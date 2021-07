Il futuro della coltivazione di canapa e cannabis all’aperto è già tra noi: gli esperti ritengono che l’applicazione di droni per monitorare e sostenere tutte le operazioni relative al management di quelle colture sia la strada da perseguire per varie motivazioni, anche in termini di utilità come il fatto che non abbiano bisogno di propellenti fossili e che siano quasi del tutto non impattanti sull’Ambiente. Le Autorità federali del Colorado stanno concentrando la loro attenzione sul THC non solo in termini di ricerca del basso contenuto. Lo Stato del Colorado, infatti, è sotto la luce dei riflettori di tutti gli altri Stati USA per le variazioni normative che entrano in atto in questo momento e che potrebbero esplicare un effetto domino anche sulle legislazioni statali degli altri Stati USA. Il Canada si propone ulteriormente come punta di diamante nella coltivazione di canapa anche nella strategia di lotta contro l’eccessiva emissione di carbonio. Le vendite di prodotti solo CBD presso i punti vendita al dettaglio di marijuana ricreativa sono diminuite dal 2018 in quattro stati occidentali, poiché un numero maggiore di questi prodotti si sposta nei negozi tradizionali e online. La quota di mercato dei prodotti CBD puri non inalabili nei negozi per adulti è diminuita di circa 5 punti percentuali ciascuno in California, Colorado e nello stato di Washington tra il 2018 e il 2020, con la quota delle vendite complessive in Nevada che è crollata di 23 punti percentuali

Stati Uniti

I droni oggi offrono soluzioni precise per chi intenda coltivare canapa e cannabis all’aperto in modo sostenibile

Ancor più che i trattori, sono i droni a movimentare e rappresentare il ruolo più importante che potrebbero svolgere in futuro nella coltivazione sostenibile della cannabis.

Le società che sviluppano la tecnologia dei droni applicati in Agricoltura affermano che essi possono offrire ai coltivatori di canapa e marijuana un sostegno economico e in termini ambientali valido e con un ampio raggio di applicazioni, incluse:

• Agrimensura, fotografia e scouting.

• Semina di precisione.

• Applicazione di fertilizzanti e prodotti antiparassitari.

• I droni possono far risparmiare denaro ai coltivatori migliorando l’accesso alle colture e fornendo servizi durante le ore non di punta.

• Tutto ciò aiuta i produttori a massimizzare tempo e risorse riducendo al minimo la compattazione del suolo causata dalle attrezzature convenzionali.

Secondo Derrick Perkins, fondatore di The Drone Farmers a Denver, i droni «non hanno emissioni di diesel, né emissioni di gas serra e riducono la compressione del suolo».

Tecnologia avanzata

Quando The Drone Farmers ha iniziato cinque anni fa, l’azienda era specializzata nella fotografia aerea.

Questa esperienza si è evoluta in indagini sulle colture che hanno aiutato a quantificare la salute delle piante e del suolo per una migliore produttività e gestione.

Da allora l’azienda ha aggiunto funzionalità di droni come l’applicazione aerea di pesticidi mirata alle aree in cui vengono rilevati i parassiti.

La pandemia di COVID-19 ha aumentato la domanda, ha affermato Perkins.

«L’uso di droni autonomi ha funzionato con il personale agricolo limitato», ha affermato Perkins.

I droni riducono il carbonio

I produttori di cannabis interessati al sequestro del carbonio considererebbero l’utilizzo di droni elettrici come alternativa per sostituire le tradizionali apparecchiature a combustione di combustibili fossili, ha affermato Perkins.

«Ogni volta che un trattore non viene utilizzato, un agricoltore può ricevere un credito di carbonio per adeguare le proprie pratiche agricole», ha affermato Perkins.

Applicazione di precisione dal vivo

I droni possono persino applicare agenti di controllo biologico vivi.

Parabug, con sede a Salinas, California, produce droni che applicano insetti utili e predatori direttamente alle colture su piccola e precisa scala.

Il fondatore Chandler Bennett chiama Parabug un Uber per gli insetti perché i droni trasportano gli insetti direttamente alle piante.

