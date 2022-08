Con «i prezzi dell’energia in aumento e l’UE che lotta per elaborare una strategia coordinata, la corsa al gas potrebbe finire per lasciare un segno significativo sugli equilibri di potere all’interno del blocco», così Michele Barbero, corrispondente freelance a Parigi, dalle colonne di ‘Foreign Policy‘.

E spiega: la crisi finanziaria, le crisi del debito pubblico, la pandemia tutte situazioni che negli ultimi 15 anni hanno visto i sedicenti Paesi‘frugali‘ dell’Unione, Germania in testa, negoziare da una posizione di forza con i Paesi mediterranei finanziariamente più fragili. Ora la situazione si è capovolta: «la stretta del gas della Russia sta ora lasciando la Germania e altri Paesi del nord Europa particolarmente esposti, mentre Italia e Spagna si trovano, per una volta, nel ruolo di partner sensati chiamati in soccorso». Infatti, «l’Italia ha ridotto la sua dipendenza dal gas russo e ha aumentato le importazioni dal Nord Africa; la Spagna è sempre stata più dipendente dal gas e dalle importazioni africane, una passività che ora potrebbe trasformarsi in leva». Insomma, per una volta, a Bruxelles, sono i Paesi mediterranei ad avere il coltello dalla parte del manico, «e questo ha sicuramente implicazioni politiche».

«Molte fabbriche tedesche stanno già rallentando la produzione, ma se la Russia dovesse interrompere completamente le sue forniture di gas, la Germania dovrebbe ridurre il suo consumo nazionale di gas di un incredibile 29 per cento, secondo uno studio di Bruegel», prosegue Barbero.

Il centro studi di Bruxelles, infatti, annota: «La dipendenza dell’Italia dalla Russia arriva attraverso le importazioni attraverso l’Austria. Il rallentamento di questi flussi si farà sentire soprattutto nel nord Italia, mentre l’Italia ha nel complesso opzioni di diversificazione abbastanza consistenti. Una variabile fondamentale, non solo per l’Italia, ma anche per la capacità dell’Italia di aiutare i Paesi vicini, è la capacità di trasmettere gas dal sud al nord del Paese. Un’altra particolarità è l’elevata quota di gas nella produzione di energia elettrica in Italia (43%). Ridurre il consumo di energia o attingere a fonti di elettricità alternative ridurrebbe quindi sostanzialmente il consumo di gas, che attualmente si attesta a 22 TWh di gas al mese nella produzione di energia elettrica».

La Germania è stata storicamente il principale importatore europeo di gas russo, che rappresentava ben oltre la metà del suo fabbisogno totale. «Gli alti funzionari di Berlino hanno ammesso apertamente che l’ eccessivo affidamento a Mosca per l’energia è stato un errore», ora la Germania ha bisogno di diversificare i suoi partner commerciali e l’Europa meridionale è in cima alla lista», sostiene Michele Barbero.

Così l’Europa inizia a guardare il prezzo, politico e non solo, che dovrà pagare a Spagna e Italia.

«Berlino chiede un nuovo gasdotto per rafforzare i legami deboli tra la penisola iberica e il resto d’Europa, rilanciando un progetto accantonato nel 2019 tra preoccupazioni ambientali, problemi di finanziamento e mancanza di sostegno da parte della Francia; il piano è stato a lungo sostenuto da Spagna e Portogallo. Ma nel segno che la solidarietà avrà un prezzo, Madrid chiede che l’UE paghi il conto, sostenendo che la nuova infrastruttura migliorerebbe ‘l’offerta di sicurezza nel resto d’Europa’».

Per quanto riguarda l’Italia: «Funzionari tedeschi hanno anche recentemente lasciato intendere che sperano in una partnership energetica più forte con l’Italia, che, nonostante sia storicamente il secondo importatore europeo di gas russo, si è mossa rapidamente per diversificare le sue forniture dall’inizio della guerra in Ucraina. Negli ultimi mesi, con il calo del consumo di gas russo di circa il 50 per cento, l’Italia ha aumentato le sue importazioni di GNL da vari Paesi del Nord Africa e dagli Stati Uniti, ampliando una già forte capacità di rigassificazione del gas liquefatto. Si è anche mossa per aumentare le importazioni dei gasdotti dall’Azerbaigian e dall’Algeria, che quest’ultima ha ormai superato la Russia come principale fornitore di gas italiano».

«L’Italia partiva da una posizione favorevole perché disponeva già delle infrastrutture in atto: impianti di rigassificazione, navi di rigassificazione più piccole e i gasdotti che la collegano all’Algeria, alla Libia e all’Azerbaigian», ha affermato Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank Bruegel. «Anche i forti legami dell’azienda energetica italiana Eni con il Nord Africa hanno aiutato».

Certo, a fronte di questa prospettiva di capovolgimento del potere a Bruxelles, non mancano incognite e dubbi. La crisi energetica rischia una nuova recessione, la quale determinerebbe un aumento del costo del debito pubblico, dopo che la Banca centrale europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse per far fronte all’inflazione incontrollata, per tanto, gli stessi Paesi del sud dell’Europa sono preoccupati «che i cosiddetti frugali del Nord Europa cedano di nuovo ai loro istinti a favore dell’austerità, mentre il governo tedesco vacilla tra posizioni da falco e più sfumate sulla riforma fiscale dell’UE». Senza contare che, da una parte, la Germania potrebbe non essere così in pericolo come sembra se riesce attuare le politiche di contenimento dell’uso del gas che sono allo studio, dall’altra, Spagna e Italia potrebbero non essere così veloci nella capacità di servire il gas utile al Nord Europa, anche solo in considerazione del fatto che l’implementazione delle infrastrutture richiede tempi per nulla rapidi (il «gasdotto dei Pirenei richiederebbe almeno otto o nove mesi per essere costruito»; «raddoppiare la capacità del gasdotto che trasporta il gas dell’Azerbaigian in Italia richiederebbe probabilmente almeno quattro anni per essere completato»).

