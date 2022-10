Il futuro delle relazioni tra Ucraina e Iran

Attualmente, l’Iran sta lottando duramente con le sanzioni occidentali e le conseguenti pressioni economiche dovute al suo programma nucleare. Con l’uccisione della 22enne Mahsa Amin, il Paese è stato testimone di diffuse proteste e violenze. Per quanto riguarda i negoziati sul nucleare con l’Occidente, alcuni interpretano l’attivismo iraniano come un calpestio della Russia. Alcuni sostengono anche che la posizione di politica estera dell’Iran sia stata piuttosto passiva e sostengono che il suo ruolo nel tentativo di mediare il conflitto in Ucraina sia servito a sollevare le controversie tra Stati Uniti e Russia. Già prima della guerra, le relazioni iraniano-ucraine avevano subito gravi tensioni in seguito all’abbattimento di un aereo ucraino da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) nel gennaio 2020.

Nonostante i problemi economici dell’Iran, le autorità di Teheran hanno ancora definito le questioni di sicurezza come la loro massima priorità. Il 19 luglio, il presidente russo Vladimir Putin, nel suo secondo viaggio all’estero dopo l’attacco militare russo all’Ucraina il 24 febbraio, ha visitato Teheran per incontrare funzionari del governo. Considerando quanto accaduto in Ucraina negli ultimi mesi, molte capitali del mondo non sono disposte a stendere il tappeto rosso per il capo del Cremlino. Nessuno sviluppo importante ha influenzato direttamente le relazioni bilaterali tra Mosca e Teheran dopo la visita di Putin, sebbene sia riuscito a ottenere il sostegno della Guida suprema per quanto riguarda l’invasione russa dell’Ucraina. L’ayatollah Ali Khamenei ha chiaramente espresso sostegno alla Russia affermando: “Se non avessi preso l’iniziativa, la parte opposta avrebbe causato [lo scoppio] della guerra”. Nell’agosto 2022, un funzionario statunitense ha dichiarato alla CNN: “Nelle ultime settimane, i funzionari russi si sono addestrati in Iran come parte dell’accordo per il trasferimento di droni dall’Iran alla Russia”. Questo funzionario ha affermato che le informazioni relative all’addestramento degli ufficiali russi in Iran sono state recentemente declassificate. Di conseguenza, l’Iran ha chiarito che l’accordo con la Russia relativo alle “nuove tecnologie” è antecedente alla guerra contro l’Ucraina.

Nell’agosto 2022, la Russia ha ricevuto le prime spedizioni di droni da combattimento di fabbricazione iraniana in Ucraina. Washington ritiene che questa sia stata una mossa per rafforzare le relazioni tra Teheran e Mosca e potenziare le forze militari russe sovraccaricate. Le forze russe non hanno molti droni d’attacco, sebbene abbiano accesso a veicoli aerei senza pilota (UAV) per scopi di sorveglianza. Da parte sua, l’Ucraina ha utilizzato UAV di fabbricazione turca dall’inizio del conflitto. Funzionari militari ucraini hanno annunciato il 13 settembre di aver abbattuto per la prima volta un drone iraniano Shahed-136, o “kamikaze”, sul campo di battaglia nella regione di Kupyansk.

I droni suicidi iraniani sono stati inviati in Russia in un momento in cui i membri del gabinetto presidenziale avevano ripetutamente annunciato di essere pronti a mediare tra Russia e Ucraina. Nel luglio 2022, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, in una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha annunciato la disponibilità di Teheran a sviluppare in modo completo le relazioni con Kiev. Sottolineando che la Repubblica islamica sta continuando i suoi sforzi per porre fine alla guerra, Abdollahian ha aggiunto che Teheran è pronta ad ampliare le relazioni con Kiev nei settori economico e agricolo.

Come hanno dimostrato numerosi rapporti, la Russia utilizza sempre più UAV di fabbricazione iraniana nelle operazioni di combattimento contro l’Ucraina. Oleksiy Arestovych, consigliere dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, ha annunciato il 5 agosto che la Repubblica islamica dell’Iran ha consegnato 46 droni alla Russia. Secondo questi rapporti, almeno alcuni dei droni consegnati alla Russia sono la vecchia generazione di droni da combattimento Shahed-129, che le forze russe potrebbero utilizzare per attaccare i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità M142 (HIMARS) in Ucraina.