I consulenti indipendenti per il controllo dei parassiti possono richiedere di utilizzare droni affinché Parabug applichi i controlli, ma devono essere formati e certificati tramite la Federal Aviation Administration.

Parabug non ha esclusività con i fornitori di biocontrollo, lasciando i metodi di controllo ai consulenti per il controllo dei parassiti.

Altri produttori di droni offrono modelli che applicano controlli biologici proprietari applicati da piloti di droni interni.

Risparmio di manodopera

Il clima estremo, come ha visto gran parte dell’Occidente quest’estate, è un altro motivo per considerare i droni come un’alternativa al lavoro manuale.

«La scorsa notte c’è stata pioggia, quindi la maggior parte dei nostri campi ha troppa acqua per prendere uno spruzzatore», ha affermato Andrew Bish, direttore operativo del produttore di attrezzature agricole Bish Enterprises e fondatore di Hemp Harvest Works, che distribuisce droni per l’applicazione di pesticidi di Giltner, Nebraska.

«Quindi, in un giorno come oggi, possiamo entrare con un drone e coprire 100 acri e fare molto e non dobbiamo preoccuparci di sprecare un giorno».

I droni hanno il vantaggio di lavorare anche durante le ore non di punta, ha affermato Perkins.

“Spruzziamo di notte – è meglio per il raccolto», ha detto.

La maggior parte dei parassiti esce di notte, quindi il prodotto è ancora più efficace ei droni evitano di spruzzare gli “insetti buoni”, come le coccinelle e le api, che sono tipicamente attive durante il giorno.

«Quindi, spruzzando di notte –ha detto Perkins– non stiamo spruzzando gli insetti buoni. Non ci preoccupiamo di bruciare la pianta. E quando l’agricoltore si sveglia al mattino, il raccolto viene spruzzato».

Comparazione dei costi

I droni sono spesso più efficienti in termini di costi rispetto all’utilizzo di apparecchiature convenzionali o all’appalto di un aereo o di un elicottero per spolverare le colture, ha affermato Bish.

«Di solito non vedi campi (di canapa) che sono centinaia e centinaia di acri, quindi non ha senso portare un enorme irroratore – o anche usare atomizzatori a zaino e accompagnare un gruppo di persone attraverso il campo quando potrebbe programmare un drone per passare e fare quel lavoro per te», ha detto.

«Allora non devi far altro che riempirlo e cambiare le batterie».

Gli irroratori su larga scala possono costare da $500.000 a $750.000, rispetto ai $25.000 per un drone, rendendo la tecnologia più accessibile ai coltivatori di piccole e medie dimensioni che possono realizzare un ritorno sull’investimento più rapido con i droni rispetto a quanto potrebbero con macchinari più grandi, ha affermato Bish.

Ma i coltivatori non possono semplicemente acquistare un drone dallo scaffale e iniziare a usarlo senza addestramento. I piloti di droni devono anche essere operatori autorizzati tramite la FAA, il che significa costi operativi e di manutenzione aggiuntivi.

Un’altra opzione è quella di stipulare un contratto con una società di droni a servizio completo come The Drone Farmers, che offre prezzi dei pacchetti che in genere sono inferiori rispetto all’assunzione di un aeroplano e paragonabili ai servizi agricoli che forniscono l’applicazione con attrezzature convenzionali.

Ciò dipende dal fatto che i coltivatori utilizzino input che hanno già acquistato o acquistino pesticidi e altri prodotti forniti dall’applicatore.

Bish ha detto che è una decisione che gli operatori di cannabis devono «ridurre a matita».

«Dipende davvero solo“, ha detto, “dal valore del raccolto, dal numero di acri che stai coltivando e per quanto tempo intendi utilizzare la macchina».

Stati Uniti

Colorado: le variazioni nelle normative giuridiche che riguardano i test sulla canapa potrebbero dare segnali di cambiamento anche in altri Stati

Le autorità sanitarie del Colorado stanno cercando molto di più del semplice basso contenuto di THC nella canapa in questi giorni e una serie di nuovi requisiti per i prodotti a base di canapa che entreranno in vigore giovedì prossimo potrebbe segnalare un’ondata di variazioni normative in tutto il Paese.

