al contrario, la comunità globale riconosce ufficialmente il genocidio come il più grave di tutti i crimini. Tuttavia, ciò non ha impedito alla Russia di oggi di complottare e condurre un’invasione genocida in bella vista. L’audacia di Mosca deve molto al senso di impunità generato da una totale mancanza di responsabilità per i crimini del regime sovietico. Il mondo non può permettersi di ripetere lo stesso errore.

