I leader della NATO si riuniranno nella capitale spagnola alla fine di giugno per un vertice potenzialmente storico. Ci si aspetta che approvino un nuovo concetto strategico di riferimento in un momento in cui l’invasione russa dell’Ucraina ha creato le più drammatiche sfide alla sicurezza internazionale per una generazione. Le scelte fatte a Madrid daranno probabilmente forma all’agenda geopolitica per i decenni a venire.

L’Europa sta attualmente assistendo al suo più grande conflitto dalla Seconda Guerra Mondiale. Decine di migliaia di ucraini sono stati uccisi. Decine di città ucraine sono state rase al suolo. Milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalla loro patria e cercare sicurezza nei Paesi vicini dell’UE.

L’impatto della guerra non si limita al solo continente europeo. La Russia ricatta anche il mondo con la possibilità della fame globale e della carenza di energia. I funzionari del Cremlino intimidiscono apertamente la comunità internazionale con minacce di escalation nucleare.

Questo è il momento per la NATO di essere guida. L’attesissimo Concetto Strategico dell’alleanza servirà da tabella di marcia per il futuro del mondo libero. Sarà il primo grande documento di questo tipo ad essere ufficialmente adottato da quando l’invasione del Cremlino in Ucraina ha mandato in frantumi il sistema di sicurezza internazionale che era stato istituito all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.

Altre importanti istituzioni internazionali sono già state trovate carenti. L’attacco missilistico russo a Kiev ad aprile, mentre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres visitava la città, è stato inteso come una dimostrazione di aperto disprezzo per le Nazioni Unite. Chiaramente, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è in grado di sostenere la pace finché uno dei suoi membri permanenti mantiene il potere di veto mentre commette un genocidio in Ucraina. L’OSCE ha subito un’analoga grave perdita di legittimità dallo scoppio delle ostilità il 24 febbraio. A meno che queste istituzioni non subiscano una riforma radicale, scompariranno.

Con il sistema di sicurezza internazionale in crisi, il nuovo Concetto strategico della NATO acquisirà uno status e una valenza che superano di gran lunga le aspettative precedenti. Fornirà una visione per il futuro delle relazioni internazionali. Se questa visione fosse definita da inerzia e vuote espressioni di preoccupazione, segnalerebbe che il mondo libero non è più in grado di resistere all’aggressione internazionale. Questo sarebbe interpretato dai regimi autoritari come un invito aperto ad agire impunemente. Se il Concetto strategico dimostrasse una leadership solida, questo invierebbe un messaggio completamente diverso.

È fondamentale riconoscere che i regimi autoritari di oggi dipendono dall’inerzia della comunità internazionale. Le autocrazie sono in grado di agire più velocemente delle democrazie e molto più velocemente delle alleanze internazionali. Ciò consente loro di stabilire fatti sul campo prima che altri siano in grado di reagire. Le trattative che seguono sono in genere nell’interesse dell’aggressore e a danno della vittima. Ucraina, Georgia e Moldova l’hanno sperimentata a proprie spese.

Il mondo democratico ha urgente bisogno di riprendere l’iniziativa. Per troppo tempo, i leader occidentali hanno permesso ad autoritari come Putin di definire l’agenda internazionale e fare la prima mossa pur rimanendo reattivi.

Gli ucraini possono confermare che questo è l’approccio sbagliato. La comunità internazionale sta attualmente discutendo esattamente il tipo di sanzioni che i funzionari ucraini chiedevano più di un anno fa, quando la Russia ha ammassato per la prima volta truppe lungo il confine ucraino e ha minacciato un’invasione su vasta scala. Invece delle sanzioni, la risposta occidentale nella primavera del 2021 è stata quella di premiare Putin con più dialogo.

Allo stesso modo, ogni dialogo in corso con i nostri partner internazionali si concentra su come difendere i cieli dell’Ucraina con sistemi avanzati di difesa aerea e missilistica, ma questa non è una novità. Ricordo di aver affrontato la necessità di sistemi di difesa aerea occidentali nell’agosto 2021 mentre ero negli Stati Uniti. Non sono stato il primo funzionario ucraino a farlo.

Il Presidente Zelenskyy ha poi goduto di un incontro di successo alla Casa Bianca con il Presidente Biden, che ha visto l’adozione di un documento quadro che ha conferito un nuovo significato alla nostra partnership di difesa. Tuttavia, la cooperazione ha continuato a mancare di senso di urgenza. Le discussioni si sono trascinate per alcuni mesi sulla consegna dei missili Stinger, con l’autorizzazione che arrivava solo quando iniziavano a crescere notizie di un’imminente invasione russa.