La mossa arriva quando gli Stati entrano in gioco per regolamentare i prodotti da banco ancora ignorati dalle autorità federali.

Il Colorado consente al CBD e ad altri estratti di canapa di far parte di cibi e bevande. Ma il Dipartimento sanitario statale ora richiede che quegli estratti vengano testati per una lunga lista di pesticidi e contaminanti, inclusi metalli pesanti e micotossine.

Le modifiche includono un nuovo requisito che i prodotti a base di canapa riportino etichette che elencano il contenuto totale di cannabinoidi nella confezione, incluso il contenuto di THC, in milligrammi.

Attualmente le etichette dei prodotti di canapa non devono menzionare il THC finché l’articolo finito è inferiore allo 0,3% di THC.

Entro il 1° ottobre, il Colorado richiederà che i prodotti a base di canapa vengano testati per 106 pesticidi, rispetto ai 13 pesticidi per la marijuana regolamentata.

Inoltre, il Colorado ora richiede che i prodotti contenenti estratti di canapa vengano testati da un laboratorio approvato dallo Stato. Opzioni? Il Colorado ha un solo laboratorio autorizzato a farlo: Botanacor Laboratories a Denver.

Il Colorado potrebbe essere la punta dell’iceberg. Gli stati dalla California a New York stanno valutando nuovi requisiti di test ed etichettatura sui prodotti di canapa.

La tendenza smentisce l’interesse a prepararsi per una maggiore supervisione federale.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato che il CBD da banco è illegale.

Ma la regola viene applicata raramente e l’agenzia ha pubblicamente preso in considerazione modifiche alla regolamentazione dei cannabinoidi per più di due anni, portando a un confuso mosaico di regole statali su come gli estratti di canapa possono essere etichettati e venduti.

Le modifiche del Colorado sono «progettate per allineare i nostri requisiti di etichettatura con i requisiti dell’etichetta federale per alimenti e integratori alimentari», secondo Gabi Johnston, portavoce del Dipartimento della sanità pubblica e dell’ambiente del Colorado.

In un’e-mail a Hemp Industry Daily, Johnston ha confrontato il nuovo requisito di THC con gli avvisi sulle etichette degli alimenti.

«Il requisito precedente non definiva chiaramente la quantità di THC presente nel prodotto», ha scritto.

«Questo è simile alle etichette alimentari che includono allergeni, contenuto di sodio e calorie. I prodotti che affermano di avere un basso contenuto di sodio, ad esempio, devono elencare la quantità di sodio presente nel prodotto».

Il direttore marketing senior di Botanacor, Lisa Stemmer, ha affermato che il laboratorio non si aspetta di essere sopraffatto dai prodotti CBD perché lo stato consente ai prodotti esistenti di rimanere sugli scaffali, con una lenta introduzione graduale per i requisiti.

I funzionari del Colorado non hanno risposto immediatamente alle domande su come avrebbe funzionato l’introduzione graduale.

Stemmer, da parte sua, ha affermato che i requisiti dei test aumentano la fiducia dei consumatori nei prodotti CBD.

«Dobbiamo avere uno standard di sicurezza», ha detto.

Stati Uniti

Gli Stati continuano a valutare le opzioni mentre il delta-8 THC derivato dalla canapa sconvolge i mercati della marijuana

Le vendite e la domanda per il delta-8 THC, che ha colpito il mercato ormai in fuga, hanno colto di sorpresa il sistema governativo nell’ultimo anno, quindi i legislatori statali stanno lavorando per creare una distinzione e regole sulla cannabis che intossica rispetto alla cannabis che non lo fa.

I divieti a livello statale sugli isomeri come il delta-8 THC e il delta-10 THC arrivano quando questi popolari prodotti derivati ​​dalla canapa hanno scosso il mercato della cannabis e hanno acceso il dibattito sull’accessibilità al pubblico dei prodotti THC inebrianti.

I coltivatori di marijuana temono che la produzione di delta-8 THC e delta-9 THC dal CBD derivato dalla canapa stia riducendo i loro profitti e potrebbe alla fine farli fallire.