Recenti scaramucce hanno visto la Russia utilizzare droni da combattimento di classe Shahed e Mohajer in Ucraina, ed è stato riferito che questi droni sono originari dell’Iran. I droni hanno avuto un impatto devastante iniziale sull’Ucraina, distruggendo infrastrutture e veicoli blindati e provocando danni al porto di Odesa. Tuttavia, mentre il conflitto si trascinava, l’efficacia di questi droni è diminuita rapidamente. L’Ucraina ha affermato che le sue forze hanno abbattuto uno di questi droni per la prima volta il mese scorso. Da allora, sono stati segnalati molti altri attacchi di droni. L’esercito di Kiev ha dichiarato solo il 12 ottobre di aver abbattuto 17 droni Shahed-136. Secondo le foto rilasciate dalle autorità ucraine, la Russia ha rinominato gli Shahed con il nome di “Geran”. L’aviazione ucraina ha dichiarato che i droni abbattuti erano droni kamikaze Shahed-136 e droni Mohajer-6 utilizzati per la sorveglianza e il trasporto di munizioni. Poiché questi droni sono piccoli, sono utili per l’esercito russo. A causa delle loro dimensioni e capacità di operare a basse altitudini, questi droni possono evitare il rilevamento da parte dei sistemi radar ucraini. Le forze ucraine sono abbastanza abili nell’abbattere questi droni durante il giorno, ma lottano per combatterli di notte, poiché i missili antiaerei Stinger forniti dagli Stati Uniti non sono dotati di un sistema di visione notturna.

Il 24 settembre Kiev ha annullato l’accreditamento dell’ambasciatore iraniano in Ucraina, Manouchehr Moradi, sulla base del fatto che l’Iran aveva fornito armi alla Russia. In una dichiarazione scritta, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha annunciato che Teheran risponderà in modo appropriato alla decisione a tempo debito. Nella dichiarazione, Kanaani ha espresso il suo rammarico per la decisione dell’Ucraina di danneggiare le relazioni diplomatiche con l’Iran e ha affermato che “la decisione era basata su notizie non confermate di organi di stampa stranieri”. Sostenendo che il suo Paese sta seguendo una politica di neutralità nella guerra tra Ucraina e Russia, Kanaani ha affermato che i disaccordi tra Kiev e Mosca dovrebbero essere risolti lontano dalle violenze. Ha osservato che questo problema dovrebbe essere risolto attraverso il dialogo politico e che Abdollahian è stato spesso in contatto con i suoi omologhi russi e ucraini.

Ciononostante, Teheran non ha ancora dato una risposta convincente a Kiev sull’abbattimento dell’aereo passeggeri ucraino nel gennaio 2020. Se verrà firmato l’accordo nucleare rivisto e se proseguirà l’attuale politica estera della Repubblica islamica, che si basa sulla creazione di tensioni con i suoi vicini, questo comporterà la perdita di opportunità per Teheran. La neutralità nella guerra contro l’Ucraina è stata un’opportunità per l’Iran di svolgere un ruolo fondamentale nella sicurezza regionale e potenzialmente nella ricostruzione dell’Ucraina. Ora, quelle prospettive sembrano sempre più deboli.

La politica estera iraniana durante la presidenza di Ebrahim Raisi ha posto l’accento sulla protezione degli interessi nazionali e sull’adeguamento delle azioni all’interno di questo indicatore. Su questa base, dal dialogo con l’Occidente all’espansione dell’interazione con Russia e Cina, ogni strategia è sostenuta utilizzando tutte le capacità nazionali disponibili per risolvere i problemi. Tuttavia, le recenti tensioni nelle relazioni tra Teheran e Kiev mostrano che l’Iran sta lottando per attuare efficacemente la sua politica estera. Nonostante l’Iran abbia ripetutamente negato l’invio di droni in Russia, a causa del perdurare delle sanzioni occidentali, Teheran sta cercando di migliorare le sue relazioni con Mosca e, nei giorni scorsi, il ministro del petrolio iraniano ha espresso disponibilità a importare gas naturale russo e scambiarlo con i paesi vicini . Pertanto, Teheran sta ampliando le sue relazioni con Mosca, mentre non vi è alcuna vera indicazione della volontà di Teheran di migliorare le relazioni con Kiev.