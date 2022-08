In termini di guerra, a rigor di termini, quando ci riferiamo a Israele e Palestina non siamo di fronte a un conflitto. Tuttavia, come mostra il ricercatore John Collins, tra gli altri specialisti, accetteremo questa formula perché è la più utilizzata. Ora, dobbiamo mettere in guardia dal suo uso pernicioso quando viene presentato fuori contesto, parziale e persino manipolato.

In tal senso, a volte connota una falsa simmetria tra queste parti, anche quando l’asimmetria è una delle caratteristiche principali della materia. Un’asimmetria non solo militare, ma anche diplomatica, di influenza internazionale. E,soprattutto, una differenza abissale di responsabilità storica nella gestazione e nel mantenimento di un conflitto sfociato nell’apartheid.

In ogni caso, non siamo di fronte a una guerra convenzionale. Né si può parlare di conflitto arabo-ebraico, dal momento che i palestinesi, pur essendo arabi, non rappresentano l’intero mondo arabo e lo Stato israeliano non rappresenta realmente, per quanto pretenda il sionismo, l’ebraismo mondiale.

Ci sono molte organizzazioni ebraiche contrarie, non solo alla politica israeliana, ma all’esistenza stessa di quel Paese. E meno della metà degli ebrei del mondo abita quella Nazione. Inoltre, lo Stato israeliano comprende molte nazionalità, di cui l’arabo-palestinese rappresenta circa il 25%.

Per circa due decenni (tra il 1990 e il 2010 circa) ci sono stati dei riavvicinamenti tra l’Autorità Palestinese (‘rapita’ da Fatah ) e successivi governi israeliani, il principale è stato il cosiddetto processo di pace di Oslo del 1993.

In realtà, era più un processo che una pace. Il risultato è stata una cantonizzazione dei territori palestinesi occupati dal 1967, la massiccia espansione delle colonie di insediamenti e l’attuazione di un sistema di controllo considerato un apartheid da varie organizzazioni per i diritti umani e dalla Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia occidentale.

Allo stesso modo, dal paradigma della pace liberale e dell’approccio decoloniale, è stato individuato un doppio processo di colonizzazione: uno basato sulla logica dell’appropriazione e della violenza esercitata da Israele e un altro di modernizzazione e sviluppo esercitato dai donatori internazionali.

Mentre il pubblico cercava di vendere le presunte virtù e le anticipazioni che gli accordi di Oslo avrebbero significato per i palestinesi, l’oppressione e l’umiliazione sono continuate ai posti di blocco nei territori occupati e centinaia di ettari sono stati confiscati per la costruzione di nuovi insediamenti, un processo accresciuto durante l’era Benjamin Netanyahu .

Di fronte all’esaurimento di quella vecchia formula usata come misura per guadagnare tempo e portare a termine fatti sul campo (ad esempio insediamenti e costruzione del muro in Cisgiordania), bisogna tenere conto di altre chiavi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare l’asimmetria nel rapporto di forze tra il colonizzatore-occupante e il colonizzato-occupato.

Naturalmente, bisogna considerare il ruolo che potrebbero svolgere i principali attori coinvolti. Quindi, dalla resistenza palestinese, cosa ha dato più risultati finora? Quel modello di resistenza popolare disarmata della prima Intifada, un movimento contro le forze israeliane basato su scioperi e manifestazioni in cui proliferavano le pietre contro i carri armati (come accade ancora ogni giorno nei paesi e nelle città della Cisgiordania occupata), ebbe grande risonanza mediatica.

La brutale violenza dell’esercito israeliano, in particolare la politica delle ossa rotte contro i giovani che lanciano pietre, ha causato grande indignazione nella comunità internazionale e questo è servito da preambolo alla già citata iniziativa di Oslo.

Tuttavia, dato il fallimento di tale processo di pace e l’inerzia della comunità internazionale, impassibile di fronte alla violazione sistematica del diritto internazionale e dei diritti umani, nonché di fronte al silenzio dei media sui recenti massacri di civili a Gaza e in Cisgiordania, la frustrazione sta crescendo tra la popolazione palestinese.

Il curriculum di guerrafondaio di Israele, insieme alla storia dell’intransigenza e dell’unilateralismo riguardo al diritto internazionale, suggerisce che l’esecutivo israeliano non accetterebbe in nessun caso alcuna risoluzione che riconosca uno Stato palestinese.

Purtroppo, fino ad oggi, storia e fatti, sia diplomaticamente che sul campo, indicano che lo Stato israeliano si è solo tirato indietro dalla propria lingua: la lingua della forza. Solo in questo modo ha restituito la penisola del Sinai all’Egitto, dopo la guerra del 1973. Solo in questo modo si è ritirato dalla maggior parte del Libano meridionale nel 2000, allo stesso modo in cui lo ha fatto di nuovo solo nel 2006, per fare qualche esempi.

Per quanto riguarda la sfera israeliana, le iniziative per risolvere il conflitto basate sul diritto internazionale sono arrivate solo da alcuni movimenti pacifisti, ma soprattutto dall’antisionismo. In questo senso, l’attivista della defunta Organizzazione socialista israeliana-Matzpen, Arie Bober, ha coniato il termine deionizzazione in riferimento a un processo di decostruzione dell’identità e decoloniale interno.

In termini geopolitici e di relazioni internazionali, ci si può aspettare solo una riconfigurazione dei rapporti di potere e delle influenze in un riequilibrio dei poteri dato dall’eventuale emergere dell’Iran, a scapito dell’asse USA-Israele-Arabia Saudita.

A livello globale è fondamentale anche il ruolo della società civile internazionale, che va dalla pressione sui diversi governi affinché agiscano in difesa dei diritti umani e del rispetto del diritto internazionale, all’azione diretta del Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) contro Israele mentre continua a occupare e colonizzare illegalmente i territori palestinesi di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme est.