Ma mentre alcuni stati hanno vietato il delta-8 THC, altri stanno prendendo in considerazione disposizioni che lo regolerebbero in modo simile al delta-9 THC:

• L’Oregon sta cercando di vietare la vendita di prodotti di canapa contenenti THC ai minori e di dare ai regolatori della marijuana una nuova autorità per stabilire limiti di concentrazione di THC per i prodotti di canapa venduti nel commercio generale.

• I legislatori del Michigan hanno approvato una legislazione che avrebbe regolamentato tutti gli isomeri sotto il suo consiglio statale sulla marijuana. La legislazione includerebbe tutti i prodotti THC nella definizione legale di marijuana, sottoponendo quindi tutte queste merci allo stesso livello di test, regolamentazione e restrizioni. Attualmente attende la firma del governatore Gretchen Whitmer.

• La Camera Bassa della California ha approvato una legge sulla canapa che limiterebbe gli isomeri del THC derivati ​​dalla canapa ai dispensari di marijuana.

• I regolatori della marijuana dello stato di Washington stanno discutendo su come applicare una legge che già afferma che il THC derivato dalla canapa non è consentito nel mercato legale della marijuana, sebbene i proprietari di aziende di marijuana affermino che la pratica è dilagante.

A differenza della California e del Michigan, la maggior parte delle legislature statali ha concluso affari per il termine, ha affermato Jonathan Miller, un avvocato che guida il gruppo di difesa della canapa U.S. Hemp Roundtable, quindi è improbabile che la questione vedrà un’attività legislativa diffusa nei prossimi mesi.

“Penso che entro l’inizio del prossimo anno vedrete molti progetti di legge introdotti e approvati che fanno ciò che il Michigan e la California mirano a fare”, ha detto Miller, il cui gruppo sostiene che il THC derivato dalla canapa sia regolamentato come la marijuana.

«E poi c’è la sfida su ciò che accade negli Stati dove non c’è marijuana, e penso che lì si vedranno alcuni divieti assoluti».

Nel frattempo, la Hemp Industries Association ha rotto con altre organizzazioni di difesa affermando che spingerà affinché il delta-8 THC e altri THC derivati ​​dalla canapa siano regolamentati ma non vietati.

HIA afferma che il THC non rappresenta una minaccia per la salute pubblica e che gli stati che vietano il THC derivato dalla canapa dovrebbero invece perseguire un «quadro normativo per la loro produzione che dia priorità alla sicurezza dei consumatori pur essendo radicati nella Scienza».

Stati influencer

I primi utilizzatori della marijuana ricreativa come il Colorado e l’Oregon sono stati influenti sulle politiche sulla cannabis di altri Stati.

Ma alcuni mercati legali più recenti, come la California, il Michigan e New York, sono diretti a mettere gli isomeri derivati ​​dalla canapa intossicanti sotto la sorveglianza dei regolatori della marijuana.

«È una tendenza che potrebbe diffondersi», ha affermato Garrett Graff, un avvocato specializzato in cannabis con Hoban Law Group con sede a Denver.

«Continueranno ad esserci onde come abbiamo appena visto», ha detto. «Francamente prevedo che la tendenza continui».

Abbracciare la conversazione e la collaborazione con i regolatori può essere la migliore opportunità per preservare la vitalità di isomeri come il delta-8 THC per gli operatori di canapa.

Ma ciò dipenderà dalla gestione dei prodotti da parte del settore, ha affermato Graff. Ha sottolineato la terribile ottica dei rivenditori tradizionali che vendono prodotti derivati ​​dalla canapa che rivaleggiano con la potenza inebriante dei prodotti a base di marijuana.

«Il sentimento che ho visto dai regolatori è che il mercato della canapa non è un posto per prodotti altamente inebrianti».

Azione rapida sugli isomeri

Gli Stati stanno cercando di diventare più completi sugli isomeri creati in laboratorio e sui cannabinoidi sintetici per evitare di dover reagire ai nuovi prodotti quando arrivano sul mercato.

