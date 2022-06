Succede, a volte, che il personaggio prenda la mano al suo autore. Anche quando, all’origine, il personaggio è di carne ed ossa prima di trasfigurarsi in mito. Così è per noi. E per Bruno Tabacci. Che amiamo. E all’amore non si comanda.

Abbiamo appena ricominciato a narrarne le gesta. Ricominciato ché già ben ce ne eravamo occupati in passato quando avevamo precocemente intuito come l’apparentemente grigio esponente democristiano ci potesse riservare grandi gioie. E lui stava fondando i basamenti della sua epopea. Ora lo abbiamo fatto con ‘Tabacci for President!‘ 23 giugno 2022. Ma lui, il nostro eroe, come proprio solo dei veri grandi, ogni giorno si supera e ci supera. Tabacci ha offerto ora il simbolo del suo residuale Centro Democratico a Luigi Di Maio & Co. per la costituzione al Senato del nuovo Gruppo parlamentare ‘Insieme per il Futuro’. Come già fece con Emma Bonino in occasione della presentazione delle liste per le Elezioni politiche del 2018. La sventurata rispose. Di Maio è sul punto di fare altrettanto. Ma non è il limite estremo dell’inventiva politica tabacciana. Anzi.

E vola, la fantasia vola, immaginando le sue magnifiche sorti e progressive (cit., Leopardi, Giacomo). Il Partito Comunista di Marco Rizzo e i clericofascisti di Roberto Fiore, o i fascisti ‘laici’ di Casa Pound, per lui pari sono.

Anche, volendo, assieme. Rocco Buttiglione e Rocco Siffredi. Vaccinisti e Antivaccinisti. Nulla lo limita nelle sue prospettive e alleanze. E sarà affascinante quando, auspicabilmente quanto prima, da Ministro degli Esteri o ancor meglio da Presidente del Consiglio o della Repubblica, dovrà decidere tra Putin e Zelens’kyj. E poi, perché decidere? Un giorno con l’uno e un giorno con l’altro. Finché non si capisce chi davvero vinca la partita.

Emma Bonino e la sua componente postradicale, Luigi Di Maio e la sua polvere di cinquestelle sono dunque ormai nella nostra immaginazione quasi il passato. E pensa un po’ nella sua, sempre protesa al futuro gettando il cuore oltre l’ostacolo. E il culo sulla sedia. (Però nobilmente, e in nome di alti ideali). Impallidiscono i democristiani d’antan. Persino il quasi solitario ultimo reduce, Arnaldo Forlani, dal suo dignitoso esilio pesarese avrà dovuto prendere atto che quel suo amico di partito, partito come scavezzacollo di sinistra ha superato i fasti dorotei e persino andreottiani.

Bruno Tabacci un giorno molto molto lontano invece di morire come voi comuni mortali sarà rapito in cielo su un carro di fuoco, come il Profeta Elia. I Testi sacri ne parlano, prefigurando, naturalmente, pure l’analoga sorte di Tabacci. Elia scompare davanti agli occhi di Eliseo che lo vede salire verso le sfere celesti in un turbine di fuoco su cavalli anch’essi di fuoco (2 Re 2,11). Figuriamoci come ascenderà al cielo, come merita, Bruno Tabacci. Immortale (e solo leggermente immorale) come il suo Centro Democratico. Grazie al quale avrà diritto a un posto accanto a Dio. Di qualunque tipo, genere, religione esso o essa sia, per Bruno non è certo un problema. (E anche se il potere da quelle parti dopo eoni di guerriglia lo avesse finalmente preso Satana…). Tabacci è ulteriormente confortato dalle parole del Primo libro dei Maccabei: sul profeta biblico afferma che «Elia nel suo acceso zelo per la legge fu elevato fino al cielo» (1 Mac 2,58). Ugualmente il libro del Siracide: «Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. (…) Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l’ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe» (Sir 48,1.9-10). Insistendo sul fuoco. «Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola» (Sir 48,1). La Sacra Scrittura lascia intendere che un uomo così non possa morire. Elia, ma anche Tabacci.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /6 (continua)