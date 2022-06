Un cambiamento ancora non riconosciuto nella geopolitica eurasiatica si è verificato a seguito delle sanzioni occidentali alla Russia. Quando l’UE ha chiuso i suoi confini con la Russia occidentale, ha spostato le dinamiche geopolitiche a est. Ciò ha fatto sì che l’Aquila a due teste russa, il potente simbolo dell’unica Nazione a comprendere sia l’Europa che l’Asia, abbia girato entrambe le teste verso est. Quell’unica azione ha fatto sì che la politica e il commercio con Mosca siano ora determinati più dalle relazioni asiatiche che da quelle europee. Ha spostato il dinamico Occidente asiatico, con i 9.000 km sopra citati che rappresentano l’intera lunghezza della Russia.

Questo cambiamento avrà conseguenze immediate e durature per l’Europa.

Il processo decisionale di Mosca si baserà ora più sulle discussioni che ha con Ankara, Pechino,Giacarta, Nuova Delhi, Tashkent e Teheran che con Bruxelles.

Chiudendo la porta a 282 miliardi di dollari di scambi bilaterali, sanzionando la Russia per quanto possibile e chiudendo i suoi confini, Bruxelles ha creato un muro economico e sanzionatorio che divide ciò che faceva parte dell’Europa dal proprio cortile. Quella parte dell’Europa è ora passata molto più sotto l’influenza dell’Asia, rendendo pienamente operativo il disagio dell’UE per l’ascesa del programma PECO (Cina, cooperazione con l’Europa centrale e orientale) della Cina.

L’Ucraina, presa nel mezzo, ora è letteralmente in conflitto. Kiev ha chiuso gli accordi commerciali che aveva con la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), ma l’adesione all’UE sembra lontana anni. Dovrà vivere in un mondo commerciale crepuscolare, non essendo né l’uno né l’altro, e molto probabilmente con le sue rotte commerciali a sud attraverso il Mar Nero completamente interrotte. È molto probabile che il futuro sia come uno Stato crepuscolare, sostenuto finanziariamente dall’UE per mantenersi a galla e mantenere una certa dignità nel mantenere la sua sovranità, ma incapace nemmeno di trarre pieno vantaggio dall’essere parte dell’UE.

Con pochissimi politici europei ora disposti a farsi vedere vicino nell’orbita del Presidente Vladimir Putin, solo nel mese di maggio quest’ultimo ha tenuto conversazioni su commercio, sviluppo e investimenti con Kazakistan, Emirati Arabi Uniti, Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, Filippine, Cuba e Israele, con il neo rieletto presidente della Francia Emmanuel Macron l’unica chiamata europea. È una situazione simile con Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, la cui squadra ha discusso questo mese con Kirghizistan, Kazakistan, Turchia, Armenia e i primi ministri di Azerbaigian, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Nel frattempo, il Ministero del Commercio russo ha tenuto incontri, a maggio, con i Ministri del Commercio e le delegazioni di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Dubai, India, tutte le Nazioni dell’Asia centrale, Cina e ASEAN, tra gli altri.

Mosca può essere considerata geograficamente parte dell’Europa, ma da marzo di quest’anno le sue influenze geopolitiche sono quasi esclusivamente asiatiche.

Al momento, è troppo presto per dire come ciò alla fine si manifesterà per quanto riguarda gli sviluppi russi. Tuttavia, possiamo probabilmente dire che ciò significherà una maggiore influenza diretta del governo –e investimenti– nelle regioni dell’Estremo Oriente russo e del Mar Nero. Ci sarà una maggiore necessità di estendere il servizio civile e il controllo amministrativo del Cremlino nelle regioni asiatiche della Russia, con la città chiave della costa orientale di Vladivostok che sarà ancora più integrata nella Russia di per sé. Altre città chiave che hanno recentemente acquisito maggiore importanza data la spinta del commercio e degli affari cinesi sono vicine alla Cina, come Khabarovsk, Blagoveshchensk, Komsomolsk-on-Amur e Ussurijsk.

Il Giappone ha sanzionato la Russia in alcune aree del lusso e dell’IT, ma sta continuando la collaborazione sulle infrastrutture energetiche, così come la Corea del Sud. Le città russe di Yuzhno-Sakhalinsk e Nakhodka li serviranno, mentre le città commerciali transmongole di Chita, Irkutsk e Ulan-Ude si svilupperanno ulteriormente come centri commerciali.

Anche città come Tomsk, vicino al confine con il Kazakistan, prospereranno così come quelle sulla costa del Mar Nero, comprese città un tempo russe, ma che probabilmente torneranno sotto il controllo di Mosca.

La Crimea è stata unificata con la Russia dal 2014 (con ingenti investimenti infrastrutturali messi in atto, che hanno portato a un mini boom per la penisola, non che i media occidentali menzionino tali problemi) e una storia simile potrebbe verificarsi a Odessa, sebbene siano in corso combattimenti, e il conflitto probabilmente continuerà fino a quando la Russia non controllerà la costa settentrionale del Mar Nero.

È improbabile che si parli di un’espansione più a ovest in Moldavia, in quanto la regione non è strategicamente importante ed è economicamente arretrata, sebbene la Russia controlli una striscia di terra, la Transnistria, che tiene separate le fazioni tribali dell’Europa orientale con rancori secolari l’una contro l’altra.

Tale influenza si estende anche nelle sacche d’Europa. La Serbia ha evitato l’UE e ha un accordo di libero scambio con l’Unione economica eurasiatica. Ci si aspetta che la Bosnia segua l’esempio, con gli Stati balcanici tutti al momento seduti alla finestra. La delusione per le precedenti promesse dell’UE fatte loro li ha resi diffidenti nei confronti di Bruxelles, mentre il disagio storico con la Russia li ha resi indecisi. Il commercio con un’Asia in piena espansione, tuttavia, potrebbe aiutare a spingerli nell’orbita dell’Unione economica eurasiatica (EAEU), soprattutto se anche la Turchia dovesse entrare in un accordo di libero scambio EAEU.

Sacche d’Europa diventeranno, col tempo, più influenzate dal commercio asiatico che europeo.

Tutti questi cambiamenti significano che le decisioni geopolitiche, commerciali e di investimento prese a Mosca saranno sempre più dettate da fonti asiatiche, piuttosto che europee. Come si può vedere dagli incontri a livello ministeriale russo di questo mese, ciò sta già avvenendo.

Ciò avrà un impatto sull’UE in modi ancora sconosciuti. Tuttavia, Bruxelles dovrà rendersi conto del fatto che quando ha a che fare con l’Asia, si occuperà anche direttamente o indirettamente di politiche che saranno state influenzate da Mosca e che le politiche commerciali e politiche del Made in Asia ora si scontrano direttamente contro i confini dell’UE.