«Delta-8 è simbolico; è il sapore del mese“, ha detto Graff. “Ci sono altri cento o più gusti del mese da esplorare e innovare».

In secondo luogo, i legislatori stanno valutando il modo in cui i cannabinoidi vengono prodotti tramite sintesi rispetto alle molecole presenti in natura all’interno della pianta, il che influisce sui cannabinoidi intossicanti e non intossicanti e sulla sicurezza di questi prodotti per i consumatori.

«Mentre la genetica può produrre un’elevata potenza di THC e CBD, per esplorare questi cannabinoidi minori sarà necessaria una qualche forma di sintesi. E quindi questi sono problemi che sono in primo piano per molti legislatori e regolatori, poiché vedono questa proliferazione di prodotti delta-8 in tutto il Paese», ha affermato Graff.

Nel frattempo, il ritmo di reazione agli isomeri del THC sta “raccontando“, ha detto Graff.

«Penso che sia molto interessante e illuminante che gli stati abbiano impiegato sette anni per legalizzare la canapa e il CBD … e poi quante settimane se non mesi ci sono voluti per un certo numero di Stati per parlare contro il delta-8».

Influenza sul CBD

L’aumento degli isomeri del THC derivati ​​dalla canapa potrebbe avere un impatto enorme su una delle principali priorità dell’industria della canapa: la regolamentazione federale del CBD da banco.

Graff sospetta che l’aumento dei prodotti THC derivati ​​dalla canapa «rallenti francamente questo progresso in un certo senso».

Questo perché la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che ha esaminato la sicurezza del CBD per più di due anni, potrebbe richiedere più tempo per ampliare la revisione per includere quegli isomeri del THC.

«Ma ora che stiamo iniziando a vedere questa proliferazione di cannabinoidi minori, non sarei sorpreso se iniziassimo a vedere la FDA esplorare una politica più ampia rispetto ai cannabinoidi derivati ​​dalla canapa in generale e quindi potrebbe richiedere un po’ di tempo in più», ha detto Graff.

Le aziende che intendono continuare a produrre e vendere isomeri di THC dovrebbero considerare il loro rischio, ha affermato Graff.

«È una dinamica e un ambiente stimolante all’interno del quale operare», ha affermato.

«La decisione di un’organizzazione di partecipare alla parte (delta-8 THC) del settore si basa sulla tolleranza al rischio dell’organizzazione».

Gli enti commerciali prendono posizione

Nel frattempo, non sono solo i regolatori a vietare il delta-8 THC e altri isomeri. Anche aziende private come le compagnie di assicurazione sulla cannabis si stanno allontanando dal settore, rendendo le aziende senza assicurazione sulla responsabilità del prodotto più vulnerabili alle azioni legali.

Charles Pyfrom, CMO di CannGen Insurance Services, sottoscrittore di produttori di canapa e marijuana, ha dichiarato a Bloomberg che «le linee molto sfocate della legalità del delta-8 THC sono troppo difficili da affrontare per gli assicuratori».

Con poche eccezioni, l’azienda ha recentemente adottato una nuova politica che rifiuta la copertura alle aziende che producono o vendono delta-8 THC.

Un verificatore di prodotti di terze parti, la U.S. Hemp Authority, ha anche affermato che non certificherà il delta-8 THC o altri prodotti derivati ​​dalla canapa sintetica.

Canada

Cannabis a emissioni zero di carbonio, Hexo Corp azienda canadese della canapa è su quella strada

La sostenibilità è la prossima frontiera che l’industria della cannabis deve conquistare, secondo un CEO di cannabis la cui azienda si sta muovendo per ridurre e compensare le emissioni di carbonio. Ora sta sfidando gli altri a seguirne l’esempio.

L’obiettivo per Hexo Corp. è ambizioso: compensare le emissioni di carbonio operative dell’azienda e le emissioni personali di circa 1.200 dipendenti per diventare carbon neutral al 100% entro settembre.

Sebastien St-Louis, co-fondatore e CEO di Hexo, una società quotata in borsa a Ottawa, in Ontario, ha affermato che ora che la sua azienda è sulla strada della redditività, si sta impegnando per la leadership in materia di governance ambientale, sociale e aziendale.