Anche considerando che la situazione volga nel migliore dei modi per il Sud Europa, «la grande domanda è fino a che punto questo vantaggio relativo nel gioco dell’energia si tradurrà in una leva sulle molte questioni che continuano a dividere il blocco, dalla flessibilità fiscale all’immigrazione». «I Paesi del Sud hanno un elemento in più da giocare anche su altri tavoli di trattativa; nel grande affare europeo, questo è qualcosa che conta», prosegue Tagliapietra.

«Ciò potrebbe essere particolarmente allettante per l’Italia», afferma Michele Barbero, dove si prevede che una coalizione di partiti di estrema destra, in gran parte euroscettici, vinca alla grande alle elezioni generali previste per la fine di settembre. L’alleanza ha promesso di ottenere regole più flessibili sulla spesa pubblica da Bruxelles e di rinegoziare parti del piano italiano di ripresa COVID-19 finanziato dall’UE».

«Per Claus Vistesen, economista al Pantheon Macroeconomics, è più probabile che Spagna e Italia utilizzino il loro ritrovato potere per spingere per una maggiore cooperazione dell’UE sui migranti, piuttosto che per cercare una maggiore flessibilità fiscale, una questione per la quale non hanno quasi bisogno di modifiche significative allo status quo. “Le regole di budget sono state sospese durante il COVID e non torneranno presto”, ha affermato Vistesen. A questo proposito, “se i politici in Italia o in Spagna usassero [l’energia] come un modo per recuperare il potere all’interno dell’UE, ritengo sprecherebbero le loro carte, perché sono già ottimamente posizionati”».

Per quanto la forza principale dell’alleanza, Fratelli d’Italia, quella che sembra destinata a sedere a Palazzo Chigi, con la leader del partito, Giorgia Meloni, che in questi mesi si è costruita l’immagine di leader conservatore, un profilo «rassicurante sulla politica estera e sull’economia, quasi a far capire che non vuole destabilizzare la posizione dell’Italia all’interno di Nato e Ue», come afferma, sempre dalle colonne di ‘Foreign Policy‘, Giorgio Ghiglione, giornalista freelance, faccia dell’immigrazione uno dei suoi temi di successo, attenzione a non sopravvalutare. «Meloni vuole che la gente la consideri come l’equivalente italiano dei francesi Les Républicains o del Viktor Orban dei primi tempi», ha affermato Matteo Cavallaro, studioso di estrema destra all’Università di Losanna.

Meloni «sostiene la chiusura delle frontiere e i blocchi navali per impedire ai richiedenti asilo di raggiungere il Paese via mare», come la Lega. «Ma c’è una piccola differenza. Mentre per Salvini l’immigrazione è l’obiettivo principale, Meloni sta sottolineando i ‘valori cristiani‘, che sono diventati la sua questione determinante», afferma Ghiglione. Così, non è detto che una eventuale Primo Ministro Meloni sia disponibile a giocarsi una partita a Bruxelles sull’immigrazione, in cambio di energia, Meloni potrebbe chiedere altro, a partire dal fronte economico.

Come spiega John Springford, vicedirettore del Center for European Reform, che il debito dell’Italia sia sostenibile è una conclusione soggetta a decisione politica. Se quello italiano fosse un governo di destra populista, «che decide semplicemente di gettare al vento la cautela fiscale, allora ovviamente le cose possono cambiare» rispetto la situazione attuale, «Sospetto che l’azione della BCE sarebbe molto più rapida e energica di quanto non sia stata nel 2011 e nel 2012», afferma Springford. Una «crisi finanziaria in Italia è qualcosa che deve essere evitata». Meloni potrebbe decidere di usare l’energia per trattare sul tavolo di un debito che potrebbe rischiare di metterla fuori gioco.

Bisogna infatti tenere conto di un fattore. L’ascesa di un leader quale Meloni «è solo l’ultimo capitolo di quella che Cavallaro chiama la ‘strategia di normalizzazione‘ dei postfascisti, iniziata da Berlusconi quando è entrato in politica, nel 1994. Da un lato, Berlusconi ha normalizzato l’estrema destra portandola nella sua coalizione di governo».Dall’altro, «ha cercato di distruggere politicamente qualsiasi leader della destra più moderata, perché temeva che un tale leader potesse estrometterlo, e quindi ha aiutato l’estrema destra a crescere, soprattutto ora che ha 85 anni ed è considerato troppo vecchio per competere. Il risultato è che, oggi, non esiste un leader conservatore moderato che possa competere con Fratelli d’Italia, e quindi il partito è stato accolto nel mainstream. “Berlusconi ha normalizzato l’estrema destra. Ora quel processo è stato completato e l’ascesa di un leader come Meloni segnala che l’Italia ha perso i suoi anticorpi”, ha detto Cavallaro, paragonando il movimento a un virus». In tutto ciò, «Oggi il problema principale per Meloni non è essere considerata troppo estremista, ma quanto durerà la sua popolarità». «“La vera sfida di Meloni sarà come gestire il potere a medio termine”, ha detto Martina Carone», analista dell’agenzia di comunicazione politica Quorum. “È facile bruciarsi in questo Paese”». Il gas potrebbe aiutare Giorgia Meloni a restare a Palazzo Chigi.

«Stiamo davvero osservando il ridisegno della mappa energetica dell’Europa, con il baricentro che si sposta da est a sud», ha affermato Tagliapietra. «E questo sarà strutturale».