Nonostante gli avvertimenti diffusi che Mosca era pronta a invadere, l’Ucraina non ha ricevuto altro che armi di fanteria per il combattimento ravvicinato o la guerriglia. Invece delle dure sanzioni occidentali che avrebbero potuto servire a scoraggiare la Russia, ci siamo trovati di fronte alla previsione che Kiev sarebbe caduta entro tre giorni.

Non condividevamo questo fatalismo. Sebbene avessimo accesso agli stessi dati di intelligence dei nostri partner, eravamo fiduciosi che i nostri preparativi avrebbero reso impossibile la conquista di Kiev in tre settimane, per non parlare di tre giorni. Le unità militari sono state riposizionate per rispecchiare il dispiegamento degli eserciti russo e bielorusso. I sistemi di aviazione e di difesa aerea sono stati spostati. Abbiamo raccolte provviste che avrebbero consentito a Kiev di sopravvivere a un assedio di tre mesi. Inutile dire che tali riserve non sono state accumulate durante la notte.

Mentre ci preparavamo a difendere il nostro Paese, i nostri partner hanno continuato a esitare. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, pochi giorni prima dell’inizio della guerra, la delegazione ucraina ha avuto una serie di conversazioni memorabili con i nostri partner. Se i nostri colleghi erano così certi di un’imminente invasione, perché non erano pronti a imporre misure dissuasive? Ancora e ancora, ci è stato detto che questo avrebbe potuto portare a un’escalation.

Sono in corso sforzi per persuadere l’Ucraina della necessità di avviare negoziati. Questi negoziati non hanno lo scopo di stabilire l’importo delle riparazioni russe o determinare quale città ucraina ospiterà un futuro tribunale russo per i crimini di guerra. Gli ucraini vengono, invece, incoraggiati a negoziare quanta parte della nostra terra dovremmo donare a Mosca per evitare di ‘umiliare’ Putin. Tale pensiero non porterà a una pace duratura. Tutto il contrario.

Molti osservatori descrivono inadeguata la risposta occidentale all’invasione russa dell’Ucraina. Personalmente credo che il problema chiave sia l’inerzia. In ogni fase della crisi, l’Occidente ha passato l’iniziativa alla Russia e ha permesso a Mosca di dettare il ritmo.

Il nuovo Concetto strategico della NATO farà eco all’inerzia che ci ha portato all’attuale crisi o dimostrerà il tipo di leadership che consentirà al mondo democratico di riaffermare la sua autorità? Rimango fondamentalmente ottimista. Dopotutto, il Segretario di Stato americano Antony Blinken, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin III, il Presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, e il Segretario di Stato britannico alla Difesa Ben Wallace, non sono solo grandi amici dell’Ucraina; sono tutti anche la prova che la leadership può ancora superare l’inerzia sulla scena internazionale. Ci sono molti altri leader che ispirano allo stesso modo tra i nostri partner dell’UE.

Le sfide che affrontiamo possono essere superate solo insieme. L’Ucraina è ora alla ricerca di un chiaro segnale dalla NATO in merito al nostro ruolo futuro nella sicurezza europea. Negli ultimi quattro mesi, gli ucraini hanno dimostrato in modo definitivo che possiamo fungere da scudo orientale dell’Europa.

Il segnale che l’Ucraina si aspetta deve andare oltre le semplici parole di incoraggiamento. Dobbiamo sviluppare una strategia comune che guardi avanti e anticipi i problemi pratici di sicurezza che ci attendono. Ad esempio, è evidente che l’Ucraina e la NATO hanno un interesse comune a difendere i nostri cieli. Con quali aerei dovrebbero allenarsi i piloti ucraini? Dovrebbero pilotare jet F-15 e F-16, o forse dovrebbero saltare immediatamente sull’F-35? Potrebbe essere Gripen? Lo stesso dialogo è necessario su tutto, dalla difesa missilistica e dalle unità di carri armati alle forze navali e alla sicurezza informatica.

Se nel nuovo Concetto strategico della NATO l’Ucraina non trovasse un posto chiaro, il documento sarebbe separato dalle realtà della sicurezza odierne e morto all’arrivo. Questa sarebbe una vittoria per inerzia e un via libera per dittatori come Putin a perseguire politiche estere aggressive. Il mondo intero diventerebbe un posto molto più pericoloso.

Quando il vertice della NATO avrà inizio in Spagna, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia sarà entrata nel suo quinto mese. Questa invasione ha già imposto costi sbalorditivi al popolo ucraino e trasformato il panorama geopolitico. Dimostrando una forte leadership, i membri della NATO possono determinare l’esito della guerra e definire il futuro della sicurezza globale.