La società di canapa e marijuana ha annunciato il suo piano di neutralità del carbonio all’inizio di questo mese.

L’annuncio arriva tre mesi dopo uno studio spartiacque sull’intenso consumo di carbonio da parte della produzione di cannabis indoor.

Le azioni di Hexo sono “solo l’inizio” della sua sfida per fare meglio, ha affermato St-Louis, che ha rifiutato di rivelare l’importo che Hexo sta spendendo per lo sforzo di neutralità del carbonio, anche se ha stimato che la compensazione del carbonio dei dipendenti costerebbe all’azienda poco meno di $ 1 milioni di dollari canadesi all’anno.

«Il fatto è che per produrre qualcosa oggi, c’è un costo in termini di carbonio, giusto?» ha affermato St-Louis.

«Le persone non sceglieranno di modificare drasticamente il proprio stile di vita da un giorno all’altro. Quindi il meglio che possiamo fare ora è mettere in atto un programma che permetta loro di continuare il loro stile di vita proteggendo il pianeta, ed è quello che stiamo facendo per diventare carbon neutral».

Perché acquistare compensazioni di carbonio?

Ridurre le emissioni attraverso cose come la sostituzione dei materiali di imballaggio richiede tempo. Ma le aziende possono avere un impatto immediato sulla questione del cambiamento climatico compensando il carbonio.

Per farlo, Hexo sta lavorando con Offsetters, un fornitore di sostenibilità e gestione del carbonio di Vancouver, per supportare il Great Bear Forest Project, un progetto di gestione forestale migliorato di 25 anni progettato per proteggere le foreste precedentemente designate, sanzionate o approvate per il disboscamento commerciale.

Il progetto supporta anche le comunità indigene generando posti di lavoro di amministrazione per proteggere la Great Bear Rainforest, la più grande foresta pluviale temperata costiera intatta del mondo, e compensa fino a 1 milione di tonnellate di carbonio all’anno.

«Non è solo un offset, è letteralmente carbonio immagazzinato», ha detto St. Louis.

«L’albero cresce, assorbe carbonio dall’aria… poi quel carbonio entra effettivamente nel sistema radicale. Quindi il 25% del carbonio dell’albero rimane nella terra e questo è il carbonio effettivo che entra nel terreno».

Hexo ha convalidato le sue emissioni con la provincia della British Columbia.

Principalmente una società di marijuana che si sta espandendo nella canapa, Hexo ha lanciato una linea di bevande CBD derivate dalla canapa in Colorado all’inizio di quest’anno attraverso Truss Beverages, una joint venture con Molson Coors.

Ora Hexo sta sfidando i suoi partner, tra cui Molson Coors, insieme ad altre società di cannabis e beni di consumo confezionati, a rendere l’ambiente, il sociale e la governance (ESG) una priorità.

Le compensazioni di carbonio sono il primo passo

«Dove voglio alla fine portarlo è in realtà essere proattivo: non solo prevenire la deforestazione, ma piantare alberi», ha detto St. Louis.

L’impatto della compensazione dei dipendenti

Hexo prevede inoltre di tenere conto delle emissioni di carbonio dei dipendenti, a un costo di circa $800 dollari canadesi ($647) per dipendente all’anno.

St. Louis sostiene che mettere l’onere del cambiamento climatico sui singoli contributori è una falsa narrativa, e la vera responsabilità appartiene alle corporazioni.

Se le prime 100 aziende canadesi si assumessero la responsabilità delle emissioni di carbonio dei propri dipendenti piantando alberi, ciò potrebbe avere un impatto enorme sulla generazione di carbonio e il costo sarebbe relativamente economico, ha affermato.

«Mi stai dicendo che per 800 dollari a persona all’anno, in pratica non abbiamo un problema climatico? Se ci pensi, stiamo per far bollire vivo il Pianeta perché non vogliamo spendere mille dollari a persona».

Ecco perché è tempo che le aziende agiscano e non aspettino che i programmi del governo lo impongano, ha affermato St. Louis.

«Penso che abbiamo un’opportunità qui per agire ora, e questo è qualcosa che per me è molto semplice», ha detto.

«Metti da parte mille dollari per dipendente all’anno e pianta degli alberi“, ha detto. “È un programma attuabile che possiamo iniziare oggi. Non è perfetto… ma smettiamola di cercare il perfetto e muoviamoci adesso».

Ridurre le emissioni

Hexo non si ferma alle compensazioni di carbonio. L’azienda sta inoltre adottando misure per ridurre le emissioni riducendo al minimo gli sprechi lungo la catena di approvvigionamento, compresa la riduzione della plastica nei suoi imballaggi ed esplorando alternative sostenibili, implementando soluzioni di energia verde e convertendosi in un luogo di lavoro virtuale ove possibile.

«Potremmo ridurre per i prossimi 20 anni, e questo è un obiettivo: che saremo sempre in grado di migliorare», ha detto St, Louis. «Il modo migliore per compensare il carbonio è non voler generarlo in primo luogo».

Hexo deve ancora sostituire tutta la plastica nella sua confezione, sebbene sia passata dai barattoli alle buste che utilizzano meno plastica. St. Louis ha detto che attualmente ha dei prototipi alternativi in ​​plastica sulla sua scrivania.

L’azienda sta contrastando la plastica attraverso il fornitore di imballaggi Dymapak e la sua partnership con Plastic Bank, un’organizzazione di riciclaggio senza scopo di lucro che rielabora i materiali per la reintroduzione nella produzione.

«Stiamo creando rifiuti di plastica quindi stiamo effettivamente pagando per rimuovere la plastica dall’ambiente nei Paesi del terzo mondo e (assicurarci che sia) smaltita o riciclata in modo sicuro», ha affermato St. Louis.

Ad oggi, Hexo ha compensato 63.000 chilogrammi di plastica attraverso la Plastic Bank, il che equivale a oltre 3,1 milioni di bottiglie di plastica.

Gli investitori stanno guardando

Secondo St. Louis, l’ESG è fondamentale per il successo aziendale, perché i consumatori prestano attenzione alla strategia di sostenibilità aziendale, e così anche gli investitori.

«Il fatto è che tutti quei Millennial e Gen Z che arriveranno nei prossimi 20 anni saranno presto proprietari di tutta la ricchezza, giusto? Questo andrà in fondi, e se i tuoi fondi sono concentrati su cose che distruggono il pianeta, non otterrai denaro».

Le aziende non hanno bisogno di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento per iniziare immediatamente, ha affermato.

«È una questione di costi, ma (i giocatori del settore) possono assorbirli», ha detto St. Louis.

«Quello che veramente mi è venuto in mente è che questo non è un gioco a somma zero. E non è che spendere questi soldi faccia male agli azionisti. In realtà, è esattamente il contrario. È necessario creare valore a lungo termine».

Stati Uniti

La vendita di prodotti derivati da solo CBD in declino nei punti vendita di marijuana a scopo ricreativo

Secondo un’analisi dei dati di vendita di Headset con sede a Seattle, le vendite di prodotti solo CBD presso i punti vendita al dettaglio di marijuana ricreativa sono diminuite dal 2018 in quattro stati occidentali, poiché un numero maggiore di questi prodotti si sposta nei negozi tradizionali e online.

La quota di mercato dei prodotti CBD puri non inalabili nei negozi per adulti è diminuita di circa 5 punti percentuali ciascuno in California, Colorado e nello stato di Washington tra il 2018 e il 2020, con la quota delle vendite complessive in Nevada che è crollata di 23 punti percentuali.

L’espansione dei prodotti a base di CBD nella vendita al dettaglio di tutti i giorni, compresi i negozi di alimentari, farmaci e specialità, insieme alla crescita del CBD nell’e-commerce è molto probabilmente responsabile del declino.

Tuttavia, i prodotti a base di CBD hanno rappresentato quasi 43 milioni di dollari, ovvero il 10% di tutte le vendite di CBD non inalabile, nei negozi al dettaglio di marijuana nei quattro stati nel 2020.

Secondo i dati più recenti, le vendite combinate di tutti i prodotti CBD per i rivenditori di marijuana ricreativa in questi stati sono state di quasi 42 milioni di dollari per maggio 2021, con un aumento del 110% rispetto a maggio 2018.

La quota di mercato dei prodotti non inalabili contenenti CBD variava tra il 29% e il 36% per maggio 2021 nei quattro Stati.

Un marchio che sta registrando una crescita dei prodotti con un mix di CBD e THC è il produttore Wana Brands, con sede in Colorado.

I prodotti Wana possono essere trovati in Canada e in 11 mercati negli Stati Uniti.

«Abbiamo visto che l’aumento della popolarità dei prodotti con rapporto è davvero un fattore che consente ai consumatori più esperti di identificare l’effetto che stanno cercando», ha detto Eric Block, chief revenue officer di Wana Brands, a MJBizDaily via e-mail.

«I mercati più maturi hanno gusti più sofisticati. Man mano che i consumatori acquisiscono maggiore esperienza con la cannabis, iniziano a evolvere le proprie preferenze di consumo».

Block ha affermato che la società ha davvero iniziato a capire l’importanza di espandersi oltre i prodotti a base di THC negli ultimi anni e ha aggiunto sul mercato diverse SKU di rapporto, tra cui 1:1, 2:1, 5:1 e 10:1.

Nel 2020, i prodotti con un rapporto uguale di CBD e THC sono stati i più popolari tra i consumatori di marijuana, rappresentando il 38% di tutte le vendite di CBD nei quattro stati, secondo i dati di Headset.

I prodotti ad alto contenuto di THC -o quelli con più THC del CBD- sono stati responsabili del 17,8% delle vendite nei negozi ricreativi lo scorso anno.

Anche i prodotti contenenti un alto rapporto di CBD erano popolari.

Bevande, edibili e altri prodotti non inalabili con 10 parti di CBD e 1 parte di THC o più hanno portato nel 2020 al 15,4% delle vendite complessive di CBD nei negozi per adulti.

Rapporti più piccoli e più convenzionali come 3:1 e 2:1 combinati hanno rappresentato quasi l’11,2% delle vendite.

Detto questo, le vendite di prodotti per categoria variavano in ciascun mercato statale.

I prodotti ad alto contenuto di THC erano molto più popolari in California, rappresentando il 21% delle vendite di CBD lo scorso anno, mentre le vendite di quei prodotti hanno appena superato il 7% negli altri Stati.

In Nevada, i prodotti a base di CBD puro hanno rappresentato il 41% delle vendite nei negozi per adulti nel 2020, mentre tale numero è rimasto al di sotto del 15% in California, Colorado e nello stato di Washington.

Le differenze di mercato, inclusa la disponibilità del prodotto, le normative e il gusto locale si sono riflesse nella crescita o nel declino del prodotto negli ultimi due anni.

I prodotti ad alto contenuto di THC hanno aumentato la quota delle vendite complessive in California, Colorado e nello stato di Washington dal 2018.

La California, nel frattempo, ha registrato un calo di 7,4 punti percentuali nei prodotti ad alto rapporto CBD durante quel periodo. Ma lo stato ha visto un aumento di quasi 8 punti percentuali per i prodotti con più THC del CBD.

Al contrario, la quota di mercato dei prodotti CBD ad alto contenuto di THC in Colorado è diminuita di 2,2 punti percentuali dal 2018, mentre i prodotti CBD a parità e ad alto rapporto sono aumentati.

La quota delle vendite di prodotti con quantità uguali di CBD e THC è cresciuta di più in Nevada e nello stato di Washington rispettivamente a 11,2 punti percentuali e 8,8 punti percentuali.

Block di Wana Brands crede che tali prodotti si evolveranno ancora di più nel tempo.

«Credo che l’uso di prodotti di rapporto continuerà a crescere», ha osservato.

«Poiché i consumatori hanno più esperienza con la cannabis, scopriranno come possono creare un’esperienza più equilibrata con il CBD, ma i prodotti a base di THC continueranno sicuramente ad esistere».